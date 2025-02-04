Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

от 29 500 ₽ за человека

Описание тура

Мы отправимся в потрясающее взор и сознание путешествие по Горному Алтаю.

Этот тур подходит для знакомства с Алтаем, проведения выходных или небольшого отпуска. Познакомлю Вас с основными достопримечательностями и красотами Чемальского и Чуйского трактов! Поведаю мифы, легенды и забавные случаи из прошлых туров!

Организация тура: Участников встречаю в аэропортах, на ж/д вокзалах городов Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и в пути следования (забираю с адреса, если не далеко от маршрута). Обычно в Барнаул прилёт/вылет гораздо дешевле, чем в Горно-Алтайск.

Передвигаемся на одном или двух современных минивэнах, каждый вместимостью до 7 пассажиров.

Завтраки и ужины готовлю на базе, они уже входят в стоимость тура. Обедаем в кафе проверенных годами.

Проживание в гостевом доме с удобствами в номерах. Плановое размещение 2-х местное. По желанию можете запросить 3-х, 4-х и даже 5-ти местный номер (без доплат). Одноместное размещение за дополнительную плату!

Множество природных объектов, достопримечательностей, дружеская атмосфера, радушие, безопасность и уют это основные критерии в туре.

В зависимости от сезонности прохождения данного маршрута, окружающие пейзажи имеют свою оригинальность.

Например, в мае обильно цветёт маральник, и часть маршрута нас сопровождают сиреневые склоны (в прямом смысле сиреневые).

Июнь Июль полноводие рек, яркая зелень и цветение различных трав под ярким солнцем.

Осень это золото листвы, которое переплетается с бирюзовым цветом Катуни и зеленью хвойных деревьев.

Зима это сказочные пейзажи пышных сосен, елей, пихт укрытых белой пышной кухтой, бирюзового цвета река Катунь