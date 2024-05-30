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(микроавтобус Мерседес), гостиничный комплекс "Кедр" и команда гостей "Соотечественники". Ожидание не равно реальность. Но! Все зависит от того, что ждать от путешествия. Да, оно было не таким, как представлялось. Оно было совершенно другим, но не менее захватывающим! Мы, с сестрой, оставив дома мужей, детей, собак, оторвались на сколько могли - веселились, покупали, что понравилось, впитывали воздух, солнце, дождь, снег. Нам было весело, интересно. Собралась отличная команда и супер гид Николай. Ему отдельная огромная благодарность за то, что не давал скучать, за знание самых лучших инста-камней, запил видосиков и кучу-кучу интересных мест, историй и легенд:))) Менялись маршруты по ходу смены погоды! Всё было во время! И рафтинг, и прогулка верхом, и вершина со снегом. Даже нашли цветущий маральник в пасмурный день! Пять дней пролетели на одном дыхании. Собирались жить в кемпинге в лесу, но поселили в гостиничный комплекс в середине населенного пункта. Но, отличные виды из окна. Гулять по населенному пункту даже времени не было. График посещений разных мест был очень плотный, просто не успевали выдохнуть. Поэтому качественный душ и отдых, отменная домашняя кухня были как нельзя кстати.