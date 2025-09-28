Мои заказы

Большое путешествие по Горному Алтаю

Увидеть природные символы региона, услышать их истории и зарядиться энергией гор
В этом маршруте собраны ключевые места Горного Алтая: мы посетим Чуйский тракт, реки Катунь, Бию и Чую, Гейзерное озеро, Чемал.

Насладимся видами разноцветного Алтайского Марса, совершим водное путешествие по Телецкому озеру,
прикоснёмся к духовной стороне Алтая, посетив концерт горлового пения, желающие поучаствуют в сплаве или покатаются на лошадях.

Исследуем «каменные грибы» в урочище Аккурум, зарядимся эмоциями на перевале Кату-Ярык и послушаем увлекательные легенды. Вы отдохнёте в горах и ощутите целительную мощь сибирской природы.

4.8
30 отзывов
Большое путешествие по Горному Алтаю
Большое путешествие по Горному Алтаю
Большое путешествие по Горному Алтаю
Ближайшие даты:
11
июн25
июн9
июл23
июл6
авг20
авг3
сен
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки), сменную обувь (кроссовки, кеды), сандалии, шерстяные носки, брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок с коротким рукавом, головной убор от солнца, перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утеплённую куртку, тёплую шапку. Возьмите также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце. Ещё понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки. Из документов нужны паспорт, СНИЛС, медицинский полис.

Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете стелы Республики Алтай. Если заканчиваете маршрут в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М Шукшина в с. Сростки.
В долине Чулышмана нет связи и интернета, в санузле отсутствует душ (в эти дни мы заказываем баню).
Спуск с перевала Кату-Ярык осуществляется пешком налегке (мы должны соблюдать технику безопасности).
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
В случае задержки рейса экскурсионная группа дожидается опоздавших (не более 2 часов), при этом время встречи на точках, указанных в программе, будет меняться.
При задержках рейса более 2 часов менеджер поможет найти дополнительный трансфер к основной группе (оплачивается отдельно).
В местах проживания для сотовой связи оператор «МТС» предпочтительнее. На экскурсиях во время пути связь может теряться. В долине Чулышмана (6-8 дни) связи нет.

Проживание. На базах Горного Алтая в домиках и номерах с удобствами — душем, туалетом и раковиной. На базе в Чулышмане душа нет, в эти 2 дня мы заказываем баню. Размещение 2- или 3-местное на усмотрение организатора.

За доплату возможно 1-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, мы можем подселить вас к другому участнику без доплат.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины, начиная с ужина 1-го дня и заканчивая завтраком заключительного дня тура. Обеды оплачиваются отдельно, в обеденное время заезжаем в кафе.

Транспорт. Комфортные минивэны Toyota HiAce Regius, Toyota Voxy, Honda StepWgn, на группы из 15 человек — Fiat Ducato. Водная часть пути осуществляется на катерах (группа до 15 человек) либо на пароме (группа до 7 человек).

Уровень сложности. Лёгкий. Тур подходит для людей с любой физической подготовкой.
Подъём на перевал Кату-Ярык на транспорте, спуск — пешком налегке.
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт: реки и пещеры

Встречаемся и отправляемся в путь. Сделаем памятные кадры, остановившись у стелы на границе Алтайского края и Республики Алтай. Встретимся с теми, кто прилетает в Горно-Алтайск. Проедем вдоль Чемальского бома: увидим, как крутые утёсы нависают над дорогой и прижимают её к реке Катунь.

После исследуем Тавдинские пещеры: посмотрим на стоянку древнего человека, карстовую арку и окаменелого орла, заглянем в каменные туннели. Прогуляемся по сосновому лесу и увидим памятник художнику и философу Николаю Рериху. Также осмотрим грот Ихтиандра и побываем на нескольких смотровых площадках с живописными видами на Катунь. Вечером разместимся на уютной базе в Чемальском районе.

Всего за день проедем 350 км, из аэропорта Горно-Алтайска — 100 км.

Чуйский тракт: реки и пещерыЧуйский тракт: реки и пещерыЧуйский тракт: реки и пещерыЧуйский тракт: реки и пещеры
2 день

Патмос, «Долина горных духов», Ороктойский мост и дегустация мёда

Сегодня мы увидим Зубы дракона — острые скальные образования, которые торчат прямо посреди Катуни. Побываем на сакральном острове Патмос, названном в честь греческого острова, куда был сослан апостол Иоанн Богослов, и увидим храм в его честь. Пройдём «козьей тропой» вдоль реки до Чемальской ГЭС 30-х годов, старейшей в России. Сейчас она не действует, но выглядит очень эффектно.

Затем направимся к урочищу Че-Чкыш или «Долине горных духов» — узкому ущелью из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт ручей. Местные считают его местом силы. С тюркского название ущелья переводится как «узкий», «тонюсенький», а нависающие скалы производят сильное впечатление!

Пройдёмся по висячему Ороктойскому мосту над самым глубоким участком Катуни, я расскажу вам о нём увлекательную легенду. После обеда вас ждёт экскурсия по пасеке, где вы попробуете настоящий алтайский мёд.

Всего за день проедем 100 км.

Патмос, «Долина горных духов», Ороктойский мост и дегустация мёдаПатмос, «Долина горных духов», Ороктойский мост и дегустация мёдаПатмос, «Долина горных духов», Ороктойский мост и дегустация мёдаПатмос, «Долина горных духов», Ороктойский мост и дегустация мёда
3 день

Программа на выбор и «Лохматая ферма»

В этот день вы сами решите, какую из двух программ выбрать.

