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Авторский тур
9 дней
Конный тур к подножью Белухи
Начало: село Манжерок
7 июля в 10:00
22 июля в 10:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай удивительный
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
138 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 600₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Поход к подножию Белухи
Начало: Горно-Алтайск / Бийск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Алтай. Поход к подножию Белухи
Начало: г. Горно-Алтайск
1 июля в 10:00
27 июля в 10:00
от 59 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка на Алтае. Зимний оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
22 фев в 10:00
от 63 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка на Алтае. Весенне-осенний оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
3 окт в 10:00
14 ноя в 10:00
от 63 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ННикита18 февраля 2024Все прошло легко и без накладок.
- ААлександра14 февраля 2024Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
- ЕЕвгений14 января 2024Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ЕЕлена13 декабря 2023Нареканий нет.
- ЕЕкатерина20 октября 2023Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍
- ННаталия13 сентября 2023Тур действительно удивительный. Очень разнообразный. С каждой локацией менялись пейзажи, а пейзажи прекрасные. Было все продумано: от системы питания и организации обедов на природе до смены локаций и дорог, если погода или другие обстоятельства менялись.
- ММария13 сентября 2023Поездка была организована хорошо. Однако из заявленных отелей к проживанию было только одно совпадение. Предлагаю все-таки информировать перед поездкой о
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Места силы»
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Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Места силы" можно забронировать 7 авторских туров от 59 400 до 138 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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