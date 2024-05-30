Туры по воде в Горно-Алтайске

Найдено 44 тура в категории «Водные развлечения» в Горно-Алтайске, цены от 30 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алтайские активности и главные достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Алтайские активности и главные достопримечательности
Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
«Мы покатаемся на катере по Телецкому озеру, проедем по красивейшему Чуйскому тракту, побываем на «Марсе» и рассмотрим узоры Гейзерного озера»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
52 500 за человека
В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
12 авг в 08:00
3 янв в 08:00
74 500 за человека
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Насладиться видами живописных перевалов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
«Сперва мы встретимся с группой на катере и капитаном»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900 за человека
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Устроить рафтинг по Катуни, проплыть по Телецкому озеру на катере и насладиться костровой ухой
Начало: Аэропорт Барнаула до 07:00, аэропорт Горно-Алтайск...
«Рафтинг, прогулка на катере, катание на внедорожниках и трекинг к водопаду — отдыхать будем активно, а вечерами расслабляться в баньке»
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
69 900 за человека
Каракольские озера - Нижняя Катунь
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Каракольские озера - Нижняя Катунь
Начало: Село Манжерок
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
57 000 за человека
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
Начало: С. Манжерок
«Здесь участники маршрута пересаживаются на катера и продолжают свой путь, пересекая акваторию Телецкого озера с юга на север»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 102 000 за человека
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Начало: село Манжерок
27 июня в 10:00
29 июня в 10:00
30 000 за человека
Чуя - Катунь. Сплав
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Чуя - Катунь. Сплав
Начало: село Манжерок
7 июля в 10:00
51 000 за человека
Треккинг к озерам Маашей и Каракабак. Рафтинг по Чуе
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Треккинг к озерам Маашей и Каракабак. Рафтинг по Чуе
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
26 июня в 10:00
16 июля в 10:00
69 000 за человека
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
5 июля в 10:00
25 июля в 10:00
92 000 за человека
Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
Начало: г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Бийск, г. Горно-Алт...
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
73 000 за человека
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
Начало: село Манжерок
14 авг в 10:00
72 000 за человека
Приключения на Алтае
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Приключения на Алтае
Начало: село Манжерок
«На водной части маршрута Вас ждет прогулка на катере по Телецкому озеру и экскурсии по красивым водопадам, а также увлекательный сплав на рафтах»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
79 500 за человека
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 54 000 за человека
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 000 за человека
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
«Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере»
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000 за человека
Калейдоскоп Алтая
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🚤 На катере
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Алтая
Начало: с. Манжерок
«Здесь участники маршрута пересаживаются на катера и продолжают свой путь, пересекая акваторию Телецкого озера с юга на север»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 94 000 за человека
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Начало: г. Горно-Алтайск
«К обеду приезжает катер и нас ждет увлекательная экскурсия по Телецкому озеру (78 км)»
16 июля в 10:00
8 авг в 10:00
106 900 за человека
Настоящий Алтай. Автотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Настоящий Алтай. Автотур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Прохлада высокогорья, брызги водопадов Куркуре и Корбу, рафтинг по реке Чулышман, прогулка на катере по Телецкому озеру сделают путешествие комфортным даже в самый непереносимый зной»
Завтра в 10:00
19 июня в 10:00
101 400 за человека
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Прохлада Софийского ледника, брызги водопадов Куркуре и Корбу, рафтинг по реке Чулышман, прогулка на катере по Телецкому озеру сделают путешествие комфортным даже в самый непереносимый зной»
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
85 200 за человека
Почувствуй Алтай: 4 стихии
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Почувствуй Алтай: 4 стихии
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Трансфер на катере по реке Катунь с»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 55 555 за человека
По следам алтайских кочевников
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
По следам алтайских кочевников
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Захватывающий трио-круиз воздух – вода – земля с левого берега Катуни на правый»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 62 222 за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Экскурсии и мероприятия: каменные грибы, круиз по Телецкому озеру»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
94 900 за человека
Путешествие к сердцу Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Путешествие к сердцу Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
98 900 за человека
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
«Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете лучше прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере»
4 мая в 10:00
76 000 за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
26 апр в 10:00
27 апр в 10:00
49 900 за человека
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Начало: г. Горно-Алтайск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
62 900 за человека
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00
«После прогулки на корабле пообедаем в селе Артыбаш и вернемся в отель»
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
69 900 за человека
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
10 дней
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
«Завтракаем и переправляемся через Телецкое озеро на северный берег на катерах с посещением 3-х водопадов»
5 июля в 08:00
69 500 за человека
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Рассмотреть петроглифы, проплыть по Телецкому озеру на катере и покорить пороги Катуни на рафте
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
«Вас ждёт прогулка на катерах по жемчужине Алтая — Телецкому озеру»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
91 000 за человека
Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
Сплавиться по Катуни, прокатиться на моторафтах и зарядиться силой Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
59 000 за человека
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
19 июня в 11:00
25 июня в 11:00
3420030 780 за человека
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Авторский тур
7 дней
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
«Сегодня вас ждёт водная прогулка по Телецкому озеру»
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
54 800 за человека
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
«После завтрака вас ждёт катание по Телецкому озеру на катере»
27 июня в 08:00
25 июля в 08:00
69 900 за человека
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-10:00
«После завтрака разместимся в катере и отправимся на водную прогулку по Телецкому озеру»
17 июня в 08:00
15 июля в 08:00
77 300 за человека
Алтай без границ. Тур на 12 дней
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
11 дней 4 часа
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«К самому популярному и насыщенному туру по Алтаю мы добавили посещение одного из самых отдаленных и труднодоступных районов — долины реки Чулышман и круиз по Телецкому озеру»
16 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 141 000 за человека
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Авторский тур
8 дней 8 часов
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«Водная прогулка через всю акваторию Телецкого озера с остановкой на водопаде Корбу»
19 июня в 09:00
3 июля в 09:00
от 112 000 за человека
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Авторский тур
5 дней 5 часов
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«Водная прогулка через всю акваторию Телецкого озера с остановкой на водопаде Корбу»
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
от 76 500 за человека
Чуйский тракт и долина реки Чулышман. Индивидуальный автотур
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Чуйский тракт и долина реки Чулышман. Индивидуальный автотур
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту и долине реки Чулышман. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и комфортное проживание
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:00
29 июня в 09:00
19 июля в 09:00
90 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Ездили в рамках данного тура в мае. Тур очень понравился, программа насыщенная, увидели много живописных мест. Все базы, в которых мы останавливались,
    читать дальше

