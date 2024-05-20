Туры с животными в Горно-Алтайске

Найдено 11 туров в категории «Животные» в Горно-Алтайске, цены от 34 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
6 отзывов
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
«Вы увидите знаменитый Чемал, исследуете загадочные петроглифы, покатаетесь на лошадях и окажетесь среди фантастических марсианских пейзажей с землей красно-оранжевого цвета и следами древних моллюсков»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 900 за человека
Конный поход к Каракольским озерам
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Конный поход к Каракольским озерам
Начало: Село Манжерок
«Вас ждет неделя единения с природой и общения с лошадьми, отдых в палатках и вкусная костровая пища, а также жаркая сибирская банька»
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
52 000 за человека
Каракольские озера - Нижняя Катунь
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Каракольские озера - Нижняя Катунь
Начало: Село Манжерок
«Верхом на послушных алтайских лошадках вы пройдете по прикаракольской тайге, выйдете в зону альпийских лугов и увидите замечательные панорамы»
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
57 000 за человека
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
Начало: С. Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 102 000 за человека
Конный тур. Южно-Чуйское кольцо
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Конный тур. Южно-Чуйское кольцо
Начало: с. Манжерок
«Первая часть пути преодолевается на лошадях, примерно половина, затем пешком подъем в гору по "сыпухе" (мелкие камни)»
7 авг в 10:00
59 500 за человека
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
Начало: С. Элекмонар
«Возвращаемся к лошадкам и продолжаем путь в сторону Замков Горных духов, овеянных множеством сказаний и легенд»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
44 500 за человека
Зимние выходные в горах Алтая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние выходные в горах Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«в 12:00 уже запланирован первый выезд на лошадях»
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 34 000 за человека
Зимний Алтай. Конный тур
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний Алтай. Конный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Чемальский район, село Э...
«Проводится по аналогии с классической царской охотой – привязав неподалеку лошадей, участники рассаживаются по «номерам», а в это время команда инструкторов проводит загон зверя»
26 дек в 10:00
2 янв в 10:00
47 000 за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
26 апр в 10:00
27 апр в 10:00
49 900 за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
72 500 за человека
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
«После отдыха, во второй половине дня вас ждёт прогулка на лошадях»
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Маргарита
    20 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Обалденная поездка!! Лучшая!!
  • G
    Gennady
    10 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несколько слов о туре в Горный Алтай "Цветение маральника" 20-26 апреля 2024. Эмоционально все
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    великолепно: дедушка Алтай красив, таинственен и велик! Организационно-тоже замечательно! Тур компактный и динамичный. Все как я люблю. Все посещенные локации-из перечня must see. Хорошо,что это начало туристического сезона. Еще нет толп нашего брата-туриста, а красота есть: маральник зацвел, снега есть, летнее солнце побаловало. Команда веселая и позитивная! Одним словом, все ожидания оправдались. Рекомендовать тур буду однозначно! Спасибо!

  • М
    Марина
    8 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
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    (микроавтобус Мерседес), гостиничный комплекс "Кедр" и команда гостей "Соотечественники". Ожидание не равно реальность. Но! Все зависит от того, что ждать от путешествия. Да, оно было не таким, как представлялось. Оно было совершенно другим, но не менее захватывающим! Мы, с сестрой, оставив дома мужей, детей, собак, оторвались на сколько могли - веселились, покупали, что понравилось, впитывали воздух, солнце, дождь, снег. Нам было весело, интересно. Собралась отличная команда и супер гид Николай. Ему отдельная огромная благодарность за то, что не давал скучать, за знание самых лучших инста-камней, запил видосиков и кучу-кучу интересных мест, историй и легенд:))) Менялись маршруты по ходу смены погоды! Всё было во время! И рафтинг, и прогулка верхом, и вершина со снегом. Даже нашли цветущий маральник в пасмурный день! Пять дней пролетели на одном дыхании. Собирались жить в кемпинге в лесу, но поселили в гостиничный комплекс в середине населенного пункта. Но, отличные виды из окна. Гулять по населенному пункту даже времени не было. График посещений разных мест был очень плотный, просто не успевали выдохнуть. Поэтому качественный душ и отдых, отменная домашняя кухня были как нельзя кстати.

    Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай
  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Благодарю за прекрасное путешествие! Горы, реки, водопады, лошади, экскурсии, прогулки — все это было. Много положительных эмоций. Люди встретились хорошие:
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    гид Юля, водитель Олег, команда, местные жители, все, у кого мы останавливались в кафе/гостиницах. Спасибо большое! С наилучшими пожеланиями с Волгограда!

  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Конный тур. Южно-Чуйское кольцо
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок
  • Д
    Дарья
    21 января 2024
    Зимние выходные в горах Алтая
    Была зимних выходных и осталась в полном восторге! Четыре дня единения с природой, полный отдых моральный и физический!
  • Д
    Дарья
    21 января 2024
    Зимние выходные в горах Алтая
    Организатору огромная благодарность не только за сам тур, но и за теплое, домашнее и душевное отношение к туристам! Сама организация тура просто великолепна, начиная от толковых и ответственных инструкторов заканчивая прекраснейшей кухней. Вообщем, всем советую, не пожалеете ни разу!
  • А
    Алексей
    17 января 2024
    Зимние выходные в горах Алтая
    Что ожидали, то и получили.
  • А
    Алексей
    17 января 2024
    Зимний Алтай. Конный тур
    Природа впечатляет.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Животные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
  2. Конный поход к Каракольским озерам
  3. Каракольские озера - Нижняя Катунь
  4. Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
  5. Конный тур. Южно-Чуйское кольцо
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
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