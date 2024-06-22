Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Авторский тур в Горно-Алтайске

Проснуться с видом на горы, погулять среди кедров и раствориться в лазурно-изумрудных красках Алтая

Покатаемся на катерах по Мультинским озёрам, поднимемся к хребту, откуда рассмотрим снежные пики, и поверим в существование бирюзовых водоёмов с фотографий. Будем жить на берегу и наслаждаться видами из палатки на чистейшее озеро. Гулять налегке среди кедров и умиляться очаровательным бурундучкам. Дойдём до водопадов и высокогорных озёр, где выпьем чай и насладимся единением с природой.

Увидеть такой Алтай можно только с проживанием в палатках и хорошо знающим тропы инструктором-проводником. Мы максимально добавили комфорта в поход — ужинать будем в кафе, есть возможность сходить в душ.
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Ближайшие даты:
22
июн
30
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет51 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 15 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам и проживанию в полевых условиях. Родители несут полную ответственность за своих детей.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Проживание. В туристических палатках на специально оборудованной территории с деревянным туалетом, душем (за доплату) у Нижнего Мультинского озера. Вода в душе подогревается с помощью солнечных батарей, горячая вода может быть не всегда. Электричество по вечерам. Рядом есть кафе. Предоставляем двухместные и трёхместные водостойкие палатки, спальники и коврики.

Питание. Включено 2-разовое питание. Завтраки по комплексному меню. Обеды организуются во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье. Дополнительно оплачиваются 2 обеда в дороге из Горно-Алтайска в лагерь и обратно, все ужины. Рядом есть 2 кафе.

Дети. От 15 лет.

Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке и проживание в полевых условиях. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Может быть скользкая почва после дождя. Поход подходит для активных людей и детей от 15 лет с минимальным опытом треккинга в горах и полевой жизни. Если вы никогда не спали в палатке, рекомендуем перед данным путешествием отправиться в поход выходного дня.
Перепад высот в день от 100 до 580 м — это как подъем на 35-200 этажей.
Общий километраж — 85,4 км. Максимально в день пешком — 21,2 км.

Связь и интернет. В 1-й день до 16:00 и в 7-й день после 17:00. В заповеднике связь ловит плохо. На Мультинских озёрах со всех сторон нас закроют горы. Надеяться на звонки и интернет не стоит. Местами в хорошую погоду появляется сеть «Билайн».

Программа тура по дням

1 день

Горно-Алтайск - палаточный лагерь на высоте 925 метров

Встречаемся в 10:00 в аэропорту Горно-Алтайска. Едем на заказном автобусе в посёлок Замульта. В пути проведём 7 часов с остановкой на обед в кафе и в музее Николая Рериха. До 16:00 звоним близким сообщить, что у нас всё классно и красиво, и прощаемся со связью.

Первый палаточный лагерь ставим в Замульте на высоте 925 метров над уровнем моря, на ужин идём в кафе. За день нагуляем 2 км.

Горно-Алтайск - палаточный лагерь на высоте 925 метровГорно-Алтайск - палаточный лагерь на высоте 925 метровГорно-Алтайск - палаточный лагерь на высоте 925 метровГорно-Алтайск - палаточный лагерь на высоте 925 метровГорно-Алтайск - палаточный лагерь на высоте 925 метров
2 день

Нижнее Мультинское озеро, кедровые леса и перекат Шумы

После завтрака собираем лагерь и на горном транспорте отправляемся в весёлое 2-х часовое путешествие по алтайскому бездорожью до Нижнего Мультинского озера. У бирюзовой воды среди гор и дикой природы остановимся на 5 ночей и будем ходить в радиальные выходы по округе. Лагерь находится на высоте 1630 метров над уровнем моря.

Сегодня разведуем перекат Шумы, полюбуемся кедрами, пройдём по лесу вдоль озера, которым ранее восхищались только с фотографий. Теперь представьте, что каждый день вы будете просыпаться и наслаждаться таким видом из палатки. С утра здесь рождается туманная дымка. Вечером — верхушки гор подсвечиваются золотыми красками. Нагулявшись, вернёмся в лагерь, сходим на ужин в кафе, отдохнём под звёздным небом. За день пройдём чуть больше 11 км.

Нижнее Мультинское озеро, кедровые леса и перекат ШумыНижнее Мультинское озеро, кедровые леса и перекат ШумыНижнее Мультинское озеро, кедровые леса и перекат ШумыНижнее Мультинское озеро, кедровые леса и перекат ШумыНижнее Мультинское озеро, кедровые леса и перекат ШумыНижнее Мультинское озеро, кедровые леса и перекат ШумыНижнее Мультинское озеро, кедровые леса и перекат ШумыНижнее Мультинское озеро, кедровые леса и перекат ШумыНижнее Мультинское озеро, кедровые леса и перекат ШумыНижнее Мультинское озеро, кедровые леса и перекат Шумы
3 день

3 бирюзовых и прозрачных озера Алтая

Озеро, у которого мы проснёмся, длиной 2300 м. Следующее за ним Среднее Мультинское имеет длину 1990 м. Верхнее Мультинское — почти 1500 м. Пересечём первых два озера на катере, а далее отправимся в треккинг на 19,8 км.

