Во время тура Вы вдоволь насладитесь Величием Алтайских гор, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях, и передвигаясь на автомобиле.
Программа тура по дням
Заезд. Национальный музей им. Анохина. Войлочный мастер-класс
Прибытие до места начала тура (согласно выбранному трансферу).
Размещение в номерах согласно выбранной категории.
Сбор группы.
Прибытие в эко-отель "Таёжник".
Для тех кто приезжает в эко-отель "Таежник" до 10:45 завтрак в кафе на территории эко-отеля “Таежник”.
Заселение в номера согласно выбранной категории размещения в 14:00.
Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.
Обед в кафе эко-отеля “Таежник”.
Экскурсия в Национальный музей им. А. В. Анохина.
Национальный музей Республики Алтай расположен в столице региона городе Горно-Алтайске.
В музее им. Анохина собрано большое количество экспонатов, посвященных истории, быту и культуре коренного населения.
Центральная экспозиция – захоронение знаменитой Алтайской принцессы Укока, которую местное население считает священной хранительницей алтайского народа.
В завершении экскурсии вас ждет этно-музей.
Войлочный мастер-класс.
Обряд знакомства, чаепитие алтайского травяного чая.
В этно-музее можно будет приобрести сувениры из войлока авторской работы.
Ужин в кафе "Таежник".
Авто: 66 км.
Камышлинский водопад. Тавдинские пещеры. Пасека. Подъем на Малую Синюху
Мы предлагаем вам увлекательную поездку, маршрут которой включает посещение пасеки, Тавдинских пещер, подъём на гору Малая Синюху, посещение Камышлинского водопада.
Мед – это еще одна визитная карточка алтайских гор.
Меду издавна приписывают море целебных свойств.
Пасека – место, где совершается настоящее таинство: благодаря труду сотни тысяч неутомимых насекомых получается этот удивительный продукт.
Хотите узнать, сколько километров пчела пролетает в день, сколько меда можно получить из одного улья и как отличить настоящий продукт от подделки, задайте эти и другие вопросы владельцам алтайской пасеки.
Следующая остановка на пути – Тавдинские пещеры.
Это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения.
Большая часть из них легко доступны.
Входы в некоторые из них даже оборудованы ступенями и туда проведен свет.
Прекрасная возможность заглянуть в подземные ходы без риска для жизни.
Во время посещения пещер необходимо преодолеть два сложных участка:
- узкий проход, протяженность – 12 м;
- подъем по козьей тропе.
Посещение смотровой площадки с видом на Катунь, памятника имени Н. К. Рериху – художнику и искателю Шамбалы.
Обед в кафе "Таежник".
После обеда экскурсия на гору Синюха и Манжерокское озеро.
Вы посетите Манжерокское озеро, которое находится недалеко от одноименного села, у подножья гор Синюха и Малая Синюха.
Затем на гондольном подъемнике доберетесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.
В этот день туристы совершат экскурсию водомоторную экскурсию на рафтах через Катунь к Камышлинскому водопаду, прогуляются по берегу Катуни, наслаждаясь насыщено-бирюзовым цветом воды.
Мото-рафтинг не оставит равнодушным никого из участников!
Ужин в кафе на территории эко-отеля “Таёжник”.
Авто: 56 км. Моторная лодка: 4 км. Пешком: 2 км.
Чемал. Остров Патмос. Че-Чкыш. Ороктойский мост
Завтрак в кафе.
Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности.
С конца 19 века село Чемал превратилось в бальнеологический курорт, куда приезжали со всей России.
Был он популярен и в советское время благодаря мягкому микроклимату, обилию солнца и уникальному составу воздуха с большим содержанием озона и эфирных масел, что благотворно влияет на нервную систему человека.
Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: «козья тропка», ворота Сартакпая, храм Иоана Богослова на о. Патмос.
Обед в кафе с. Чемал.
Переезд в урочище Че-Чкыш – узкое горное ущелье, по дну которого течёт одноимённый ручей.
Склоны ущелья представляют собой отвесные известняковые скалы высотой до 100-150 метров.
Переезд к Ороктойскому мосту – который соединяет два берега реки Катунь, одно из самых узких мест реки, под мостом расположены пороги Тельдекпень.
Возвращение в отель.
Ужин.
Авто: 210 км. Пешком: 2 км.
Чуйский тракт до слияния Чуи и Катуни
Завтрак в кафе на территории эко-отеля “Таёжник”.
Чуйский тракт – сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.
Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.
Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.
В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с Чуйским трактом, посещение знаковых природных, рукотворных и исторических объектов Чуйского тракта.
Туристы узнают историю строительства дороги вошедшей в список 10 самых красивых дорог по версии Юнеско, увидят гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладятся великолепием Каракольской долины, посетят памятник алтайскому суслику, ощутят захватывающие эмоции подъема по серпантинного перевала Чике-Таман, увидят место слияния рек Чуя и Катунь, узнают насколько может быть бирюзовой вода в главной реке Горного Алтая.
Обед в придорожном кафе "Катюша".
Также гостей ждет встреча с древней историей и петроглифами в ур. Калбак-Таш.
Переезд назад.
Ужин в кафе Таёжник.
Авто: 300 км.
Отъезд
Завтрак в кафе (или ланч-боксы).
Групповой трансфер в аэропорт Горно-Алтайск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в номерах категории “Стандарт” и “Стандарт плюс” в эко-отеле “Таежник”.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории номера, руб:
|"Стандарт"
|"Стандарт плюс"
|Двухместное размещение
|49 000
|51 000
|Одноместное размещение
|60 500
|65 000
|Трехместное размещение
|-
|49 000
Варианты проживания
Туркомплекс «Таежник» или аналогичный
Отель расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.
Категория “Стандарт плюс” - благоустроенные номера площадью 16 кв. м.
В номере: двуспальная или две 1,5 спальные кровати+ доп. место (раскладной диван), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-холодильник, чайник, чайные пары, фен.
Категория "Стандарт" - благоустроенные номера на возвышенности 12 кв. м.
В номере: две односпальные кровати, полный санузел с душевой, набор полотенец, чайник,чайные пары,мини-холодильник, фен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание (в кафе)
- Перевозки, согласно программе тура
- Оплата проживания в эко-отеле Таёжник
- Моторные лодки
- Работа гида
- Войлочный мастер-класс
- Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов
- Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
- Доставка до места начала тура и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Дополнительные услуги, не включенные в программу тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
- Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
- Удобная обувь (кроссовки, кеды). Обувь не должна быть новой и тереть
- Носки - 2-3 пары хлопчатобумажных.
- Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно:
- толстовка или свитер;
- шапочка;
- теплые носки;
- утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки.
- Удобная верхняя одежда:
- брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности;
- не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
- Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
- Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
- Майки или футболки - 2-3 штуки (или что-то подобное).
- Легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце).
- Средства личной гигиены.
- Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
- Средства фото-видеофиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным устройством.
Входит ли доставка в стоимость тура?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин.
Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура.
Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.
Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
Доставка в любой отель после окончания тура - за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Барнаула: покупайте билеты с временем прилета до 8:00. Организуем трансфер за доп. стоимость на сборных машинах (таксисты). Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день.
Время в пути 3-4 часа.
При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах зависит от перевозчика и может варьироваться (фиксированную стоимость не гарантируем): от 2500,00 в одну сторону в зависимости от класса авто. Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Во