    очень ухоженные, чистые, с красивыми видами, что тоже не могло не порадовать. Также здорово, что есть разнообразие активностей (и пешком походить, и в горы подняться, и на лодке покататься, и на лошадях поскакать). В общем, скучать точно не придётся:)

    Ездили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в мае
  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Тур прервали не по вине организаторов, но то, что успели - очень понравилось. Хотим дойти до конца на следующий год)
  • А
    Алина
    11 мая 2024
    В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
    Активный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводником в красочный мир весеннего
    читать дальше

    Алтая был Константин. Хотите влюбиться в Алтай, узнать про его историю, географические и этнографические нюансы- вы на правильном пути! Наша группа состояла из трёх путешественников, на протяжении маршрута мы передвигались на комфортном внедорожнике, в местах локаций с бездорожьем мы пересаживались на УАЗик/ буханку. У нас был интересный маршрут, продуманный до мелочей. Мы наслаждались великолепными пейзажами Алтая, верхом на лошадях наблюдали за маралами на расстоянии нескольких метров, с диким восторгом пронеслись (со стороны проползли конечно) по виа-феррате под присмотром внимательного инструктора, прогулялись по цветущим весенними цветами лесам, долинам и горам, любовались водопадом, покатались на моторафте по Катуни, прошлись по старому Чуйскому тракту. Самыми яркими воспоминаниями для нашей небольшой группы стало пребывание на базе Актру - восхождение на вершины, треккинг по снежным тропам и каменным моренам. Сочетание яркого голубого неба, белоснежных вершин и солнца- эти моменты будут долго радовать и напоминать об этой поездке, снегопады и дожди внесли свою лепту в наши впечатления о путешествии. Самый вкусный кофе в турке был приготовлен для участников путешествия Костей в горах с видом на ледник. В каждой локации мы проводили достаточно времени, чтобы насладиться местом - всегда была возможность не просто выйти из автомобиля и посмотреть вокруг, но и прогуляться по местности. Не было ощущения "гонки", при этом мы успевали посмотреть все запланированные достопримечательности и ещё увидеть что-то интересное по пути. Большую часть достопримечательностей мы посетили в отсутствие толп туристов, что придавало особую атмосферу уединенности с природой. Для любителей весенней природы начало мая это сказочное время для путешествий по Алтаю - цветущие фиолетово- розовые облака маральника навсегда покорили мое сердце, яркие колокольчики прострелов и кандыка, ирисы и горные тюльпаны на протяжении всех прогулок радовали взгляд. Мы продегустировали национальные блюда из барашков и маралов, купили на местном заводе сыры, отдельное спасибо за вкусняшки Косте - монгольскую колбаску и другие ништяки. Костя! Спасибо за интересную и насыщенную программу, яркие эмоции от поездки, заботу об участниках путешествия! Рекомендую всем посетить Алтай и другие локации с Константином. PS:Внимательно читайте описание тура и включённые активности, требующие небольшой физической подготовки и грамотно собранного по списку вещей "чемодана".

