Специальные навыки, опыт или особая физическая подготовка не понадобятся — инструкторы всему научат
Описание тура
Организационные детали
• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
• Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет — это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
• Какая будет погода?
Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не получится заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.
Возможно объединение участников с группой, которая едет по сокращённой программе на 4 дня. Очередность показа локаций может меняться.
Проживание. 2-местное размещение в отелях/на турбазах в номерах с удобствами:
- Чемальский район: турбаза «Путник Алтая», экоотель «Бертка», отель «Любо-дорого», усадьба «На Скальной», турбаза «Хан Алтай», турбаза «Явь», усадьба «Чемальское раздолье» или турбазы/отели аналогичного уровня. С доплатой: экоотель «Природа», глэмпинги (Вдох, Айвенго, Байдан и др.), «Мирамирам», «Чепош Парк» (возможность проживания, наличие мест и стоимость уточняйте при бронировании).
- посёлок Акташ: отель «Расул», «Республика», «Майман», Altay rest, «Зелёный мох», «Хуторок», «Душа Алтай», «Шам Алтай», «Зелёный лес». С доплатой возможно размещение в глэмпингах «Тайгала» или «Панорама», отеле «Речные Земли», вип-домиках отеля «Расул» и др.
Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. 1-местное проживание за доплату, подселения нет.
Турбазы указаны как пример, размещение — на усмотрение организатора.
Питание. Включены завтраки и 2 ужина. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн.
Возраст участников. 6+.
Уровень сложности. В туре вас ждут активности:
- конная прогулка — 2 часа, подойдёт для новичков без опыта. Сначала вы пройдёте инструктаж по технике безопасности, обучитесь основам езды и управлению лошадью. Если вы хотите более короткую или более сложную поездку, мы можем обсудить варианты в индивидуальном порядке.
- треккинг до Куехтанарских озёр — примерно 2-3 часа. Будем идти в комфортном темпе с остановками на отдых. При желании можем подняться к верхнему озеру (+1 час) — маршрут сложнее, по тропе с крутым подъёмом и препятствиями.
- сплав по Катуни на рафтах по маршруту «2 порога»: пройдём пороги Бийка и Еландинский. Рафты вмещает 10 или 12 человек. На маршрут допускаются дети от 14 лет. Сопровождать вас будут аттестованные инструкторы. В стоимость также включены гидрокостюмы. Возможна замена маршрута.
Если у вас есть сомнения по прохождению маршрута и его сложности — уточняйте заранее у организаторов.
Программа тура по дням
Остров Патмос, слияние Чемала и Катуни и прогулка верхом в горах
С 9:00 до 10:00 встретимся в аэропорту Горно-Алтайска или в самом городе. Сначала посетим храм Иоанна Богослова на острове Патмос. Затем отправимся к Чемальской ГЭС — первой гидроэлектростанции Алтая. По пути сделаем остановку у места слияния рек Чемал и Катунь и насладимся панорамой с обзорной точки «Ворота Сартакпая».
После обеда в кафе (оплачивается отдельно) отправимся на конную базу. Здесь лошадей выращивают и обучают. Перед поездкой пройдём инструктаж по технике безопасности, узнаем основы верховой езды и управления. Лошадей распределят индивидуально с учётом уровня подготовки, а снаряжение подгонят под каждого участника.
Отправимся на прогулку верхом в составе сборной группы. Тропа проведет вас прямо до подъёма на смотровое поле рядом со скалистой горой «Кресло Сартакпая». Далее вы спуститесь к живописнейшему берегу Катуни на дикий песчаный пляж. При желании, вы можете там пофотографироваться на лошадях. Маршрут указан как пример, возможен другой.
Маршрут можно адаптировать: при желании возможен более короткий вариант или, наоборот, маршрут для опытных всадников — этот момент согласуется индивидуально.
Затем вернёмся на базу и отдохнём.
Тельдекпенские пороги и сплав через пороги Бийка и Еландинский
После завтрака отправимся в сторону Ороктоя. В 11 км от одноимённого посёлка находятся Тельдекпенские пороги. Здесь Катунь, сжимаясь между скалами, образует узкий, бурлящий поток. Ороктойский подвесной мост — отличная смотровая площадка, откуда открываются завораживающие виды на пороги.
После этой части дня пообедаем (оплата отдельно).
