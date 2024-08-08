Легенды осеннего Алтая

Осень – это то время, когда можно посетить основные достопримечательности региона и при этом не быть участниками толчеи.

Во время тура Вы вдоволь насладитесь Величием Алтайских гор, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях, и передвигаясь на автомобиле.
5
3 отзыва
Легенды осеннего Алтая
Легенды осеннего Алтая
Легенды осеннего Алтая
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Национальный музей им. Анохина. Войлочный мастер-класс

Прибытие до места начала тура (согласно выбранному трансферу).

Размещение в номерах согласно выбранной категории.

Сбор группы.

Прибытие в эко-отель "Таёжник".

Для тех кто приезжает в эко-отель "Таежник" до 10:45 завтрак в кафе на территории эко-отеля “Таежник”.

Заселение в номера согласно выбранной категории размещения в 14:00.

Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.

Обед в кафе эко-отеля “Таежник”.

Экскурсия в Национальный музей им. А. В. Анохина.

Национальный музей Республики Алтай расположен в столице региона городе Горно-Алтайске.

В музее им. Анохина собрано большое количество экспонатов, посвященных истории, быту и культуре коренного населения.

Центральная экспозиция – захоронение знаменитой Алтайской принцессы Укока, которую местное население считает священной хранительницей алтайского народа.

В завершении экскурсии вас ждет этно-музей.

Войлочный мастер-класс.

Обряд знакомства, чаепитие алтайского травяного чая.

В этно-музее можно будет приобрести сувениры из войлока авторской работы.

Ужин в кафе "Таежник".

Авто: 66 км.

Заезд. Национальный музей им. Анохина. Войлочный мастер-классЗаезд. Национальный музей им. Анохина. Войлочный мастер-классЗаезд. Национальный музей им. Анохина. Войлочный мастер-класс
2 день

Камышлинский водопад. Тавдинские пещеры. Пасека. Подъем на Малую Синюху

Мы предлагаем вам увлекательную поездку, маршрут которой включает посещение пасеки, Тавдинских пещер, подъём на гору Малая Синюху, посещение Камышлинского водопада.

Мед – это еще одна визитная карточка алтайских гор.

Меду издавна приписывают море целебных свойств.

Пасека – место, где совершается настоящее таинство: благодаря труду сотни тысяч неутомимых насекомых получается этот удивительный продукт.

Хотите узнать, сколько километров пчела пролетает в день, сколько меда можно получить из одного улья и как отличить настоящий продукт от подделки, задайте эти и другие вопросы владельцам алтайской пасеки.

Следующая остановка на пути – Тавдинские пещеры.

Это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения.

Большая часть из них легко доступны.

Входы в некоторые из них даже оборудованы ступенями и туда проведен свет.

Прекрасная возможность заглянуть в подземные ходы без риска для жизни.

Во время посещения пещер необходимо преодолеть два сложных участка:

  • узкий проход, протяженность – 12 м;
  • подъем по козьей тропе.

Посещение смотровой площадки с видом на Катунь, памятника имени Н. К. Рериху – художнику и искателю Шамбалы.

Обед в кафе "Таежник".

После обеда экскурсия на гору Синюха и Манжерокское озеро.

Вы посетите Манжерокское озеро, которое находится недалеко от одноименного села, у подножья гор Синюха и Малая Синюха.

Затем на гондольном подъемнике доберетесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.

В этот день туристы совершат экскурсию водомоторную экскурсию на рафтах через Катунь к Камышлинскому водопаду, прогуляются по берегу Катуни, наслаждаясь насыщено-бирюзовым цветом воды.

Мото-рафтинг не оставит равнодушным никого из участников!

Ужин в кафе на территории эко-отеля “Таёжник”.

Авто: 56 км. Моторная лодка: 4 км. Пешком: 2 км.

Камышлинский водопад. Тавдинские пещеры. Пасека. Подъем на Малую СинюхуКамышлинский водопад. Тавдинские пещеры. Пасека. Подъем на Малую СинюхуКамышлинский водопад. Тавдинские пещеры. Пасека. Подъем на Малую Синюху
3 день

Чемал. Остров Патмос. Че-Чкыш. Ороктойский мост

Завтрак в кафе.

Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности.

С конца 19 века село Чемал превратилось в бальнеологический курорт, куда приезжали со всей России.

Был он популярен и в советское время благодаря мягкому микроклимату, обилию солнца и уникальному составу воздуха с большим содержанием озона и эфирных масел, что благотворно влияет на нервную систему человека.

Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: «козья тропка», ворота Сартакпая, храм Иоана Богослова на о. Патмос.

Обед в кафе с. Чемал.

Переезд в урочище Че-Чкыш – узкое горное ущелье, по дну которого течёт одноимённый ручей.

Склоны ущелья представляют собой отвесные известняковые скалы высотой до 100-150 метров.

Переезд к Ороктойскому мосту – который соединяет два берега реки Катунь, одно из самых узких мест реки, под мостом расположены пороги Тельдекпень.

Возвращение в отель.

Ужин.

Авто: 210 км. Пешком: 2 км.

