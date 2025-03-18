Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор
Вы полюбуетесь величественной и безмолвной красотой первозданной природы и насладитесь скоростью и драйвом. Вперёд, Алтай зовёт!
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|99 500 ₽
Описание
Организационные детали
В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-го летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность.
Детям до 18 лет требуется разрешение от родителей в случае, если ребёнок путешествует с родственниками или знакомыми, сопровождающий взрослый несёт полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.
К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Проживание. В горном центре «Актру»: 2-3-местные номера, санитарный блок. Есть баня, банный чан (стоимость бань оплачивается дополнительно).
Питание. Включено разнообразное трёхразовое питание (в день заезда только обед и ужин, в день отъезда — завтрак и обед).
Уровень сложности. В туре могут участвовать все желающие, он не требует специальной подготовки, но желательно обладать хорошей физической формой и выносливостью, не бояться походных условий и погодных невзгод.
Дети. Возможно участие с детьми с 14 лет.
Программа тура по дням
Встреча и переезд в село Акташ
Встречаемся и отправляемся в село Акташ. Будем ехать по Чуйскому тракту (около 6 часов), одной из красивейших автодорог мира, история которой уходит вглубь веков. Когда-то здесь проходила вьючная тропа, бывшая ответвлением Великого Шёлкового пути, а сейчас это главная транспортная артерия Горного Алтая. Преодолеем живописные перевалы — Семинский и Чике-Таман, полюбуемся пейзажами, а по прибытии разместимся в уютных номерах и отдохнём.
Поездка на снегоходах до ущелья Актру
Сегодня садимся на снегоходы и отправляемся в ущелье Актру. Снова проедем по Чуйскому тракту до села Чибит, а оттуда, через небольшой перевал, доберёмся до плато Ештыкель, расположенного на высоте 1750 метров. Полюбуемся открывающейся отсюда панорамой и четырёхтысячниками с хорошо различимыми вершинами – Актру-Баш и Куркурек. Насладимся видом Курайского хребта и петляющей внизу реки, а изюминкой пейзажа станет скованная льдом зеркальная поверхность озера Джангыскель.
По приезде разместимся в горном центре, поужинаем и отдохнём. Всего за день на снегоходах проедем 70 км.
Поездка в долину реки Ян-Карасу
После завтрака снова седлаем наших железных коней и едем в долину реки Ян-Карасу. Спустимся в зону степей, полюбуемся по пути ажурными лиственницами и могучими кедрами в окружении заснеженных горных вершин. Доедем до вершины Актру-Баш (4044 метра), насладимся видами и единением с природой и повернём обратно.
Поездка к леднику Корумду
Сегодня держим путь к подножию ледника Корумду, чтобы полюбоваться крутыми склонами и тремя вершинами в снежных одеялах, высота которых превышает 4000 метров над уровнем моря. Зимой есть возможность приблизиться к ним почти вплотную.
Долина реки Тюте, переезд в Горно-Алтайск
В первой половине дня прокатимся по долине реки Тюте. Сквозь лиственнично-кедровую тайгу, высокогорную тундру и альпийские луга поднимемся в царство камня к одному из горных озёр. Отсюда нам откроются чарующие панорамы окрестных вершин, самая высокая из которых — Купол (3556 метров).
Насладившись видами и чистым горным воздухом, около 15:00 спустимся в село Чибит. Разместимся в автобусе и поедем обратно в Горно-Алтайск (360 км, в пути 7 часов).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Барнаула/Горно-Алтайска до базы и обратно
- Аренда снегохода
- Спутниковый телефон для экстренной связи (разговоры путешественников за дополнительную плату)
- Трёхразовое питание
- Услуги гида-инструктора
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой: снегоходный шлем, подшлемник флисовый, комплект необходимого группового снаряжения (спальники, групповая аптечка, кухонные принадлежности, посуда)
- Медицинская страховка
- Проживание в горном центре
Что не входит в цену
- Проезд и вашего города до Барнаула или Горно-Алтайска и обратно
- За доплату можно взять напрокат утеплённые костюмы и обувь для маршрута - 2500 руб. с человека на весь маршрут
- Стоимость тура указана при 2-местном размещении на снегоходе. При одноместном размещении на снегоходе стоимость тура составит 165 000 руб. Стоимость тура на своём снегоходе оговаривается дополнительно
- Тур состоится при наборе группы от 4 снегоходов
- Возможно проведение индивидуальных туров (даты - по договорённости, стоимость - по запросу)
- Депозит (возвращается после маршрута) - 30 000 руб. Необходимо оставить залоговую стоимость за снегоход, после тура эта сумма будет возвращена