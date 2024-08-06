3 день

Верхнее Мультинское озеро

Когда гуляешь возле нижнего озера, вдалеке красуются и манят тебя снежные вершины.

Сегодня пойдем прямо к подножию этих снежных гор!

Пересечем на катерах 2 водоема, дальше – пешком!

Тропа поведет нас по кедровым лесам и альпийским лугам.

Так непривычно, но здесь практически нет подъемов!

За весь трек наберём всего 100 м по вертикали!

Если в последнее время были дожди, то рекомендуем идти на маршрут в резиновых сапогах, так как тропа становится очень грязной.

Спустя несколько часов, приходим к верхнему озеру!

Горы, снег, ледники, причудливые коряги в воде.

Здесь все дышит простором и тишиной.

Активная часть: 19,8 км, перепад высот 1630-1800 м, продолжительность 7-8 часов.