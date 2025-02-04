Описание тура
Мы отправимся в потрясающее взор и сознание путешествие по Горному Алтаю.
Этот тур подходит для знакомства с Алтаем, проведения выходных или небольшого отпуска. Познакомлю Вас с основными достопримечательностями и красотами Чемальского и Чуйского трактов! Поведаю мифы, легенды и забавные случаи из прошлых туров!
Организация тура: Участников встречаю в аэропортах, на ж/д вокзалах городов Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и в пути следования (забираю с адреса, если не далеко от маршрута). Обычно в Барнаул прилёт/вылет гораздо дешевле, чем в Горно-Алтайск.
Передвигаемся на одном или двух современных минивэнах, каждый вместимостью до 7 пассажиров.
Завтраки и ужины готовлю на базе, они уже входят в стоимость тура. Обедаем в кафе проверенных годами.
Проживание в гостевом доме с удобствами в номерах. Плановое размещение 2-х местное. По желанию можете запросить 3-х, 4-х и даже 5-ти местный номер (без доплат). Одноместное размещение за дополнительную плату!
Множество природных объектов, достопримечательностей, дружеская атмосфера, радушие, безопасность и уют это основные критерии в туре.
В зависимости от сезонности прохождения данного маршрута, окружающие пейзажи имеют свою оригинальность.
Например, в мае обильно цветёт маральник, и часть маршрута нас сопровождают сиреневые склоны (в прямом смысле сиреневые).
Июнь Июль полноводие рек, яркая зелень и цветение различных трав под ярким солнцем.
Осень это золото листвы, которое переплетается с бирюзовым цветом Катуни и зеленью хвойных деревьев.
Зима это сказочные пейзажи пышных сосен, елей, пихт укрытых белой пышной кухтой, бирюзового цвета река Катунь
Программа тура по дням
Здравствуй, Алтай
Иногда авиарейсы задерживают, поэтому рекомендую планировать прилёт с запасом времени. Например, в Горно-Алтайск можно прилетать утренними рейсами. Кто прилетает днём раньше, всегда подскажу, где остановиться, как можно провести время.
Встреча гостей:
Новосибирск до 4.30
Барнаул до 8.00;
Бийск в 11.00;
Горно-Алтайск +/- в 13.00. Так же, в Горно-Алтайске есть возможность встретить с более поздних рейсов.
Сегодня двигаемся ближе к туристическому сердцу Республики Алтай в Чемальский Район.
Обед в кафе
В первый день, с дороги, лайтовая программа:
Талдинские пещеры (без посещения). При благоприятных погодных условиях, желающие, за доплату, могут их посетить.
Парк посвященный Рериху Н. К.
Грот Ихтиандра на реке Катунь
Источник Аржан Суу
Катунские ванночки
Посещение супермаркета. Ужин организован на базе. Учтём различные системы и особенности питания каждого участника (о своих особенностях сообщите организатору перед бронированием)
Отдых.
Туристическое сердце Алтая - Чемальский район
До завтрака, по желанию, прогулка-пробежка до Республиканского Ботанического сада и прогулка в нём!
Завтрак на базе в удобное для Вас время с 8.30 до 9.30.
в 10.00 - Выезд на экскурсию. Сегодня очень насыщенный день по Чемальскому тракту:
Зубы дракона
Остров Патмос
Обед в кафе
Батыр - Таш
Долина Сартакпая
Еландинские пороги
Пещера Алтын-Осс (без посещения)
Ороктойский мост
Долина духов, она же Че-Чкыш (если успеем)
Посещение супермаркета. Ужин организован на базе. Учтём различные системы и особенности питания каждого участника (о своих особенностях сообщите организатору перед бронированием).
Отдых.
По Чуйскому тракту
Завтрак на базе в удобное для Вас время с 8.30 до 9.30.
в 10.00 - Выезд на экскурсию.
Сегодня одна из самых красивых дорог нашей планеты - Чуйский тракт и основные его достопримечательности.
С Увлекательными рассказами дорога будет ещё краше.
Посещаем объекты:
Семинский перевал и сувенирные ряды
Каракольская долина
Каньон в долине реки Урсул
Слияние рек Урсул и Катунь
Обед в кафе у подножья перевала Чике-Таман
Перевал Чике-Таман и сувенирные ряды
Катунские террасы
Слияние рек Чуя и Катунь
Ильгуменский порог
Отдых.
Путешествие продолжается
Завтрак, как обычно, в удобное для Вас время с 8.30 до 9.30.
Выезжаем в сторону дома в 10.00.
Экскурсионная программа:
Для тех, кто не всё успел купить - сувенирные ряды
Приступаем к бонусной программе. Вы, по желанию, можете подняться на подъёмнике к вершине горы Малая Синюха в Манжероке.
Посетим ещё пару красивых мест без особых названий и туристических путеводителей
Бонусная программа: трансфер бесплатно; посещение оплачивается за доп. Плату.
Маршрут и его плановое завершение:
встретим и доставим по адресам прилегающим к маршруту
Горно-Алтайск - в 16 часов (можно раньше с 6.00 под Ваш рейс).
Бийск - в 19.00.
Барнаул в 21.00
Новосибирск Ж/Д вокзал ориентировочно в 23.30, Аэропорт ориентировочно в 23.55
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухразовое питание с момента заселения и до момента выселения (завтраки и ужины на базе)
- Проживание в номерах или домиках с удобствами
- Трансфер из городов Барнаула/Бийска/Горно-Алтайска и обратно
- Экскурсии, указанные в программе и рекреационные сборы на них
- Сопровождение гидов, экскурсоводов, водителей, инструкторов
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты
- Сувенирная и алкогольная продукция
- Обеды
- Дополнительные экскурсии (не указанные в программе)
- Одноместное размещение в номере (за доплату)
Пожелания к путешественнику
Позитивные люди, добро пожаловать!