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Авторский тур
10 дней
Приключения на Алтае
Начало: село Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
79 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Приключения на Алтае. Треккинг и рафтинг
Начало: село Манжерок
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
73 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Озеро Тайменье и восемь перевалов. Пеший тур на Алтай
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, пос. Усть-Кок...
7 июля в 10:00
3 авг в 10:00
57 300₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Начало: г. Горно-Алтайск
16 июля в 10:00
8 авг в 10:00
106 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Треккинг к Шавлинским озерам
Начало: Новосибирск, Горно-Алтайск
5 июля в 10:00
48 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Восхождение на Белуху
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
180 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Поход к подножию Белухи
Начало: Горно-Алтайск / Бийск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
94 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
7 июля в 10:00
19 авг в 10:00
от 80 300₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие к сердцу Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
98 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
5 июля в 08:00
69 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
12 июля в 08:00
22 июля в 08:00
81 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина30 мая 2024Ездили в рамках данного тура в мае. Тур очень понравился, программа насыщенная, увидели много живописных мест. Все базы, в которых мы останавливались,
- ССергей14 мая 2024Тур прервали не по вине организаторов, но то, что успели - очень понравилось. Хотим дойти до конца на следующий год)
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ННикита18 февраля 2024Все прошло легко и без накладок.
- ННикита18 февраля 2024Море впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. Смотреть на горы и пить
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ЕЕвгений14 января 2024Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
- ТТатьяна14 января 2024Путешествие было отличным. Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда. Что улучшить - обратный трансфер нереально
- ЯЯна11 января 2024Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно и красиво. Все гостевые
- ЕЕлена17 декабря 2023В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂 Прекрасная организация путешествия. Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Туры на 10 дней»
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