  • М
    Марина
    8 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
    читать дальше

    (микроавтобус Мерседес), гостиничный комплекс "Кедр" и команда гостей "Соотечественники". Ожидание не равно реальность. Но! Все зависит от того, что ждать от путешествия. Да, оно было не таким, как представлялось. Оно было совершенно другим, но не менее захватывающим! Мы, с сестрой, оставив дома мужей, детей, собак, оторвались на сколько могли - веселились, покупали, что понравилось, впитывали воздух, солнце, дождь, снег. Нам было весело, интересно. Собралась отличная команда и супер гид Николай. Ему отдельная огромная благодарность за то, что не давал скучать, за знание самых лучших инста-камней, запил видосиков и кучу-кучу интересных мест, историй и легенд:))) Менялись маршруты по ходу смены погоды! Всё было во время! И рафтинг, и прогулка верхом, и вершина со снегом. Даже нашли цветущий маральник в пасмурный день! Пять дней пролетели на одном дыхании. Собирались жить в кемпинге в лесу, но поселили в гостиничный комплекс в середине населенного пункта. Но, отличные виды из окна. Гулять по населенному пункту даже времени не было. График посещений разных мест был очень плотный, просто не успевали выдохнуть. Поэтому качественный душ и отдых, отменная домашняя кухня были как нельзя кстати.

    Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай
  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Калейдоскоп Алтая
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок
  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Приключения на Алтае
    Море впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. Смотреть на горы и пить
    читать дальше

    воду с рек - это прекрасно) Отличным дополнением были банные вечера с окунанием в горные реки - каеф. Особенная благодарность гиду Валентине и коноводу Аргымаю!

    Море впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. Смотреть
  • Е
    Евгений
    14 января 2024
    Чуя - Катунь. Сплав
    Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
    Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно
  • Е
    Екатерина
    9 ноября 2023
    Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
    Одна из самых восхитительных поездок в моей жизни. Была в 93 странах, поэтому редко уже чему- то удивляюсь. Но Алтай «зацепил», потрясающая природа и какая - то мистическая атмосфера. Однозначно - в пятерку лучших моих туров
  • С
    Софья
    21 октября 2023
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    В первую очередь хочется отметить организацию тура. Мое дело было купить тур, билеты, доставить себя до самолета и всё, можно
    читать дальше

    отключать голову. Лучший на свете гид Михаил поймал у выхода из аэропорта, взял за ручку и отпустил ручку только через 10 дней в Горно-Алтайске. Что делал Михаил: рассказывал интересные факты, вел почти все экскурсии, организовывал досуг, давал ответы на все глупые вопросы, следил чтоб все кушали, вовремя пили водичку и везде дружно ходили. Красиво всё, все места невероятные. С погодой повезло. Октябрь и конец сезона вышли в паре очень удачно: мы ходили везде единственной группой первую половину тура в футболках и толстовках, вторую часть в холодных землях ходили в курточках. Домой вернулась с ощущением полного отдыха. Очень переживала что еду одна, но одиночек в туре было достаточно, так что все быстро подружились и расставались с большой грустью. Спасибо большому Алтаю за тур и большое спасибо Михаилу за то, что он - это он <3

    В первую очередь хочется отметить организацию тура. Мое дело было купить тур, билеты, доставить себя доВ первую очередь хочется отметить организацию тура. Мое дело было купить тур, билеты, доставить себя до

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 39
  1. Алтайские активности и главные достопримечательности
  2. В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
  3. Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
  4. Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
  5. Каракольские озера - Нижняя Катунь
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 44 тура от 30 000 до 141 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Водные туры в Горно-Алтайске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам