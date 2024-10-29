Программа тура по дням
Город Горно-Алтайск - село Чибит
10:00 по местному времени (московское время + 4 часа) – сбор группы в аэропорту г. Горно-Алтайск.
Встретившись в городе Горно-Алтайск, отправляемся в самое сердце алтайских гор!
Нас ожидает переезд по одной из самых красивых дорог России, имя которой – Чуйский тракт.
По пути будем проезжать реку Катунь, густые леса Алтая и очень много гор!
Переезд будет длительный, к вечеру приедем в село Чибит и разобьем наш палаточный лагерь.
Активная часть: 350 км на авто (около 7 часов), 1 км пешком.
Река Чуя, подход под Оройский перевал
Сегодня отправляемся в горы, начинается самая интересная часть нашего тура на Шавлинские озера!
Собираем лагерь, походные вещи и продукты грузим на алтайских лошадок.
У нас тур на Шавлинские озера с конным сопровождением, поэтому груз везут лошади.
С собой в маленьком рюкзаке на 25-30 литров мы оставляем только личные вещи, которые пригодятся в течение дня и перекус на обед.
На машине подъедем к Оройскому мосту, по которому перейдем реку Чуя.
В этом месте часто можно встретить забавных сусликов, которые так и норовят унести у туристов что-нибудь вкусненькое!
Поэтому будем на чеку.
Дальше пойдем по тропе, которая петляет по лесу, среди очень красивой лиственницы.
Некоторые из вас впервые для себя откроют это удивительное хвойное дерево, которое каждый год сбрасывает свои иголки.
Подъем по лесу будет достаточно крутой.
Пройдем вдоль ручья Орой и с каждым шагом подходим ближе к Оройскому перевалу.
Не доходя перевала, станем лагерем в лесу.
Недалеко от нас будет домик алтайцев, где продается местное молоко и хлеб.
Если у нас еще останутся силы – прогуляемся на смотровую площадку с видом на Курайский хребет.
Активная часть: 9,2 км пешком, перепад высот 1260-2170 м, продолжительность 8-9 часов.
Оройский перевал, слияние рек Шавла и Ештыкол
Собрав лагерь, идем в сторону Оройского перевала.
По пути будет небольшая верховная болотинка, которая достаточно легко преодолевается.
Поднявшись на перевал, увидим Курайский хребет и затем спустимся на плато Ештыкол.
Наша сегодняшняя цель – слияние рек Шавла и Ештыкол!
Тропинка по пути сюда будет порой набирать высоту, но все же чаще ее сбрасывать.
К вечеру придем на стоянку.
Активная часть: 15,8 км пешком, перепад высот 2170-2210-1880-2050-1680 м, продолжительность 7-8 часов.
Нижнее Шавлинское озеро
С самого утра мы будем мечтать об озере!
Ведь сегодня наш ждет поход к Нижнему Шавлинскому озеру.
В этот день снова будем идти вверх, и уже перед самым озером нас ожидаем самый затяжной подъем.
Но когда за очередным поворот тропы покажется наше озеро, вы точно поймете что сюда стоило дойти!
Нижнее Шавлинское озеро окружено лесом, вокруг шумят кедры и безмолвно стоят великие горы.
Если погода позволит, то полюбуемся вечерним розовым закатом.
Возле Шавлинского озера остановимся на ночлег на 3 ночи.
Активная часть: 13,4 км пешком, перепад высот 1680-2010 м, продолжительность 6-7 часов.
Верхнее Шавлинское озеро
Кто рано встает – тот получит красивый кадр отражения горы Красавица в спокойном, утреннем озере.
А затем у нас снова будет завтрак и опять пойдем повыше в горы!
Пройдем мимо деревянных идолов и отправимся к Верхнему Шавлинскому озеру.
По пути увидим треугольную гору Пирамида, знакомство с которой нам еще предстоит.
Большая часть пути сегодня – это тропа, также часть пути пройдет по курумнику (камням).
Вскоре во всей красе увидим знаменитую троицу гор – Мечта, Сказка и Красавица.
Мы придем в такое место, где эти горы со своими ледниками будут совсем-совсем близко!
И, конечно, вишенкой на торте будут фото Верхнего Шавлинского озера.
Активная часть: 9,2 км пешком, перепад высот 2010-2200 м, продолжительность 6-7 часов.
Гора Пирамида
Вчера мы видели эту гору и поняли, что идти на нее придется долго.
Набор высоты около 1000 м.
Пройдем с вами по лесу, затем по лугам и выйдем на каменистую часть маршрута.
Ради чего же все туристы преодолевают такие препятствия? А всё ради видов!
При ясной погоде с высоты полюбуемся на Курайский и Северо-Чуйский хребты, которые хвастаются своими белыми шапками снега.
