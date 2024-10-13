Конные и пешие радиальные походы с видом на Белуху, вертолетная экскурсия по желанию и автотур к Мультинским озерам.
Программа тура по дням
Дорога в Тюнгур
9:00 Встреча гостей из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска (подробнее о встрече в других городах в разделе Важно знать).
Отправляемся в живописное село Тюнгур, на базу отдыха “Высотник”.
Путь пройдет частично по знаменитому Чуйскому тракту, который сперва пролегает вдоль берегов величественной Катуни, самой крупной реки Алтая.
Затем пересечем Семинский перевал – самую высокую точку тракта (1 717 м), откуда открываются захватывающие виды на горные вершины.
Далее свернем на дорогу, ведущую в сторону Катунского хребта к горе Белуха!
Вдоль дороги нас будут встречать традиционные аилы и бесчисленные стада пасущихся овец, коней, коров, дикие зверьки – емуранги.
В пути мы сделаем несколько остановок для перекуса.
По прибытии заселимся на базу отдыха.
19:00 Ужин, вечер знакомств.
Вечер пройдет в уютной атмосфере у костра.
Будет возможность познакомиться с другими участниками тура и поделиться первыми впечатлениями о путешествии.
Белуха
8:00 Завтрак.
После завтрака у вас будет выбор экскурсии: пешая экскурсия на гору Кызыл, конная экскурсия на гору Байда или вертолетная на озеро Аккем.
- 10:00 Пешая экскурсия на гору Кызыл (включена в тур).
Радиальный пеший выход на гору Кызыл (2 517 м), 5-6 часов.
Гора Кызыл – левая соседка горы Байда и располагается над тюнгурскими полями.
Тропа четко выраженная, идет с постепенным подъемом, набирая высоту по серпантину, проходит через стоянку с избушкой пастухов у ручья, на высоте 1500 метров.
До подножья горы есть возможность арендовать за дополнительную плату транспорт (примерно 4 км).
Затем продолжаем путь по склону с травами и цветами высотой выше человеческого роста.
Перед самой вершиной тропа выводит к альпийским лугам.
На вершине часто в июне лежит снежок и гуляет ветер.
Здесь организуется отдых с перекусом и обзором панорам во все четыре стороны.
Видны: Теректинский хребет, изгиб реки Катунь, голубая лента реки Кучерла, села Катанда, Тюнгур и Кучерла, весь Катунский хребет во главе с Белухой вдалеке.
- 10:00 Конная экскурсия на гору Байда (оплачивается дополнительно 4 000 руб. с чел.).
Радиальный выход на лошадях на гору Байда (2 070 м), 4-7 часов.
Гора Байда как бы нависает над селом Тюнгур, являясь частью Теректинского хребта.
В переводе с алтайского “байту” – богатая; другой перевод – шлем.
Оба варианта подходят этой удивительной горе: уж если где есть самые могучие кедры – так это на Байде; цветистые в июне и ягодные в июле-августе луга; множество дикого большого и малого зверя, птиц, табуны лошадей – и почти нет людей, только редкий пастух с отарой овец.
И формой Байда похожа на шлем.
Но главное достоинство путешествия на гору Байда – это взглянуть с необычного ракурса на гору Белуха, какого нет ни с одной другой точки алтайских гор.
Наивысшая точка Алтая, Белуха (4506 м) видна с любой точки Байды.
И, чем выше в гору, тем выше Белуха вырастает над всем Катунским хребтом, как и положено самой высокой горе Алтая.
Организация радиального выхода на лошадях на гору Байда: туристов сопровождает коновод.
Экскурсия включает аренду лошадей, услуги коновода.
Рекомендуется взять ланч-пакет.
19:00 Ужин в кафе базы.
Далее вечер у костра, обмен впечатлениями.
Мультинские озера
7:30 Завтрак.
8:00 Выезд в п. Замульта.
9:00 Транспортная доставка на Мультинские озера.
За один день вы увидите два самых крупных озера в бассейне реки Мульта: Нижнее озеро и Среднее.
Вода в озерах бирюзово-голубого цвета, в каждом озере со своим оттенком.
На дне озер видны в глубине камешки всяких размеров и расцветок: розовые, сиреневые, голубые, фиолетовые, красные, желтые и белые.
Озера окружены отражающимися в воде горами (выше 3 100 м), покрытыми вечными ледниками.
С ледников стекает много водопадов.
На автомобиле переезжаем от турбазы Высотник до деревни Замульта (50 км).
От деревни Замульта на транспорте повышенной проходимости до Нижнего Мультинского озера (27 км).
И далее – пешком самостоятельно 3 км в одну сторону на Среднее Мультинское озеро, всего 60 км.
Вдоль тропинки растет смешанный лес, в котором много грибов, брусники, жимолости.
Подходим к шумам – то участок реки, который шумным водопадом стекает из Среднего озера в Нижнее озеро.
Любуемся каменными глыбами, торчащими из шумов, на них произрастает кедр, вереск, бадан.
Не доходя до шумов, есть удобный пляж.
А на левой стороне шумов начинается крупный курумник: это большие осыпи камней причудливой формы, нагромоздившиеся друг на друга, которые образовали большие пещеры и гроты.
Отдых на берегу озера.
Музей Рериха
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд с вещами.
Посещение музея Рериха.
Музей Рериха в Усть-Коксе посвящен жизни и творчеству Николая Рериха и его семьи.
