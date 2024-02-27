Туры к местам силы в Горно-Алтайске

Найдено 7 туров в категории «Места силы» в Горно-Алтайске, цены от 59 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конный тур к подножью Белухи
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Конный тур к подножью Белухи
Начало: село Манжерок
7 июля в 10:00
22 июля в 10:00
72 500 за человека
Алтай удивительный
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Алтай удивительный
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
138 000 за человека
Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 600 за человека
Поход к подножию Белухи
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Поход к подножию Белухи
Начало: Горно-Алтайск / Бийск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Алтай. Поход к подножию Белухи
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Алтай. Поход к подножию Белухи
Начало: г. Горно-Алтайск
1 июля в 10:00
27 июля в 10:00
от 59 400 за человека
Перезагрузка на Алтае. Зимний оздоровительно-экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Алтае. Зимний оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
22 фев в 10:00
от 63 600 за человека
Перезагрузка на Алтае. Весенне-осенний оздоровительно-экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Алтае. Весенне-осенний оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
3 окт в 10:00
14 ноя в 10:00
от 63 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Алтай. Поход к подножию Белухи
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Конный тур к подножью Белухи
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок
  • А
    Александра
    14 февраля 2024
    Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур
    Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
    Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно
  • Е
    Евгений
    14 января 2024
    Конный тур к подножью Белухи
    Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
    Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Алтай. Поход к подножию Белухи
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур
    Нареканий нет.
    Нареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нет
  • Е
    Екатерина
    20 октября 2023
    Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур
    Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍
  • Н
    Наталия
    13 сентября 2023
    Алтай удивительный
    Тур действительно удивительный. Очень разнообразный. С каждой локацией менялись пейзажи, а пейзажи прекрасные. Было все продумано: от системы питания и организации обедов на природе до смены локаций и дорог, если погода или другие обстоятельства менялись.
    Тур действительно удивительный. Очень разнообразный. С каждой локацией менялись пейзажи, а пейзажи прекрасные. Было все продумано:Тур действительно удивительный. Очень разнообразный. С каждой локацией менялись пейзажи, а пейзажи прекрасные. Было все продумано:Тур действительно удивительный. Очень разнообразный. С каждой локацией менялись пейзажи, а пейзажи прекрасные. Было все продумано:Тур действительно удивительный. Очень разнообразный. С каждой локацией менялись пейзажи, а пейзажи прекрасные. Было все продумано:Тур действительно удивительный. Очень разнообразный. С каждой локацией менялись пейзажи, а пейзажи прекрасные. Было все продумано:
  • М
    Мария
    13 сентября 2023
    Алтай удивительный
    Поездка была организована хорошо. Однако из заявленных отелей к проживанию было только одно совпадение. Предлагаю все-таки информировать перед поездкой о
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    точных местах проживания. К организаторам вопросов нет. Организовано все на высоком уровне. Единственная заминка была в первый день отдыха в обед. Очень долгое ожидание блюд, из-за этого не успели посетить заявленный по программе музей. Предлагаю оговаривать меню заранее и привозить группу к уже накрытому столу.

  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Алтай. Поход к подножию Белухи
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Места силы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
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  4. Поход к подножию Белухи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Места силы" можно забронировать 7 авторских туров от 59 400 до 138 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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