Зайдём на кордон Катунского заповедника поздороваться с лесниками. Они напомнят нам правила нахождения на тропах. Начнём подъём в горы на высоту 1800 м через хвойные леса и альпийские луга. Пообедаем уже на Верхнем Мультинском озере, из которого вытекает река Мульта. Сделаем фотографии живописно раскинутых коряг на берегу в сочетании с изумрудной водой и снежными вершинами.

К ужину вернёмся в лагерь.

3 бирюзовых и прозрачных озера Алтая3 бирюзовых и прозрачных озера Алтая3 бирюзовых и прозрачных озера Алтая3 бирюзовых и прозрачных озера Алтая3 бирюзовых и прозрачных озера Алтая3 бирюзовых и прозрачных озера Алтая3 бирюзовых и прозрачных озера Алтая3 бирюзовых и прозрачных озера Алтая3 бирюзовых и прозрачных озера Алтая3 бирюзовых и прозрачных озера Алтая
4 день

Сокровище долины: через водопад к озеру

Позавтракав, отправляемся в треккинг на 20,8 км на 7-8 часов.

Пойдём по лесной тропе с постепенным набором высоты. Встретим мощный водопад Куйгук, рождающийся среди крупных камней. Поднимемся ещё выше, чтобы увидеть главное сокровище — изумрудно-голубое высокогорное озеро, обрамлённое кедрами и горами. Под солнечными лучами вода переливается красками от лазурного до зелёного. Невозможно оторвать глаз! Здесь остановимся съесть бутерброд с чаем и налюбоваться видами. Рекомендуем девушкам прихватить яркие платья для эффектных фотографий.

Вечером вернёмся в лагерь. За день наберём и сбросим 400 м высоты.

Сокровище долины: через водопад к озеруСокровище долины: через водопад к озеруСокровище долины: через водопад к озеруСокровище долины: через водопад к озеруСокровище долины: через водопад к озеруСокровище долины: через водопад к озеруСокровище долины: через водопад к озеруСокровище долины: через водопад к озеруСокровище долины: через водопад к озеруСокровище долины: через водопад к озеруСокровище долины: через водопад к озеру
5 день

День в вашем распоряжении

Такие дни должны быть в каждом путешествии — выспимся, отдохнём и выберем занятие на свой вкус. Можно самостоятельно прогуляться, посидеть полюбоваться озером, покататься на сапах, устроить фотосессию.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
6 день

Алтай с высоты птичьего полёта

Сегодня увидим Мультинские озёра с высоты 2580 метров над уровнем моря. Прогуляемся по хребту, откуда открываются потрясающие панорамы, зайдём в соседнюю долину, увидим наше Нижнее Мультинское озеро с нового ракурса. Дойдём до смотровой площадки, чтобы взглянуть на сокровища Алтая с высоты птичьего полёта.

Пройдём 10,4 км с набором 690 м высоты.

Алтай с высоты птичьего полётаАлтай с высоты птичьего полётаАлтай с высоты птичьего полётаАлтай с высоты птичьего полётаАлтай с высоты птичьего полёта
7 день

Озеро Поперечное на высоте 1890 метров

После завтрака отправляемся к Поперечному озеру через Нижнее и Среднее Мультинское. Вновь покатаемся на катере, рассекая бирюзовую гладь воды, и заберёмся на 1890 метров над уровнем моря. Путь пройдёт по лесной зоне, альпийским лугам, через небольшие речушки и водопад. Всего пройдём 21,2 км с набором не более 300 м высоты.

Поперечное озеро кажется нереальным, поражает цветом воды и её переливами. Природа вокруг гармонично дополняет картину. Здесь пообедаем, отдохнём, нафотографируемся и отправимся в обратную дорогу.

Озеро Поперечное на высоте 1890 метровОзеро Поперечное на высоте 1890 метровОзеро Поперечное на высоте 1890 метровОзеро Поперечное на высоте 1890 метровОзеро Поперечное на высоте 1890 метровОзеро Поперечное на высоте 1890 метровОзеро Поперечное на высоте 1890 метровОзеро Поперечное на высоте 1890 метров
8 день

Отъезд

Высыпаемся, завтракаем, собираем в спокойном темпе вещи. Прощаемся с таким родным Мультинским озером и отправляемся после 12:00 на машине повышенной проходимости в посёлок Замульта. Едем по колее около 2 часов. Далее пересаживаемся в микроавтобус, который уже по асфальту довезёт нас в Горно-Алтайск. Пообедаем в кафе по дороге и сделаем остановку у сувенирного рынка на Семинским перевале.

В аэропорту будем не позже 22:30.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по маршруту
  • Переезды на горном транспорте повышенной проходимости
  • Оплата палаточной стоянки
  • Аренда палатки, спальника и коврика
  • 2-разовое питание
  • Прокат группового снаряжения для лагеря: котлов, газовых горелок, поварёшек, аптечки
  • Проезд на катерах к началу маршрутов на Верхнее Мультинское и Поперечное озёра
  • Входные билеты в Катунский заповедник
  • Входные билеты в музей Рериха
  • Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • 2 обеда в кафе в дороге и все ужины - 300-500 рублей за 1 приём пищи
  • Аренда треккинговых палок - 800 рублей
  • Душ на турбазе
  • Страховка (не обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
Завершение: г. Горно-Алтайск, аэропорт, 17:00 или 22:30 (уточняйте у организатора на конкретные даты)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажиГорыТреккинг и походы

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