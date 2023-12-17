Сердце хребта – окруженная россыпью изумительной красоты озер многоглавая гора Уч-Энмек, раскинувшая свои отроги на несколько километров, таинственная и не похожая ни на одну другую вершину Алтая.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сбор группы в Усть-Коксе
Отправление из Новосибирска в 20:00 накануне начала тура (15 июля). Место отправления - ул. Советская, 65 (время местное, разница с Москвой + 4 часа).
Отправление из Барнаула (Новоалтайска) в 23:50 накануне начала тура (15 июля). Место отправления ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Алтайский край, городской округ Новоалтайск, Новоалтайск, Дорожная ул., 13).
Питание в дороге - за свой счет.
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-Коксу (в день начала тура 16 июля).
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 10:00.
Обед в кафе.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00 (обед в пути за свой счет).
Трансфер в стоимость не входит, оплачивается дополнительно.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Сбор группы в с. Усть-Кокса.
Получение снаряжения.
Инструктаж.
Ужин.
Вечер знакомств.
Питание: обед, ужин в кафе.
Подъём к верховьям большой Теректы
Переезд Усть-Кокса – дер. Теректа.
Подъем к верховьям Большой Теректы.
Путь идет по живописной тропинке вдоль реки среди зарослей малины и черной смородины.
Перекус на берегу реки у деревянного, поросшего травой мостика, ночевка на уютной поляне в местечке Счастливый лог.
Питание: завтрак в кафе, обед, ужин – походная кухня.
Протяженность: авто – 24 км, пешком, вьючные лошади – 16 км.
Переход к подножию г. Ильгумен
Продолжаем двигаться к истокам р. Большая Теректа.
После несложного брода и перекуса у реки необходимо преодолеть перевал Ильгумен (2306) и спуститься к истокам реки Байджера.
По пути на перевал видны Теректинское озеро и г. Ильгумен (2618).
При хорошей погоде уже на подъеме видны также очертания г. Учемдек – самой высокой на Теректинской хребте.
Ночевка на высокогорных лугах у истоков реки Байджера.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Протяженность: пешком, вьючные лошади – 19 км.
Радиальный выход на г. Ильгумен
Путь начинается с подъема на перевал в долину реки Катыргар (2229), затем еще немного вверх до вершины 2522 Здесь видны одно из озер Ильгумень и г. Ильгумен во всей красе.
Подойдем поближе, чтобы увидеть оба озера и позвонить близким (связь Билайн, Мегафон).
Перекус с видом на озера.
Отсюда остается чуть больше полутора километров пути и около 170 м несложного набора высоты до вершины г. Ильгумен (2618).
После восхождения на вершину г. Ильгумен – спуск в лагерь через перевал Ильгумен по уже знакомой дороге.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Протяженность: пешком, вьючные лошади – 7 км.
Переход к верховьям р. Мажи
Широкая натоптанная тропа ведет вниз по живописной долине реки Байджера и после несложного брода сменяется еле заметной тропинкой, постепенно уходящей в самую чащу леса.
Здесь нужно пробраться через заросли и буреломы почти без тропы до р. Мажи, вдоль которой идет старая пастушья дорога.
После выхода на пастушью дорогу остается лишь подняться вдоль реки до границы леса.
Ночевка на поляне под перевалом.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Протяженность: пешком, вьючные лошади – 15 км.
Переход в долину реки Черная Теректа
Прогулка к подножию г. Уч-Энмек.
День начинается с подъема на уже знакомый перевал.
После перекуса на перевале остается только спуститься в долину и поставить лагерь.
При ясной погоде с перевала и на спуске можно увидеть самую высокую гору Алтая и всей Сибири – Белуху.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Протяженность: пешком, вьючные лошади – 9 км + 12 км.
Радиальная прогулка по хребту
Дневка.
Радиальная прогулка по хребту, разделяющему долины реки Тихая и Яманушка.
Здесь можно окинуть сверху взглядом весь пройденный и будущий путь, стоя на вершине насладиться видом прекрасных озер, которые спрятались в горных котловинах, почувствовать себя отрезанным от всего мира, спустившись к озеру Яманушка и окунуться в него, чтобы смыть накопленную в походе усталость.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Протяженность: пешком, вьючные лошади – 17 км.
Возвращение в Усть-Коксу
Спуск вдоль р. Черная Теректа по живописной долине к уже знакомому старому мостику.
Вдоль реки можно увидеть каменные останцы, чем-то напоминающие знаменитые ленские столбы.
После перекуса у мостика и спуска вдоль р. Большая теректа до деревни Теректа по знакомой дороге – автомобильная доставка в Усть-Коксу.
Прибытие на туркомплекс.
Размещение на территории туркомплекса в палатках.
Прощальный вечер.
