Программа тура по дням
Таежник - Саратан
8:30 Завтрак в кафе на территории отеля Таёжник.
Погрузка вещей в авто.
9:30 Выезд по маршруту.
Основной путь пройдёт по Чуйскому тракту, в с. Акташ продолжите путь по трассе Акташ – Улаган – Балыктуюль.
Обед в кафе.
Прибытие до стоянки.
Разбивка лагеря.
Ужин на костре.
Протяженность: на авто – 400 км.
Авто-пешая экскурсия к Язулинскому каньону
Завтрак на костре.
Переезд до с. Язула.
Пешая экскурсия к Язулинскому каньону.
Обед в виде перекуса.
Возвращение в лагерь.
Ужин на костре.
Баня.
Протяженность: авто – 120 км, пешком – 10 км.
Сплав по р. Башкаус Ильдугемский каньон - с. Саратан
Завтрак на костре.
Подготовка к рафтингу.
Обед в виде перекуса.
Ужин на костре.
Баня.
Протяженность: авто – 25 км, рафт – 25 км.
Сплав по р. Башкаус от с. Саратан - с. Улаган
Завтрак на костре.
Подготовка к рафтингу.
Прохождение пор. Предбанный и Саратанского каньона с порогами Камень преткновения, Трек, Интеграл, Горка и др.
Переезд район р. Чуя пор. Бегемот.
Обед в кафе.
Разбивка лагеря у р. Чуя.
Ужин на костре.
Протяженность: авто – 90 км,рафт – 20 км.
Сплав по р. Чуя от р. Боки до пор. Бегемот
Завтрак на костре.
Сплав по р. Чуя от р. Боки до пор. Бегемот.
Обед.
Прохождение порога Бегемот.
Обед в виде перекуса.
Ужин на костре.
Баня.
Протяженность: авто – 15 км, рафт – 15 км.
Сплав по р. Чуя от пор. Бегемот до пор. Турбинный
Завтрак на костре.
Прохождение реки Чуи.
Обед в виде перекуса.
Ужин на костре.
Баня.
Протяженность: рафт – 50 км.
Сплав по реке Чуя до слияния с р. Катунь
Завтрак на костре.
Прохождение реки Чуи до слияния с р. Катунь.
Обед в виде перекуса.
Загрузка судов драйбегами, отпускаем сопровождающие авто.
Переезд до точки старта сплава ниже р. Большой Яломан.
Ужин на костре.
Баня.
Протяженность: рафт – 45 км.
Сплав ниже р. Большой Яломан - р. Айлагуш. Полудневка
Завтрак на костре.
Прохождение реки Катунь.
Обед в виде перекуса.
Ужин на костре.
Протяженность: рафт – 15 км.
Сплав р. Айлагуш - р. Кемечапкын
Завтрак на костре.
Прохождение реки Катунь.
Обед в виде перекуса.
Ужин на костре.
Протяженность: рафт – 40 км.
Сплав р. Кемечапкын - р. Ороктой. Переезд в Таежник
Завтрак на костре.
Завершающий день сплава.
Прохождение реки Катунью
Окончание сплава в Чемальском районе.
Обед в виде перекуса.
Погрузка вещей в машины.
Переезд в эко-отель Таёжник.
Ужин в кафе.
Протяженность: авто – 110 км, рафт – 40 км.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата тур. стоянок
- Баня согласно, программы тура, стационарная баня
- Оплата работы инструкторов
- Оплата рекреационных сборов
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания (основное питание походное - приготовленное на костре, в кафе - по программе)
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска и обратно
- Доставка до туркомплекса «Таежник» и обратно
- Проживание до начала тура и после
- Питание, не включенное в программу тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег).
2. Кеды, кроссовки(на размер больше под гидроноски) или спец. обувь для сплава
3. Термобелье или хб футболка под гидрокостюм.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
6. Теплый свитер.
7. Теплая куртка.
8. Теплая шапочка.
9. Кепка или панама.
10. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
11. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
12. Купальный костюм.
13. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.
14. Маленький фонарик (налобный).
15. Индивидуальная аптечка, если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах. Основную аптечку берет с собой инструктор.
16. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, а также запасной аккумулятор к нему либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть будет много, а подзарядиться негде.
17. Сидение туристическое (хоба).
18. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств).
Рекомендуется иметь собственный спальный мешок, рассчитанный на температуру до -5 градусов. При отсутствии, спальный мешок выдается.
Требование к набору личных вещей: ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку); фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку.
Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.
Какие особенности маршрута?
- Маршрут сложный, для участия в нем туристы должны иметь опыт водных походов по рекам Катунь и Чуя;
- В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе "Что взять с собой?"
- На маршруте работают 3-4 инструктора;
- Дети до 18 лет на маршрут не допускаются;
- На маршруте выдается все необходимое снаряжение;
- График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
Входит ли доставка в стоимость тура?
Прибыть на Алтай вам необходимо 20 июля (за день до начала маршрута)
На территории эко-отеля Таёжник есть возможность остановится в палатках- бесплатно, территория оборудована туалетом и душем.
Либо самостоятельно забронировать проживание в номерах отеля Таёжник, или в других отелях Манжерока, Горно-Алтайска.
Так как в первый день будет длительный переезд до точки старта.
Выезд с эко-отеля Таёжник в 9:30 21.07.2025.
Тур начинается на туркмоплексе «Таёжник» (с. Манжерок Республики Алтай).
Доставка в стоимость тура не входит.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала. При бронировании тура обязательно сообщите какой вариант доставки для вас предпочтителен, менеджер поможет организовать трансфер (место в сборных машинах, рейсовом или туристическом автобусе)
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте ссылка либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник (Важно! билеты необходимо приобретать от с. Манжерок до Барнаула/Новосибирска, тем кто приобретает билеты от с. Манжерок звонят сотрудники автовокзала и уточняют, где их забирать. Тем кто приобретает билеты от автостанции с. Чемал никто не звонит, их билеты автоматически аннулируются при отсутствии на посадке).
Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
О наличие варианта доставки в сборных машинах (такси) на вашу дату уточните у менеджера.
Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку): встреча в аэропорту г. Барнаула с 5:50 до 7:50 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам). В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость трансфера из аэропорта 2100 руб\чел в одну сторону
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон, указанный в ваучере, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Питание на маршруте
В походных условиях (конные, пешие и водные туры) питание трехразовое, пища готовится инструктором на костре или газовой горелке, туристы принимают участие в приготовлении пищи по желанию. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка. Личную посуду туристам необходимо иметь свою. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте, то питание организуется согласно описанию маршрута.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
В случае если у Вас особый режим питания, либо Вы не употребляете какие-либо продукты из указанного перечня - сообщите об этом при бронировании тура. Желательно указывать полный список того, что вы не едите. Если у вас жесткие ограничения, то сообщите, что именно вы едите.
А так же нужно обязательно продублировать информацию по питанию гиду!
Какое выдается групповое снаряжение?
- палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур;
- спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5 градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
- вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
- коврик пенополиуританоый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
- драйбег для водных туров, или сухая сумка. Предназначен для перевозки спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место. Один драйбег выдается на 2-х туристов;
- гидрокостюм в форме полукомбинезона, неопреновый. Подбирается индивидуально под туриста;
- брызгозащитный костюм. Состоит из брюк и куртки, предназначен для защиты от ветра и брызг;
- гидроноски;
- спасательный жилет;
- каска.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.