Насладимся видами разноцветного Алтайского Марса, совершим водное путешествие по Телецкому озеру,
Рекомендуем взять с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки), сменную обувь (кроссовки, кеды), сандалии, шерстяные носки, брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок с коротким рукавом, головной убор от солнца, перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утеплённую куртку, тёплую шапку. Возьмите также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце. Ещё понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки. Из документов нужны паспорт, СНИЛС, медицинский полис.
Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете стелы Республики Алтай. Если заканчиваете маршрут в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М Шукшина в с. Сростки.
В долине Чулышмана нет связи и интернета, в санузле отсутствует душ (в эти дни мы заказываем баню).
Спуск с перевала Кату-Ярык осуществляется пешком налегке (мы должны соблюдать технику безопасности).
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
В случае задержки рейса экскурсионная группа дожидается опоздавших (не более 2 часов), при этом время встречи на точках, указанных в программе, будет меняться.
При задержках рейса более 2 часов менеджер поможет найти дополнительный трансфер к основной группе (оплачивается отдельно).
В местах проживания для сотовой связи оператор «МТС» предпочтительнее. На экскурсиях во время пути связь может теряться. В долине Чулышмана (6-8 дни) связи нет.
Проживание. На базах Горного Алтая в домиках и номерах с удобствами — душем, туалетом и раковиной. На базе в Чулышмане душа нет, в эти 2 дня мы заказываем баню. Размещение 2- или 3-местное на усмотрение организатора.
За доплату возможно 1-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, мы можем подселить вас к другому участнику без доплат.
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины, начиная с ужина 1-го дня и заканчивая завтраком заключительного дня тура. Обеды оплачиваются отдельно, в обеденное время заезжаем в кафе.
Транспорт. Комфортные минивэны Toyota HiAce Regius, Toyota Voxy, Honda StepWgn, на группы из 15 человек — Fiat Ducato. Водная часть пути осуществляется на катерах (группа до 15 человек) либо на пароме (группа до 7 человек).
Уровень сложности. Лёгкий. Тур подходит для людей с любой физической подготовкой.
Подъём на перевал Кату-Ярык на транспорте, спуск — пешком налегке.
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Чуйский тракт: реки и пещеры
Встречаемся и отправляемся в путь. Сделаем памятные кадры, остановившись у стелы на границе Алтайского края и Республики Алтай. Встретимся с теми, кто прилетает в Горно-Алтайск. Проедем вдоль Чемальского бома: увидим, как крутые утёсы нависают над дорогой и прижимают её к реке Катунь.
После исследуем Тавдинские пещеры: посмотрим на стоянку древнего человека, карстовую арку и окаменелого орла, заглянем в каменные туннели. Прогуляемся по сосновому лесу и увидим памятник художнику и философу Николаю Рериху. Также осмотрим грот Ихтиандра и побываем на нескольких смотровых площадках с живописными видами на Катунь. Вечером разместимся на уютной базе в Чемальском районе.
Всего за день проедем 350 км, из аэропорта Горно-Алтайска — 100 км.
Патмос, «Долина горных духов», Ороктойский мост и дегустация мёда
Сегодня мы увидим Зубы дракона — острые скальные образования, которые торчат прямо посреди Катуни. Побываем на сакральном острове Патмос, названном в честь греческого острова, куда был сослан апостол Иоанн Богослов, и увидим храм в его честь. Пройдём «козьей тропой» вдоль реки до Чемальской ГЭС 30-х годов, старейшей в России. Сейчас она не действует, но выглядит очень эффектно.
Затем направимся к урочищу Че-Чкыш или «Долине горных духов» — узкому ущелью из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт ручей. Местные считают его местом силы. С тюркского название ущелья переводится как «узкий», «тонюсенький», а нависающие скалы производят сильное впечатление!
Пройдёмся по висячему Ороктойскому мосту над самым глубоким участком Катуни, я расскажу вам о нём увлекательную легенду. После обеда вас ждёт экскурсия по пасеке, где вы попробуете настоящий алтайский мёд.
Всего за день проедем 100 км.
Программа на выбор и «Лохматая ферма»
В этот день вы сами решите, какую из двух программ выбрать.
Сплав по Катуни. Опытные инструкторы помогут укротить водную стихию. Адреналин и восторг гарантированы!
Конный поход. Прогулка верхом на лошади в окружении гор, лесов и лугов подарит яркие эмоции. Не беспокойтесь, если ни разу не сидели в седле: для вас проведут обучение и подберут спокойных коней.
