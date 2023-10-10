Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Авторский тур в Горно-Алтайске

Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту

4.9
6 отзывов
Это насыщенное приключение, которое можно устроить за 3 дня, и полностью переключиться от городских проблем.

Полюбуемся Тельдекпенскими порогами с подвесного моста в Ороктое, посетим село Чемал и остров Патмос, проедем по одной из самых красивых дорог России — Чуйскому тракту и окажемся на волшебном Гейзеровом озере с необычными узорами. А в конце нас ждет высадка на Алтайском Марсе с невероятными инопланетными пейзажами!
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Ближайшие даты:
3
мая
7
мая
10
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет32 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.

Проживание. Первую ночь проведем на турбазе «Путник Алтая» / в парк-отеле «Манжерок» / эко-отеле «Бертка». Вторая ночь будет в отеле «Расул» / турбазах «Хуторок», «Зеленый мох», «Майман», «Зеленый колобок», «Республика». Возможны отели и турбазы аналогичного уровня. Номера с удобствами. Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении.

Питание. В программу включены завтраки и ужины в гостиницах. Обеды за дополнительную плату в кафе по пути. Будет возможность попробовать местные блюда и отведать вкуснейший алтайский мёд.

Связь и интернет. В дороге связь может ловить довольно плохо, лучше не планировать важные звонки на это время.

Программа тура по дням

1 день

Треккинг к водопаду, живописные пороги и греческий остров

Приезд и путешествие к двойному водопаду. Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или в самом городе в 9-10 утра и поедем к Камышлинскому водопаду, который находится на левом берегу Катуни. Так как на машине к водопаду близко не подобраться, устроим небольшую пешую прогулку на 2,5 км: пройдем по подвесному мосту и поднимемся по тропинкам к двум водным каскадам. Насладимся свежестью и шумом воды и сделаем отличные фотоснимки. Обратно можно пойти по той же дороге или прокатиться на моторафте по реке Катунь.

Живописные речные пороги. Наше путешествие продолжается — едем к Тельдекпенским порогам недалеко от поселка Ороктой. Название «Тельденпек» переводится как «поднявшаяся дорога». Эти места очень любят туристы на рафтах и байдарках. Мы посмотрим на все с подвесного моста и, возможно, увидим сплавляющиеся байдарки.

Остров-скала с подвесным мостом. Затем отправимся в Чемал, одно из самых популярных мест на Алтае, и посетим остров Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.

Долина горных духов. Наша следующая остановка — урочище Че-Чкыш (если будет открыт проход, так как вход через частную территорию). Урочище называют Долиной горных духов, и с этим местом связаны необычные легенды. Вы услышите загадочные истории, которые распространены среди местных жителей, и поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается превосходный вид на Катунь.
Вечером заселимся в отель, поужинаем и отдохнем.

Треккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий остров
2 день

Самая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озеро

По Чуйскому тракту. После завтрака собираем вещи и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России. Исторический путь из Сибири в Азию раньше имел важное значение для торговли и экономики, а теперь превратился в один из главных туристических маршрутов. Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки. Здесь хорошо в любое время года!

Перевалы и слияние рек. Полюбуемся Семинским перевалом и Чике-Таманом, остановимся возле слияния рек Чуи и Катуни — в этом месте встречаются водные потоки разных оттенков, очень любопытный эффект!

Озеро с узорами на дне. Затем доберемся до Гейзерного озера ярко-голубого цвета. На его дне можно разглядеть причудливые узоры, угадывая, на что они похожи, и играть в ассоциации.

Поздно вечером мы приедем в посёлок Акташ, заселимся в отель/на турбазу, поужинаем и отдохнем.

Самая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озеро
3 день

Алтайский Марс

Марсианские пейзажи. После завтрака собираем вещи и едем на Алтайский Марс. Так называется место Кызыл-Чин с космическими пейзажами — земля тут имеет насыщенный красный цвет с различными вкраплениями, от оранжево-желтых и до фиолетовых! Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы сделать марсианские кадры — с такими цветами не нужны никакие фильтры.

Следы древних моллюсков. Узнаете, почему горы окрашиваются в такие непривычные для нашего глаза цвета, и поищете следы древних моллюсков — много миллионов лет назад на этом месте было море, так что если повезет, сможете найти остатки ракушек и водорослей. При желании и наличии времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка на Марс-2 оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы.

