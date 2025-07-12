Программа нашего приключенческого тура сочетает в себе знакомство с самыми разными пейзажами и наблюдение за дикими
Программа тура по дням
Встреча. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску и Национальный музей
Утром мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска.
Вы сможете немного отдохнуть в отеле после перелета, а после обеда нам предстоит экскурсия по Горно-Алтайску и в Национальный музей Республики Алтай.
Здесь в специальном саркофаге покоится знаменитая Принцесса Укока.
Увидим мы и множество других интересных экспонатов, рассказывающих об истории, природе и культуре Алтая.
Вечером нас ждет совместный ужин в национальной юрте и концерт кайчи.
Проживание: отель Игман, удобства в номере.
В сакральную Каракольскую долину
Сразу после завтрака мы отправляемся в путь – по Чуйскому тракту, связывающему Россию с Монголией.
Кстати, по версии журнала National Geographic, Чуйский тракт вошел в десятку самых красивых дорог мира!
По дороге мы обязательно будем останавливаться в самых интересных и живописных местах.
После обеда приезжаем в Каракольскую долину.
Для местных жителей это сакральное место.
Здесь нас ждут великолепные пейзажи, исторические памятники разных эпох – петроглифы, стелы, курганы.
Ночуем в гостевом доме местной жительницы, где вы сможете познакомиться с образом жизни и традициями алтайцев.
Проживание: гостевой дом в Каракольской долине, комнаты на 2-3 человека, удобства в доме.
Поход в тайгу на лошадях
Сегодня весь день мы проведем в тайге верхом на лошадях.
Сначала мы доедем на автомобиле до деревни Кулада, откуда начнется наш конный поход.
После знакомства с лошадьми и инструктажа, мы упакуем вещи, которые понадобятся в течение дня и отправимся в путь.
Наш маршрут несложный, лошади спокойные и хорошо обученные, поэтому даже люди ни разу не сидевшие в седле, получат удовольствие от этой поездки.
Мы поедем по лесу, будем делать остановки и небольшие пешие прогулки к смотровым площадкам.
Обед организуем как пикник на берегу озера Ару-Кем.
И будем максимально наслаждаться природой и умиротворяющей атмосферой вокруг.
Проживание: гостевой дом в Каракольской долине, комнаты на 2-3 человека, удобства в доме.
По Чуйскому тракту
Сегодня мы продолжим движение по Чуйскому тракту вглубь гор и посетим множество интересных мест и, конечно, сделаем великолепные фотографии.
Впереди – перевал Чике-Таман, слияние рек Чуи и Катуни, знаменитые катунские террасы, мост через Катунь в с. Иня, и экскурсия в Калбак-Таше, на которой мы узнаем много интересного о древней наскальной живописи.
После обеда пересечем высокогорную Курайскую степь и, если повезет с погодой, увидим великолепные вершины Северо-Чуйского хребта.
Горы здесь достигают 4000 метров и выше, и их вершины покрыты вечными снегами.
А затем мы въезжаем в Чуйскую степь – конечную цель нашего путешествия в этот день.
Здесь остановимся на ночевку в симпатичных гостевых домах на берегу реки.
Проживание: гостевые дома 3 чел, удобства комфортабельные в отдельном здании на территории.
Красное ущелье Кызыл-Чин
Утром встаем очень рано.
Мы должны успеть увидеть разноцветные холмы Кызыл-Чина, когда там еще немного туристов.
Выходы красных, желтых, бордовых, белых и коричневых глин делают это место поистине фантастическим.
Послепрогулки по Марсу-1 мы отправимся к Марсу-2, горам, которые напоминают радужные горы в Перу.
Мы продолжим наш маршрут прямо через лунные пейзажи к разрушенной землетрясением 2003 года деревне Бельтир.
А после этого отправимся вглубь Южно-Чуйского хребта, начинается настоящее бездорожье!
Два-три часа экстремальной езды, и мы доберемся до двух высокогорных озер – Аккол (Белая вода) и Каракол (Черная вода).
