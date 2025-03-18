Насладиться скоростью, покорить перевалы и пожить в уютных деревянных домиках у озера
Мы приглашаем вас пожить в зимней сказке на уютной базе у одного из них и покататься по снежным алтайским просторам на снегоходах. Вас ждут яркие эмоции, потрясающие виды и перезагрузка на природе вдали от шума городов.
Вы полюбуетесь скальными останцами причудливой формы, с вершин перевалов насладитесь завораживающими панорамами, исследуете необычную «двухэтажную» пещеру и увидите мистические места, о которых сложены легенды.
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Описание
Организационные детали
В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-го летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность.
Детям до 18 лет требуется разрешение от родителей в случае, если ребёнок путешествует с родственниками или знакомыми, сопровождающий взрослый несёт полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.
К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Проживание. На базе «Каракольские озёра» в тёплых домах (отопление печное, размещение в 4-6-местных комнатах, туалет на улице, есть возможность заказывать баню).
Питание. Разнообразное трёхразовое питание (в день заезда — только ужин, в день отъезда — только завтрак и обед). Горячее питание — завтрак и ужин, обед — перекус.
Уровень сложности. В туре могут участвовать все желающие, он не требует специальной подготовки, но желательно обладать хорошей физической формой и выносливостью.
Дети. Возможно участие с детьми с 14 лет.
Программа тура по дням
Переезд на Каракольские озёра
После встречи сначала доедем до офиса турфирмы, а затем на микроавтобусе отправимся в село Улала (около 50 км). По приезде облачимся в необходимую экипировку. Вы познакомитесь с инструкторами, пройдёте инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Теперь вы готовы покорять зимние просторы Алтая!
Будем набирать высоту постепенно. Наша цель — пятое из семи Каракольских озёр. По пути вы полюбуетесь пейзажами и сможете понаблюдать, как лиственные деревья уступают место могучему кедру. По прибытии разместимся в уютных и тёплых деревянных домиках.
Всего на снегоходах пройдём 35 км.
Перевалы Багаташ, Аккая и Айрык, Каракокшинская пещера
Сегодня первым делом покорим перевал Багаташ высотой 2113 метров, название которого переводится как «каменная лягушка». С вершины полюбуемся завораживающим видом Северо-Чуйского и Катунского хребтов. Посмотрим на Замки горных духов — нагромождения древних скальных глыб причудливой формы, которые издалека напоминают средневековый замок. Место считается мистическим и окутано множеством легенд.
Затем поднимемся на перевалы Аккая и Айрык, спустимся в одноимённое урочище и окажемся в окружении заснеженного кедрового леса. Следующая точка маршрута — Каракокшинская пещера. Пройдёмся по её лабиринтам, с давних лет известным местным охотникам. После вернёмся на турбазу.
Всего за день проедем на снегоходах 70 км.
Обратный путь
Утром, по уже знакомой дороге, отправимся в сторону села Улала. Проедем по Кылайской гриве, преодолеем перевал Караташ. Из кедровых лесов приедем в зону лиственного леса и кустарников. После обеда спустимся до места, где нас будет ждать машина. Переезд до офиса фирмы и далее — в г. Барнаул/Горно-Алтайск.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Барнаула/Горно-Алтайска до базы и обратно
- Аренда снегохода
- Спутниковый телефон для экстренной связи (разговоры путешественников за дополнительную плату)
- Трёхразовое питание
- Услуги гида-инструктора
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой: снегоходный шлем, подшлемник флисовый, комплект необходимого группового снаряжения (спальники, групповая аптечка, кухонные принадлежности, посуда)
- Медицинская страховка
- Проживание на турбазе
Что не входит в цену
- Проезд и вашего города до Барнаула или Горно-Алтайска и обратно
- За доплату можно взять напрокат утеплённые костюмы и обувь для маршрута - 2500 руб. с человека на весь маршрут
- Стоимость тура указана при 2-местном размещении на снегоходе. При одноместном размещении на снегоходе стоимость тура составит 73 000 руб. Стоимость тура на своем снегоходе оговаривается дополнительно
- Тур состоится при наборе группы от 4 снегоходов
- Возможно проведение индивидуальных туров (даты - по договорённости, стоимость - по запросу)
- Депозит (возвращается после маршрута) - 30 000 руб. Необходимо оставить залоговую стоимость за снегоход, после тура эта сумма будет возвращена