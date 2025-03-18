В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-го летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность.

Детям до 18 лет требуется разрешение от родителей в случае, если ребёнок путешествует с родственниками или знакомыми, сопровождающий взрослый несёт полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка.

К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.

К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Проживание. На базе «Каракольские озёра» в тёплых домах (отопление печное, размещение в 4-6-местных комнатах, туалет на улице, есть возможность заказывать баню).

Питание. Разнообразное трёхразовое питание (в день заезда — только ужин, в день отъезда — только завтрак и обед). Горячее питание — завтрак и ужин, обед — перекус.

Уровень сложности. В туре могут участвовать все желающие, он не требует специальной подготовки, но желательно обладать хорошей физической формой и выносливостью.

Дети. Возможно участие с детьми с 14 лет.