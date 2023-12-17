1 день

Сбор группы в Усть-Коксе

Отправление из Новосибирска в 20:00 накануне начала тура (15 июля). Место отправления - ул. Советская, 65 (время местное, разница с Москвой + 4 часа).

Отправление из Барнаула (Новоалтайска) в 23:50 накануне начала тура (15 июля). Место отправления ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Алтайский край, городской округ Новоалтайск, Новоалтайск, Дорожная ул., 13).

Питание в дороге - за свой счет.

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-Коксу (в день начала тура 16 июля).

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 10:00.

Обед в кафе.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00 (обед в пути за свой счет).

Трансфер в стоимость не входит, оплачивается дополнительно.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Сбор группы в с. Усть-Кокса.

Получение снаряжения.

Инструктаж.

Ужин.

Вечер знакомств.

Питание: обед, ужин в кафе.