Сплав по Катуни. Опытные инструкторы помогут укротить водную стихию. Адреналин и восторг гарантированы!

Конный поход. Прогулка верхом на лошади в окружении гор, лесов и лугов подарит яркие эмоции. Не беспокойтесь, если ни разу не сидели в седле: для вас проведут обучение и подберут спокойных коней.

После заедем на «Лохматую ферму» и посмотрим на животных и птиц: маралов, альпак, енотов, верблюдов, кроликов, павлинов, австралийских страусов, уток и многих других. И даже сможем их покормить.

Программа на выбор и «Лохматая ферма»Программа на выбор и «Лохматая ферма»Программа на выбор и «Лохматая ферма»Программа на выбор и «Лохматая ферма»Программа на выбор и «Лохматая ферма»
4 день

Камышлинский водопад, перевалы Чуйского тракта, каменные ворота, слияние Чуи и Катуни, порог Ильгумень

Сегодня сначала прогуляемся до Камышлинского водопада — будем идти по лесу вдоль Катуни около 40 минут. Я расскажу вам о происхождении названия водопада, который считался местом силы, — по поверьям, здесь можно было найти контакт с миром духов.

Затем продолжим путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших автодорог мира. Покорим перевалы Семинский высотой 1717 метров и крутой Чике-Таман, проедем через каменные ворота Айры-Таш — узкое искусственное ущелье, прорубленное в скале. Посмотрим на памятник герою песни Кольке Снегирёву, экскурсовод покажет старый Чуйский тракт. Остановимся на Чуй-Оозы, священном для алтайцев месте, где чистые воды Катуни смешиваются с мутно-молочными водами Чуи.

Заедем на порог Ильгумень, где часами можно наблюдать за бурлящим водным потоком: Катунь ускоряет движение, и вверх взлетают громадные волны. Прикоснёмся к истории скифов в святилище Адыр-Кан: рассмотрим петроглифы на отвесной скале, выполненные архаичной техникой нанесения рисунка несколько тысяч лет назад. Вечером разместимся на уютной базе в селе Чибит.

Всего за день проедем 320 км.

Камышлинский водопад, перевалы Чуйского тракта, каменные ворота, слияние Чуи и Катуни, порог ИльгуменьКамышлинский водопад, перевалы Чуйского тракта, каменные ворота, слияние Чуи и Катуни, порог ИльгуменьКамышлинский водопад, перевалы Чуйского тракта, каменные ворота, слияние Чуи и Катуни, порог ИльгуменьКамышлинский водопад, перевалы Чуйского тракта, каменные ворота, слияние Чуи и Катуни, порог Ильгумень
5 день

Гейзерное озеро, Курайская степь, Алтайский Марс и Марс-2

С утра побываем на красочном Гейзерном озере, спрятанном в лесу, — небольшом водоёме, питаемом родниками. Поверхность дна состоит из смеси голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает, образуя причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.

Доедем до похожей на пустыню Курайской степи, окружённой снежными горными вершинами. Полюбуемся ледниками Актру, которые возвышаются на 4000 метров. Увидим и разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же Алтайский Марс. Побродим по глиняным горам, окрашенным в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового, и устроим незабываемые фотосессии.

Также нас ждёт увлекательная прогулка на Марс-2 (маршрут занимает 2 часа, около 6 км без значительного набора высоты). Тропинка проведёт нас вдоль реки, где растут лишь скудные кустарники и деревья причудливой формы. Почва везде потрескалась, следы эрозии и неземные ландшафты — это начало Чуйской степи.

Всего за день проедем 200 км.

Гейзерное озеро, Курайская степь, Алтайский Марс и Марс-2Гейзерное озеро, Курайская степь, Алтайский Марс и Марс-2Гейзерное озеро, Курайская степь, Алтайский Марс и Марс-2Гейзерное озеро, Курайская степь, Алтайский Марс и Марс-2
6 день

Улаганское плато, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, водопады

Отправляемся в сторону Улаганского плато — плоскогорья, покрытого лиственницей и кедром, с большим количеством озёр и водоёмов, за что его ещё называют «страной озёр». В некоторых водится хариус и форель, есть «мёртвые» озёра, многие имеют свои легенды.

Сегодня мы также увидим археологические памятники возрастом более 2000 лет — Пазырыкские курганы. Древний народ скифского времени использовал эти места для погребения усопших. Могильники окружены горными хребтами, панорама здесь завораживает.

Побываем на Улаганском перевале высотой более 2000 метров и перевале Кату-Ярык, представляющем собой спуск в долину реки Чулышман. Мы спустимся с этого перевала и продолжим путешествие к следующей цели — одному из красивейших каскадных водопадов долины — Куркуре. Вы послушаете, как он шумит, и полюбуетесь радугой, рождаемой тысячами брызг.

Затем на лодке переправимся через реку Чулышман и по ровной тропе прогуляемся около 40 минут. Окрестности водопада — сакральное место: жители никогда не пасут здесь скот, а на скалах можно найти древние петроглифы. Далее проедем по величественному каньону, где с гор падают водопады, а зелёная река лентой бежит к Телецкому озеру. На обратном пути на базу увидим и другие водопады: Карасу, Уту-Кая и Туданские.

Всего за день проедем 130 км.