Наш сплав «Два порога» начинается в 33 км выше села Чемал и проходит через пороги Бийка и Еландинский. Сплавляться будем на рафтах, рассчитанных на 10–12 человек (в сборной группе). Все участники получат гидрокостюмы, а безопасность обеспечат опытные инструкторы с аттестатами, многие из которых имеют спортивные разряды. Принять участие в сплаве смогут взрослые и дети старше 14 лет.
По желанию возможны альтернативные маршруты сплава — обсудим их на месте.
Вернёмся в отель на отдых.
Путешествие по Чуйскому тракту: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни и петроглифы
После завтрака соберём вещи и выедем в большое путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог мира по версии National Geographic. Эта древняя дорога связывала Россию и Китай ещё много столетий назад.
По маршруту нас ждут перевалы Семинский и Чике-Таман. Остановимся у места слияния рек Чуи и Катуни — одной из знаковых природных точек региона. Посетим археологический комплекс Калбак-Таш, где сохранились уникальные петроглифы, созданные в разных эпохах — от бронзы до средневековья.
Обед организуем в одном из кафе по маршруту (оплачивается отдельно).
Ближе к вечеру прибудем на турбазу и заселимся. На ужин — полноценное горячее питание (включено в стоимость). После — отдых. Желающие смогут посетить уникальный банный комплекс в посёлке Акташ. Гостей ждёт парение до 20 человек в общей бане, приватные парные для 1–3 человек с панорамными окнами, а также чан-спа на открытом воздухе (до 6 человек). Баня работает до полуночи, сеансы нужно выбирать после 20:00. Услуги оплачиваются и бронируются заранее — пожалуйста, уточните желание при бронировании тура.
Общий километраж маршрута — около 370 км. Дорога займёт около 6 часов плюс время на остановки.
Треккинг к Куехтанарским озёрам
Позавтракаем и поедем в сторону Куехтанарских озёр в живописной долине Куюктанар. Мы прогуляемся до нижних озёр на высоте 2176 метров. В зависимости от угла падения света, вода в них может переливаться синими и изумрудными оттенками. Путь займёт 2-3 часа неспешного подъёма, набор высоты — около 450 метров.
На берегу устроим обед в формате пикника — каждый принесёт с собой еду для лёгкого перекуса.
По желанию группы продолжим маршрут вверх — к третьему озеру. Подъём займёт ещё около 1 часа и будет проходить по более сложной тропе с крутым уклоном, скальными участками и обходами препятствий. Наградой станут завораживающие виды на горную долину, зеркальные водоёмы и снежные вершины. Решение о продолжении маршрута будет принято на месте с учётом готовности участников. Если у вас есть сомнения в прохождении маршрута, проконсультируйтесь с организатором.
Вечером вернёмся в посёлок Акташ, где нас будет ждать ужин (включён в стоимость) и далее отправимся на турбазу на заслуженный отдых.
Долина Кызыл-Чин, Гейзерное озеро и возвращение в Горно-Алтайск
После завтрака соберём вещи и отправимся в путь. Первая остановка — Кызыл-Чин, известный как «Алтайский Марс». Горные склоны здесь окрашены металлоносными породами, благодаря которым рельеф напоминает одновременно и каньоны Дикого Запада, и марсианские пустоши. Эти земли некогда были дном древнего моря.
Если позволит погода, по желанию группы можно будет дополнительно посетить локацию «Марс-2» — поездка оплачивается отдельно, а стоимость распределяется между участниками.
Переедем к Гейзерному озеру. Оно славится необычным, завораживающим цветом и постоянно изменяющимися узорами на дне. Во время экскурсии узнаем, почему вода в озере остаётся такой яркой и чистой.
В Горно-Алтайск вернёмся к 19:00–21:00, в аэропорт к вечерним рейсам в этот день мы не успеем. Наш тур завершён, до новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|64 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 2 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
- Сопровождение гидом-проводником, возможно в формате гид-водитель
- Входные билеты на объекты по маршруту
- Сплав по Катуни
- Конная прогулка
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Питание вне программы
- 1-местное размещение (подселения нет) - ок. 10 000 ₽
- Туристический налог - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ за ночь, по запросу отеля / турбазы
- Баня (по желанию)
- Трансфер в аэропорт
- Заброска на «Марс-2» (стоимость распределяется в зависимости от количества участников группы)
- Страховка от клеща - оформление не позже 5 дней до заезда
- Повышение категории номеров или отелей - варианты и стоимость запрашивайте