Издалека увидим гору Белуха, до которой по прямой всего-то 70 км.
И, конечно, сделаем отличные фото Шавлинских озер вместе с вершинами Мечта, Сказка и Красавица.
Сегодня достигнем высшей точки нашего маршрута и окажемся на лучшей обзорной площадке!
Активная часть: 7,6 км пешком, перепад высот 2010-3180 м, продолжительность 8-9 часов.
Ручей Ештыкол
Собираем лагерь и отправляемся в обратный путь.
По уже знакомой тропе спустимся к ручью Ештыкол, а затем поднимемся поближе к одноименному плато.
На стоянке в зоне леса остановимся на ночлег.
Активная часть: 19,2 км пешком, перепад высот 2010-2210-1680-2030 м, продолжительность 8-9 часов.
Оройский перевал, село Чибит
Снова пройдем знакомый Оройский перевал и алтайцев, которые торгуют молоком и хлебом.
После этого нас ждет только спуск вниз.
К вечеру окажемся селе Чибит, где и проведем заключительный вечер тура.
Активная часть: 19,2 км пешком, перепад высот 2030-2230-1230 м, продолжительность 9-10 часов.
Возвращение в г. Горно-Алтайск
На микроавтобусе вернемся в г. Горно-Алтайск.
16:00-17:00 Прибытие в г. Горно-Алтайск.
В зависимости от погодных условий, физического состояния других факторов, программа может быть изменена.
Проживание
Тур предусматривает проживание в личных палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
В стоимость входит прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка).
Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат) в стоимость не входит.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Переезд на транспорте повышенной проходимости
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-9) и ужин (день 1-8) готовятся в лагере, обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
- Перевозка общественного снаряжения и личных вещей туристов лошадьми в дни перемещения палаточного лагеря
- Регистрация группы в МЧС
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Обеды во время трансфера (день 1, 8). Стоимость обедов в кафе: 350-450 руб
- Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат)
- Баня в горах (по желанию)
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Во время пеших переходов на лошадях перевозятся продукты, газ, общественное снаряжение, личные вещи туристов (вес до 5 кг, объем до 50 л на 1 человека + палатка, спальник). Вещи, превышающие норму по весу и объему турист несет самостоятельно.
- палатка;
- чемодан / рюкзак для личных вещей;
- спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С.;
- каремат;
- подпопник;
- шапка, перчатки;
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.;
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава, земля. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши;
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат/видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага;
- тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными);
- налобный фонарик;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для радиалок (объем 25-30 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- защитный крем от укусов насекомых. Могут быть комары;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности у походов с конным сопровождением?
Как собраться в поход, чтобы весь маршрут пройти налегке?
Личные вещи туриста делятся на 2 категории:
вещи, которые надеты на туриста и/или лежат в маленьком рюкзаке (20-30 л) во время переходов.
вещи, которые нужны в палаточном лагере. Именно эти вещи перевозятся на конях. Чтобы не нести лишний груз за плечами, тщательно подойдите к выбору вещей, которые нужны в лагере.
Правила походов с конным сопровождением:
- После первой ночевки в туре, пустые чемоданы / дорожные сумки туристов остаются в месте ночлега под охраной до конца тура.
- Турист может отдать для перевозки на лошадях личные вещи общим весом до 5 кг и объемом до 50 литров + палатку и спальник. Личные вещи туриста, которые превышают вес 5 кг и / или объем 50 литров, турист несет самостоятельно. По мере освобождения сумок на лошадях от продуктов, в последующие дни тура у туриста появится возможность погрузить на лошадей личные вещи, которые превысили допустимую норму по весу и объему.
- Каремат неудобен для перевозки на лошадях, поэтому в дни переходов между стоянками турист несет его самостоятельно. Самонадувающийся коврик можно отдать для перевозки на лошадях, если он входит в допустимую норму по весу и объему.
- Личные вещи туриста, предназначенные для перевозки на лошадях, должны быть упакованы в непромокаемые пакеты или непромокаемые гермомешки. Практичнее упаковать вещи в несколько небольших пакетов, чем в один большой. Так Ваши вещи будет легче распределить в сумках для перевозки на лошадях. Каремат на время переноски также необходимо упаковать в непромокаемый чехол / полиэтилен.
- Общественные продукты и личные вещи туристов во время перевозки на лошадях помещаются в специальные сумки / баулы.
Будет ли мобильная связь, магазины?
Мобильная связь по маршруту: день 1 - связь постоянно, день 2 - связь до 09:00, день 3-7 - связи нет, день 8 - связь после 17:00, день 9 - связь постоянно.
Инфраструктура. Небольшие магазины будут в 1, 8 день.