В музее представлены:
- коллекция картин Николая Рериха: оригинальные произведения, отражающие любовь художника к Алтаю и его философские размышления;
- экспозиция Елены Рерих: Материалы, посвященные философским и литературным трудам жены Николая Рериха;
- исторические документы и артефакты: редкие фотографии и артефакты, связанные с экспедициями Рерихов;
- мемориальные комнаты: воссозданные помещения, где жили и работали Рерихи;
- сад и окружающая природа: прекрасный сад и виды на алтайские горы и реки;
Увлекательные рассказы о жизни и творчестве Рерихов.
Покупка сувениров: книги, репродукции картин и памятные сувениры.
17:00 Перевал Чике-Таман, расположенный на высоте 1 295 метров, является одной из самых живописных точек Чуйского тракта.
С перевала открываются захватывающие виды на окружающие горы, долины и леса.
Это место идеально подходит для краткой остановки и наслаждения великолепными пейзажами Горного Алтая.
Захватывающие виды на горные массивы.
Часть древних торговых путей, с остатками старой дороги.
Специальные места для остановок и фотосессий.
Сувениры: местные ремесленники предлагают традиционные алтайские изделия, такие как войлочные изделия, деревянные сувениры, украшения из камня, монгольский трикотаж и другие уникальные предметы.
Это прекрасная возможность приобрести памятные подарки для себя и близких.
19:00 Заселение в экоотель на реке Ильгумень – Бочка.
Заключительный вечер у костра, BBQ.
Камышлинский водопад
9:00 Завтрак.
11:00 Выезд с вещами.
Семинский перевал (рынок, сувениры).
14:00 Обед в кафе "Царская охота".
Экскурсия на Камышлинский водопад.
Камышлинский водопад 12 м — это одно из самых живописных и доступных природных чудес Горного Алтая.
Он расположен на реке Камышла, притоке реки Катунь, и является популярным местом для туристов и любителей природы.
Камышлинский водопад состоит из двух каскадов, общей высотой около 12 метров.
Вода обрушивается с высоты, создавая мощные потоки и брызги, что делает его зрелищным и завораживающим.
До водопада можно добраться пешком, пройдя через подвесной мост над рекой Катунь, что добавляет к экскурсии элемент приключения.
Вокруг водопада сложены многочисленные легенды и предания.
Местные жители верят, что вода водопада обладает целебными свойствами и особой энергетикой, способной очищать и наполнять силой.
Экскурсия к Камышлинскому водопаду начинается с перехода через подвесной мост, который является сам по себе достопримечательностью.
Далее путь проходит через живописный сосновый лес, где можно насладиться свежим воздухом и красотами природы.
Тропа к водопаду несложная и подходит для туристов любого уровня подготовки, вернуться можно на моторафтах по Катуни (оплата дополнительно 700 руб.).
17:00 Возвращение.
Проживание
Тур предусматривает проживание на туристических базах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- в домиках с комфортом на территории (души и туалеты) – 42 800 рублей;
- в домиках с комфортом (душ и туалет в номере) – 48 550 рублей.
Варианты проживания
Турбаза «Высотник»
База отдыха "Высотник" расположена в поселке Тюнгур в Республике Алтай, на правом берегу реки Катунь. На территории находятся баня, сауна, кафе-бар, спортивная площадка, прокат снаряжения. На просторной территории туристической базы «Высотник» раскинулся 2-гектарный лесной массив, где вас окружают лиственные и хвойные деревья, такие как березы, кедры, лиственницы, елочки, а также кусты черемухи, малины, шиповника и акации. Здесь вы найдете уголки отдыха с уютными лавочками, где можно расслабиться и насладиться природой.
Турбаза «Бочка»
Турбаза “Бочка” располагается в горно-лесной местности, на окраине села Купчегень, возле Чуйского тракта и реки Большой Ильгумень. Турбаза ориентирована на семейный отдых, размещение дружеских компаний и групп туристов. Подходит для тихого отдыха на природе. В окрестностях расположены есть места для пеших и велосипедных прогулок, в 6 км находятся Ильгуменские пороги на реке Катунь.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на туристическом автобусе (11-19 мест, тойота хайс, форд транзит, мерседес спринтер)
- Заброска на автомобилях повышенной проходимости (Камаз, ГАЗ)
- Проживание на базах отдыха
- Экскурсионная программа, кроме дополнительных экскурсий
- Завтраки и ужины на турбазе "Высотник", завтрак на турбазе "Бочка" по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска, г. Горно-Алтайска и обратно
- Завтрак в день приезда, средний чек 500 руб
- Ланч-боксы/обеды, ужины в четвертый и пятый день, средний чек 750 руб
- По желанию: моторафтинг 700 руб. /чел
- Конный тур 4 000 руб. /чел. (по желанию)
- Вертолетный тур 45 000 руб. /чел. (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, полис ОМС;
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- треккинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
- микроавтобус Ford Transit, Toyota Hiace, Mercedes Sprinter (11-19 мест, кондиционер, посадка в том числе на заднем ряду).
- авто повышенной проходимости, а именно Камаз или ГАЗ66.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
Сбор группы:
- г. Кемерово 23:00, Летний вокзал;
- г. Новокузнецк (Прокопьевское кольцо) 00:30;
- г. Новосибирск 01:00, ЖД вокзал;
- г. Горно-Алтайск 09:00, аэропорт;
Прибытие домой (время указано ориентировочное, зависит от дороги):
- Горно-Алтайск в 19:00;
- Новосибирск в 02:00;
- Кемерово в 03:00.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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