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Авторский тур
4 дня
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Начало: село Манжерок
27 июня в 10:00
29 июня в 10:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волшебные краски Алтая
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
23 сен в 10:00
6 окт в 10:00
49 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
22 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
28 дек в 10:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
Начало: г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 41 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
12 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 62 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Алтай настоящий и цветение маральника
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
от 35 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Май на Алтае. Цветение маральника
Начало: Село Манжерок
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Цветение маральника. Майские праздники на Алтае
Экскурсионный тур «Цветение маральника. Майские праздники на Алтае» на 4 дня
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
44 100₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
4 дня
Сакральные места Алтая и программа на выбор
Побывать на острове Патмос, исследовать «Долину горных духов» и выбрать развлечение в один из дней
Начало: В 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на авто - и ж....
20 июня в 08:00
4 июля в 08:00
4000032 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов
Начало: Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостин...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
44 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
19 июня в 11:00
25 июня в 11:00
3420030 780₽ за человека
Авторский тур
4 дня 1 час
Путешествие на Алтай. 5-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 57 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННикита18 февраля 2024Все прошло легко и без накладок.
- ААлександра14 февраля 2024Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
- ССветлана15 января 2024Мне очень понравился экскурсионный тур "Новый год на Алтае". Эко-отель Таежник, где мы останавливались, достаточно интересная экскурсионная программа, гид, который
- ЕЕвгений14 января 2024Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
- ССтарцева14 января 2024Алтайское чудо света. Каменные грибы в маеНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ЕЕлена13 декабря 2023Нареканий нет.
- ВВадим30 ноября 2023Всё прошло отлично и замечательно! Большое спасибо гиду Диме, да и всей команде! Из меня плохой писатель, но впечатления самые положительные!
- ММария9 ноября 2023Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
- ЕЕкатерина20 октября 2023Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍
- ААнастасия16 октября 2023Алтайское чудо света. Каменные грибы в маеТолько положительные эмоции от поездки!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «4-дневные туры»
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