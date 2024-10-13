Алтайская Шамбала

Белуха – самая высокая точка Сибири и священная гора Алтая! Яркий необычный тур, где мы увидим Белуху и неповторимые Мультинские озера.

Конные и пешие радиальные походы с видом на Белуху, вертолетная экскурсия по желанию и автотур к Мультинским озерам.
5
3 отзыва
Алтайская Шамбала
Алтайская Шамбала
Алтайская Шамбала
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Тюнгур

9:00 Встреча гостей из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска (подробнее о встрече в других городах в разделе Важно знать).

Отправляемся в живописное село Тюнгур, на базу отдыха “Высотник”.

Путь пройдет частично по знаменитому Чуйскому тракту, который сперва пролегает вдоль берегов величественной Катуни, самой крупной реки Алтая.

Затем пересечем Семинский перевал – самую высокую точку тракта (1 717 м), откуда открываются захватывающие виды на горные вершины.

Далее свернем на дорогу, ведущую в сторону Катунского хребта к горе Белуха!

Вдоль дороги нас будут встречать традиционные аилы и бесчисленные стада пасущихся овец, коней, коров, дикие зверьки – емуранги.

В пути мы сделаем несколько остановок для перекуса.

По прибытии заселимся на базу отдыха.

19:00 Ужин, вечер знакомств.

Вечер пройдет в уютной атмосфере у костра.

Будет возможность познакомиться с другими участниками тура и поделиться первыми впечатлениями о путешествии.

Дорога в ТюнгурДорога в ТюнгурДорога в ТюнгурДорога в Тюнгур
2 день

Белуха

8:00 Завтрак.

После завтрака у вас будет выбор экскурсии: пешая экскурсия на гору Кызыл, конная экскурсия на гору Байда или вертолетная на озеро Аккем.

  • 10:00 Пешая экскурсия на гору Кызыл (включена в тур).

Радиальный пеший выход на гору Кызыл (2 517 м), 5-6 часов.

Гора Кызыл – левая соседка горы Байда и располагается над тюнгурскими полями.

Тропа четко выраженная, идет с постепенным подъемом, набирая высоту по серпантину, проходит через стоянку с избушкой пастухов у ручья, на высоте 1500 метров.

До подножья горы есть возможность арендовать за дополнительную плату транспорт (примерно 4 км).

Затем продолжаем путь по склону с травами и цветами высотой выше человеческого роста.

Перед самой вершиной тропа выводит к альпийским лугам.

На вершине часто в июне лежит снежок и гуляет ветер.

Здесь организуется отдых с перекусом и обзором панорам во все четыре стороны.

Видны: Теректинский хребет, изгиб реки Катунь, голубая лента реки Кучерла, села Катанда, Тюнгур и Кучерла, весь Катунский хребет во главе с Белухой вдалеке.

  • 10:00 Конная экскурсия на гору Байда (оплачивается дополнительно 4 000 руб. с чел.).

Радиальный выход на лошадях на гору Байда (2 070 м), 4-7 часов.

Гора Байда как бы нависает над селом Тюнгур, являясь частью Теректинского хребта.

В переводе с алтайского “байту” – богатая; другой перевод – шлем.

Оба варианта подходят этой удивительной горе: уж если где есть самые могучие кедры – так это на Байде; цветистые в июне и ягодные в июле-августе луга; множество дикого большого и малого зверя, птиц, табуны лошадей – и почти нет людей, только редкий пастух с отарой овец.

И формой Байда похожа на шлем.

Но главное достоинство путешествия на гору Байда – это взглянуть с необычного ракурса на гору Белуха, какого нет ни с одной другой точки алтайских гор.

Наивысшая точка Алтая, Белуха (4506 м) видна с любой точки Байды.

И, чем выше в гору, тем выше Белуха вырастает над всем Катунским хребтом, как и положено самой высокой горе Алтая.

Организация радиального выхода на лошадях на гору Байда: туристов сопровождает коновод.

Экскурсия включает аренду лошадей, услуги коновода.

Рекомендуется взять ланч-пакет.

19:00 Ужин в кафе базы.

