Приглашаем в необычный тур по Алтаю — исследовать регион будем верхом, пешком и даже на рафтах, преодолевая пороги.Специальные навыки, опыт или особая физическая подготовка не понадобятся — инструкторы всему научат

и будут следить за безопасностью. Если вы захотите облегчить или усложнить маршрут, можем обсудить всё индивидуально. На лошадях прогуляемся по перевалам и Прикатунскому гребню, на рафтах пройдём пороги Бийка и Еландинский и своим ходом поднимемся к Куехтанарским озёрам. А ещё отыщем петроглифы, побываем на дне бывшего моря, сделаем фото на фоне марсианских пейзажей и полюбуемся узорами на Гейзерном озере.

Описание тура

Организационные детали

• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

• Нужна ли прививка от клещей?

Обязательных требований к прививкам нет — это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.

• Какая будет погода?

Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не получится заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.

Возможно объединение участников с группой, которая едет по сокращённой программе на 4 дня. Очередность показа локаций может меняться.