После заедем на «Лохматую ферму» и посмотрим на животных и птиц: маралов, альпак, енотов, верблюдов, кроликов, павлинов, австралийских страусов, уток и многих других. И даже сможем их покормить.
Камышлинский водопад, перевалы Чуйского тракта, каменные ворота, слияние Чуи и Катуни, порог Ильгумень
Сегодня сначала прогуляемся до Камышлинского водопада — будем идти по лесу вдоль Катуни около 40 минут. Я расскажу вам о происхождении названия водопада, который считался местом силы, — по поверьям, здесь можно было найти контакт с миром духов.
Затем продолжим путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших автодорог мира. Покорим перевалы Семинский высотой 1717 метров и крутой Чике-Таман, проедем через каменные ворота Айры-Таш — узкое искусственное ущелье, прорубленное в скале. Посмотрим на памятник герою песни Кольке Снегирёву, экскурсовод покажет старый Чуйский тракт. Остановимся на Чуй-Оозы, священном для алтайцев месте, где чистые воды Катуни смешиваются с мутно-молочными водами Чуи.
Заедем на порог Ильгумень, где часами можно наблюдать за бурлящим водным потоком: Катунь ускоряет движение, и вверх взлетают громадные волны. Прикоснёмся к истории скифов в святилище Адыр-Кан: рассмотрим петроглифы на отвесной скале, выполненные архаичной техникой нанесения рисунка несколько тысяч лет назад. Вечером разместимся на уютной базе в селе Чибит.
Всего за день проедем 320 км.
Гейзерное озеро, Курайская степь, Алтайский Марс и Марс-2
С утра побываем на красочном Гейзерном озере, спрятанном в лесу, — небольшом водоёме, питаемом родниками. Поверхность дна состоит из смеси голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает, образуя причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.
Доедем до похожей на пустыню Курайской степи, окружённой снежными горными вершинами. Полюбуемся ледниками Актру, которые возвышаются на 4000 метров. Увидим и разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же Алтайский Марс. Побродим по глиняным горам, окрашенным в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового, и устроим незабываемые фотосессии.
Также нас ждёт увлекательная прогулка на Марс-2 (маршрут занимает 2 часа, около 6 км без значительного набора высоты). Тропинка проведёт нас вдоль реки, где растут лишь скудные кустарники и деревья причудливой формы. Почва везде потрескалась, следы эрозии и неземные ландшафты — это начало Чуйской степи.
Всего за день проедем 200 км.
Улаганское плато, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, водопады
Отправляемся в сторону Улаганского плато — плоскогорья, покрытого лиственницей и кедром, с большим количеством озёр и водоёмов, за что его ещё называют «страной озёр». В некоторых водится хариус и форель, есть «мёртвые» озёра, многие имеют свои легенды.
Сегодня мы также увидим археологические памятники возрастом более 2000 лет — Пазырыкские курганы. Древний народ скифского времени использовал эти места для погребения усопших. Могильники окружены горными хребтами, панорама здесь завораживает.
Побываем на Улаганском перевале высотой более 2000 метров и перевале Кату-Ярык, представляющем собой спуск в долину реки Чулышман. Мы спустимся с этого перевала и продолжим путешествие к следующей цели — одному из красивейших каскадных водопадов долины — Куркуре. Вы послушаете, как он шумит, и полюбуетесь радугой, рождаемой тысячами брызг.
Затем на лодке переправимся через реку Чулышман и по ровной тропе прогуляемся около 40 минут. Окрестности водопада — сакральное место: жители никогда не пасут здесь скот, а на скалах можно найти древние петроглифы. Далее проедем по величественному каньону, где с гор падают водопады, а зелёная река лентой бежит к Телецкому озеру. На обратном пути на базу увидим и другие водопады: Карасу, Уту-Кая и Туданские.
Всего за день проедем 130 км.
«Каменные грибы» в урочище Аккурум и концерт горлового пения
В этот день встанем пораньше, чтобы отправиться в путешествие, пока не началась дневная жара. Посетим урочище Аккурум (пер. белая насыпь), где осмотрим уникальные природные объекты — курумы, или «каменные грибы». Это плиты, лежащие на столбах в виде шляпок, образованные в результате выветривания и вымывания. Они имеют настолько редкие и причудливые формы, что многие путешественники отказываются верить в их естественное происхождение.
