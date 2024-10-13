2 день

Белуха

8:00 Завтрак.

После завтрака у вас будет выбор экскурсии: пешая экскурсия на гору Кызыл, конная экскурсия на гору Байда или вертолетная на озеро Аккем.

10:00 Пешая экскурсия на гору Кызыл (включена в тур).

Радиальный пеший выход на гору Кызыл (2 517 м), 5-6 часов.

Гора Кызыл – левая соседка горы Байда и располагается над тюнгурскими полями.

Тропа четко выраженная, идет с постепенным подъемом, набирая высоту по серпантину, проходит через стоянку с избушкой пастухов у ручья, на высоте 1500 метров.

До подножья горы есть возможность арендовать за дополнительную плату транспорт (примерно 4 км).

Затем продолжаем путь по склону с травами и цветами высотой выше человеческого роста.

Перед самой вершиной тропа выводит к альпийским лугам.

На вершине часто в июне лежит снежок и гуляет ветер.

Здесь организуется отдых с перекусом и обзором панорам во все четыре стороны.

Видны: Теректинский хребет, изгиб реки Катунь, голубая лента реки Кучерла, села Катанда, Тюнгур и Кучерла, весь Катунский хребет во главе с Белухой вдалеке.

10:00 Конная экскурсия на гору Байда (оплачивается дополнительно 4 000 руб. с чел.).

Радиальный выход на лошадях на гору Байда (2 070 м), 4-7 часов.

Гора Байда как бы нависает над селом Тюнгур, являясь частью Теректинского хребта.

В переводе с алтайского “байту” – богатая; другой перевод – шлем.

Оба варианта подходят этой удивительной горе: уж если где есть самые могучие кедры – так это на Байде; цветистые в июне и ягодные в июле-августе луга; множество дикого большого и малого зверя, птиц, табуны лошадей – и почти нет людей, только редкий пастух с отарой овец.

И формой Байда похожа на шлем.

Но главное достоинство путешествия на гору Байда – это взглянуть с необычного ракурса на гору Белуха, какого нет ни с одной другой точки алтайских гор.

Наивысшая точка Алтая, Белуха (4506 м) видна с любой точки Байды.

И, чем выше в гору, тем выше Белуха вырастает над всем Катунским хребтом, как и положено самой высокой горе Алтая.

Организация радиального выхода на лошадях на гору Байда: туристов сопровождает коновод.

Экскурсия включает аренду лошадей, услуги коновода.

Рекомендуется взять ланч-пакет.

19:00 Ужин в кафе базы.

Далее вечер у костра, обмен впечатлениями.