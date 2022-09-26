Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Насладитесь видами Чуйского тракта, преодолеете крутые перевалы, поразитесь цветному «Алтайскому Марсу». Прикоснётесь к древним артефактам и познакомитесь с историей края.
Путешествие подарит возможность перезагрузиться, а воспоминания ещё долго будут согревать после возвращения.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 500 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки), сменную обувь (кроссовки, кеды), сандалии, шерстяные носки, брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок с коротким рукавом, головной убор от солнца, перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утеплённую куртку, тёплую шапку. Возьмите также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце. Ещё понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки. Из документов нужны паспорт, СНИЛС, медицинский полис.
Маршрут подходит для людей с любой физической подготовкой. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. На базах Горного Алтая в домиках с удобствами. 2-, 3-местное размещение (на усмотрение организатора)
Питание. Включено горячее двухразовое питание — завтраки и ужины. Обеды — за доплату
Связь и интернет. В местах проживания интернет есть, для сотовой связи операторы «Билайн» и «МТС» предпочтительнее. На экскурсиях во время пути связь может теряться
Программа тура по дням
Из Барнаула/Горно-Алтайска в село Чибит
Встречаемся в Барнауле и отправляемся в путь. Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина — в с. Сростки. Поднимемся на гору Пикет, откуда полюбуемся рекой Катунь и гору Бабырган. Остановимся у комплекса памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнедеятельность алтайского народа.
Встретимся с теми, кто прилетает в Горно-Алтайск, и продолжим движение в сторону перевала Чике-Таман. Скалы, обрывы и горный серпантин — дух захватывает от этих видов! Вы узнаете историю Чуйского тракта и побываете в сакральном месте Чуй-Оозы. Вечером разместимся на уютной базе в селе Чибит.
«Алтайский Марс», Гейзерное озеро и Курайская степь
С утра побываем на красочном Гейзерном озере, спрятанном в лесу — небольшом термальном водоёме, подпитываемом родниками. Поверхность дна состоит из смеси голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает, образуя причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли. Доедем до Курайской степи, похожей на пустыню, окружённую снежными горными вершинами. Полюбуемся ледниками Актру, возвышающимися на 4000 метров.
Увидим и разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же «Алтайский Марс». Побродим по глиняным горам, окрашенным в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового, и устроим незабываемые фотосессии. Также вас ждёт прогулка на Марс 2 (маршрут занимает 2 часа, около 6 км без значительного набора высоты). Тропинка будет вести нас вдоль реки, где растут кустарники и деревья причудливой формы, а ландшафты кажутся неземными.
За день проедем 200 км.
Перевалы Семинский и Чике-Таман, святилище Адыр-Кан, порог Ильгумень
Снова едем по Чуйскому тракту — красивейшей автодороге мира. Покорим перевалы Семинский высотой 1717 метров и крутой Чике-Таман, проедем через каменные ворота Айры-Таш — узкое искусственное ущелье, прорубленное в скале при строительстве современного тракта.
В святилище Адыр-Кан вы познакомитесь с историей скифов и расссмотрите петроглифы на скалах, которым уже тысячи лет. Полюбуемся Катунскими речными террасами — выровненными естественным образом площадки различной ширины, образующими громадные ступени. Заедем на порог Ильгумень. Вечером заселимся на уютную базу в Чемальском районе и отдохнём.
За день проедем 400 км.
Патмос, урочище Че-Чкыш, Ороктойский мост
Продолжаем автопутешествие и направляемся к храму апостола Иоанна Богослова, написавшего последнюю книгу Нового Завета «Апокалипсис». Монастырь расположен на о. Патмос, названном в честь греческого острова, где когда-то молился святой, и где, по легенде, искали уединения монахи. Пройдём по «козьей тропе» вдоль реки до Чемальской ГЭС. Исследуем урочище Че-Чкыш или «Долину горных духов» — узкое ущелье из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт ручей. Насладимся видом с обзорной вершины.
Побываем на Ороктойскому мосту. Этот висячий мост над самым глубоким участком Катуни изначально был деревянным, но в 1997 году его перестроили. После обеда заедем на пасеку, где послушаем рассказ о содержании пчёл, сборе и сортах мёда и продегустируем продукцию.
За день проедем 100 км.
Чемал: пещеры, скалы и грот
Сегодня держим путь в сторону села Артыбаш. По дороге исследуем Тавдинские пещеры, где посмотрим на стоянку древнего человека и карстовую арку. Проедем по чемальским бомам: увидим, как крутые утёсы нависают над дорогой и прижимают её к реке Катунь. Посмотрим на Зубы дракона — гряду острых скал, торчащих посередине течения.
Прогуляемся по сосновому лесу и увидим памятник художнику и философу Н. К. Рериху. Также здесь находится грот Ихтиандра и несколько смотровых площадок с живописным видом на Катунь. По приезде в посёлок на Телецком озере разместимся на базе и отдохнём.
Всего за день проедем 270 км.
Водная прогулка, водопады и поход на Тилан-Туу
Сегодня нас ждёт путешествие по Телецкому (Золотому) озеру на катере. Посетим водопады Чоодор, Корбу и Эстюба, относящиеся к части Алтайского заповедника. Чоодор не самый высокий из них, но очень живописный. Иначе, как по воде, до него добраться невозможно. Высота Корбу 12,5 м, напротив него оборудована смотровая площадка, откуда получаются удачные кадры. 8-метровый Эстюба получил название от одноимённой реки. На ведущей к нему тропе можно обнять многовековой алтайский кедр и загадать желание, которое, по преданию, обязательно сбудется. Мы увидим самое глубокое место Телецкого озера и место, где, предположительно, в 1904 году упал метеорит.
После обеда отправимся на прогулку на гору Тилан-Туу.