Далее вечер у костра, обмен впечатлениями.

БелухаБелухаБелухаБелухаБелухаБелуха
3 день

Мультинские озера

7:30 Завтрак.

8:00 Выезд в п. Замульта.

9:00 Транспортная доставка на Мультинские озера.

За один день вы увидите два самых крупных озера в бассейне реки Мульта: Нижнее озеро и Среднее.

Вода в озерах бирюзово-голубого цвета, в каждом озере со своим оттенком.

На дне озер видны в глубине камешки всяких размеров и расцветок: розовые, сиреневые, голубые, фиолетовые, красные, желтые и белые.

Озера окружены отражающимися в воде горами (выше 3 100 м), покрытыми вечными ледниками.

С ледников стекает много водопадов.

На автомобиле переезжаем от турбазы Высотник до деревни Замульта (50 км).

От деревни Замульта на транспорте повышенной проходимости до Нижнего Мультинского озера (27 км).

И далее – пешком самостоятельно 3 км в одну сторону на Среднее Мультинское озеро, всего 60 км.

Вдоль тропинки растет смешанный лес, в котором много грибов, брусники, жимолости.

Подходим к шумам – то участок реки, который шумным водопадом стекает из Среднего озера в Нижнее озеро.

Любуемся каменными глыбами, торчащими из шумов, на них произрастает кедр, вереск, бадан.

Не доходя до шумов, есть удобный пляж.

А на левой стороне шумов начинается крупный курумник: это большие осыпи камней причудливой формы, нагромоздившиеся друг на друга, которые образовали большие пещеры и гроты.

Отдых на берегу озера.

Мультинские озераМультинские озераМультинские озераМультинские озераМультинские озера
4 день

Музей Рериха

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд с вещами.

Посещение музея Рериха.

Музей Рериха в Усть-Коксе посвящен жизни и творчеству Николая Рериха и его семьи.

В музее представлены:

  • коллекция картин Николая Рериха: оригинальные произведения, отражающие любовь художника к Алтаю и его философские размышления;
  • экспозиция Елены Рерих: Материалы, посвященные философским и литературным трудам жены Николая Рериха;
  • исторические документы и артефакты: редкие фотографии и артефакты, связанные с экспедициями Рерихов;
  • мемориальные комнаты: воссозданные помещения, где жили и работали Рерихи;
  • сад и окружающая природа: прекрасный сад и виды на алтайские горы и реки;

Увлекательные рассказы о жизни и творчестве Рерихов.

Покупка сувениров: книги, репродукции картин и памятные сувениры.

17:00 Перевал Чике-Таман, расположенный на высоте 1 295 метров, является одной из самых живописных точек Чуйского тракта.

С перевала открываются захватывающие виды на окружающие горы, долины и леса.

Это место идеально подходит для краткой остановки и наслаждения великолепными пейзажами Горного Алтая.

Захватывающие виды на горные массивы.

Часть древних торговых путей, с остатками старой дороги.

Специальные места для остановок и фотосессий.

Сувениры: местные ремесленники предлагают традиционные алтайские изделия, такие как войлочные изделия, деревянные сувениры, украшения из камня, монгольский трикотаж и другие уникальные предметы.

Это прекрасная возможность приобрести памятные подарки для себя и близких.

19:00 Заселение в экоотель на реке Ильгумень – Бочка.

Заключительный вечер у костра, BBQ.

Музей РерихаМузей РерихаМузей РерихаМузей Рериха
5 день

Камышлинский водопад

9:00 Завтрак.

11:00 Выезд с вещами.

Семинский перевал (рынок, сувениры).

14:00 Обед в кафе "Царская охота".

Экскурсия на Камышлинский водопад.

Камышлинский водопад 12 м — это одно из самых живописных и доступных природных чудес Горного Алтая.

Он расположен на реке Камышла, притоке реки Катунь, и является популярным местом для туристов и любителей природы.

Камышлинский водопад состоит из двух каскадов, общей высотой около 12 метров.

Вода обрушивается с высоты, создавая мощные потоки и брызги, что делает его зрелищным и завораживающим.

