В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-го летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность.

Детям до 18 лет требуется разрешение от родителей в случае, если ребёнок путешествует с родственниками или знакомыми, сопровождающий взрослый несёт полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка.

К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.

К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Проживание. В горном центре «Актру»: 2-3-местные номера, санитарный блок. Есть баня, банный чан (стоимость бань оплачивается дополнительно).

Питание. Включено разнообразное трёхразовое питание (в день заезда только обед и ужин, в день отъезда — завтрак и обед).

Уровень сложности. В туре могут участвовать все желающие, он не требует специальной подготовки, но желательно обладать хорошей физической формой и выносливостью, не бояться походных условий и погодных невзгод.

Дети. Возможно участие с детьми с 14 лет.