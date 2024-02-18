Экскурсионные туры на 4 дня в Горно-Алтайске

Найдено 17 туров в категории «4-дневные туры» в Горно-Алтайске, цены от 28 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
7 отзывов
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 000 за человека
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
6 отзывов
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 900 за человека
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Начало: село Манжерок
27 июня в 10:00
29 июня в 10:00
30 000 за человека
Волшебные краски Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волшебные краски Алтая
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
23 сен в 10:00
6 окт в 10:00
49 700 за человека
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 31 900 за человека
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
22 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 28 400 за человека
Новый год на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
28 дек в 10:00
50 000 за человека
Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
Начало: г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 41 500 за человека
Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
12 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 37 000 за человека
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 62 950 за человека
Алтай настоящий и цветение маральника
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Алтай настоящий и цветение маральника
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
от 35 900 за человека
Май на Алтае. Цветение маральника
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Май на Алтае. Цветение маральника
Начало: Село Манжерок
от 39 000 за человека
Цветение маральника. Майские праздники на Алтае
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Цветение маральника. Майские праздники на Алтае
Экскурсионный тур «Цветение маральника. Майские праздники на Алтае» на 4 дня
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
44 100 за человека
Сакральные места Алтая и программа на выбор
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
4 дня
Сакральные места Алтая и программа на выбор
Побывать на острове Патмос, исследовать «Долину горных духов» и выбрать развлечение в один из дней
Начало: В 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на авто - и ж....
20 июня в 08:00
4 июля в 08:00
4000032 000 за человека
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов
Начало: Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостин...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
44 900 за человека
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
19 июня в 11:00
25 июня в 11:00
3420030 780 за человека
Путешествие на Алтай. 5-дневный тур
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня 1 час
Путешествие на Алтай. 5-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 57 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок
  • А
    Александра
    14 февраля 2024
    Волшебные краски Алтая
    Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
    Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно
  • С
    Светлана
    15 января 2024
    Новый год на Алтае
    Мне очень понравился экскурсионный тур "Новый год на Алтае". Эко-отель Таежник, где мы останавливались, достаточно интересная экскурсионная программа, гид, который
    читать дальше

    делился увлекательными историями об Алтае, комфортный транспорт. Единственное ожидала, что будет какая-то программа 2 числа, т. к. в описание указано, что тур с 30.12 по 02.01. По факту 2 числа это просто день выезда с отеля, никакой программы в этот день не было. Сам Алтай прекрасен!

    Мне очень понравился экскурсионный тур &quot;Новый год на Алтае&quot;. Эко-отель Таежник, где мы останавливались, достаточно интереснаяМне очень понравился экскурсионный тур &quot;Новый год на Алтае&quot;. Эко-отель Таежник, где мы останавливались, достаточно интереснаяМне очень понравился экскурсионный тур &quot;Новый год на Алтае&quot;. Эко-отель Таежник, где мы останавливались, достаточно интересная
  • Е
    Евгений
    14 января 2024
    Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
    Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
    Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Алтайское чудо света. Каменные грибы в мае
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  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Волшебные краски Алтая
    Нареканий нет.
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  • В
    Вадим
    30 ноября 2023
    Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
    Всё прошло отлично и замечательно! Большое спасибо гиду Диме, да и всей команде! Из меня плохой писатель, но впечатления самые положительные!
  • М
    Мария
    9 ноября 2023
    Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
    Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
    Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
  • Е
    Екатерина
    20 октября 2023
    Волшебные краски Алтая
    Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍
  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Алтайское чудо света. Каменные грибы в мае
    Только положительные эмоции от поездки!
    Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 17
  1. Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
  2. Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
  3. Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
  4. Волшебные краски Алтая
  5. Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
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