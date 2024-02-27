А Андрей Алтай. Поход к подножию Белухи Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

Н Никита Конный тур к подножью Белухи Все прошло легко и без накладок.

А Александра Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.

Е Евгений Конный тур к подножью Белухи Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…

Ю Юлия Алтай. Поход к подножию Белухи Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!

Е Елена Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур Нареканий нет.

Е Екатерина Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍

Н Наталия Алтай удивительный Тур действительно удивительный. Очень разнообразный. С каждой локацией менялись пейзажи, а пейзажи прекрасные. Было все продумано: от системы питания и организации обедов на природе до смены локаций и дорог, если погода или другие обстоятельства менялись.

М Мария Алтай удивительный читать дальше точных местах проживания. К организаторам вопросов нет. Организовано все на высоком уровне. Единственная заминка была в первый день отдыха в обед. Очень долгое ожидание блюд, из-за этого не успели посетить заявленный по программе музей. Предлагаю оговаривать меню заранее и привозить группу к уже накрытому столу. Поездка была организована хорошо. Однако из заявленных отелей к проживанию было только одно совпадение. Предлагаю все-таки информировать перед поездкой о