Дорога домой. Около 19-21 часов вернемся в Горно-Алтайск. Рекомендуем остаться в Горно-Алтайске до завтра — мы подскажем, где можно остановиться и как лучше все спланировать.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание (стоимость дана на одного человека при двухместном размещении): 1 ночь в районах Манжерок/Чемал + 1 ночь в посёлке Акташ
  • Питание: завтраки и ужины
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
  • Все входные билеты, кроме моторафта на Камышлинском водопаде
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • Одноместное размещение - стоимость по запросу, зависит от сезона, подселения нет
  • Обеды
  • Баня
  • Моторафт на Камышлинском водопаде - около 500 руб
  • УАЗ-буханка на Марс-2
  • Прокат снаряжения
  • Самостоятельные переезды не по программе
  • Сувениры и личные расходы
  • Повышение категории номеров или отеля - стоимость запрашивайте
  • С доплатой вы можете оформить пакет «Комфорт Плюс», который включает:
  • Транспорт уровня Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Lexus, Range rover или другие, по согласованию
  • Проживание в районе Манжерок/Чемал: отель "Этника", отель "Манжерок" 5*, отель "Геометрика", "Манжерок Шале", эко-отель "Марсель", бутик-отель "Август", "Гранд Шале Алтай", эко-отель "Природа", "Чепош Парк" и другие по запросу
  • Проживание в Акташе: купольный отель "Панорама", купольный отель "Green Kolobok", база отдыха "Ак-Туу", усадьба "Алтай Вояж", турбаза "Aldashev Loft", база "Высота", вип-домики отеля "Расул", глемпинг "Тайгала", отель "Речные Земли" и другие по запросу
  • Доплата от 15 тыс/чел, рассчитывается в индивидуальном порядке, в зависимости от сезона и отелей для проживания
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
Завершение: Горно-Алтайск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
Е
10 окт 2023
Нам всё очень понравилось на Алтае.
E
6 окт 2023
Хотела бы поблагодарить Наталью и всю вашу команду за отличную организацию нашего отдыха на Алтае👏! Татьяна просто потрясающий гид и человек: сильно любить природу, историю, людей Алтая и уметь так интересно рассказывать об этом - это призвание💗💗💗 Огромное спасибо!!! Надеемся приехать ещё: так много ещё не посмотрели на Алтае
Хотела бы поблагодарить Наталью и всю вашу команду за отличную организацию нашего отдыха на Алтае👏! Татьяна
Т
22 сен 2023
Добрый вечер, Наталья!
Впечатления остались потрясающие в первую очередь от этих красот, от отличной компании - действительно очень повезло с ребятами. Татьяна очень внимательно была, с положительной энергетикой, показала нам самые интересные места! Всё было легко и спокойно! Это отлично! Понравилась очень турбаза, очень мило!
Из минусов: категорически не понравился Манжерок парк-отель отвратительное питание - вечером нам дали жуткое подобие цезаря и кусок свиного жира (по другому это не назвать). Завтрак был примерно такого же качества + номер предельно дешевый эконом вариант на 3 этаже с общей кухней, без воды, и с требованием снять обувь на первом этаже, мой совет для будущих туристов - замените его))) думаю в эти деньги можно найти вариант лучше)))) Но, если честно, это единственное разочарование! Всё остальное было великолепно!! Спасибо!!
Анна
20 авг 2023
Чудесный тур, за три дня максимум посмотреть чудеса которые хотелось)
И
23 окт 2022
Всем привет! Помимо гармоничной организации тура, хочется отметить гида Алексея, грамотность, тактичность и внимание к Вам и в целом! Насладились всеми возможными видами и атмосферой Алтая! Все очень круто, что сказать! Всем мир!
Е
11 окт 2022
Нам очень всё понравилось! Природа необыкновенная. Описать в двух словах не возможно! Хочу отдельно отметить работу гида Алексея. Это 10++++++++++…. Большой профессионал, увлеченный своим делом! Интересный собеседник и просто очень приятный в общении человек.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыЧуйский трактПопулярные места3-дневные турыЧемалОстров ПатмосПрирода и пейзажиГорыВодопады

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