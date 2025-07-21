Прибыть на Алтай вам необходимо 20 июля (за день до начала маршрута)

На территории эко-отеля Таёжник есть возможность остановится в палатках- бесплатно, территория оборудована туалетом и душем.

Либо самостоятельно забронировать проживание в номерах отеля Таёжник, или в других отелях Манжерока, Горно-Алтайска.

Так как в первый день будет длительный переезд до точки старта.

Выезд с эко-отеля Таёжник в 9:30 21.07.2025.

Тур начинается на туркмоплексе «Таёжник» (с. Манжерок Республики Алтай).

Доставка в стоимость тура не входит.

Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала. При бронировании тура обязательно сообщите какой вариант доставки для вас предпочтителен, менеджер поможет организовать трансфер (место в сборных машинах, рейсовом или туристическом автобусе)



Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте ссылка либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее.

Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник (Важно! билеты необходимо приобретать от с. Манжерок до Барнаула/Новосибирска, тем кто приобретает билеты от с. Манжерок звонят сотрудники автовокзала и уточняют, где их забирать. Тем кто приобретает билеты от автостанции с. Чемал никто не звонит, их билеты автоматически аннулируются при отсутствии на посадке).

Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

О наличие варианта доставки в сборных машинах (такси) на вашу дату уточните у менеджера.



Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку): встреча в аэропорту г. Барнаула с 5:50 до 7:50 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам). В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.



Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.



Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.



Стоимость трансфера из аэропорта 2100 руб\чел в одну сторону

Стоимость трансфера от жд вокзала 1600 руб\чел в одну сторону

Стоимость индивидуальной машины от 8000,00 в зависимости от количества человек, если больше четырех машина стоит количество мест* цену места старта.



Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон, указанный в ваучере, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!