Улаганское плато, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, водопадыУлаганское плато, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, водопадыУлаганское плато, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, водопадыУлаганское плато, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, водопады
7 день

«Каменные грибы» в урочище Аккурум и концерт горлового пения

В этот день встанем пораньше, чтобы отправиться в путешествие, пока не началась дневная жара. Посетим урочище Аккурум (пер. белая насыпь), где осмотрим уникальные природные объекты — курумы, или «каменные грибы». Это плиты, лежащие на столбах в виде шляпок, образованные в результате выветривания и вымывания. Они имеют настолько редкие и причудливые формы, что многие путешественники отказываются верить в их естественное происхождение.

Подъём займёт около часа с остановками, а наградой станет захватывающий вид на долину реки Чулышман и возможность прикоснуться к курумам.

Вечером посетим концерт горлового пения кайчи — певца-сказителя, проводника в мир духов Алтая. Вы сможете познакомиться с некоторыми традициями алтайского народа, увидите разнообразные народные инструменты. Говорят, что во время исполнения могут произойти невероятные вещи — ярко вспыхнуть пламя костра, резко налететь ветер…

За день пройдём пешком 6 км.

«Каменные грибы» в урочище Аккурум и концерт горлового пения«Каменные грибы» в урочище Аккурум и концерт горлового пения«Каменные грибы» в урочище Аккурум и концерт горлового пения«Каменные грибы» в урочище Аккурум и концерт горлового пения«Каменные грибы» в урочище Аккурум и концерт горлового пения«Каменные грибы» в урочище Аккурум и концерт горлового пения
8 день

Переправа через Телецкое озеро и экотропа

Сегодня наш маршрут продолжится по величественному ущелью долины. Это уникальный объект, подобных в Сибири больше нет! Здесь свой микроклимат, тепло и раскинулись яблочные сады. Увидим реку Башкаус, вторую по величине в Улаганском районе, и вскоре доедем до Телецкого озера, где начнётся водная часть нашего пути.

Телецкое озеро, Алтын-Кёль — «золотое озеро», входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. По форме водоём напоминает чашу, окружённую горами, десятки рек низвергаются в него водопадами. Берега заповедные, и можно встретить диких животных. Вы полюбуетесь завораживающими видами и послушаете увлекательные легенды и мифы Горного Алтая. Конечной точкой станет северный берег озера, где находятся сёла Иогач и Артыбаш.

Вечером прогуляемся в невероятно красивом месте — по экотропе Третьей речки. Преодолеем небольшой подъём, и нам откроется живописный водопад в каменной нише, среди поросших мхом валунов. А органично вписанное искусственное освещение делает это место волшебным!

Всего за день проедем на авто 50 км, водная часть — 76 км.

Переправа через Телецкое озеро и экотропаПереправа через Телецкое озеро и экотропаПереправа через Телецкое озеро и экотропаПереправа через Телецкое озеро и экотропаПереправа через Телецкое озеро и экотропаПереправа через Телецкое озеро и экотропа
9 день

Подъём на Тилан-Туу, Серебряный источник, программа на выбор

Утром отправимся на гору Тилан-Туу, откуда увидим два села, озеро и окрестные вершины. С высоты можно разглядеть исток реки Бии — единственной реки, берущей начало из Телецкого озера. Посетим Серебряный источник на живописной поляне в окружении древних кедров-великанов.

Затем вы можете выбрать одну из программ:
1. Сплав по реке Бия. Совладать с водной стихией по силам каждому — вас ждут брызги, яркие эмоции и адреналин!
2. Подъём на вершину горы Кокуя на кресельном подъёмнике. С высоты можно полюбоваться красивыми пейзажами величественного озера, горными вершинами и панорамами прителецкой тайги.

Вечером за чашечкой чая дружно вспомним все невероятные события и виды нашего путешествия.

Подъём на Тилан-Туу, Серебряный источник, программа на выборПодъём на Тилан-Туу, Серебряный источник, программа на выборПодъём на Тилан-Туу, Серебряный источник, программа на выборПодъём на Тилан-Туу, Серебряный источник, программа на выбор
10 день

Обратный путь

Сегодня нам предстоит обратный путь, по дороге будем делать остановки, чтобы перекусить и купить сувениры. Заедем в село Сростки, на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина, и поднимемся на гору Пикет (гости, заканчивающие маршрут в Горно-Алтайске, пропускают эту экскурсию). Отсюда открывается вид на Катунь и гору Бабырган.

В аэропорт Горно-Алтайска прибудем до 13:00, на автовокзал Барнаула — до 19:00 (трансфер в аэропорт Барнаула не осуществляется). Всего за день проедем 400 км.

Обратный путьОбратный путьОбратный путьОбратный путьОбратный путь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет99 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансферы на всех экскурсиях
  • Встреча и трансфер из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
  • Все экскурсии по маршруту
  • Посещение бани (2 раза на группу)
  • Медицинская страховка
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды - в среднем 600-900 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 5000 ₽ в сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на авто - и ж/д вокзале Барнаула; в 8:00 возле ТЦ «Пассаж» (Барнаул, пр. Ленина, 2Б); в аэропорту Горно-Алтайска в 12:30 (гости, прилетающие в Горно-Алтайск, не попадают на экскурсию на стелы республики Алтай)
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, до 13:00; Барнаул, до 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 964 туристов
Меня зовут Андрей. Я хожу в походы и вожу группы по Алтаю. Окончил географический факультет Алтайского государственного университета, работаю по специальности и очень люблю свое дело. Работаю с такими же
увлеченными гидам, которые горят идеей рассказывать и показывать лучшее, что есть на Алтае. Все наши туры гарантированы, отмен не бывает! У нас нет скрытых платежей, дополнительных оплат за проживание (кроме услуги одноместного размещения). В туры всё включено, не нужно будет платить за входы на экскурсии, катера, паромы, баню и прочее по программе. Мы живем на Алтае, знаем свой регион и будем рады провести для вас экскурсии! Всего нас 10 человек.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
2
1
1
1

