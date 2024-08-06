Треккинг на Алтай. Мультинские озёра. 8 дней

Данный тур прекрасно подойдет для любителей горных озёр. За время нашего отдыха мы совершим треккинг к пяти горным озерам и двум водопадам. А ещё покатаемся на катере, увидим лесных бурундуков и погуляем по кедровым лесам. С сокращенной программой (без свободного дня) в другие даты можно ознакомиться по ссылке.
5
3 отзыва
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра. 8 дней
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра. 8 дней
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра. 8 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Город Горно-Алтайск - пос. Замульта

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Горно-Алтайск.

Сегодня нас ждёт длинный переезд в горную часть Алтая (350 км, в пути около 6-7 часов).

По пути сделаем остановку на Семинском перевале и погуляем по сувенирному рынку.

Алтайский рынок порадует вкусным мёдом, чаями, деревянными магнитами и вкусным вареньем.

Приезд село Замульта, размещение на турбазе.

Активная часть: 2 км пешком.

Город Горно-Алтайск - пос. ЗамультаГород Горно-Алтайск - пос. ЗамультаГород Горно-Алтайск - пос. ЗамультаГород Горно-Алтайск - пос. Замульта
2 день

Нижнее и Среднее Мультинские озера, треккинг на перекат Шумы

С утра горный транспорт перевезет нас повыше в горы, к Нижнему Мультинскому озеру.

Заселение в туркомплекс с 13:00.

Далеко позади осталась цивилизация, суета, магазины и шумные дороги.

Ближайшие дни будем с удовольствием наслаждаться нетронутой красотой гор и озёр Алтая.

После приезда, сразу отправляемся на прогулку!

Выходим на берег нижнего Мультинского озера – и сразу захватывает дух!

Водоем огромный, вдалеке видны снежные горы, а вокруг, насколько хватает глаз, – бесконечные кедровые леса!

По лесной тропе пройдем вдоль нижнего озера и выйдем к среднему Мультинскому озеру.

Между озерами природа создала живописный перекат воды среди огромных камней – Шумы.

Сфотографируем это необычное место и отправимся в обратный путь.

Активная часть: 11,2 км, перепад высот 1630-1650 м, продолжительность 3-4 часа.

Нижнее и Среднее Мультинские озера, треккинг на перекат ШумыНижнее и Среднее Мультинские озера, треккинг на перекат ШумыНижнее и Среднее Мультинские озера, треккинг на перекат ШумыНижнее и Среднее Мультинские озера, треккинг на перекат Шумы
3 день

Верхнее Мультинское озеро

Когда гуляешь возле нижнего озера, вдалеке красуются и манят тебя снежные вершины.

Сегодня пойдем прямо к подножию этих снежных гор!

Пересечем на катерах 2 водоема, дальше – пешком!

Тропа поведет нас по кедровым лесам и альпийским лугам.

Так непривычно, но здесь практически нет подъемов!

За весь трек наберём всего 100 м по вертикали!

Если в последнее время были дожди, то рекомендуем идти на маршрут в резиновых сапогах, так как тропа становится очень грязной.

Спустя несколько часов, приходим к верхнему озеру!

Горы, снег, ледники, причудливые коряги в воде.

Здесь все дышит простором и тишиной.

Активная часть: 19,8 км, перепад высот 1630-1800 м, продолжительность 7-8 часов.

Верхнее Мультинское озероВерхнее Мультинское озероВерхнее Мультинское озероВерхнее Мультинское озеро
4 день

Озеро и водопад Куйгук

Долина реки Куйгук порадует нас не только роскошным, изумрудным озером, но и эффектным водопадом!

Реки Алтая очень бурные, полноводные.

Именно поэтому здесь рождаются потрясающие водопады.

Высота нашего водопада – около 30 метров, стоя возле него, в полной мере ощущаешь силу и мощь воды.

Поднявшись над водопадом, увидим первый, небольшой водоем.

Пройдя ещё немного, окажемся на берегу озера Куйгук.

Только подходишь к его берегу – и сразу замирает дыхание!

Перед тобой огромное, изумрудное озеро, которое охраняют снежные горы.

Вокруг витает тишина, изредка парят птицы.

Именно в такие моменты хочется остановить время, сидеть и любоваться такой красотой.

Возле озера устроим обед и большой привал.

Активная часть: 20,8 км, перепад высот 1630-2020 м, продолжительность 7-8 часов.

Озеро и водопад КуйгукОзеро и водопад КуйгукОзеро и водопад КуйгукОзеро и водопад Куйгук
5 день

День отдыха

Один день мы сделаем днем отдыха!

В этом туре маршруты достаточно продолжительные и поэтому посередине тура хочется сделать небольшой перерыв.

В этот день можно с удовольствием погулять возле Нижнего Мультинского озера, посидеть на его берегу и полюбоваться на горы.

Практически каждый год на озере открывают прокат сапов.

Если такой вид отдыха Вам любопытен – сможете покататься.

6 день

Смотровая площадка с видом на Мультинские озера

Посмотрим на наши озера с высоты птичьего полета!

Часть пути преодолеем на лошадках.

Лошадей оставим в конце кедрового леса, а затем дойдем до вершины уже пешком.

Отсюда, с невероятной высоты, полюбуемся на Нижнее и Среднее Мультинские озера, увидим долину реки Крепкой и соседние долины.

Кроме того, заглянем за хребет, за которым открывается ещё одна бескрайняя долина Алтая!

Интересно, что в этой долине зелёные спинки горных хребтов поросли темными кедрами и стали похожи на хребты огромных динозавров.

