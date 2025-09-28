читать дальше

ездили отдыхать?! Возможно, мне не повезло, но таких как я, нас в группе было 14 человек…. Претензии у всех были одинаковые - отсутствие реальных гидов, способных интересно и познавательно рассказывать про республику Алтай и достопримечательности на маршруте, отсутствие машины без кондиционера в жару 40 градусов, замечания по еде, косяки в организации. Это вовсе не значит, что за всеми озвученными здесь претензиями я не увидела красоты Алтая, конечно, нет. Просто, на мой взгляд, прекрасная природа Алтая не имеет отношения ни к организации поездки, ни к тем недостаткам и проблемам, которые возникали в процессе.

1) Я была в 10 дневном туре с 27.06.2024 по 06.07.2024. Организаторами данный тур был составлен по сути из двух частей. В первой части тура нас было 5 человек (это те люди, которые купили как и я 10 дневный тур), во второй части нас соединили с вновь прибывшими 9 людьми, которые купили 7 дневный тур. Таким образом, мне, как и другим 4 путешественникам,"повезло" познакомиться сразу с двумя сопровождающими (гидами их называть язык не поворачивается) Павлом и Филиппом. Наверное, и Павел и Филипп неплохие ребята (ни в чем откровенно плохом они замечены не были), но, как говорится "хороший человек - это не профессия". Ни Павел, ни Филипп, очевидно, не имеют профильного образования. Желание хоть что-то прочитать и узнать о регионе, по которому "Твой Алтай" проводит туры, у них тоже отсутствует. Они ничего не знают и узнать не стремятся. Павел, мне вообще показался очень закрытым человеком, которому с трудом в принципе давалось общение с гостями. Он предпочитал молчать, а в случае малейшего недовольства гостей, не взаимодействовать с ними, а уходить в комнату и закрывать дверь. Также сложно ему давались вообще любые разговоры. Завтрак и ужин в молчании и так, чтобы никто "не дай Бог" ни о чем не спросил, это про него. В общем, в первой части путешествия нам приходилось самим себя развлекать, самим шутить, и самим делать хоть что-то, чтобы "не висела" тишина во время завтраков и ужинов. В общем, Павел (если вы это читаете), я искренне не понимаю, зачем работать в такой сфере, где общение с людьми (вопросы, разговоры, рассказы и шутки) это бОльшая часть этой работы. При этом, я хочу отдать должное и сказать вам, Павел, спасибо, за то что вы старались кормить нас вкусной едой. К вашим завтракам претензий нет, и ваши шашлыки и вареники мы тоже оценили.

2) Также в первые 4 дня (в жару 40 градусов) мы были вынуждены ездить в машине со сломанным кондиционером. При этом, машина выехала нас забирать в таком состоянии, а не сломалась "на" маршруте, как пытался представить директор компании Андрей. С самой встречи нас в аэропорте кондиционер не включался ни разу. Мы ехали по пробкам Барнаула, потея и жарясь в душной машине. Никому не пришло в голову заменить автомобиль с неисправным кондиционером. Видимо, решили, что мы переживем… В дальнейшем все осложнялось тем, что переезды по 100-200 км были каждый день, а бОльшая часть дорог, по которым мы передвигались, ремонтировалась, менялся асфальт, либо это были пыльные грунтовые дороги… То есть, Павел закрывал окна,"чтобы не пылило в салон", а мы задыхались в салоне как подопытные животные….

3) Во второй части путешествия, для того, чтобы соединить нашу группу из 5 человек с вновь прибывающими девятью, организаторы изменили наш маршрут, невзначай докинув нам 600 км в последний день поездки. Об указанном изменении нам сообщили в последний день перед сменой локации. Павел, интеллигентно удалившись в свою комнату, сказал, что ни за что не отвечает, об изменении маршрута не знал. Андрей (директор компании Твой Алтай) написал, что "если нас что-то не устраивает, нас отвезут в Барнаул". То есть, будьте готовы к тому, что данная компания в одностороннем порядке меняет (и считает это своим правом) запланированный и обещанный маршрут путешествия. В дальнейшем, чтобы не ехать в последний день 600 км, нам пришлось менять билеты и улетать не из Барнаула, а из Горно-Алтайска.

4) Лично я жаловалась Андрею на Павла как на гида еще в самом начале путешествия. Я жаловалась в личной переписке и Андрей заверил меня, что во второй части путешествия у нас будет прекрасный гид, который, наконец, расскажет нам много интересного про Республику Алтай. К сожалению, обещанное не сбылось. Филипп, также как и Павел, гидом не является, историей и современностью Республики не интересуется. Вся наша компания и во второй части путешествия веселила и развлекала себя самостоятельно. Хорошо, что хоть компания отличная подобралась (ребята, кто читает, всем огромный привет!).

5) Отдельная тема - это "экскурсия" по Телецкому озеру, когда 14 человек вместе с багажом были засунуты в катер, где не только было ничего не видно, но и места, чтобы нормально сидеть не было. Единственное желание было поскорее сойти на берег (и это вместо прекрасной поездки по озеру!), со словами "побыстрее бы это закончилось"…. Кто-то бился головой, кто-то спиной… В общем, отлично организовали, большое спасибо!

5) Ну, и последнее. Все точки питания, что в первой части путешествия, что во второй - это столовые с не очень вкусной, но при этом не дешевой едой. Почему организаторы не предоставляют выбор более интересных мест (все равно обеды идут за дополнительную плату) неизвестно.

В общем, данную компанию никак порекомендовать не могу. Если не хотите во время отдыха заниматься разборками и ощущать разочарование от несбывшихся ожиданий, то ехать открывать Алтай лучше с кем-нибудь другим.