Фотографии от путешественников

Большое путешествие по Горному Алтаю (Ляйля)Большое путешествие по Горному Алтаю (Ляйля)Большое путешествие по Горному Алтаю (Ляйля)Большое путешествие по Горному Алтаю (Ляйля)Большое путешествие по Горному Алтаю (Ляйля)Большое путешествие по Горному Алтаю (Ляйля)Большое путешествие по Горному Алтаю (Ляйля)Большое путешествие по Горному Алтаю (Ляйля)Большое путешествие по Горному Алтаю (Ляйля)Большое путешествие по Горному Алтаю (Вероника)Большое путешествие по Горному Алтаю (Вероника)Большое путешествие по Горному Алтаю (Вероника)Большое путешествие по Горному Алтаю (Вероника)Большое путешествие по Горному Алтаю (Вероника)Большое путешествие по Горному Алтаю (Вероника)Большое путешествие по Горному Алтаю (Вероника)Большое путешествие по Горному Алтаю (Вероника)Большое путешествие по Горному Алтаю (Валентина)Большое путешествие по Горному Алтаю (Валентина)Большое путешествие по Горному Алтаю (Валентина)Большое путешествие по Горному Алтаю (Валентина)Большое путешествие по Горному Алтаю (Валентина)Большое путешествие по Горному Алтаю (Валентина)Большое путешествие по Горному Алтаю (Валентина)Большое путешествие по Горному Алтаю (Валентина)Большое путешествие по Горному Алтаю (Валентина)Большое путешествие по Горному Алтаю (Валентина)Большое путешествие по Горному Алтаю (Дарья)Большое путешествие по Горному Алтаю (Дарья)Большое путешествие по Горному Алтаю (Дарья)
А
Александра
28 сен 2025
В августе 2025 года ездили на Алтай вдвоём в составе тура Большое путешествие.
Было много запоминающихся впечатлений, так как Алтай невероятно красивый край с большим количество потрясающих гор, долин и рек.
Программа очень разнообразная, особенно понравились сплавы по рекам Катуню и Бия.
Особенно запомнился вечер у сказителя и походы к водопадам.

Телецкое озеро выделю отдельно. Большое и спокойное озеро из которого проистекает Бия. Активностей было меньше чем в другие дни, но и инфраструктуры вокруг него куда больше.

Все базы на которых мы побывали в туре, оборудованы комфортно для лета и осени. Гид Роман и водитель Денис очень дружелюбны и мы рады были познакомиться с ними. В любое время можно поговорить об истории или других темах по краю или республике Алтай.
Без всякой скромности могу сказать что это был самый интересный, насыщенный незабываемыми видами тур в моей жизни!

Т
Тамила
23 сен 2025
Отдых прошел прекрасно! Гиду Артёму отдельная благодарность! Он очень ответственный и душевный человек! Все было организовано на высшем уровне! Он показал нам Алтай со всех сторон - были леса,горы,степи,реки и
про все он рассказывал очень интересно! Эту поездку я запомню на всю жизнь и буду всем рекомендовать обязательно посетить Алтай,за одну поездку можно узнать много нового и очень интересного! Большое всем спасибо за такой тур!

Н
Наталья
13 авг 2025
Были в путешествии в начале августа. Посмотрели всё, что заявлено программой, на фото реально те места, которые посещали.
Очень понравилось то, что у нас была небольшая группа, ни с кем нас
не объединяли, только на 4-й день из наших рядов выбыла девушка, у которой был 4-х дневный тур. Нас осталось 6 человек + гид Павел. Находясь 10 дней в составе небольшой группки, есть возможность ближе познакомиться с остальными и почувстовать себя действительно в компании.
Для меня идеален такой формат отдыха - нечто среднее между чисто экскурсионкой и походом. Живешь в комфортных условиях, при этом всегда на природе, с возможностью в любой день разжечь костер, пожарить шашлык или погулять у реки. Экскурсионный осмотр природных достопримечательностей разбавлен небольшими пешими походиками/прогулками. Не создается впечатления, что ты много времени проводишь в машине и мало на природе. Нагрузка умеренная, на мой взгляд сильно больше и не надо, всегда были заняты, свободного времени практически не было. Питание для меня было хорошим. Часто заезжали в магазин, поэтому всегда можно было что-то докупить.

Не понравилось, что в Околице окно нашего номера выходило на Чемальский тракт. Очень шумно! Под окном была жестяная крыша, по которой барабанил дождь. Опять же шумно. Я с открытым окном спать не могла, при этом в комнате было жарковато. Я для себя никогда бы такой номер не взяла, выбрала бы подальше от дороги и ближе к реке, даже если бы это стоило дороже. Возможно, это не имело бы значения в более холодные месяцы.

