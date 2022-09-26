Ездила в середине июля вместе с мужем по этому туру. Распишу по пунктам.

Маршрут.

Хотя в самом туре все указано, но все же на деле оказалось, что очень много времени уходит на езду между разными пунктами. 600 км, 400 км, 300 км - это очень много. И все это часто по плохим дорогам. Думаю, оптимальнее было бы, если бы было меньше баз (их было 3) и, возможно, меньший охват площади, но с бОльшим количеством времени на погулять. Потому что по итогу вышло очень много езды и мало ходьбы.

Машина заявлена как 9-тиместная, но впереди для троих человек мало места, т. к. на двоих пассажиров приходится одно место для ног.

Питание.

Питание, как и указано, было трехразовым. Но несколько раз пауза между приемами пищи сильно затягивалась (например, 6 часов от завтрака до обеда) по разным причинам, и было голодно. Один раз на обед был жидкий куриный суп без второго. Не считаю, что куриный бульон, немного курицы, картошки и зажарка - полноценный прием пищи. Да, еще в доступе были бутерброды, но это не горячее. В те дни, когда ели в кафе с оплатой от гида, расчет был 250 р на человека. 250 рублей - это мало. 350 - минимум, если брать первое, второе, хлеб и напиток. Еще хотелось бы, чтобы на период поездки мы обеспечивались бутылками с водой и перекусами. Их тоже не было.

Проживание.

Проживали на обустроенных базах, претензий нет, вид везде был красивым, было, где погулять.

Гид.

Ездили не с Андреем, указанным в маршруте, а с Евгением. Обычно он давал небольшие комментарии во время езды, которые было плохо слышно на заднем сидении. Есть очевидная необходимость провести громкоговоритель.

В целом именно экскурсионной программы было мало, Евгений явно не является экскурсоводом, хотелось бы больше информации.

Езда Евгения резкая и местами опасная. Я не оспоряю профессионализм Евгения, как водителя, но дороги плохие, много резких поворотов + никогда нельзя гарантировать адекватность всех водителей на пути. Да, тайминг, но лучше медленней и безопасней. Также хочу отметить то, что Евгений часто зависал в телефоне во время поездки, что увеличивает вероятность попадания в аварию.

Экскурсии и времяпрепровождение.

Мы ездили на катере на водопады, катались на лошадях, ходили в баню (в описании тура написано, что туда можно сходить два раза, мы почему-то были всего один), ездили на Марс-1, ходили в сплав на рафте, поднимались на высоту 3000 метров над уровнем моря на гору Лысуху, ездили на пасеку. Все интересно, очень красиво и здорово. А последний день со свободным временем и шашлычком был поистине прекрасен.



В общем, хочу сказать, что для нас с мужем этот тур оказался выматывающим. В какой-то момент просто хотелось домой. И из-за изматывающей езды и жесткого тайминга будто не удалось полноценно прикоснуться к природе. На 7 дней программа слишком обширная – идеально было бы растянуть ее на 1,5 – 2 недели.

Еще не скажу, что этот тур для абсолютно любого возраста – подъемы сложные, ходьбы по горизонтальным поверхностям практически нет. Так что если вы готовы к нагрузкам и долгим переездам – дерзайте)