До водопада можно добраться пешком, пройдя через подвесной мост над рекой Катунь, что добавляет к экскурсии элемент приключения.

Вокруг водопада сложены многочисленные легенды и предания.

Местные жители верят, что вода водопада обладает целебными свойствами и особой энергетикой, способной очищать и наполнять силой.

Экскурсия к Камышлинскому водопаду начинается с перехода через подвесной мост, который является сам по себе достопримечательностью.

Далее путь проходит через живописный сосновый лес, где можно насладиться свежим воздухом и красотами природы.

Тропа к водопаду несложная и подходит для туристов любого уровня подготовки, вернуться можно на моторафтах по Катуни (оплата дополнительно 700 руб.).

17:00 Возвращение.

Камышлинский водопадКамышлинский водопадКамышлинский водопадКамышлинский водопадКамышлинский водопадКамышлинский водопад

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристических базах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • в домиках с комфортом на территории (души и туалеты) – 42 800 рублей;
  • в домиках с комфортом (душ и туалет в номере) – 48 550 рублей.

Варианты проживания

Турбаза «Высотник»

3 ночи

База отдыха "Высотник" расположена в поселке Тюнгур в Республике Алтай, на правом берегу реки Катунь. На территории находятся баня, сауна, кафе-бар, спортивная площадка, прокат снаряжения. На просторной территории туристической базы «Высотник» раскинулся 2-гектарный лесной массив, где вас окружают лиственные и хвойные деревья, такие как березы, кедры, лиственницы, елочки, а также кусты черемухи, малины, шиповника и акации. Здесь вы найдете уголки отдыха с уютными лавочками, где можно расслабиться и насладиться природой.

Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»Турбаза «Высотник»

Турбаза «Бочка»

1 ночь

Турбаза “Бочка” располагается в горно-лесной местности, на окраине села Купчегень, возле Чуйского тракта и реки Большой Ильгумень. Турбаза ориентирована на семейный отдых, размещение дружеских компаний и групп туристов. Подходит для тихого отдыха на природе. В окрестностях расположены есть места для пеших и велосипедных прогулок, в 6 км находятся Ильгуменские пороги на реке Катунь.

Турбаза «Бочка»Турбаза «Бочка»Турбаза «Бочка»Турбаза «Бочка»Турбаза «Бочка»Турбаза «Бочка»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на туристическом автобусе (11-19 мест, тойота хайс, форд транзит, мерседес спринтер)
  • Заброска на автомобилях повышенной проходимости (Камаз, ГАЗ)
  • Проживание на базах отдыха
  • Экскурсионная программа, кроме дополнительных экскурсий
  • Завтраки и ужины на турбазе "Высотник", завтрак на турбазе "Бочка" по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска, г. Горно-Алтайска и обратно
  • Завтрак в день приезда, средний чек 500 руб
  • Ланч-боксы/обеды, ужины в четвертый и пятый день, средний чек 750 руб
  • По желанию: моторафтинг 700 руб. /чел
  • Конный тур 4 000 руб. /чел. (по желанию)
  • Вертолетный тур 45 000 руб. /чел. (по желанию)
Место начала и завершения?
Г. Кемерово / г. Новокузнецк / г. Новосибирск / г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, полис ОМС;
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • треккинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
  • микроавтобус Ford Transit, Toyota Hiace, Mercedes Sprinter (11-19 мест, кондиционер, посадка в том числе на заднем ряду).
  • авто повышенной проходимости, а именно Камаз или ГАЗ66.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

Сбор группы:

  • г. Кемерово 23:00, Летний вокзал;
  • г. Новокузнецк (Прокопьевское кольцо) 00:30;
  • г. Новосибирск 01:00, ЖД вокзал;
  • г. Горно-Алтайск 09:00, аэропорт;

Прибытие домой (время указано ориентировочное, зависит от дороги):

  • Горно-Алтайск в 19:00;
  • Новосибирск в 02:00;
  • Кемерово в 03:00.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
13 окт 2024
Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою вся группа подружилась, что за такой короткий срок стало приятным бонусом. Хочется поехать еще!
Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою
А
29 авг 2024
Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы.
Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,
О
21 авг 2024
Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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