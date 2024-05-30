Экскурсионные туры на 10 дней по Горно-Алтайску

Найдено 12 туров в категории «Туры на 10 дней» в Горно-Алтайске, цены от 48 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключения на Алтае
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Приключения на Алтае
Начало: село Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
79 500 за человека
Приключения на Алтае. Треккинг и рафтинг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Приключения на Алтае. Треккинг и рафтинг
Начало: село Манжерок
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
73 000 за человека
Озеро Тайменье и восемь перевалов. Пеший тур на Алтай
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Озеро Тайменье и восемь перевалов. Пеший тур на Алтай
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, пос. Усть-Кок...
7 июля в 10:00
3 авг в 10:00
57 300 за человека
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Начало: г. Горно-Алтайск
16 июля в 10:00
8 авг в 10:00
106 900 за человека
Треккинг к Шавлинским озерам
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Треккинг к Шавлинским озерам
Начало: Новосибирск, Горно-Алтайск
5 июля в 10:00
48 000 за человека
Восхождение на Белуху
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Восхождение на Белуху
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
180 000 за человека
Поход к подножию Белухи
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Поход к подножию Белухи
Начало: Горно-Алтайск / Бийск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
94 900 за человека
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
7 июля в 10:00
19 авг в 10:00
от 80 300 за человека
Путешествие к сердцу Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Путешествие к сердцу Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
98 900 за человека
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
10 дней
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
5 июля в 08:00
69 500 за человека
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
12 июля в 08:00
22 июля в 08:00
81 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Ездили в рамках данного тура в мае. Тур очень понравился, программа насыщенная, увидели много живописных мест. Все базы, в которых мы останавливались,
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    очень ухоженные, чистые, с красивыми видами, что тоже не могло не порадовать. Также здорово, что есть разнообразие активностей (и пешком походить, и в горы подняться, и на лодке покататься, и на лошадях поскакать). В общем, скучать точно не придётся:)

    Ездили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в мае
  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Тур прервали не по вине организаторов, но то, что успели - очень понравилось. Хотим дойти до конца на следующий год)
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Треккинг к Шавлинским озерам
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Приключения на Алтае. Треккинг и рафтинг
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок
  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Приключения на Алтае
    Море впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. Смотреть на горы и пить
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    воду с рек - это прекрасно) Отличным дополнением были банные вечера с окунанием в горные реки - каеф. Особенная благодарность гиду Валентине и коноводу Аргымаю!

    Море впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. Смотреть
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Треккинг к Шавлинским озерам
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Е
    Евгений
    14 января 2024
    Приключения на Алтае. Треккинг и рафтинг
    Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
    Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
    Путешествие было отличным. Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда. Что улучшить - обратный трансфер нереально
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    длинный. Мы были в дороге с 8 утра до 1-30 ночи (более 17 часов) и водитель тоже был в дороге, но за рулем, и он был ОДИН. Это было очень небезопасно, учитывая и продолжительность пути и зимние переезды (гололедица, снег, темное время суток, пробки, серпантин) Предложение по улучшению - разбить обратный трансфер на два дня. Например 11 день дорога до Чемала (+ экскурсии по дороге) 12 день выезд в конечные точки (Нсб, Горно-Алтайск и Барнаул) уже без остановок на экскурсии По гиду - знаний много, но они не глубокие. В текущем исполнении роль гида и организаторская (размещение, питание, трансферы) и информативная (рассказы о событиях, рассказы об объектах на пути). С первой ролью справляется отлично, со второй не очень. При уточняющих вопросах «засыпается». Отлично работает с детьми 💪

    Путешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличным
  • Я
    Яна
    11 января 2024
    Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
    Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно и красиво. Все гостевые
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    дома были чистыми и уютными. Сама организация праздника Ноаого Года прошла отлично, единственное пожелание, что бы создали всех людей из одной группы за единым столом. Так же есть пожелание поменять местами программу: с начала поехать в Горный Алтай, а потом уже в Республику Алтай и завершить тур озером и «Глаза Катуни». Обязательно приеду еще летом в тур. Всем организаторам большое спасибо.

    Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно
  • Е
    Елена
    17 декабря 2023
    Озеро Тайменье и восемь перевалов. Пеший тур на Алтай
    В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂 Прекрасная организация путешествия. Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.
    В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Туры на 10 дней»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Приключения на Алтае
  2. Приключения на Алтае. Треккинг и рафтинг
  3. Озеро Тайменье и восемь перевалов. Пеший тур на Алтай
  4. Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
  5. Треккинг к Шавлинским озерам
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
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