Советы для туристов:
- Берите с собой мыло, шампунь и т. д., на некоторых базах этого нет, даже мыла. Фен был на 2-х базах из 3-х, на 4-й в Чулышманской долине пользоваться феном нельзя.
- Мы комаров не видели. В одном месте укусили, наверно, какие-то мошки, даже не заметили когда.
- Мне пригодилась теплая куртка. За 10 дней у нас температура менялась от 27С до 8С (вечером, утром) + очень холодно плыть на пароме.
- Обязательно берите с собой запасную обувь, если у вас не супер-пупер непромокаемые треккинговые ботинки. После грозы в походике мы свои кроссовки просушивали 2 дня. Ребята нам одолжили электрические сушилки для обуви - тоже неплохая вещь.
- Паром - это отдельная история. Выезд в 5 утра, около 2 часов едешь до парома, потом 6 часов на пароме!!! И это не прогулочный теплоход, а паром для перевозки машин. У нас был паром на 15 машин. При этом около 12-15 мест для пассажиров на первом этаже (мягкие лавки вдоль стен, пара небольших окошек), там было тепло, но очень душно. И 12 кресел на 2 этаже, загороженных тентом от ветра, там было скорее холодно. На палубе 5 часов из 6 находиться было невозможно из-за сильного ветра. Для любования Телецким озером в таком формате хватило бы 1-2 часов. Пишу это для того, чтобы вы были морально готовы.

В целом Алтай очень понравился. Любителям зеленых гор и горных речек рекомендую! Масса впечатлений от красивой природы и новых знакомств. Огромное спасибо Павлу за аккуратное вождение и ежечасную заботу о нас!

Елена
Елена
15 ноя 2024
Приветствую! Благодарю Андрея и всех ребят, с кем посчастливилось путешествовать, за организацию тура и интереснейшие локации! Алтай- место силы! Его прелесть в уединении и красоте природы! Рекомендую 100%! Удачи всей команде Андрея! 🥰🫶
Ляйля
Ляйля
6 окт 2024
Великолепный тур и организация всего путешествия! Осенний период в Алтае просто великолепен. Гид Аркадий очень позитивный и знающий много всего интересного (еще один вечер он собирает всех у костра, играет
на гитаре и все вместе поют - поет он плохо, кстати, но душевно 😁). Есть дополнительные опции за дополнительную плату, мы группой так второй раз сплавились на рафтинге!
Для любителей комфорта будет период выхода из него в долине с клопами и печным отоплением, но в дружном коллективе все классно переносится:) Я лично собой горжусь, пройдя тур в 10 дней!.
Еда тоже не везде прям шикарная, но в октябре уже почти не сезон, поэтому многое было закрыто.
И паром на 5-6 часов тоже можно отнести к мини-испытанию)
Итог: Алтай прекрасен, тур насыщенный и наполненный приключениями. Для такого городского жителя, как я, это в том числе выход из зоны комфорта, но это именно то, чего я хотела!
Главная рекомендация - внимательно ознакомьтесь с описанием тура и задавайте вопросы - у нас так были не очень довольные участники, которые просто не ознакомились со всеми нюансами заранее.
Спасибо за тур!

Великолепный тур и организация всего путешествия! Осенний период в Алтае просто великолепен. Гид Аркадий очень позитивныйВеликолепный тур и организация всего путешествия! Осенний период в Алтае просто великолепен. Гид Аркадий очень позитивныйВеликолепный тур и организация всего путешествия! Осенний период в Алтае просто великолепен. Гид Аркадий очень позитивныйВеликолепный тур и организация всего путешествия! Осенний период в Алтае просто великолепен. Гид Аркадий очень позитивныйВеликолепный тур и организация всего путешествия! Осенний период в Алтае просто великолепен. Гид Аркадий очень позитивныйВеликолепный тур и организация всего путешествия! Осенний период в Алтае просто великолепен. Гид Аркадий очень позитивныйВеликолепный тур и организация всего путешествия! Осенний период в Алтае просто великолепен. Гид Аркадий очень позитивныйВеликолепный тур и организация всего путешествия! Осенний период в Алтае просто великолепен. Гид Аркадий очень позитивныйВеликолепный тур и организация всего путешествия! Осенний период в Алтае просто великолепен. Гид Аркадий очень позитивный
Вероника
Вероника
17 сен 2024
Выражаю самую горячую благодарность организаторам тура Большое путешествие по Горному Алтаю.
Пожалуй это самая оптимальная продолжительность тура. За 10 дней мы увидели невероятную красоту и разнообразие природы Алтая, совершили пешие и
водные прогулки, восхождения, спуски, купания, поездки на разной колесной технике. Сентябрь-месяц позволил насладиться тишиной, малолюдством, исключительной красотой бирюзовой Катуни и и первым золотом осенних пейзажей. Наша группа полностью не собралась, поэтому первые три дня мы путешествовали малым составом в 5 человек, а потом соединились с другой группой, и нас стало 15! Компания получилась большая, веселая и доброжелательная.
Отдельная благодарность нашим гидам.
Инна - красавица, умница, спортсменка, интеллигентка, воплощение жизнелюбия и доброжелательности. Она полностью "сделала" первые дни нашего путешествия - познакомила с Чемальской веткой маршрута, каждый день заряжая своей энергией.
Алексей - душа-человек - был нашим предводителем в более дикой части маршрута, заботился о нас как родная мать, варил кашу, жарил шашлыки, возил на ПАЗике, снабжал путевой информацией и украшал путешествие личной харизмой.
Дмитрий - наш ангел-хранитель, супер- водитель, преодолел за рулем без устали сотни километров, помогал гиду следить за нашей неуемной туристической компанией, страховал, поддерживал, доброжелательно отвечал на все вопросы и просьбы.
Мы получили невероятное удовольствие от каждого дня, вдохновлялись красотой природы, карабкались, спускались, плыли, парились в бане, учились топить печки в наших домиках, с аппетитом поглощали еду, на базах, в самых разных кафе и столовых, весьма аутентичных.
Мы увидели Чулышман… мы приобщились к его тишине и первозданности…
Ребята, спасибо вам! Вы лучшие!
Напоследок хочу заметить, что никаких практических сложностей в путешествии не возникло: почти везде можно расплатиться банковской картой, даже на рынках, за исключением нескольких локаций, к питанию нареканий нет, к тому же магазины встречаются на пути весьма часто. В долине Чулышман на базе нет полотенец, но если вы все таки забудете свое полотенце, вам выдадут дополнительную простыню. С зарядкой гаджетов проблем нет - если нет с собой пауэрбанка, сможете зарядить в столовой. Рекомендуется взять медикаменты с собой - погода переменчивая, вода в реках холодная - есть шанс простудиться. Трекинговая обувь, да, безусловно поможет на маршрутах и порадует ваши ноги, хотя можно и без нее обойтись. Но самая необходимая вещь в этом путешествии - хорошее настроение и желание увидеть своими глазами красивейшее и загадочное место на Земле.