Подъём займёт около часа с остановками, а наградой станет захватывающий вид на долину реки Чулышман и возможность прикоснуться к курумам.
Вечером посетим концерт горлового пения кайчи — певца-сказителя, проводника в мир духов Алтая. Вы сможете познакомиться с некоторыми традициями алтайского народа, увидите разнообразные народные инструменты. Говорят, что во время исполнения могут произойти невероятные вещи — ярко вспыхнуть пламя костра, резко налететь ветер…
За день пройдём пешком 6 км.
Переправа через Телецкое озеро и экотропа
Сегодня наш маршрут продолжится по величественному ущелью долины. Это уникальный объект, подобных в Сибири больше нет! Здесь свой микроклимат, тепло и раскинулись яблочные сады. Увидим реку Башкаус, вторую по величине в Улаганском районе, и вскоре доедем до Телецкого озера, где начнётся водная часть нашего пути.
Телецкое озеро, Алтын-Кёль — «золотое озеро», входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. По форме водоём напоминает чашу, окружённую горами, десятки рек низвергаются в него водопадами. Берега заповедные, и можно встретить диких животных. Вы полюбуетесь завораживающими видами и послушаете увлекательные легенды и мифы Горного Алтая. Конечной точкой станет северный берег озера, где находятся сёла Иогач и Артыбаш.
Вечером прогуляемся в невероятно красивом месте — по экотропе Третьей речки. Преодолеем небольшой подъём, и нам откроется живописный водопад в каменной нише, среди поросших мхом валунов. А органично вписанное искусственное освещение делает это место волшебным!
Всего за день проедем на авто 50 км, водная часть — 76 км.
Подъём на Тилан-Туу, Серебряный источник, программа на выбор
Утром отправимся на гору Тилан-Туу, откуда увидим два села, озеро и окрестные вершины. С высоты можно разглядеть исток реки Бии — единственной реки, берущей начало из Телецкого озера. Посетим Серебряный источник на живописной поляне в окружении древних кедров-великанов.
Затем вы можете выбрать одну из программ:
1. Сплав по реке Бия. Совладать с водной стихией по силам каждому — вас ждут брызги, яркие эмоции и адреналин!
2. Подъём на вершину горы Кокуя на кресельном подъёмнике. С высоты можно полюбоваться красивыми пейзажами величественного озера, горными вершинами и панорамами прителецкой тайги.
Вечером за чашечкой чая дружно вспомним все невероятные события и виды нашего путешествия.
Обратный путь
Сегодня нам предстоит обратный путь, по дороге будем делать остановки, чтобы перекусить и купить сувениры. Заедем в село Сростки, на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина, и поднимемся на гору Пикет (гости, заканчивающие маршрут в Горно-Алтайске, пропускают эту экскурсию). Отсюда открывается вид на Катунь и гору Бабырган.
В аэропорт Горно-Алтайска прибудем до 13:00, на автовокзал Барнаула — до 19:00 (трансфер в аэропорт Барнаула не осуществляется). Всего за день проедем 400 км.
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|99 000 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансферы на всех экскурсиях
- Встреча и трансфер из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии по маршруту
- Посещение бани (2 раза на группу)
- Медицинская страховка
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды - в среднем 600-900 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - 5000 ₽ в сутки
Было много запоминающихся впечатлений, так как Алтай невероятно красивый край с большим количество потрясающих гор, долин и рек.
Очень понравилось то, что у нас была небольшая группа, ни с кем нас
Пожалуй это самая оптимальная продолжительность тура. За 10 дней мы увидели невероятную красоту и разнообразие природы Алтая, совершили пешие и
Это была прекрасная поездка.
Алтай великолепен!
Мне удалось осуществить мечту и увидеть красоту и мощь природы Алтая.
Очень порадовало что в нашей группе было
Спасибо!!!
Нам безмерно повезло с гидом: Аркадий - это человек, у которого нет проблем, он их и сам не
Нам очень повезло с гидом-водителем Аркадием. Грамотный позитивный молодой человек. Прислушивается к пожеланием туристов, играет на гитаре, вкусно готовит)))
С группой нам тоже очень повезло.
Отдельная благодарность гиду Павлу за внимательность, заботу и какое-то необыкновенное чувство безопасности в дороге.
Все наши гиды имеют представление о регионе и владеют информацией по истории и мифологии Алтая. Ребята работают в турах,