По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
Авторский тур в Горно-Алтайске

Насладиться скоростью, покорить перевалы и пожить в уютных деревянных домиках у озера

Каракольские озёра на склоне хребта Иолго живописны в любое время года.

Мы приглашаем вас пожить в зимней сказке на уютной базе у одного из них и покататься по снежным алтайским просторам на снегоходах. Вас ждут яркие эмоции, потрясающие виды и перезагрузка на природе вдали от шума городов.

Вы полюбуетесь скальными останцами причудливой формы, с вершин перевалов насладитесь завораживающими панорамами, исследуете необычную «двухэтажную» пещеру и увидите мистические места, о которых сложены легенды.
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
Ближайшие даты:
18
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-го летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность.
Детям до 18 лет требуется разрешение от родителей в случае, если ребёнок путешествует с родственниками или знакомыми, сопровождающий взрослый несёт полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.
К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Проживание. На базе «Каракольские озёра» в тёплых домах (отопление печное, размещение в 4-6-местных комнатах, туалет на улице, есть возможность заказывать баню).

Питание. Разнообразное трёхразовое питание (в день заезда — только ужин, в день отъезда — только завтрак и обед). Горячее питание — завтрак и ужин, обед — перекус.

Уровень сложности. В туре могут участвовать все желающие, он не требует специальной подготовки, но желательно обладать хорошей физической формой и выносливостью.

Дети. Возможно участие с детьми с 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Переезд на Каракольские озёра

После встречи сначала доедем до офиса турфирмы, а затем на микроавтобусе отправимся в село Улала (около 50 км). По приезде облачимся в необходимую экипировку. Вы познакомитесь с инструкторами, пройдёте инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Теперь вы готовы покорять зимние просторы Алтая!

Будем набирать высоту постепенно. Наша цель — пятое из семи Каракольских озёр. По пути вы полюбуетесь пейзажами и сможете понаблюдать, как лиственные деревья уступают место могучему кедру. По прибытии разместимся в уютных и тёплых деревянных домиках.

Всего на снегоходах пройдём 35 км.

Переезд на Каракольские озёраПереезд на Каракольские озёраПереезд на Каракольские озёраПереезд на Каракольские озёраПереезд на Каракольские озёра
2 день

Перевалы Багаташ, Аккая и Айрык, Каракокшинская пещера

Сегодня первым делом покорим перевал Багаташ высотой 2113 метров, название которого переводится как «каменная лягушка». С вершины полюбуемся завораживающим видом Северо-Чуйского и Катунского хребтов. Посмотрим на Замки горных духов — нагромождения древних скальных глыб причудливой формы, которые издалека напоминают средневековый замок. Место считается мистическим и окутано множеством легенд.

Затем поднимемся на перевалы Аккая и Айрык, спустимся в одноимённое урочище и окажемся в окружении заснеженного кедрового леса. Следующая точка маршрута — Каракокшинская пещера. Пройдёмся по её лабиринтам, с давних лет известным местным охотникам. После вернёмся на турбазу.

Всего за день проедем на снегоходах 70 км.

Перевалы Багаташ, Аккая и Айрык, Каракокшинская пещераПеревалы Багаташ, Аккая и Айрык, Каракокшинская пещераПеревалы Багаташ, Аккая и Айрык, Каракокшинская пещераПеревалы Багаташ, Аккая и Айрык, Каракокшинская пещераПеревалы Багаташ, Аккая и Айрык, Каракокшинская пещера
3 день

Обратный путь

Утром, по уже знакомой дороге, отправимся в сторону села Улала. Проедем по Кылайской гриве, преодолеем перевал Караташ. Из кедровых лесов приедем в зону лиственного леса и кустарников. После обеда спустимся до места, где нас будет ждать машина. Переезд до офиса фирмы и далее — в г. Барнаул/Горно-Алтайск.

Обратный путьОбратный путьОбратный путьОбратный путьОбратный путь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от Барнаула/Горно-Алтайска до базы и обратно
  • Аренда снегохода
  • Спутниковый телефон для экстренной связи (разговоры путешественников за дополнительную плату)
  • Трёхразовое питание
  • Услуги гида-инструктора
  • Прокат снаряжения, предусмотренного программой: снегоходный шлем, подшлемник флисовый, комплект необходимого группового снаряжения (спальники, групповая аптечка, кухонные принадлежности, посуда)
  • Медицинская страховка
  • Проживание на турбазе
Что не входит в цену
  • Проезд и вашего города до Барнаула или Горно-Алтайска и обратно
  • За доплату можно взять напрокат утеплённые костюмы и обувь для маршрута - 2500 руб. с человека на весь маршрут
  • Стоимость тура указана при 2-местном размещении на снегоходе. При одноместном размещении на снегоходе стоимость тура составит 73 000 руб. Стоимость тура на своем снегоходе оговаривается дополнительно
  • Тур состоится при наборе группы от 4 снегоходов
  • Возможно проведение индивидуальных туров (даты - по договорённости, стоимость - по запросу)
  • Депозит (возвращается после маршрута) - 30 000 руб. Необходимо оставить залоговую стоимость за снегоход, после тура эта сумма будет возвращена
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до 08:00. Горно-Алтайск, аэропорт, время уточняем при бронировании
Завершение: Барнаул, вечер. Выезд в аэропорт Горно-Алтайска на 4-й день в 06:00-08:00. Необходимо забронировать гостиницу на одну ночь (с 3-го на 4-й день). Стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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