Познавай Алтай

Проведите двенадцать захватывающих дней на Алтае – земле нетронутой природы, богатой истории и живых традиций.

Программа нашего приключенческого тура сочетает в себе знакомство с самыми разными пейзажами и наблюдение за дикими
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животными, поездки на коне и полноприводных авто по серьезному бездорожью, пешие походы и встречи с местными жителями.

Это и еще и своеобразный вызов самому себе – в некоторые фантастические по красоте места можно попасть только преодолев крутые подъемы! Почти каждый день нашего тура вы будете видеть новые места и удивляться, как разнообразна природа Алтая.

Здесь есть все – альпийские пики с вечными снегами и широкие степи, густые леса и зеленые долины рек, узкие скалистые каньоны и высокогорные озера.

Познавай Алтай
Познавай Алтай
Познавай Алтай
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску и Национальный музей

Утром мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска.

Вы сможете немного отдохнуть в отеле после перелета, а после обеда нам предстоит экскурсия по Горно-Алтайску и в Национальный музей Республики Алтай.

Здесь в специальном саркофаге покоится знаменитая Принцесса Укока.

Увидим мы и множество других интересных экспонатов, рассказывающих об истории, природе и культуре Алтая.

Вечером нас ждет совместный ужин в национальной юрте и концерт кайчи.

Проживание: отель Игман, удобства в номере.

Встреча. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску и Национальный музейВстреча. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску и Национальный музейВстреча. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску и Национальный музейВстреча. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску и Национальный музей
2 день

В сакральную Каракольскую долину

Сразу после завтрака мы отправляемся в путь – по Чуйскому тракту, связывающему Россию с Монголией.

Кстати, по версии журнала National Geographic, Чуйский тракт вошел в десятку самых красивых дорог мира!

По дороге мы обязательно будем останавливаться в самых интересных и живописных местах.

После обеда приезжаем в Каракольскую долину.

Для местных жителей это сакральное место.

Здесь нас ждут великолепные пейзажи, исторические памятники разных эпох – петроглифы, стелы, курганы.

Ночуем в гостевом доме местной жительницы, где вы сможете познакомиться с образом жизни и традициями алтайцев.

Проживание: гостевой дом в Каракольской долине, комнаты на 2-3 человека, удобства в доме.

В сакральную Каракольскую долинуВ сакральную Каракольскую долинуВ сакральную Каракольскую долинуВ сакральную Каракольскую долину
3 день

Поход в тайгу на лошадях

Сегодня весь день мы проведем в тайге верхом на лошадях.

Сначала мы доедем на автомобиле до деревни Кулада, откуда начнется наш конный поход.

После знакомства с лошадьми и инструктажа, мы упакуем вещи, которые понадобятся в течение дня и отправимся в путь.

Наш маршрут несложный, лошади спокойные и хорошо обученные, поэтому даже люди ни разу не сидевшие в седле, получат удовольствие от этой поездки.

Мы поедем по лесу, будем делать остановки и небольшие пешие прогулки к смотровым площадкам.

Обед организуем как пикник на берегу озера Ару-Кем.

И будем максимально наслаждаться природой и умиротворяющей атмосферой вокруг.

Проживание: гостевой дом в Каракольской долине, комнаты на 2-3 человека, удобства в доме.

Поход в тайгу на лошадяхПоход в тайгу на лошадяхПоход в тайгу на лошадяхПоход в тайгу на лошадях
4 день

По Чуйскому тракту

Сегодня мы продолжим движение по Чуйскому тракту вглубь гор и посетим множество интересных мест и, конечно, сделаем великолепные фотографии.

Впереди – перевал Чике-Таман, слияние рек Чуи и Катуни, знаменитые катунские террасы, мост через Катунь в с. Иня, и экскурсия в Калбак-Таше, на которой мы узнаем много интересного о древней наскальной живописи.

После обеда пересечем высокогорную Курайскую степь и, если повезет с погодой, увидим великолепные вершины Северо-Чуйского хребта.

Горы здесь достигают 4000 метров и выше, и их вершины покрыты вечными снегами.

А затем мы въезжаем в Чуйскую степь – конечную цель нашего путешествия в этот день.

Здесь остановимся на ночевку в симпатичных гостевых домах на берегу реки.

Проживание: гостевые дома 3 чел, удобства комфортабельные в отдельном здании на территории.

По Чуйскому трактуПо Чуйскому трактуПо Чуйскому трактуПо Чуйскому тракту
5 день

Красное ущелье Кызыл-Чин

Утром встаем очень рано.

Мы должны успеть увидеть разноцветные холмы Кызыл-Чина, когда там еще немного туристов.

