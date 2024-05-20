1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
«Вы увидите знаменитый Чемал, исследуете загадочные петроглифы, покатаетесь на лошадях и окажетесь среди фантастических марсианских пейзажей с землей красно-оранжевого цвета и следами древних моллюсков»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Конный поход к Каракольским озерам
Начало: Село Манжерок
«Вас ждет неделя единения с природой и общения с лошадьми, отдых в палатках и вкусная костровая пища, а также жаркая сибирская банька»
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Каракольские озера - Нижняя Катунь
Начало: Село Манжерок
«Верхом на послушных алтайских лошадках вы пройдете по прикаракольской тайге, выйдете в зону альпийских лугов и увидите замечательные панорамы»
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
Начало: С. Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 102 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Конный тур. Южно-Чуйское кольцо
Начало: с. Манжерок
«Первая часть пути преодолевается на лошадях, примерно половина, затем пешком подъем в гору по "сыпухе" (мелкие камни)»
7 авг в 10:00
59 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
Начало: С. Элекмонар
«Возвращаемся к лошадкам и продолжаем путь в сторону Замков Горных духов, овеянных множеством сказаний и легенд»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
44 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимние выходные в горах Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«в 12:00 уже запланирован первый выезд на лошадях»
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний Алтай. Конный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Чемальский район, село Э...
«Проводится по аналогии с классической царской охотой – привязав неподалеку лошадей, участники рассаживаются по «номерам», а в это время команда инструкторов проводит загон зверя»
26 дек в 10:00
2 янв в 10:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
26 апр в 10:00
27 апр в 10:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
«После отдыха, во второй половине дня вас ждёт прогулка на лошадях»
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаргарита20 мая 2024Обалденная поездка!! Лучшая!!
- GGennady10 мая 2024Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несколько слов о туре в Горный Алтай "Цветение маральника" 20-26 апреля 2024. Эмоционально все
- ММарина8 мая 2024Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
- ААнастасия5 мая 2024Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
- ААнастасия1 мая 2024Благодарю за прекрасное путешествие! Горы, реки, водопады, лошади, экскурсии, прогулки — все это было. Много положительных эмоций. Люди встретились хорошие:
- ННикита18 февраля 2024Все прошло легко и без накладок.
- ДДарья21 января 2024Была зимних выходных и осталась в полном восторге! Четыре дня единения с природой, полный отдых моральный и физический!
- ДДарья21 января 2024Организатору огромная благодарность не только за сам тур, но и за теплое, домашнее и душевное отношение к туристам! Сама организация тура просто великолепна, начиная от толковых и ответственных инструкторов заканчивая прекраснейшей кухней. Вообщем, всем советую, не пожалеете ни разу!
- ААлексей17 января 2024Что ожидали, то и получили.
- ААлексей17 января 2024Природа впечатляет.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Животные»
Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Животные" можно забронировать 11 авторских туров от 34 000 до 102 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 11 туров в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Животные», 33 ⭐ отзыва, цены от 34000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август