Выражаю самую горячую благодарность организаторам тура Большое путешествие по Горному Алтаю.Выражаю самую горячую благодарность организаторам тура Большое путешествие по Горному Алтаю.Выражаю самую горячую благодарность организаторам тура Большое путешествие по Горному Алтаю.Выражаю самую горячую благодарность организаторам тура Большое путешествие по Горному Алтаю.Выражаю самую горячую благодарность организаторам тура Большое путешествие по Горному Алтаю.Выражаю самую горячую благодарность организаторам тура Большое путешествие по Горному Алтаю.Выражаю самую горячую благодарность организаторам тура Большое путешествие по Горному Алтаю.Выражаю самую горячую благодарность организаторам тура Большое путешествие по Горному Алтаю.
Валентина
Валентина
11 сен 2024
Я вернулась с 10-дневного тура:Большое путешествие по Алтаю(29 августа-7 сентября)
Это была прекрасная поездка.
Алтай великолепен!
Мне удалось осуществить мечту и увидеть красоту и мощь природы Алтая.
Очень порадовало что в нашей группе было
всего 6 человек и нам было комфортно вместе.
Погода тоже нам благоволила.
Все локации мы проехали без дождей,а ночью дождь был не страшен)
Отдельное спасибо нашему гиду-водителю Игорю.
Интересные истории сопровождали нас всю дорогу.
Благодаря ему мы увидели красивые места вне программы,узнали много интересной информации об Алтае.
Спасибо!

Я вернулась с 10-дневного тура:Большое путешествие по Алтаю(29 августа-7 сентября)Я вернулась с 10-дневного тура:Большое путешествие по Алтаю(29 августа-7 сентября)Я вернулась с 10-дневного тура:Большое путешествие по Алтаю(29 августа-7 сентября)Я вернулась с 10-дневного тура:Большое путешествие по Алтаю(29 августа-7 сентября)Я вернулась с 10-дневного тура:Большое путешествие по Алтаю(29 августа-7 сентября)Я вернулась с 10-дневного тура:Большое путешествие по Алтаю(29 августа-7 сентября)Я вернулась с 10-дневного тура:Большое путешествие по Алтаю(29 августа-7 сентября)Я вернулась с 10-дневного тура:Большое путешествие по Алтаю(29 августа-7 сентября)Я вернулась с 10-дневного тура:Большое путешествие по Алтаю(29 августа-7 сентября)Я вернулась с 10-дневного тура:Большое путешествие по Алтаю(29 августа-7 сентября)
Д
Дарья
9 сен 2024
Была в туре с 28.08 по 7.09. Было лучшим решением поехать в начале осени, да купание в реке хоть и не застала, но куда важнее, что и людей было не
так много. Нас в группе было 6 человек,все ребята были супер комфортными, что добавило + этой поездке. Особенно хочу поблагодарить нашего гида Игоря. За его поддержку, терпение, доброту и отличные рассказы. Он отличный гид, рассказал и показал нам все и даже больше. Спасибо вам большое за этот прекрасный тур

Была в туре с 28.08 по 7.09. Было лучшим решением поехать в начале осени, да купаниеБыла в туре с 28.08 по 7.09. Было лучшим решением поехать в начале осени, да купаниеБыла в туре с 28.08 по 7.09. Было лучшим решением поехать в начале осени, да купаниеБыла в туре с 28.08 по 7.09. Было лучшим решением поехать в начале осени, да купаниеБыла в туре с 28.08 по 7.09. Было лучшим решением поехать в начале осени, да купаниеБыла в туре с 28.08 по 7.09. Было лучшим решением поехать в начале осени, да купаниеБыла в туре с 28.08 по 7.09. Было лучшим решением поехать в начале осени, да купаниеБыла в туре с 28.08 по 7.09. Было лучшим решением поехать в начале осени, да купание
Сергей
Сергей
21 авг 2024
Вся семья в большом восторге. Действительновть превзошла все ожидания. Алтай не отпускает, хочется вернуться. Особая благодарность нашему гиду Сергею, все оганизовал на отлично. Большое всем СПАСИБО за прекрасный отдых.
А
Анастасия
19 авг 2024
Это было прекрасное насыщенное путешествие! Игорь прирожденный гид! Он интересный рассказчик, у него неисчерпаемый запас знаний об Алтае! На любую просьбу отвечал: «Не вопрос!». Старался пребывание на Алтае каждого члена группы сделать максимально комфортным. Показывал интересные места вне программы.
Спасибо!!!
Ольга
Ольга
3 авг 2024
Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился.
Нам безмерно повезло с гидом: Аркадий - это человек, у которого нет проблем, он их и сам не
создаёт и решает возникающие максимально быстро. Очень много рассказывает обо всём вокруг. У нас вообще не было времени скучать.
Кроме экскурсий и непрерывных фотосъёмок, у нас были 2 рафтинга, моторафтинг, 2 бани и чан с подогревом, горловое пение, волейбол, баскетбол, шахматы, купание где только было можно, шашлыки, гитара у костра, а у меня ещё и сон на пчёлах.
Но надо понимать, куда едешь и внимательно читать описание тура. Обязательно брать хорошую обувь с толстой подошвой, полотенца - лучше 2 шт, тёплую одежду, т. к. горы непредсказуемы, и дождевик. Быть готовым к туалетам в виде дырки в полу на всех экскурсия, кроме нескольких с платным туалетом. Иметь наличные и готовым быть без связи. Работает в большинстве ночёвок МТС, а в горах вообще ничего. Денег брать побольше, чтобы не упустить ничего: ни дополнительных экскурсий, ни развлечений - рафтинг, баня, шашлыки, медовуха) и сувениры (кстати, кроме алтайских, много товаров из Монголии).
И ещё, я боюсь высоты, а несколько локаций предполагают проходы по козьим тропам и висячим мостам, и это надо учитывать, я испугалась и не пошла в два места. Но группа подобралась великолепная и мне все и группа и гид помогали на сложных участках!
Спасибо организаторам и нашей замечательной группе, Алтай прекрасен!!!

Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился.Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился.Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился.Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился.Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился.Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился.Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился.Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился.Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился.Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился.
Е
Елена
3 авг 2024
Были с мужем в 10 дневном туре.
Нам очень повезло с гидом-водителем Аркадием. Грамотный позитивный молодой человек. Прислушивается к пожеланием туристов, играет на гитаре, вкусно готовит)))
С группой нам тоже очень повезло.
Люди подобрались с достаточно схожими интересами в плане туризма и познания чего-то нового)))
Все дни тура насыщенные и полностью заполненные.
Рекомендую брать с собой достаточно наличных разменных денег. Они вам пригодятся не только для оплаты обедов, но и для дополнительных услуг, не входящих в стоимость тура (моторафтингы, сплавы, джиптуры и многое другое - но это по вашему желанию).
Также хочется отметить, что все турбазы, на которых мы останавливались достаточного высокого обслуживания для подобных условий - горы, природа…
В данном туре есть дни с длительными переездами, так как без этого нельзя охватить всё то, что предлагает туроператор.
Если вы хотите посетить горы, водопады, реки, пещеры, испытать свои силы и насладиться природой Алтая, то этот тур для вас.

Ирина
Ирина
27 июл 2024
Лучший маршрут для знакомства с Алтаем. Концентрация красоты российской природы. Уверена, что в этом путешествии каждый найдет своё. То, что нужно именно ему.
Отдельная благодарность гиду Павлу за внимательность, заботу и какое-то необыкновенное чувство безопасности в дороге.
О
Ольга
26 июл 2024
Алтай прекрасен! Его непременно нужно увидеть - и восхититься, и удивиться, и полюбить! Тур удался. Красоты сменяли одна другую и были каждый раз всё чудесней! Организаторы честны в описании маршрута
и бытовых условий, заботливо предупреждают о необходимых в поездке вещах (и почти все они пригождаются!), готовы ответить на любой возникший вопрос. Очень порадовал формат поездки: группа из шести человек в микроавтобусе - это удобно, мобильно, комфортно. Проводником по алтайским горам был Аркадий - не только гид, но и супернадежный водитель, повар, инструктор, знаток кино, музыки, литературы, да просто замечательный добрый человек, с позитивной энергетикой и чудесной улыбкой! И рассказывал, и показывал, и вовремя протягивал надёжную руку!. . Спасибо ему огромное! Теперь многоликий Алтай для нас - и с его лицом!

