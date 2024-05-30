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Авторский тур
8 дней
Конный поход к Каракольским озерам
Начало: Село Манжерок
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Каракольские озера - Нижняя Катунь
Начало: Село Манжерок
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
Начало: С. Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 102 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Конный тур к Шавлинским озерам
Начало: с. Манжерок
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Конный тур к подножью Белухи
Начало: село Манжерок
7 июля в 10:00
22 июля в 10:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Начало: с. Манжерок
29 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 58 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Конный тур. Южно-Чуйское кольцо
Начало: с. Манжерок
7 авг в 10:00
59 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
Начало: г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Бийск, г. Горно-Алт...
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
73 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
Начало: село Манжерок
14 авг в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Приключения на Алтае
Начало: село Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
79 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Погружение в Алтай. Конный тур
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 50 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 54 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Начало: село Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
66 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Калейдоскоп Алтая
Начало: с. Манжерок
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 94 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Озеро Тальменное. Конный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
7 июля в 10:00
22 июля в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Улаганское нагорье. Конный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
38 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 июля в 10:00
6500058 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра. 8 дней
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
1 авг в 10:00
7000063 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
Начало: С. Элекмонар
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
44 500₽ за человека
Авторский тур
18 дней
Алтай - страна чудес. Конный поход
Начало: с. Элекмонар
22 июня в 10:00
92 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Начало: с. Элекмонар
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Ан’ылу - конный тур к высокогорным озерам Алтая
Начало: с. Элекмонар
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
64 200₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Начало: с. Элекмонар
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июля в 10:00
17 авг в 10:00
115 200₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
94 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
Начало: г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
4 янв в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимние выходные в горах Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Майские праздники и осенние дни на Алтае
Начало: с. Элекмонар
14 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний Алтай. Конный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Чемальский район, село Э...
26 дек в 10:00
2 янв в 10:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
26 апр в 10:00
27 апр в 10:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Познавай Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
13 июля в 10:00
104 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина30 мая 2024Ездили в рамках данного тура в мае. Тур очень понравился, программа насыщенная, увидели много живописных мест. Все базы, в которых мы останавливались,
- ММаргарита20 мая 2024Обалденная поездка!! Лучшая!!
- ССергей14 мая 2024Тур прервали не по вине организаторов, но то, что успели - очень понравилось. Хотим дойти до конца на следующий год)
- GGennady10 мая 2024Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несколько слов о туре в Горный Алтай "Цветение маральника" 20-26 апреля 2024. Эмоционально все
- ММарина8 мая 2024Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
- ААнастасия5 мая 2024Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
- ААнастасия1 мая 2024Благодарю за прекрасное путешествие! Горы, реки, водопады, лошади, экскурсии, прогулки — все это было. Много положительных эмоций. Люди встретились хорошие:
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Конные туры»
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