Кстати, возможно в этих местах мы повстречаем настоящих верблюдов.
На берегу горной реки Аккол, высоко в горах, будет разбит наш первый палаточный лагерь.
Проживание: палатки.
Поход к леднику
Сегодня идем в поход к снежным горам и леднику (7 км в одну сторону).
На пути к цели мы увидим несколько маленьких озер разных цветов – серого, зеленого, голубого и коричневого.
А в конце пути – великолепный Софийский ледник в окружении суровых скал.
Мы сможем прикоснуться к вечным льдам и увидим, как рождается горная река.
У самого ледника организуем пикник.
Вокруг только природа и ничего рукотворного.
После фотосессии у ледника возвращаемся в наш палаточный лагерь, где нас уже ждет ужин.
Проживание: палатки.
Пересекая Чуйскую степь
С утра мы спускаемся в Чуйскую степь и пересекаем ее в направлении Курайского хребта.
В Кош-Агаче заедем на рынок, где можно купить сувениры и товары из Монголии.
Вечером нас ждут уютные юрты и жаркая баня.
Проживание: юрты 4-5 чел, удобства на территории.
К нетронутой природе
Сегодня мы едем в самую удаленную точку нашего маршрута, которая находится всего в нескольких километрах от границы с Монголией.
Наш путь лежит вдоль реки Юстыд, известной тем, что здесь сконцентрировано огромное количество древних захоронений.
Обязательно остановимся и полюбуемся на творения рук древних обитателей степи – каменные круги, треугольники и другие фигуры, созданные тысячи лет назад с целью, которая до сих пор непонятна даже ученым.
После непростой езды по бездорожью к концу дня мы остановимся на берегу очень красивого озера Киндыктыкуль, где установим наш второй палаточный лагерь.
Если не будет облаков, нам откроется фантастическое звездное небо с ярко выраженным Млечным путем.
Проживание: палатки.
Монгольские пейзажи и суровые скалы
Сегодня нас ждет пеший подъем на вершину холма.
Он займет практически весь день, ведь наша цель находится на высоте более 3000 метров.
Но с каждым шагом к вершине перед нами будут открываться величественные виды на черные скалы с чашами бирюзовых озер с одной стороны и с бескрайними степями с другой.
От этого места до границы с Монголией всего несколько километров.
В глубине высоких хребтов живут снежный барс и кот манул.
Проживание: палатки.
Тархатинский мегалит и Курайская степь
Очень жаль, но пора возвращаться домой.
Утешением может быть только то, что обратная дорого проходит по очень красивым местам.
Сначала мы посетим Тархатинский мегалитический комплекс – уникальное место, в котором огромные камни образуют почти правильный круг диметром 60 м.
На некоторых из них можно найти петроглифы.
Некоторые ученые считают, что когда-то здесь была древняя обсерватория.
На ночевку мы остановимся в Курайской степи – единственном месте, где высокие горы подходят так близко к долине.
Вечером и утром – фотосъемка Северо-Чуйского хребта.
Проживание: гостевой дом, комнаты 3 человека, удобства в номере.
Дорога в Горно-Алтайск
Сегодня продолжим наш путь по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск.
Вечером – прощальный ужин.
Проживание: отель, удобства в номере.
Отъезд
После завтрака мы доставим вас в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в:
- 1-й день – отель «Игман», 2-местный номер, санузел в номере;
- 2-3й день – гостевой дом в Каракольской долине, комнаты 2-3 человека, туалет в доме, аил 4 человека, туалет, раковина в аиле;
- 4-й день – база отдыха «Кезер Таш», домики на 3 чел, туалет благоустроенный в отдельном здании на территории;
- 5-6-й день – палатки 2-местные, самонадувающиеся коврики 8 см (комфорт кровати), палаточный лагерь: гостевой тент-столовая, мобильный туалет-палатка;
- 7-й день – юрты или домики на 4-5 чел., удобства на улице;
- 8-9-й день – палатки 2-местные, самонадувающиеся коврики 8 см (комфорт кровати), палаточный лагерь: гостевой тент-столовая, мобильный туалет-палатка;
- 10-й день – гостевой дом «Курайские зори» или подобный, комнаты 3 чел, туалет, душ в номере;
- 11-й день – отель «Игман», 2-местный номер, санузел в номере.