Н
Наталья
24 июл 2024
Добрый день всем, кто читает мой отзыв! Мой отзыв не будет ни восторженным, ни положительным, но он будет честным. Читаю отзывы других, восхищенных людей, и поражаюсь…. Мы вообще одной компанией
ездили отдыхать?! Возможно, мне не повезло, но таких как я, нас в группе было 14 человек…. Претензии у всех были одинаковые - отсутствие реальных гидов, способных интересно и познавательно рассказывать про республику Алтай и достопримечательности на маршруте, отсутствие машины без кондиционера в жару 40 градусов, замечания по еде, косяки в организации. Это вовсе не значит, что за всеми озвученными здесь претензиями я не увидела красоты Алтая, конечно, нет. Просто, на мой взгляд, прекрасная природа Алтая не имеет отношения ни к организации поездки, ни к тем недостаткам и проблемам, которые возникали в процессе.
1) Я была в 10 дневном туре с 27.06.2024 по 06.07.2024. Организаторами данный тур был составлен по сути из двух частей. В первой части тура нас было 5 человек (это те люди, которые купили как и я 10 дневный тур), во второй части нас соединили с вновь прибывшими 9 людьми, которые купили 7 дневный тур. Таким образом, мне, как и другим 4 путешественникам,"повезло" познакомиться сразу с двумя сопровождающими (гидами их называть язык не поворачивается) Павлом и Филиппом. Наверное, и Павел и Филипп неплохие ребята (ни в чем откровенно плохом они замечены не были), но, как говорится "хороший человек - это не профессия". Ни Павел, ни Филипп, очевидно, не имеют профильного образования. Желание хоть что-то прочитать и узнать о регионе, по которому "Твой Алтай" проводит туры, у них тоже отсутствует. Они ничего не знают и узнать не стремятся. Павел, мне вообще показался очень закрытым человеком, которому с трудом в принципе давалось общение с гостями. Он предпочитал молчать, а в случае малейшего недовольства гостей, не взаимодействовать с ними, а уходить в комнату и закрывать дверь. Также сложно ему давались вообще любые разговоры. Завтрак и ужин в молчании и так, чтобы никто "не дай Бог" ни о чем не спросил, это про него. В общем, в первой части путешествия нам приходилось самим себя развлекать, самим шутить, и самим делать хоть что-то, чтобы "не висела" тишина во время завтраков и ужинов. В общем, Павел (если вы это читаете), я искренне не понимаю, зачем работать в такой сфере, где общение с людьми (вопросы, разговоры, рассказы и шутки) это бОльшая часть этой работы. При этом, я хочу отдать должное и сказать вам, Павел, спасибо, за то что вы старались кормить нас вкусной едой. К вашим завтракам претензий нет, и ваши шашлыки и вареники мы тоже оценили.
2) Также в первые 4 дня (в жару 40 градусов) мы были вынуждены ездить в машине со сломанным кондиционером. При этом, машина выехала нас забирать в таком состоянии, а не сломалась "на" маршруте, как пытался представить директор компании Андрей. С самой встречи нас в аэропорте кондиционер не включался ни разу. Мы ехали по пробкам Барнаула, потея и жарясь в душной машине. Никому не пришло в голову заменить автомобиль с неисправным кондиционером. Видимо, решили, что мы переживем… В дальнейшем все осложнялось тем, что переезды по 100-200 км были каждый день, а бОльшая часть дорог, по которым мы передвигались, ремонтировалась, менялся асфальт, либо это были пыльные грунтовые дороги… То есть, Павел закрывал окна,"чтобы не пылило в салон", а мы задыхались в салоне как подопытные животные….
3) Во второй части путешествия, для того, чтобы соединить нашу группу из 5 человек с вновь прибывающими девятью, организаторы изменили наш маршрут, невзначай докинув нам 600 км в последний день поездки. Об указанном изменении нам сообщили в последний день перед сменой локации. Павел, интеллигентно удалившись в свою комнату, сказал, что ни за что не отвечает, об изменении маршрута не знал. Андрей (директор компании Твой Алтай) написал, что "если нас что-то не устраивает, нас отвезут в Барнаул". То есть, будьте готовы к тому, что данная компания в одностороннем порядке меняет (и считает это своим правом) запланированный и обещанный маршрут путешествия. В дальнейшем, чтобы не ехать в последний день 600 км, нам пришлось менять билеты и улетать не из Барнаула, а из Горно-Алтайска.
4) Лично я жаловалась Андрею на Павла как на гида еще в самом начале путешествия. Я жаловалась в личной переписке и Андрей заверил меня, что во второй части путешествия у нас будет прекрасный гид, который, наконец, расскажет нам много интересного про Республику Алтай. К сожалению, обещанное не сбылось. Филипп, также как и Павел, гидом не является, историей и современностью Республики не интересуется. Вся наша компания и во второй части путешествия веселила и развлекала себя самостоятельно. Хорошо, что хоть компания отличная подобралась (ребята, кто читает, всем огромный привет!).
5) Отдельная тема - это "экскурсия" по Телецкому озеру, когда 14 человек вместе с багажом были засунуты в катер, где не только было ничего не видно, но и места, чтобы нормально сидеть не было. Единственное желание было поскорее сойти на берег (и это вместо прекрасной поездки по озеру!), со словами "побыстрее бы это закончилось"…. Кто-то бился головой, кто-то спиной… В общем, отлично организовали, большое спасибо!
5) Ну, и последнее. Все точки питания, что в первой части путешествия, что во второй - это столовые с не очень вкусной, но при этом не дешевой едой. Почему организаторы не предоставляют выбор более интересных мест (все равно обеды идут за дополнительную плату) неизвестно.
В общем, данную компанию никак порекомендовать не могу. Если не хотите во время отдыха заниматься разборками и ощущать разочарование от несбывшихся ожиданий, то ехать открывать Алтай лучше с кем-нибудь другим.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья!

Все наши гиды имеют представление о регионе и владеют информацией по истории и мифологии Алтая. Ребята работают в турах,
имеют опыт в походах и положительные отзывы о своей работе, к сожалению, в туре 27 июня что-то пошло не так, что явилось первым опытом в нашей работе за много лет.

Кондиционер сломался в машине уже находясь на маршруте, в связи с чем была сделана остановка в Бийске в Музее Чуйского тракта, пока Павел пытался в Бийске починить автомобиль.

Маршрут был развернут в другую сторону в связи с состоянием переправы, оперативно всех предупреждали, что вынуждены изменить маршрут. Иногда так случается, это форс-мажорная ситуация. Предложение о возврате средств за тур и организации обратного трансфера было озвучено вежливо, основано на негативной обратной связи в первые дни тура, попытались найти оптимальный выход из складывающейся ситуации.

С подрядчиком по катерам уже пообщались, мы платим за каждого туриста фиксированную сумму, а не за катер, в этом нашей выгоды не прослеживается. К сожалению, о ситуации с катером узнали уже постфактум.

Точки питания в Республике Алтай - это отдельная тема, мы возим только в те, которые работают много лет, и где не было случаев отравления (что, к сожалению, встречается часто). Повлиять на это не в наших силах. Более «интересные» места зачастую выставляют ценник, который может поставить в неудобное положение других путешественников из группы, ведь приблизительный средний чек мы заранее указываем во всех описаниях.