Питание: завтрак, обед – походная кухня, ужин в кафе.
Протяженность: пешком, вьючные лошади – 23 км, авто – 24 км.
Экскурсия в село Верхний Уймон. Отъезд
Утром сдача снаряжения и экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад.
В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.
Обед.
Питание включено: завтрак, обед.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00, прибытие в 21:00.
Отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) на следующий день 25.07.23 в 18:00.
Ориентировочное прибытие в Барнаул (Новоалтайск) – 26.07 в 04:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа), в Новосибирск – 26.07 в 08:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа).
Трансфер в стоимость не входит, питание по окончанию тура (24 июля) и во время трансфера самостоятельно.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Тур предусматривает проживание в 2-х, 3-хместных туристических палатках на маршруте.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
- Обслуживание по программе
- Услуги гидов-проводников
- Туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование, тент, аптечка
- Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части маршрута: МС-450000, СНС-50000
- Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на не активной части маршрута: МС-300000, СНС-50000
- Трансфер Усть-Кокса – Теректа – Усть-Кокса
- Лошади для транспортировки продуктов питания и общественного снаряжения (2-8 день маршрута)
- Экскурсия в село Верхний Уймон (9 день)
- Входные билеты в музеи старообрядчества и семьи Рерихов
- Рекреационные сборы
- Размещение в палатках на территории туркомплекса Альтаир (1,8 день)
- Душ на ЭКО т\к «Альтаир»
- Хранение личных вещей на т/к в с. Усть-Кокса на время активной части маршрута
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание в дороге
- Стирка вещей на ЭКО т\к «Альтаир» – 400 р/1 закладка
- Транспортная доставка до Усть-Коксы:Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 9 200 руб. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 8 800 руб. Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 6 000 руб.
- Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 9 200 руб.
- Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 8 800 руб.
- Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 6 000 руб.
- Стоимость транспортной доставки дети до 14 лет:Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 400 руб. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 8 000 руб. Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 400 руб.
- Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 400 руб.
- Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 8 000 руб.
- Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 400 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обувь треккинговая для движения – 1 пара (разношенные легкие или средние трекинговые ботинки или кроссовки);
- Сменная лёгкая обувь для лагеря и перехода рек в брод – 1 пара ("кроксы" или легкие сандалии; НЕ рекомендуются шлепки "вьетнамки" без крепления в области пятки);
- Штаны треккинговые легкие, из синтетики – 1 пара;
- Футболка для движения, ходовая – 2 штуки (минимум 1 с длинным и 1 с коротким рукавом, из влагоотводящей, быстросохнущей синтетики; НЕ рекомендуются рубашки, футболки из хлопка);
- Флисовая кофта для движения – 1 штука (вес флиса от легкого до среднего)
- Теплый свитер для лагеря или длительных привалов – 1 штука (либо пуховка с натуральным или синтетическим утеплителем; как вариант – вторая толстая флиска; НЕ рекомендуются вязаные шерстяные и меховые вещи);
- куртка (ветровка, мембрана от дождя) в июне, конце августа пуховик;
- Дождевик (если есть водонепроницаемая куртка, то не нужен; НЕ рекомендуется одноразовый пластиковый);
- Теплая шапочка из синтетики – 1 штука;
- Перчатки из синтетики, ходовые – 1 пара;
- Треккинговые носки для движения – 2-3 пары;
- Теплые носки для сна – 1 пара;
- Нижнее белье спортивное для движения – 2 комплекта;
- Комплект белья для сна (термобелье, или обычная футболка и кальсоны);
- Солнечные очки с фактором защиты от УФ лучей UV400;
- Солнцезащитный крем для лица и рук с фактором защиты SPF 50;
- Головной убор для движения – (шляпа, кепка; как вариант – бандана) 1 шт;
- КЛМН – кружка, ложка, миска, нож – (пластик, алюминий, нержавейка или титан; НЕ рекомендуется фарфор, стекло);
- Емкость для воды (фляга/бутылка пластиковая или металлическая, 0.5-0.7л; НЕ рекомендуется гидратор) – 2 бутылки;
- Сидушка (подпопник);
- Средства личной гигиены (зубная щётка и паста, туалетная бумага, небольшой флакон шампуня или жидкого мыла на 1-2 применения, маленькое полотенце; НЕ рекомендуются дезодоранты, духи, косметика и избыточное количество средств для мытья и ухода за кожей);
- Пластырь рулонный (заклеивать свои мозоли);
- Индивидуальные лекарства (в небольшом количестве);
- Фонарик налобный лёгкий;
- Рюкзак лёгкий на 20-30 литров для радиальных выходов;
- Сапоги из материала Evo (для лагеря/мокрой погоды).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли в тур с собакой?
Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.
По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.
Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Прекрасная организация путешествия.
Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.