Выходы красных, желтых, бордовых, белых и коричневых глин делают это место поистине фантастическим.

Послепрогулки по Марсу-1 мы отправимся к Марсу-2, горам, которые напоминают радужные горы в Перу.

Мы продолжим наш маршрут прямо через лунные пейзажи к разрушенной землетрясением 2003 года деревне Бельтир.

А после этого отправимся вглубь Южно-Чуйского хребта, начинается настоящее бездорожье!

Два-три часа экстремальной езды, и мы доберемся до двух высокогорных озер – Аккол (Белая вода) и Каракол (Черная вода).

Кстати, возможно в этих местах мы повстречаем настоящих верблюдов.

На берегу горной реки Аккол, высоко в горах, будет разбит наш первый палаточный лагерь.

Проживание: палатки.

Красное ущелье Кызыл-ЧинКрасное ущелье Кызыл-ЧинКрасное ущелье Кызыл-ЧинКрасное ущелье Кызыл-Чин
6 день

Поход к леднику

Сегодня идем в поход к снежным горам и леднику (7 км в одну сторону).

На пути к цели мы увидим несколько маленьких озер разных цветов – серого, зеленого, голубого и коричневого.

А в конце пути – великолепный Софийский ледник в окружении суровых скал.

Мы сможем прикоснуться к вечным льдам и увидим, как рождается горная река.

У самого ледника организуем пикник.

Вокруг только природа и ничего рукотворного.

После фотосессии у ледника возвращаемся в наш палаточный лагерь, где нас уже ждет ужин.

Проживание: палатки.

Поход к ледникуПоход к ледникуПоход к ледникуПоход к леднику
7 день

Пересекая Чуйскую степь

С утра мы спускаемся в Чуйскую степь и пересекаем ее в направлении Курайского хребта.

В Кош-Агаче заедем на рынок, где можно купить сувениры и товары из Монголии.

Вечером нас ждут уютные юрты и жаркая баня.

Проживание: юрты 4-5 чел, удобства на территории.

Пересекая Чуйскую степьПересекая Чуйскую степьПересекая Чуйскую степьПересекая Чуйскую степь
8 день

К нетронутой природе

Сегодня мы едем в самую удаленную точку нашего маршрута, которая находится всего в нескольких километрах от границы с Монголией.

Наш путь лежит вдоль реки Юстыд, известной тем, что здесь сконцентрировано огромное количество древних захоронений.

Обязательно остановимся и полюбуемся на творения рук древних обитателей степи – каменные круги, треугольники и другие фигуры, созданные тысячи лет назад с целью, которая до сих пор непонятна даже ученым.

После непростой езды по бездорожью к концу дня мы остановимся на берегу очень красивого озера Киндыктыкуль, где установим наш второй палаточный лагерь.

Если не будет облаков, нам откроется фантастическое звездное небо с ярко выраженным Млечным путем.

Проживание: палатки.

К нетронутой природеК нетронутой природеК нетронутой природеК нетронутой природе
9 день

Монгольские пейзажи и суровые скалы

Сегодня нас ждет пеший подъем на вершину холма.

Он займет практически весь день, ведь наша цель находится на высоте более 3000 метров.

Но с каждым шагом к вершине перед нами будут открываться величественные виды на черные скалы с чашами бирюзовых озер с одной стороны и с бескрайними степями с другой.

От этого места до границы с Монголией всего несколько километров.

В глубине высоких хребтов живут снежный барс и кот манул.

Проживание: палатки.

Монгольские пейзажи и суровые скалыМонгольские пейзажи и суровые скалыМонгольские пейзажи и суровые скалыМонгольские пейзажи и суровые скалы
10 день

Тархатинский мегалит и Курайская степь

Очень жаль, но пора возвращаться домой.

Утешением может быть только то, что обратная дорого проходит по очень красивым местам.

Сначала мы посетим Тархатинский мегалитический комплекс – уникальное место, в котором огромные камни образуют почти правильный круг диметром 60 м.

На некоторых из них можно найти петроглифы.

Некоторые ученые считают, что когда-то здесь была древняя обсерватория.

На ночевку мы остановимся в Курайской степи – единственном месте, где высокие горы подходят так близко к долине.

Вечером и утром – фотосъемка Северо-Чуйского хребта.

Проживание: гостевой дом, комнаты 3 человека, удобства в номере.

Тархатинский мегалит и Курайская степьТархатинский мегалит и Курайская степьТархатинский мегалит и Курайская степьТархатинский мегалит и Курайская степь
11 день

Дорога в Горно-Алтайск

Сегодня продолжим наш путь по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск.

Вечером – прощальный ужин.

Проживание: отель, удобства в номере.

