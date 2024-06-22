Проснуться с видом на горы, погулять среди кедров и раствориться в лазурно-изумрудных красках Алтая
Увидеть такой Алтай можно только с проживанием в палатках и хорошо знающим тропы инструктором-проводником. Мы максимально добавили комфорта в поход — ужинать будем в кафе, есть возможность сходить в душ.
июн
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|51 800 ₽
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 15 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам и проживанию в полевых условиях. Родители несут полную ответственность за своих детей.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. В туристических палатках на специально оборудованной территории с деревянным туалетом, душем (за доплату) у Нижнего Мультинского озера. Вода в душе подогревается с помощью солнечных батарей, горячая вода может быть не всегда. Электричество по вечерам. Рядом есть кафе. Предоставляем двухместные и трёхместные водостойкие палатки, спальники и коврики.
Питание. Включено 2-разовое питание. Завтраки по комплексному меню. Обеды организуются во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье. Дополнительно оплачиваются 2 обеда в дороге из Горно-Алтайска в лагерь и обратно, все ужины. Рядом есть 2 кафе.
Дети. От 15 лет.
Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке и проживание в полевых условиях. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Может быть скользкая почва после дождя. Поход подходит для активных людей и детей от 15 лет с минимальным опытом треккинга в горах и полевой жизни. Если вы никогда не спали в палатке, рекомендуем перед данным путешествием отправиться в поход выходного дня.
Перепад высот в день от 100 до 580 м — это как подъем на 35-200 этажей.
Общий километраж — 85,4 км. Максимально в день пешком — 21,2 км.
Связь и интернет. В 1-й день до 16:00 и в 7-й день после 17:00. В заповеднике связь ловит плохо. На Мультинских озёрах со всех сторон нас закроют горы. Надеяться на звонки и интернет не стоит. Местами в хорошую погоду появляется сеть «Билайн».
Программа тура по дням
Горно-Алтайск - палаточный лагерь на высоте 925 метров
Встречаемся в 10:00 в аэропорту Горно-Алтайска. Едем на заказном автобусе в посёлок Замульта. В пути проведём 7 часов с остановкой на обед в кафе и в музее Николая Рериха. До 16:00 звоним близким сообщить, что у нас всё классно и красиво, и прощаемся со связью.
Первый палаточный лагерь ставим в Замульте на высоте 925 метров над уровнем моря, на ужин идём в кафе. За день нагуляем 2 км.
Нижнее Мультинское озеро, кедровые леса и перекат Шумы
После завтрака собираем лагерь и на горном транспорте отправляемся в весёлое 2-х часовое путешествие по алтайскому бездорожью до Нижнего Мультинского озера. У бирюзовой воды среди гор и дикой природы остановимся на 5 ночей и будем ходить в радиальные выходы по округе. Лагерь находится на высоте 1630 метров над уровнем моря.
Сегодня разведуем перекат Шумы, полюбуемся кедрами, пройдём по лесу вдоль озера, которым ранее восхищались только с фотографий. Теперь представьте, что каждый день вы будете просыпаться и наслаждаться таким видом из палатки. С утра здесь рождается туманная дымка. Вечером — верхушки гор подсвечиваются золотыми красками. Нагулявшись, вернёмся в лагерь, сходим на ужин в кафе, отдохнём под звёздным небом. За день пройдём чуть больше 11 км.
3 бирюзовых и прозрачных озера Алтая
Озеро, у которого мы проснёмся, длиной 2300 м. Следующее за ним Среднее Мультинское имеет длину 1990 м. Верхнее Мультинское — почти 1500 м. Пересечём первых два озера на катере, а далее отправимся в треккинг на 19,8 км.
Зайдём на кордон Катунского заповедника поздороваться с лесниками. Они напомнят нам правила нахождения на тропах. Начнём подъём в горы на высоту 1800 м через хвойные леса и альпийские луга. Пообедаем уже на Верхнем Мультинском озере, из которого вытекает река Мульта. Сделаем фотографии живописно раскинутых коряг на берегу в сочетании с изумрудной водой и снежными вершинами.
К ужину вернёмся в лагерь.
Сокровище долины: через водопад к озеру
Позавтракав, отправляемся в треккинг на 20,8 км на 7-8 часов.
Пойдём по лесной тропе с постепенным набором высоты. Встретим мощный водопад Куйгук, рождающийся среди крупных камней. Поднимемся ещё выше, чтобы увидеть главное сокровище — изумрудно-голубое высокогорное озеро, обрамлённое кедрами и горами. Под солнечными лучами вода переливается красками от лазурного до зелёного. Невозможно оторвать глаз! Здесь остановимся съесть бутерброд с чаем и налюбоваться видами. Рекомендуем девушкам прихватить яркие платья для эффектных фотографий.
Вечером вернёмся в лагерь. За день наберём и сбросим 400 м высоты.
День в вашем распоряжении
Такие дни должны быть в каждом путешествии — выспимся, отдохнём и выберем занятие на свой вкус. Можно самостоятельно прогуляться, посидеть полюбоваться озером, покататься на сапах, устроить фотосессию.
Алтай с высоты птичьего полёта
Сегодня увидим Мультинские озёра с высоты 2580 метров над уровнем моря. Прогуляемся по хребту, откуда открываются потрясающие панорамы, зайдём в соседнюю долину, увидим наше Нижнее Мультинское озеро с нового ракурса. Дойдём до смотровой площадки, чтобы взглянуть на сокровища Алтая с высоты птичьего полёта.
Пройдём 10,4 км с набором 690 м высоты.
Озеро Поперечное на высоте 1890 метров
После завтрака отправляемся к Поперечному озеру через Нижнее и Среднее Мультинское. Вновь покатаемся на катере, рассекая бирюзовую гладь воды, и заберёмся на 1890 метров над уровнем моря. Путь пройдёт по лесной зоне, альпийским лугам, через небольшие речушки и водопад. Всего пройдём 21,2 км с набором не более 300 м высоты.
Поперечное озеро кажется нереальным, поражает цветом воды и её переливами. Природа вокруг гармонично дополняет картину. Здесь пообедаем, отдохнём, нафотографируемся и отправимся в обратную дорогу.
Отъезд
Высыпаемся, завтракаем, собираем в спокойном темпе вещи. Прощаемся с таким родным Мультинским озером и отправляемся после 12:00 на машине повышенной проходимости в посёлок Замульта. Едем по колее около 2 часов. Далее пересаживаемся в микроавтобус, который уже по асфальту довезёт нас в Горно-Алтайск. Пообедаем в кафе по дороге и сделаем остановку у сувенирного рынка на Семинским перевале.
В аэропорту будем не позже 22:30.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по маршруту
- Переезды на горном транспорте повышенной проходимости
- Оплата палаточной стоянки
- Аренда палатки, спальника и коврика
- 2-разовое питание
- Прокат группового снаряжения для лагеря: котлов, газовых горелок, поварёшек, аптечки
- Проезд на катерах к началу маршрутов на Верхнее Мультинское и Поперечное озёра
- Входные билеты в Катунский заповедник
- Входные билеты в музей Рериха
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- 2 обеда в кафе в дороге и все ужины - 300-500 рублей за 1 приём пищи
- Аренда треккинговых палок - 800 рублей
- Душ на турбазе
- Страховка (не обязательно)