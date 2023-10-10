Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Полюбуемся Тельдекпенскими порогами с подвесного моста в Ороктое, посетим село Чемал и остров Патмос, проедем по одной из самых красивых дорог России — Чуйскому тракту и окажемся на волшебном Гейзеровом озере с необычными узорами. А в конце нас ждет высадка на Алтайском Марсе с невероятными инопланетными пейзажами!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 900 ₽
Описание
Организационные детали
На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.
В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.
Проживание. Первую ночь проведем на турбазе «Путник Алтая» / в парк-отеле «Манжерок» / эко-отеле «Бертка». Вторая ночь будет в отеле «Расул» / турбазах «Хуторок», «Зеленый мох», «Майман», «Зеленый колобок», «Республика». Возможны отели и турбазы аналогичного уровня. Номера с удобствами. Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении.
Питание. В программу включены завтраки и ужины в гостиницах. Обеды за дополнительную плату в кафе по пути. Будет возможность попробовать местные блюда и отведать вкуснейший алтайский мёд.
Связь и интернет. В дороге связь может ловить довольно плохо, лучше не планировать важные звонки на это время.
Программа тура по дням
Треккинг к водопаду, живописные пороги и греческий остров
Приезд и путешествие к двойному водопаду. Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или в самом городе в 9-10 утра и поедем к Камышлинскому водопаду, который находится на левом берегу Катуни. Так как на машине к водопаду близко не подобраться, устроим небольшую пешую прогулку на 2,5 км: пройдем по подвесному мосту и поднимемся по тропинкам к двум водным каскадам. Насладимся свежестью и шумом воды и сделаем отличные фотоснимки. Обратно можно пойти по той же дороге или прокатиться на моторафте по реке Катунь.
Живописные речные пороги. Наше путешествие продолжается — едем к Тельдекпенским порогам недалеко от поселка Ороктой. Название «Тельденпек» переводится как «поднявшаяся дорога». Эти места очень любят туристы на рафтах и байдарках. Мы посмотрим на все с подвесного моста и, возможно, увидим сплавляющиеся байдарки.
Остров-скала с подвесным мостом. Затем отправимся в Чемал, одно из самых популярных мест на Алтае, и посетим остров Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.
Долина горных духов. Наша следующая остановка — урочище Че-Чкыш (если будет открыт проход, так как вход через частную территорию). Урочище называют Долиной горных духов, и с этим местом связаны необычные легенды. Вы услышите загадочные истории, которые распространены среди местных жителей, и поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается превосходный вид на Катунь.
Вечером заселимся в отель, поужинаем и отдохнем.
Самая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озеро
По Чуйскому тракту. После завтрака собираем вещи и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России. Исторический путь из Сибири в Азию раньше имел важное значение для торговли и экономики, а теперь превратился в один из главных туристических маршрутов. Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки. Здесь хорошо в любое время года!
Перевалы и слияние рек. Полюбуемся Семинским перевалом и Чике-Таманом, остановимся возле слияния рек Чуи и Катуни — в этом месте встречаются водные потоки разных оттенков, очень любопытный эффект!
Озеро с узорами на дне. Затем доберемся до Гейзерного озера ярко-голубого цвета. На его дне можно разглядеть причудливые узоры, угадывая, на что они похожи, и играть в ассоциации.
Поздно вечером мы приедем в посёлок Акташ, заселимся в отель/на турбазу, поужинаем и отдохнем.
Алтайский Марс
Марсианские пейзажи. После завтрака собираем вещи и едем на Алтайский Марс. Так называется место Кызыл-Чин с космическими пейзажами — земля тут имеет насыщенный красный цвет с различными вкраплениями, от оранжево-желтых и до фиолетовых! Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы сделать марсианские кадры — с такими цветами не нужны никакие фильтры.
Следы древних моллюсков. Узнаете, почему горы окрашиваются в такие непривычные для нашего глаза цвета, и поищете следы древних моллюсков — много миллионов лет назад на этом месте было море, так что если повезет, сможете найти остатки ракушек и водорослей. При желании и наличии времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка на Марс-2 оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы.
Дорога домой. Около 19-21 часов вернемся в Горно-Алтайск. Рекомендуем остаться в Горно-Алтайске до завтра — мы подскажем, где можно остановиться и как лучше все спланировать.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание (стоимость дана на одного человека при двухместном размещении): 1 ночь в районах Манжерок/Чемал + 1 ночь в посёлке Акташ
- Питание: завтраки и ужины
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
- Все входные билеты, кроме моторафта на Камышлинском водопаде
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение - стоимость по запросу, зависит от сезона, подселения нет
- Обеды
- Баня
- Моторафт на Камышлинском водопаде - около 500 руб
- УАЗ-буханка на Марс-2
- Прокат снаряжения
- Самостоятельные переезды не по программе
- Сувениры и личные расходы
- Повышение категории номеров или отеля - стоимость запрашивайте
- С доплатой вы можете оформить пакет «Комфорт Плюс», который включает:
- Транспорт уровня Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Lexus, Range rover или другие, по согласованию
- Проживание в районе Манжерок/Чемал: отель "Этника", отель "Манжерок" 5*, отель "Геометрика", "Манжерок Шале", эко-отель "Марсель", бутик-отель "Август", "Гранд Шале Алтай", эко-отель "Природа", "Чепош Парк" и другие по запросу
- Проживание в Акташе: купольный отель "Панорама", купольный отель "Green Kolobok", база отдыха "Ак-Туу", усадьба "Алтай Вояж", турбаза "Aldashev Loft", база "Высота", вип-домики отеля "Расул", глемпинг "Тайгала", отель "Речные Земли" и другие по запросу
- Доплата от 15 тыс/чел, рассчитывается в индивидуальном порядке, в зависимости от сезона и отелей для проживания
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Впечатления остались потрясающие в первую очередь от этих красот, от отличной компании - действительно очень повезло с ребятами. Татьяна очень внимательно была, с положительной энергетикой, показала нам самые интересные места! Всё было легко и спокойно! Это отлично! Понравилась очень турбаза, очень мило!
Из минусов: категорически не понравился Манжерок парк-отель отвратительное питание - вечером нам дали жуткое подобие цезаря и кусок свиного жира (по другому это не назвать). Завтрак был примерно такого же качества + номер предельно дешевый эконом вариант на 3 этаже с общей кухней, без воды, и с требованием снять обувь на первом этаже, мой совет для будущих туристов - замените его))) думаю в эти деньги можно найти вариант лучше)))) Но, если честно, это единственное разочарование! Всё остальное было великолепно!! Спасибо!!