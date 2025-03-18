На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Авторский тур в Горно-Алтайске

Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор

Вас ждут большие ледники и высокие пики — снег, укрывающий алтайские вершины, и мощные снегоходы позволят нам совершить запоминающееся путешествие по долинам застывших рек и проехать там, где ещё не проезжала гусеница снегохода.

Вы полюбуетесь величественной и безмолвной красотой первозданной природы и насладитесь скоростью и драйвом. Вперёд, Алтай зовёт!
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Ближайшие даты:
18
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет99 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-го летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность.
Детям до 18 лет требуется разрешение от родителей в случае, если ребёнок путешествует с родственниками или знакомыми, сопровождающий взрослый несёт полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.
К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Проживание. В горном центре «Актру»: 2-3-местные номера, санитарный блок. Есть баня, банный чан (стоимость бань оплачивается дополнительно).

Питание. Включено разнообразное трёхразовое питание (в день заезда только обед и ужин, в день отъезда — завтрак и обед).

Уровень сложности. В туре могут участвовать все желающие, он не требует специальной подготовки, но желательно обладать хорошей физической формой и выносливостью, не бояться походных условий и погодных невзгод.

Дети. Возможно участие с детьми с 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в село Акташ

Встречаемся и отправляемся в село Акташ. Будем ехать по Чуйскому тракту (около 6 часов), одной из красивейших автодорог мира, история которой уходит вглубь веков. Когда-то здесь проходила вьючная тропа, бывшая ответвлением Великого Шёлкового пути, а сейчас это главная транспортная артерия Горного Алтая. Преодолеем живописные перевалы — Семинский и Чике-Таман, полюбуемся пейзажами, а по прибытии разместимся в уютных номерах и отдохнём.

Встреча и переезд в село АкташВстреча и переезд в село АкташВстреча и переезд в село АкташВстреча и переезд в село Акташ
2 день

Поездка на снегоходах до ущелья Актру

Сегодня садимся на снегоходы и отправляемся в ущелье Актру. Снова проедем по Чуйскому тракту до села Чибит, а оттуда, через небольшой перевал, доберёмся до плато Ештыкель, расположенного на высоте 1750 метров. Полюбуемся открывающейся отсюда панорамой и четырёхтысячниками с хорошо различимыми вершинами – Актру-Баш и Куркурек. Насладимся видом Курайского хребта и петляющей внизу реки, а изюминкой пейзажа станет скованная льдом зеркальная поверхность озера Джангыскель.

По приезде разместимся в горном центре, поужинаем и отдохнём. Всего за день на снегоходах проедем 70 км.

Поездка на снегоходах до ущелья АктруПоездка на снегоходах до ущелья АктруПоездка на снегоходах до ущелья АктруПоездка на снегоходах до ущелья Актру
3 день

Поездка в долину реки Ян-Карасу

После завтрака снова седлаем наших железных коней и едем в долину реки Ян-Карасу. Спустимся в зону степей, полюбуемся по пути ажурными лиственницами и могучими кедрами в окружении заснеженных горных вершин. Доедем до вершины Актру-Баш (4044 метра), насладимся видами и единением с природой и повернём обратно.

Поездка в долину реки Ян-КарасуПоездка в долину реки Ян-КарасуПоездка в долину реки Ян-КарасуПоездка в долину реки Ян-Карасу
4 день

Поездка к леднику Корумду

Сегодня держим путь к подножию ледника Корумду, чтобы полюбоваться крутыми склонами и тремя вершинами в снежных одеялах, высота которых превышает 4000 метров над уровнем моря. Зимой есть возможность приблизиться к ним почти вплотную.

Поездка к леднику КорумдуПоездка к леднику КорумдуПоездка к леднику КорумдуПоездка к леднику Корумду
5 день

Долина реки Тюте, переезд в Горно-Алтайск

В первой половине дня прокатимся по долине реки Тюте. Сквозь лиственнично-кедровую тайгу, высокогорную тундру и альпийские луга поднимемся в царство камня к одному из горных озёр. Отсюда нам откроются чарующие панорамы окрестных вершин, самая высокая из которых — Купол (3556 метров).

Насладившись видами и чистым горным воздухом, около 15:00 спустимся в село Чибит. Разместимся в автобусе и поедем обратно в Горно-Алтайск (360 км, в пути 7 часов).

Долина реки Тюте, переезд в Горно-АлтайскДолина реки Тюте, переезд в Горно-АлтайскДолина реки Тюте, переезд в Горно-АлтайскДолина реки Тюте, переезд в Горно-Алтайск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от Барнаула/Горно-Алтайска до базы и обратно
  • Аренда снегохода
  • Спутниковый телефон для экстренной связи (разговоры путешественников за дополнительную плату)
  • Трёхразовое питание
  • Услуги гида-инструктора
  • Прокат снаряжения, предусмотренного программой: снегоходный шлем, подшлемник флисовый, комплект необходимого группового снаряжения (спальники, групповая аптечка, кухонные принадлежности, посуда)
  • Медицинская страховка
  • Проживание в горном центре
Что не входит в цену
  • Проезд и вашего города до Барнаула или Горно-Алтайска и обратно
  • За доплату можно взять напрокат утеплённые костюмы и обувь для маршрута - 2500 руб. с человека на весь маршрут
  • Стоимость тура указана при 2-местном размещении на снегоходе. При одноместном размещении на снегоходе стоимость тура составит 165 000 руб. Стоимость тура на своём снегоходе оговаривается дополнительно
  • Тур состоится при наборе группы от 4 снегоходов
  • Возможно проведение индивидуальных туров (даты - по договорённости, стоимость - по запросу)
  • Депозит (возвращается после маршрута) - 30 000 руб. Необходимо оставить залоговую стоимость за снегоход, после тура эта сумма будет возвращена
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до 08:00. Горно-Алтайск, аэропорт, время уточняем при бронировании
Завершение: Горно-Алтайск, около 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыПрирода и пейзажиГорыНа снегоходах

Похожие туры из Горно-Алтайска

Конный тур. Южно-Чуйское кольцо
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Конный тур. Южно-Чуйское кольцо
с. Манжерок
11 авг
69 500 за человека
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
село Манжерок
15 июня
30 июня
30 июля
14 авг
72 000 за человека
Улаганское нагорье. Конный тур на Алтай
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Улаганское нагорье. Конный тур на Алтай
Республика Алтай, Горно-Алтайск
19 июня
26 июня
3 июля
10 июля
38 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
All Airlines
ХорошоТам