Смотровая гора – уникальная точка.

Сюда обязательно стоит сходить.

Активная часть: 9,8 км, перепад высот 2000-2580 м, продолжительность 6-7 часов.

Смотровая площадка с видом на Мультинские озераСмотровая площадка с видом на Мультинские озераСмотровая площадка с видом на Мультинские озераСмотровая площадка с видом на Мультинские озера
7 день

Поперечное озеро

Впереди поход на Поперечное озеро.

Сегодня выйдем пораньше, так как путь предстоит длинный.

По уже знакомой тропе выйдем на развилку: правая тропа идёт к верхнему Мультинскому озеру, а нам сегодня налево.

Недолгий подъем по лесу – и мы вновь движемся по зоне альпийских лугов.

В какой-то момент путь кажется бесконечным, но вдруг, после очередного пригорка, перед вами откроется озеро.

Долину украшают горы с ледниками, у подножия которых раскинулось огромное озеро.

На его берегу в июле цветут водосборы, горцы и такие редкие, огненные жарки.

Ни одно фото не передаст этой удивительной красоты.

В этом месте вы окончательно и бесповоротно влюбитесь в Алтай.

Активная часть: 21,2 км, перепад высот 1630-1890 м, продолжительность 9-10 часов.

Поперечное озероПоперечное озероПоперечное озероПоперечное озеро
8 день

Переезд в Горно-Алтайск

Сегодня нам предстоит длительный переезд в г. Горно-Алтайск.

По пути сделаем остановку на Семинском перевале и погуляем по сувенирному рынку.

Алтайский рынок порадует вкусным мёдом, чаями, деревянными магнитами и вкусным вареньем.

16:00-17:00 Прибытие в Горно-Алтайск.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базах отдыха (2-3-хместные номера).

Доплата за одноместное размещение в номере: 26 600 руб.

Варианты проживания

Турбаза «Мультинские озера» с. Замульта

1 ночь
Проживание в туристическом комплексе «Мультинские озера». День 1 - проживание на турбазе в с. Замульта,

Турбаза «Мультинские озера» возле Мультинского озера

6 ночей

Проживание на турбазе возле Мультинского озера. База возле Нижнего Мультинского: двух-, трехместные номера. В номере стол, стулья, розетка. Полотенце выдают. На улице имеется кухня для приготовления пищи, беседки для туристов. Туалет и душ на улице (вариантов проживания в этих местах с удобствами в номерах пока еще не построили). Вода в душе нагревается от солнечных батарей и расходуется всеми жильцами турбазы, в душе может быть очередь или отсутствие горячей воды.

Турбаза «Мультинские озера» возле Мультинского озераТурбаза «Мультинские озера» возле Мультинского озераТурбаза «Мультинские озера» возле Мультинского озераТурбаза «Мультинские озера» возле Мультинского озераТурбаза «Мультинские озера» возле Мультинского озераТурбаза «Мультинские озера» возле Мультинского озераТурбаза «Мультинские озера» возле Мультинского озераТурбаза «Мультинские озера» возле Мультинского озераТурбаза «Мультинские озера» возле Мультинского озераТурбаза «Мультинские озера» возле Мультинского озераТурбаза «Мультинские озера» возле Мультинского озераТурбаза «Мультинские озера» возле Мультинского озераТурбаза «Мультинские озера» возле Мультинского озера

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проезды по маршруту на горном транспорте (ГАЗ-66 или УАЗик)
  • Проживание на турбазах
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-8) - меню комплексное, не индивидуальное, обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Групповая аптечка
  • Проезд на катерах к началу маршрутов на Верхнее Мультинское и Поперечное озера
  • Входные билеты в Катунский биосферный заповедник
  • Входные билеты в музей Рериха
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание: обед во время переезда в 1-й и 8-й день, ужины. Стоимость питания в кафе: 400-700 руб
  • Баня (по желанию)
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговая обувь;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик;
  • трекинговые палки, палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь обязательно;
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • подпопник;
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • перчатки (может быть холодно на высокогорных маршрутах);
  • шапка;
  • термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
  • фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли сотовая связь?

Мобильная связь по маршруту:

  • день 1 – до 16:00;
  • день 7 – после 17:00;
  • День 2-7 – в одной локации возле Нижнего Мультинского озера ловит только оператор Билайн, в плохую погоду связи может совсем не быть.

В соседнем кафе есть платный Wi-Fi (300 руб. /сутки).

Будут ли магазины, аптеки, банкоматы?

Есть 2 кафе, 1 ларек с минимальным набором продуктов. Аптек, банкоматов нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
6 авг 2024
Тур очень понравился, Домбай прекрасен! Подобралась отличная группа, хотим выразить благодарность инструктору Шаронову Сергею. Ответственный, спокойный, профессионал своего дела. Спасибо большое!
А
2 авг 2024
Понравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие и наслаждаться окружающей природой. Особое спасибо организаторам за подготовленных инструкторов. Ребята настоящие профессионалы, лидеры группы, открытые для общения. Грустно было только расставаться с ними, с группой, ну и с Кавказом тоже.
Понравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие иПонравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие иПонравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие иПонравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие иПонравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие и
М
1 авг 2024
Очень осталась довольна организатором. Буду еще планировать отдых с принимающей стороной.
Очень осталась довольна организатором. Буду еще планировать отдых с принимающей стороной.Очень осталась довольна организатором. Буду еще планировать отдых с принимающей стороной.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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