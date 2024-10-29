2 день

Река Чуя, подход под Оройский перевал

Сегодня отправляемся в горы, начинается самая интересная часть нашего тура на Шавлинские озера!

Собираем лагерь, походные вещи и продукты грузим на алтайских лошадок.

У нас тур на Шавлинские озера с конным сопровождением, поэтому груз везут лошади.

С собой в маленьком рюкзаке на 25-30 литров мы оставляем только личные вещи, которые пригодятся в течение дня и перекус на обед.

На машине подъедем к Оройскому мосту, по которому перейдем реку Чуя.

В этом месте часто можно встретить забавных сусликов, которые так и норовят унести у туристов что-нибудь вкусненькое!

Поэтому будем на чеку.

Дальше пойдем по тропе, которая петляет по лесу, среди очень красивой лиственницы.

Некоторые из вас впервые для себя откроют это удивительное хвойное дерево, которое каждый год сбрасывает свои иголки.

Подъем по лесу будет достаточно крутой.

Пройдем вдоль ручья Орой и с каждым шагом подходим ближе к Оройскому перевалу.

Не доходя перевала, станем лагерем в лесу.

Недалеко от нас будет домик алтайцев, где продается местное молоко и хлеб.

Если у нас еще останутся силы – прогуляемся на смотровую площадку с видом на Курайский хребет.

Активная часть: 9,2 км пешком, перепад высот 1260-2170 м, продолжительность 8-9 часов.