Дорога в Горно-АлтайскДорога в Горно-АлтайскДорога в Горно-АлтайскДорога в Горно-Алтайск
12 день

Отъезд

После завтрака мы доставим вас в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в:

  • 1-й день – отель «Игман», 2-местный номер, санузел в номере;
  • 2-3й день – гостевой дом в Каракольской долине, комнаты 2-3 человека, туалет в доме, аил 4 человека, туалет, раковина в аиле;
  • 4-й день – база отдыха «Кезер Таш», домики на 3 чел, туалет благоустроенный в отдельном здании на территории;
  • 5-6-й день – палатки 2-местные, самонадувающиеся коврики 8 см (комфорт кровати), палаточный лагерь: гостевой тент-столовая, мобильный туалет-палатка;
  • 7-й день – юрты или домики на 4-5 чел., удобства на улице;
  • 8-9-й день – палатки 2-местные, самонадувающиеся коврики 8 см (комфорт кровати), палаточный лагерь: гостевой тент-столовая, мобильный туалет-палатка;
  • 10-й день – гостевой дом «Курайские зори» или подобный, комнаты 3 чел, туалет, душ в номере;
  • 11-й день – отель «Игман», 2-местный номер, санузел в номере.

Одноместное размещение возможно только в первую и последнюю ночь тура – в отеле “Игман”. Доплата – 3500 рублей. В других местах – по согласованию, так как может быть не очень большой номерной фонд. Нужно будет уточнять по загрузке.

Варианты проживания

Гостиница «Игман»

2 ночи

2 местные номера, туалет, душ в номере.

Современный комфортабельный отель "Игман" расположен недалеко от автовокзала в Горно-Алтайске.

Предлагает гостиница своим гостям уютные номера. В каждом есть телевизор.

Постояльцы могут заказать завтрак. По желанию, для гостя могут упаковать еду в дорогу. Также рядом расположено несколько продуктовых магазинов.

Гостиница «Игман»Гостиница «Игман»Гостиница «Игман»Гостиница «Игман»Гостиница «Игман»

Палаточный лагерь

4 ночи

Поскольку мы отправляемся в настоящее приключение, 4 ночи мы проведем в палаточном лагере. Мы предоставляем палатки, самонадувающиеся коврики толщиной 8 см и теплые спальные мешки. Палаточный лагерь: гостевой тент-столовая, мобильный туалет-палатка.

Гостевые дома по маршруту

5 ночей

Мы также будем останавливаться в гостевых домах, аилах, юртах. Как правило, комнаты рассчитаны на 2 человек, но в некоторых удаленных районах имеется только 2-3 домика, рассчитанных на 3-5 человек каждый. Будьте готовы, что придется делить комнату с новыми друзьями. Туалет может быть на улице, для гигиенических процедур - баня каждый вечер. Размещение всегда на индивидуальной кровати, в случае наличия одной двуспальной, одной односпальной кровати в номере, размещается только 2 человека. Подселение посторонних людей невозможно. Только участники нашего тура живут в номерах.

Гостевые дома по маршрутуГостевые дома по маршрутуГостевые дома по маршрутуГостевые дома по маршрутуГостевые дома по маршрутуГостевые дома по маршруту

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (гостевые дома, отель)
  • Двухместная палатка, самонадувающийся коврик 8 cм, спальный мешок с гигиеническим вкладышем
  • Групповое кемпинговое оборудование
  • Питание (3 раза в день с 1 по 11 день, завтрак - 12 день)
  • Безалкогольные напитки
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида (русский, английский, немецкий яз.)
  • Входные билеты, экскурсии по программе
  • Приглашение для визы (для иностранных туристов)
  • Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Горно-Алтайск
  • Страховки (кроме страховки от укуса клеща)
  • Предметы личного пользования (сувениры и другие личные вещи, которые вы захотите купить)
  • Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Этот список поможет убедиться, что у вас есть все необходимое для вашей поездки на Алтай. Даже если вы опытный путешественник, всегда полезно проконтролировать себя по дополнительному списку. Если вы что-то забыли, будет возможность купить самые необходимые вещи в местных магазинах. Но будьте готовы, что выбор может быть ограничен и вы не сможете найти любимые бренды.

Сумки:

  • Основная сумка. Мы рекомендуем одну мягкую сумку спортивного типа или бескаркасный рюкзак. Они менее громоздки и просты в обращении. Мы действительно ценим сумки удобного размера. Чемоданы для наших туров не самый подходящий вид.
  • Походный Рюкзак. Помимо основной сумки, вам понадобится небольшой рюкзак для экскурсий и дневных походов. В этом рюкзаке должно быть достаточно места для воды, теплой и водонепроницаемой одежды, биноклей и всего остального, что вы возьмете с собой в однодневную прогулку.

Одежда:

Обычно температура в наших поездках колеблется от +15 до +25°С днем и от +5 до +15°С ночью.

Но бывают и очень жаркие (выше 30 °C) или дождливые дни.

Не исключено, что ночью температура может даже опуститься ниже нуля. Большую часть наших поездок мы проводим на высоте 1600-2200 метров над уровнем моря, так что очень много УФ-излучения. Самый надежный совет – будьте готовы к любой погоде! Идеальна многослойность в одежде. Мы рекомендуем одежду из синтетических тканей (таких как нейлон, полиэстер, полипропилен или флис), поскольку они быстро сохнут и обычно занимают меньше места в вашем багаже. Обратите внимание, что во время наших поездок практически нет возможности организовать стирку. Так что лучше брать то количество одежды, которое вам нужно на все дни путешествия. У вас также должен быть запасной комплект одежды (включая брюки и куртку) на случай, если вы промокнете.

  • Футболки;
  • Рубашка с длинными рукавами;
  • Майка – для очень жарких дней;
  • Флисовая куртка/свитер/жилет (лучше иметь несколько штук, которые можно наслаивать друг на друга);
  • Теплое (пуховое) пальто или куртка – для холодных вечеров;
  • Шорты или брюки-трансформеры, которые можно превратить в шорты;
  • Брюки (2-3 шт.), желательно хотя бы одн быстросохнущего синтетического материала;
  • Тренировочные (спортивные) штаны или что-то подобное;
  • Водонепроницаемая и ветрозащитная одежда (куртка и брюки);
  • Носки – шерстяные и синтетические или хлопчатобумажные;
  • Нижнее белье;
  • Солнцезащитная кепка или шляпа;
  • Флисовая или шерстяная шапка;
  • Перчатки;
  • Купальник (по желанию);

Обувь:

  • Ботинки для радиальных походов/ треккинга. Они должны иметь хорошую поддержку лодыжки и сцепление с поверхностью, быть влагозащищенными и водонепроницаемыми.
  • Кроссовки (для перемещения в транспорте, ходьбы на базах);
  • Спортивные сандалии;

Туалетные принадлежности:

  • Полотенце – легкое, впитывающее и легко сохнущее;
  • Зубная щетка, зубная паста;
  • Мыло, гель для душа;
  • Шампунь, кондиционер;
  • Зеркало (необязательно);
  • Щетка/гребень для волос, резинки для волос (при необходимости);
  • Дезодорант;
  • Крем для бритья и бритвы (при необходимости);
  • Влажные салфетки;
  • Туалетная бумага;
  • Средства женской гигиены (при необходимости);
  • Солнцезащитный крем/крем для загара (SPF 30 или выше);
  • Бальзам для губ (SPF 30 или выше);
  • Увлажняющий крем (солнце и ветер обычно делают кожу сухой);
  • Средство от насекомых;
  • Небольшая аптечка и любые рецептурные лекарства, которые вы принимаете (у нас есть собственная аптечка на случай необходимости);

Технические средства:

  • Камера;
  • Запасные батареи;
  • Карты памяти;
  • Зарядные устройства;
  • Кабели;
  • Фонарик/налобный фонарь и батарейки;
  • Телефон;
  • Штатив (опционально);
  • Бинокль (по желанию);

Другие личные вещи:

  • Солнечные очки;
  • Запасные очки или контактные линзы (при необходимости);
  • Бутылка для воды;
  • Карманный нож;
  • Письменные принадлежности;
  • Средства для сна (повязки на глаза, беруши) (по желанию);
  • Трекинговые палки (по желанию);
  • Мы предоставим вам металлическую тарелку и чашку, вилку и ложку.
  • Если вы предпочитаете свои собственные, вы можете принести его, конечно.

Документы:

  • Паспорт и ксерокопия первой страницы.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

В стоимость включена страховка от укуса клеща.

Как выбрать билеты?

Мы встречаем в аэропорту/ на автовокзале г. Горно-Алтайска (входит в стоимость).

Рекомендуемые авиарейсы из г. Москвы – утренние: S7-2629, SU-1524. В случае более позднего прибытия в г. Горно-Алтайск программа может быть скорректирована индивидуально.

В случае прибытия в г. Бийск, г. Барнаул или г. Новосибирск – поможем с организацией трансфера (в стоимость не входит).

Вылет обратно также рекомендуем утренние рейсы в Москву: S7-2630, SU-1525.

На чем будем передвигаться?

Транспорт:

1) Внедорожник Mitsubishi Pajero (есть кондиционер) – 3 места, на заднем ряду – всегда 2 туриста;

2) Минивэн Mercedes Vito: 6 мест(есть кондиционер).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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