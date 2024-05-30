Конные прогулки на несколько дней в Горно-Алтайске

Найдено 34 тура в категории «Конные туры» в Горно-Алтайске, цены от 32 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конный поход к Каракольским озерам
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Конный поход к Каракольским озерам
Начало: Село Манжерок
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
52 000 за человека
Каракольские озера - Нижняя Катунь
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Каракольские озера - Нижняя Катунь
Начало: Село Манжерок
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
57 000 за человека
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
Начало: С. Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 102 000 за человека
Конный тур к Шавлинским озерам
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Конный тур к Шавлинским озерам
Начало: с. Манжерок
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
57 000 за человека
Конный тур к подножью Белухи
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Конный тур к подножью Белухи
Начало: село Манжерок
7 июля в 10:00
22 июля в 10:00
72 500 за человека
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Начало: с. Манжерок
29 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 58 500 за человека
Конный тур. Южно-Чуйское кольцо
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Конный тур. Южно-Чуйское кольцо
Начало: с. Манжерок
7 авг в 10:00
59 500 за человека
Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
Начало: г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Бийск, г. Горно-Алт...
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
73 000 за человека
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
Начало: село Манжерок
14 авг в 10:00
72 000 за человека
Приключения на Алтае
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Приключения на Алтае
Начало: село Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
79 500 за человека
Погружение в Алтай. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай. Конный тур
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 50 000 за человека
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 54 000 за человека
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 000 за человека
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Начало: село Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
66 000 за человека
Калейдоскоп Алтая
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🚤 На катере
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Алтая
Начало: с. Манжерок
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 94 000 за человека
Озеро Тальменное. Конный тур на Алтай
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Озеро Тальменное. Конный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
7 июля в 10:00
22 июля в 10:00
72 000 за человека
Улаганское нагорье. Конный тур на Алтай
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Улаганское нагорье. Конный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
38 000 за человека
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 июля в 10:00
6500058 500 за человека
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра. 8 дней
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра. 8 дней
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
1 авг в 10:00
7000063 000 за человека
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
Начало: С. Элекмонар
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
44 500 за человека
Алтай - страна чудес. Конный поход
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
18 дней
3 отзыва
Алтай - страна чудес. Конный поход
Начало: с. Элекмонар
22 июня в 10:00
92 000 за человека
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Начало: с. Элекмонар
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
32 800 за человека
Ан’ылу - конный тур к высокогорным озерам Алтая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Ан’ылу - конный тур к высокогорным озерам Алтая
Начало: с. Элекмонар
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
64 200 за человека
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Начало: с. Элекмонар
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 73 000 за человека
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июля в 10:00
17 авг в 10:00
115 200 за человека
Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
110 000 за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
94 900 за человека
Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
Начало: г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
4 янв в 10:00
58 000 за человека
Зимние выходные в горах Алтая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние выходные в горах Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 34 000 за человека
Майские праздники и осенние дни на Алтае
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Майские праздники и осенние дни на Алтае
Начало: с. Элекмонар
14 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от 34 000 за человека
Зимний Алтай. Конный тур
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний Алтай. Конный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Чемальский район, село Э...
26 дек в 10:00
2 янв в 10:00
47 000 за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
26 апр в 10:00
27 апр в 10:00
49 900 за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
72 500 за человека
Познавай Алтай
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
12 дней
Познавай Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
13 июля в 10:00
104 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Ездили в рамках данного тура в мае. Тур очень понравился, программа насыщенная, увидели много живописных мест. Все базы, в которых мы останавливались,
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    очень ухоженные, чистые, с красивыми видами, что тоже не могло не порадовать. Также здорово, что есть разнообразие активностей (и пешком походить, и в горы подняться, и на лодке покататься, и на лошадях поскакать). В общем, скучать точно не придётся:)

    Ездили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в мае
  • М
    Маргарита
    20 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Обалденная поездка!! Лучшая!!
  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Тур прервали не по вине организаторов, но то, что успели - очень понравилось. Хотим дойти до конца на следующий год)
  • G
    Gennady
    10 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несколько слов о туре в Горный Алтай "Цветение маральника" 20-26 апреля 2024. Эмоционально все
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    великолепно: дедушка Алтай красив, таинственен и велик! Организационно-тоже замечательно! Тур компактный и динамичный. Все как я люблю. Все посещенные локации-из перечня must see. Хорошо,что это начало туристического сезона. Еще нет толп нашего брата-туриста, а красота есть: маральник зацвел, снега есть, летнее солнце побаловало. Команда веселая и позитивная! Одним словом, все ожидания оправдались. Рекомендовать тур буду однозначно! Спасибо!

  • М
    Марина
    8 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
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    (микроавтобус Мерседес), гостиничный комплекс "Кедр" и команда гостей "Соотечественники". Ожидание не равно реальность. Но! Все зависит от того, что ждать от путешествия. Да, оно было не таким, как представлялось. Оно было совершенно другим, но не менее захватывающим! Мы, с сестрой, оставив дома мужей, детей, собак, оторвались на сколько могли - веселились, покупали, что понравилось, впитывали воздух, солнце, дождь, снег. Нам было весело, интересно. Собралась отличная команда и супер гид Николай. Ему отдельная огромная благодарность за то, что не давал скучать, за знание самых лучших инста-камней, запил видосиков и кучу-кучу интересных мест, историй и легенд:))) Менялись маршруты по ходу смены погоды! Всё было во время! И рафтинг, и прогулка верхом, и вершина со снегом. Даже нашли цветущий маральник в пасмурный день! Пять дней пролетели на одном дыхании. Собирались жить в кемпинге в лесу, но поселили в гостиничный комплекс в середине населенного пункта. Но, отличные виды из окна. Гулять по населенному пункту даже времени не было. График посещений разных мест был очень плотный, просто не успевали выдохнуть. Поэтому качественный душ и отдых, отменная домашняя кухня были как нельзя кстати.

    Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай
  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Благодарю за прекрасное путешествие! Горы, реки, водопады, лошади, экскурсии, прогулки — все это было. Много положительных эмоций. Люди встретились хорошие:
    читать дальше

    гид Юля, водитель Олег, команда, местные жители, все, у кого мы останавливались в кафе/гостиницах. Спасибо большое! С наилучшими пожеланиями с Волгограда!

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Треккинг на Алтай. Мультинские озёра. 8 дней
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
    читать дальше

    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Треккинг на Алтай. Мультинские озёра. 8 дней
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Треккинг на Алтай. Мультинские озёра. 8 дней
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Конные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 34
  1. Конный поход к Каракольским озерам
  2. Каракольские озера - Нижняя Катунь
  3. Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
  4. Конный тур к Шавлинским озерам
  5. Конный тур к подножью Белухи
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Конные туры" можно забронировать 34 тура от 32 800 до 115 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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