Чемал. Остров Патмос. Че-Чкыш. Ороктойский мостЧемал. Остров Патмос. Че-Чкыш. Ороктойский мостЧемал. Остров Патмос. Че-Чкыш. Ороктойский мост
4 день

Чуйский тракт до слияния Чуи и Катуни

Завтрак в кафе на территории эко-отеля “Таёжник”.

Чуйский тракт – сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.

Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.

Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.

В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с Чуйским трактом, посещение знаковых природных, рукотворных и исторических объектов Чуйского тракта.

Туристы узнают историю строительства дороги вошедшей в список 10 самых красивых дорог по версии Юнеско, увидят гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладятся великолепием Каракольской долины, посетят памятник алтайскому суслику, ощутят захватывающие эмоции подъема по серпантинного перевала Чике-Таман, увидят место слияния рек Чуя и Катунь, узнают насколько может быть бирюзовой вода в главной реке Горного Алтая.

Обед в придорожном кафе "Катюша".

Также гостей ждет встреча с древней историей и петроглифами в ур. Калбак-Таш.

Переезд назад.

Ужин в кафе Таёжник.

Авто: 300 км.

Чуйский тракт до слияния Чуи и КатуниЧуйский тракт до слияния Чуи и КатуниЧуйский тракт до слияния Чуи и Катуни
5 день

Отъезд

Завтрак в кафе (или ланч-боксы).

Групповой трансфер в аэропорт Горно-Алтайск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в номерах категории “Стандарт” и “Стандарт плюс” в эко-отеле “Таежник”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории номера, руб:

"Стандарт""Стандарт плюс"
Двухместное размещение49 00051 000
Одноместное размещение60 50065 000
Трехместное размещение-49 000

Варианты проживания

Туркомплекс «Таежник» или аналогичный

4 ночи

Отель расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.

Категория “Стандарт плюс” - благоустроенные номера площадью 16 кв. м.
В номере: двуспальная или две 1,5 спальные кровати+ доп. место (раскладной диван), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-холодильник, чайник, чайные пары, фен.

Категория "Стандарт" - благоустроенные номера на возвышенности 12 кв. м.
В номере: две односпальные кровати, полный санузел с душевой, набор полотенец, чайник,чайные пары,мини-холодильник, фен.

Туркомплекс «Таежник» или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» или аналогичный

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трехразовое питание (в кафе)
  • Перевозки, согласно программе тура
  • Оплата проживания в эко-отеле Таёжник
  • Моторные лодки
  • Работа гида
  • Войлочный мастер-класс
  • Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов
  • Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
  • Доставка до места начала тура и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Дополнительные услуги, не включенные в программу тура
Место начала и завершения?
С. Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
  2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
  3. Удобная обувь (кроссовки, кеды). Обувь не должна быть новой и тереть
  4. Носки - 2-3 пары хлопчатобумажных.
  5. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно:
    • толстовка или свитер;
    • шапочка;
    • теплые носки;
    • утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки.
  6. Удобная верхняя одежда:
    • брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности;
    • не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
  7. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
  8. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  9. Майки или футболки - 2-3 штуки (или что-то подобное).
  10. Легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце).
  11. Средства личной гигиены.
  12. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
  13. Средства фото-видеофиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным устройством.
Входит ли доставка в стоимость тура?

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин.

Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура.

Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.

Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.

Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.

Доставка в любой отель после окончания тура - за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.

Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Барнаула: покупайте билеты с временем прилета до 8:00. Организуем трансфер за доп. стоимость на сборных машинах (таксисты). Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.

В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.

Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.

Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.

Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день.

Время в пути 3-4 часа.

При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах зависит от перевозчика и может варьироваться (фиксированную стоимость не гарантируем): от 2500,00 в одну сторону в зависимости от класса авто. Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.

Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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М
8 авг 2024
Хотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мы увидели живописные красоты, которые нельзя описать словами, на это надо просто посмотреть собственными глазами.

Во
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время нашей поездки мы смогли насладиться прекрасными пейзажами, которые окружали нас на каждом шагу. «Алтай — место силы», — говорили нам все, до того как нам удалось там побывать. Честно говоря, мы в это особо не верили, мы думали, что там природа как и везде, но, оказавшись там, мы поняли, что люди говорили нам правду. Чудесная природа и красивейшие виды одновременно заполняли наши сердца теплом и любовью к Алтаю. На экскурсии мы совершили путешествие, посмотрев самые красивые места, которые поселились в наших сердечках. ❤️

Спасибо большое инструктору Жанне и стажёру Анастасии за прекрасно проведённое время, заботу и созданную ими дружелюбную атмосферу в группе.

Отдельное спасибо водителям Семёну и Дмитрию за то, что нас до всех точек довезли в целости и сохранности. И спасибо Чике, которая поднимала всем настроение в автобусе своими выборами, к кому ляжет, чтобы поспать.

Нам всё очень понравилось, большое спасибо за такую прекрасную экскурсию, и помните, счастье не за горами, оно в горах.

Хотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мыХотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мыХотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мыХотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мыХотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мыХотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мыХотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мыХотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мы
М
7 авг 2024
Логистика и перемещение очень удобно сделаны.
Д
7 авг 2024
Полное погружение в природу Алтая и местный колорит, только положительные эмоции и заряд энергии на год вперед.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

На автобусеМожно с детьмиАвторскиеВсе туры5-дневные турыМифы и легенды

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