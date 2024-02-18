Н Никита Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае Все прошло легко и без накладок.

А Александра Волшебные краски Алтая Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.

С Светлана Новый год на Алтае читать дальше делился увлекательными историями об Алтае, комфортный транспорт. Единственное ожидала, что будет какая-то программа 2 числа, т. к. в описание указано, что тур с 30.12 по 02.01. По факту 2 числа это просто день выезда с отеля, никакой программы в этот день не было. Сам Алтай прекрасен! Мне очень понравился экскурсионный тур "Новый год на Алтае". Эко-отель Таежник, где мы останавливались, достаточно интересная экскурсионная программа, гид, который

Е Евгений Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…

С Старцева Алтайское чудо света. Каменные грибы в мае Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.

Е Елена Волшебные краски Алтая Нареканий нет.

В Вадим Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы» Всё прошло отлично и замечательно! Большое спасибо гиду Диме, да и всей команде! Из меня плохой писатель, но впечатления самые положительные!

М Мария Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!

Е Екатерина Волшебные краски Алтая Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