Обратный путь
Пора возвращаться, но по пути ещё полюбуемся прителецкой тайгой, рекой Бия, воды которой бьются о гранитные скалы. Будем делать остановки в кафе и у сувенирных лавок. В Барнаул мы вернёмся около 17:00, в Горно-Алтайск — около 13:00.
За день проедем 400 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансфер на всех экскурсиях на комфортабельном автобусе
- Встреча и трансфер из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии по программе
- Проживание на базах Горного Алтая в домиках с удобствами (2-, 3-местное размещение)
- Двухразовое питание
- Посещение бани (1 раз на группу)
- Медицинская страховка
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Перелёт
- Обеды
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отдельная благодарность Игорю хорошему водителя (это особенно важно на Алтайских дорогах), гиду, организатору, повару, рассказчику.
Мы путешествовали на микроавтобусе группой 8 человек. На каждой базе останавливались на 2 дня. Еда вполне устроила. Разнообразно, вкусно. Теперь буду всем советовать. Приезжайте
Маршрут.
Хотя в самом туре все указано, но все же на деле оказалось, что очень много времени уходит на езду между разными пунктами. 600 км, 400 км, 300 км - это очень много. И все это часто по плохим дорогам. Думаю, оптимальнее было бы, если бы было меньше баз (их было 3) и, возможно, меньший охват площади, но с бОльшим количеством времени на погулять. Потому что по итогу вышло очень много езды и мало ходьбы.
Машина заявлена как 9-тиместная, но впереди для троих человек мало места, т. к. на двоих пассажиров приходится одно место для ног.
Питание.
Питание, как и указано, было трехразовым. Но несколько раз пауза между приемами пищи сильно затягивалась (например, 6 часов от завтрака до обеда) по разным причинам, и было голодно. Один раз на обед был жидкий куриный суп без второго. Не считаю, что куриный бульон, немного курицы, картошки и зажарка - полноценный прием пищи. Да, еще в доступе были бутерброды, но это не горячее. В те дни, когда ели в кафе с оплатой от гида, расчет был 250 р на человека. 250 рублей - это мало. 350 - минимум, если брать первое, второе, хлеб и напиток. Еще хотелось бы, чтобы на период поездки мы обеспечивались бутылками с водой и перекусами. Их тоже не было.
Проживание.
Проживали на обустроенных базах, претензий нет, вид везде был красивым, было, где погулять.
Гид.
Ездили не с Андреем, указанным в маршруте, а с Евгением. Обычно он давал небольшие комментарии во время езды, которые было плохо слышно на заднем сидении. Есть очевидная необходимость провести громкоговоритель.
В целом именно экскурсионной программы было мало, Евгений явно не является экскурсоводом, хотелось бы больше информации.
Езда Евгения резкая и местами опасная. Я не оспоряю профессионализм Евгения, как водителя, но дороги плохие, много резких поворотов + никогда нельзя гарантировать адекватность всех водителей на пути. Да, тайминг, но лучше медленней и безопасней. Также хочу отметить то, что Евгений часто зависал в телефоне во время поездки, что увеличивает вероятность попадания в аварию.
Экскурсии и времяпрепровождение.
Мы ездили на катере на водопады, катались на лошадях, ходили в баню (в описании тура написано, что туда можно сходить два раза, мы почему-то были всего один), ездили на Марс-1, ходили в сплав на рафте, поднимались на высоту 3000 метров над уровнем моря на гору Лысуху, ездили на пасеку. Все интересно, очень красиво и здорово. А последний день со свободным временем и шашлычком был поистине прекрасен.
В общем, хочу сказать, что для нас с мужем этот тур оказался выматывающим. В какой-то момент просто хотелось домой. И из-за изматывающей езды и жесткого тайминга будто не удалось полноценно прикоснуться к природе. На 7 дней программа слишком обширная – идеально было бы растянуть ее на 1,5 – 2 недели.
Еще не скажу, что этот тур для абсолютно любого возраста – подъемы сложные, ходьбы по горизонтальным поверхностям практически нет. Так что если вы готовы к нагрузкам и долгим переездам – дерзайте)
Всем друзьям и знакомым скинула ссылку, рекомендую!
Условия проживания на турбазах оказались лучше, чем представлялись - домики на 2-3 человека с душевыми, холодильниками, микроволновками, чайниками. На одной из них можно было постирать вещи за отдельную плату - 500 рублей з
а загрузку машинки.
Отдельное большущее спасибо Игорю, нашему гиду-водителю-повару, за интересные рассказы, лучшие смотровые площадки, заботу, вкуснейшую солянку, местный творог с айраном и сочный шашлык.
Огромным открытием стало Телецкое озеро - от видов с катера захватывало дух. Патмос же, несмотря на сочные фото, после него показался совсем малюсеньким.
Семь человек - вполне оптимальное количество попутчиков, чтобы спокойно исследовать Алтай. Но для того, чтобы это сделать, недели однозначно мало. Вернуться определённо захочется - как минимум, для того, чтобы вновь почувствовать мощь Катуни или жар Марса.
Нам с мамой очень повезло с группой, надеюсь, повезёт и вам)
Евгений был у нас водителем, экскурсоводом и поваром. Справился со всеми задачами на 10 из 10!
Нам очень понравилось. Красивые локации, Евгений приятный собеседник и ответственный водитель. Мы ехали на комфортном микроавтобусе. Каждый день нас ждал вкусный завтрак, потом обеды и ужины. По поводу еды, мы вообще не заморачивались. Нас забрали прям из Барнаула, с удобного нам месторасположения и привезли точно так же. В общем все было так, как заявлено в туре. Спасибо большое организатору и отдельно Евгению, за прекрасный отпуск!
Как соберёмся на Алтай вновь, обязательно обратимся за туром, именно к вам.