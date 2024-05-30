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Авторский тур
5 дней
Алтайские активности и главные достопримечательности
Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
«Мы покатаемся на катере по Телецкому озеру, проедем по красивейшему Чуйскому тракту, побываем на «Марсе» и рассмотрим узоры Гейзерного озера»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
52 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
12 авг в 08:00
3 янв в 08:00
74 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Насладиться видами живописных перевалов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
«Сперва мы встретимся с группой на катере и капитаном»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Устроить рафтинг по Катуни, проплыть по Телецкому озеру на катере и насладиться костровой ухой
Начало: Аэропорт Барнаула до 07:00, аэропорт Горно-Алтайск...
«Рафтинг, прогулка на катере, катание на внедорожниках и трекинг к водопаду — отдыхать будем активно, а вечерами расслабляться в баньке»
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Каракольские озера - Нижняя Катунь
Начало: Село Манжерок
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
Начало: С. Манжерок
«Здесь участники маршрута пересаживаются на катера и продолжают свой путь, пересекая акваторию Телецкого озера с юга на север»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 102 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Начало: село Манжерок
27 июня в 10:00
29 июня в 10:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Чуя - Катунь. Сплав
Начало: село Манжерок
7 июля в 10:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Треккинг к озерам Маашей и Каракабак. Рафтинг по Чуе
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
26 июня в 10:00
16 июля в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
5 июля в 10:00
25 июля в 10:00
92 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
Начало: г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Бийск, г. Горно-Алт...
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
73 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
Начало: село Манжерок
14 авг в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Приключения на Алтае
Начало: село Манжерок
«На водной части маршрута Вас ждет прогулка на катере по Телецкому озеру и экскурсии по красивым водопадам, а также увлекательный сплав на рафтах»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
79 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 54 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
«Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере»
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Калейдоскоп Алтая
Начало: с. Манжерок
«Здесь участники маршрута пересаживаются на катера и продолжают свой путь, пересекая акваторию Телецкого озера с юга на север»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 94 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Начало: г. Горно-Алтайск
«К обеду приезжает катер и нас ждет увлекательная экскурсия по Телецкому озеру (78 км)»
16 июля в 10:00
8 авг в 10:00
106 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Настоящий Алтай. Автотур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Прохлада высокогорья, брызги водопадов Куркуре и Корбу, рафтинг по реке Чулышман, прогулка на катере по Телецкому озеру сделают путешествие комфортным даже в самый непереносимый зной»
Завтра в 10:00
19 июня в 10:00
101 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Прохлада Софийского ледника, брызги водопадов Куркуре и Корбу, рафтинг по реке Чулышман, прогулка на катере по Телецкому озеру сделают путешествие комфортным даже в самый непереносимый зной»
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
85 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Почувствуй Алтай: 4 стихии
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Трансфер на катере по реке Катунь с»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 55 555₽ за человека
Авторский тур
6 дней
По следам алтайских кочевников
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Захватывающий трио-круиз воздух – вода – земля с левого берега Катуни на правый»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 62 222₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Экскурсии и мероприятия: каменные грибы, круиз по Телецкому озеру»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
94 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие к сердцу Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
98 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
«Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете лучше прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере»
4 мая в 10:00
76 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
26 апр в 10:00
27 апр в 10:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Начало: г. Горно-Алтайск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
62 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00
«После прогулки на корабле пообедаем в селе Артыбаш и вернемся в отель»
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
«Завтракаем и переправляемся через Телецкое озеро на северный берег на катерах с посещением 3-х водопадов»
5 июля в 08:00
69 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Рассмотреть петроглифы, проплыть по Телецкому озеру на катере и покорить пороги Катуни на рафте
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
«Вас ждёт прогулка на катерах по жемчужине Алтая — Телецкому озеру»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
91 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
Сплавиться по Катуни, прокатиться на моторафтах и зарядиться силой Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
59 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
19 июня в 11:00
25 июня в 11:00
3420030 780₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
«Сегодня вас ждёт водная прогулка по Телецкому озеру»
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
«После завтрака вас ждёт катание по Телецкому озеру на катере»
27 июня в 08:00
25 июля в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-10:00
«После завтрака разместимся в катере и отправимся на водную прогулку по Телецкому озеру»
17 июня в 08:00
15 июля в 08:00
77 300₽ за человека
Авторский тур
11 дней 4 часа
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«К самому популярному и насыщенному туру по Алтаю мы добавили посещение одного из самых отдаленных и труднодоступных районов — долины реки Чулышман и круиз по Телецкому озеру»
16 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 141 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней 8 часов
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«Водная прогулка через всю акваторию Телецкого озера с остановкой на водопаде Корбу»
19 июня в 09:00
3 июля в 09:00
от 112 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней 5 часов
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«Водная прогулка через всю акваторию Телецкого озера с остановкой на водопаде Корбу»
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
от 76 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Чуйский тракт и долина реки Чулышман. Индивидуальный автотур
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту и долине реки Чулышман. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и комфортное проживание
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:00
29 июня в 09:00
19 июля в 09:00
90 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина30 мая 2024Ездили в рамках данного тура в мае. Тур очень понравился, программа насыщенная, увидели много живописных мест. Все базы, в которых мы останавливались,
- ССергей14 мая 2024Тур прервали не по вине организаторов, но то, что успели - очень понравилось. Хотим дойти до конца на следующий год)
- ААлина11 мая 2024Активный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводником в красочный мир весеннего
- ММарина8 мая 2024Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
- ААнастасия5 мая 2024Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
- ННикита18 февраля 2024Все прошло легко и без накладок.
- ННикита18 февраля 2024Море впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. Смотреть на горы и пить
- ЕЕвгений14 января 2024Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
- ЕЕкатерина9 ноября 2023Одна из самых восхитительных поездок в моей жизни. Была в 93 странах, поэтому редко уже чему- то удивляюсь. Но Алтай «зацепил», потрясающая природа и какая - то мистическая атмосфера. Однозначно - в пятерку лучших моих туров
- ССофья21 октября 2023В первую очередь хочется отметить организацию тура. Мое дело было купить тур, билеты, доставить себя до самолета и всё, можно
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Водные развлечения»
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Водные туры в Горно-Алтайске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024