Одноместное размещение возможно только в первую и последнюю ночь тура – в отеле “Игман”. Доплата – 3500 рублей. В других местах – по согласованию, так как может быть не очень большой номерной фонд. Нужно будет уточнять по загрузке.
Варианты проживания
Гостиница «Игман»
2 местные номера, туалет, душ в номере.
Современный комфортабельный отель "Игман" расположен недалеко от автовокзала в Горно-Алтайске.
Предлагает гостиница своим гостям уютные номера. В каждом есть телевизор.
Постояльцы могут заказать завтрак. По желанию, для гостя могут упаковать еду в дорогу. Также рядом расположено несколько продуктовых магазинов.
Палаточный лагерь
Поскольку мы отправляемся в настоящее приключение, 4 ночи мы проведем в палаточном лагере. Мы предоставляем палатки, самонадувающиеся коврики толщиной 8 см и теплые спальные мешки. Палаточный лагерь: гостевой тент-столовая, мобильный туалет-палатка.
Гостевые дома по маршруту
Мы также будем останавливаться в гостевых домах, аилах, юртах. Как правило, комнаты рассчитаны на 2 человек, но в некоторых удаленных районах имеется только 2-3 домика, рассчитанных на 3-5 человек каждый. Будьте готовы, что придется делить комнату с новыми друзьями. Туалет может быть на улице, для гигиенических процедур - баня каждый вечер. Размещение всегда на индивидуальной кровати, в случае наличия одной двуспальной, одной односпальной кровати в номере, размещается только 2 человека. Подселение посторонних людей невозможно. Только участники нашего тура живут в номерах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (гостевые дома, отель)
- Двухместная палатка, самонадувающийся коврик 8 cм, спальный мешок с гигиеническим вкладышем
- Групповое кемпинговое оборудование
- Питание (3 раза в день с 1 по 11 день, завтрак - 12 день)
- Безалкогольные напитки
- Трансферы по программе
- Услуги гида (русский, английский, немецкий яз.)
- Входные билеты, экскурсии по программе
- Приглашение для визы (для иностранных туристов)
- Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайск
- Страховки (кроме страховки от укуса клеща)
- Предметы личного пользования (сувениры и другие личные вещи, которые вы захотите купить)
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Этот список поможет убедиться, что у вас есть все необходимое для вашей поездки на Алтай. Даже если вы опытный путешественник, всегда полезно проконтролировать себя по дополнительному списку. Если вы что-то забыли, будет возможность купить самые необходимые вещи в местных магазинах. Но будьте готовы, что выбор может быть ограничен и вы не сможете найти любимые бренды.
Сумки:
- Основная сумка. Мы рекомендуем одну мягкую сумку спортивного типа или бескаркасный рюкзак. Они менее громоздки и просты в обращении. Мы действительно ценим сумки удобного размера. Чемоданы для наших туров не самый подходящий вид.
- Походный Рюкзак. Помимо основной сумки, вам понадобится небольшой рюкзак для экскурсий и дневных походов. В этом рюкзаке должно быть достаточно места для воды, теплой и водонепроницаемой одежды, биноклей и всего остального, что вы возьмете с собой в однодневную прогулку.
Одежда:
Обычно температура в наших поездках колеблется от +15 до +25°С днем и от +5 до +15°С ночью.
Но бывают и очень жаркие (выше 30 °C) или дождливые дни.
Не исключено, что ночью температура может даже опуститься ниже нуля. Большую часть наших поездок мы проводим на высоте 1600-2200 метров над уровнем моря, так что очень много УФ-излучения. Самый надежный совет – будьте готовы к любой погоде! Идеальна многослойность в одежде. Мы рекомендуем одежду из синтетических тканей (таких как нейлон, полиэстер, полипропилен или флис), поскольку они быстро сохнут и обычно занимают меньше места в вашем багаже. Обратите внимание, что во время наших поездок практически нет возможности организовать стирку. Так что лучше брать то количество одежды, которое вам нужно на все дни путешествия. У вас также должен быть запасной комплект одежды (включая брюки и куртку) на случай, если вы промокнете.
- Футболки;
- Рубашка с длинными рукавами;
- Майка – для очень жарких дней;
- Флисовая куртка/свитер/жилет (лучше иметь несколько штук, которые можно наслаивать друг на друга);
- Теплое (пуховое) пальто или куртка – для холодных вечеров;
- Шорты или брюки-трансформеры, которые можно превратить в шорты;
- Брюки (2-3 шт.), желательно хотя бы одн быстросохнущего синтетического материала;
- Тренировочные (спортивные) штаны или что-то подобное;
- Водонепроницаемая и ветрозащитная одежда (куртка и брюки);
- Носки – шерстяные и синтетические или хлопчатобумажные;
- Нижнее белье;
- Солнцезащитная кепка или шляпа;
- Флисовая или шерстяная шапка;
- Перчатки;
- Купальник (по желанию);
Обувь:
- Ботинки для радиальных походов/ треккинга. Они должны иметь хорошую поддержку лодыжки и сцепление с поверхностью, быть влагозащищенными и водонепроницаемыми.
- Кроссовки (для перемещения в транспорте, ходьбы на базах);
- Спортивные сандалии;
Туалетные принадлежности:
- Полотенце – легкое, впитывающее и легко сохнущее;
- Зубная щетка, зубная паста;
- Мыло, гель для душа;
- Шампунь, кондиционер;
- Зеркало (необязательно);
- Щетка/гребень для волос, резинки для волос (при необходимости);
- Дезодорант;
- Крем для бритья и бритвы (при необходимости);
- Влажные салфетки;
- Туалетная бумага;
- Средства женской гигиены (при необходимости);
- Солнцезащитный крем/крем для загара (SPF 30 или выше);
- Бальзам для губ (SPF 30 или выше);
- Увлажняющий крем (солнце и ветер обычно делают кожу сухой);
- Средство от насекомых;
- Небольшая аптечка и любые рецептурные лекарства, которые вы принимаете (у нас есть собственная аптечка на случай необходимости);
Технические средства:
- Камера;
- Запасные батареи;
- Карты памяти;
- Зарядные устройства;
- Кабели;
- Фонарик/налобный фонарь и батарейки;
- Телефон;
- Штатив (опционально);
- Бинокль (по желанию);
Другие личные вещи:
- Солнечные очки;
- Запасные очки или контактные линзы (при необходимости);
- Бутылка для воды;
- Карманный нож;
- Письменные принадлежности;
- Средства для сна (повязки на глаза, беруши) (по желанию);
- Трекинговые палки (по желанию);
- Мы предоставим вам металлическую тарелку и чашку, вилку и ложку.
- Если вы предпочитаете свои собственные, вы можете принести его, конечно.
Документы:
- Паспорт и ксерокопия первой страницы.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В стоимость включена страховка от укуса клеща.
Как выбрать билеты?
Мы встречаем в аэропорту/ на автовокзале г. Горно-Алтайска (входит в стоимость).
Рекомендуемые авиарейсы из г. Москвы – утренние: S7-2629, SU-1524. В случае более позднего прибытия в г. Горно-Алтайск программа может быть скорректирована индивидуально.
В случае прибытия в г. Бийск, г. Барнаул или г. Новосибирск – поможем с организацией трансфера (в стоимость не входит).
Вылет обратно также рекомендуем утренние рейсы в Москву: S7-2630, SU-1525.
На чем будем передвигаться?
Транспорт:
1) Внедорожник Mitsubishi Pajero (есть кондиционер) – 3 места, на заднем ряду – всегда 2 туриста;
2) Минивэн Mercedes Vito: 6 мест(есть кондиционер).