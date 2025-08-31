Мои заказы

Алтай - активный: конная прогулка, лёгкий сплав и треккинг к горным озёрам + топовые локации

Научиться сидеть в седле, сплавиться по Катуни, побывать на Марсе и увидеть Гейзерное озеро
Приглашаем в необычный тур по Алтаю — исследовать регион будем верхом, пешком и даже на рафтах, преодолевая пороги.

Специальные навыки, опыт или особая физическая подготовка не понадобятся — инструкторы всему научат
читать дальше

и будут следить за безопасностью. Если вы захотите облегчить или усложнить маршрут, можем обсудить всё индивидуально.

На лошадях прогуляемся по перевалам и Прикатунскому гребню, на рафтах пройдём пороги Бийка и Еландинский и своим ходом поднимемся к Куехтанарским озёрам.

А ещё отыщем петроглифы, побываем на дне бывшего моря, сделаем фото на фоне марсианских пейзажей и полюбуемся узорами на Гейзерном озере.

5
6 отзывов
Ближайшие даты:
16
мая19
мая23
мая26
мая30
мая2
июн6
июн
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

• Нужна ли прививка от клещей?

Обязательных требований к прививкам нет — это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.

• Какая будет погода?

Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не получится заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.

Возможно объединение участников с группой, которая едет по сокращённой программе на 4 дня. Очередность показа локаций может меняться.

Проживание. 2-местное размещение в отелях/на турбазах в номерах с удобствами:

  • Чемальский район: турбаза «Путник Алтая», экоотель «Бертка», отель «Любо-дорого», усадьба «На Скальной», турбаза «Хан Алтай», турбаза «Явь», усадьба «Чемальское раздолье» или турбазы/отели аналогичного уровня. С доплатой: экоотель «Природа», глэмпинги (Вдох, Айвенго, Байдан и др.), «Мирамирам», «Чепош Парк» (возможность проживания, наличие мест и стоимость уточняйте при бронировании).
  • посёлок Акташ: отель «Расул», «Республика», «Майман», Altay rest, «Зелёный мох», «Хуторок», «Душа Алтай», «Шам Алтай», «Зелёный лес». С доплатой возможно размещение в глэмпингах «Тайгала» или «Панорама», отеле «Речные Земли», вип-домиках отеля «Расул» и др.

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. 1-местное проживание за доплату, подселения нет.

Турбазы указаны как пример, размещение — на усмотрение организатора.

Питание. Включены завтраки и 2 ужина. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. В туре вас ждут активности:

  • конная прогулка — 2 часа, подойдёт для новичков без опыта. Сначала вы пройдёте инструктаж по технике безопасности, обучитесь основам езды и управлению лошадью. Если вы хотите более короткую или более сложную поездку, мы можем обсудить варианты в индивидуальном порядке.
  • треккинг до Куехтанарских озёр — примерно 2-3 часа. Будем идти в комфортном темпе с остановками на отдых. При желании можем подняться к верхнему озеру (+1 час) — маршрут сложнее, по тропе с крутым подъёмом и препятствиями.
  • сплав по Катуни на рафтах по маршруту «2 порога»: пройдём пороги Бийка и Еландинский. Рафты вмещает 10 или 12 человек. На маршрут допускаются дети от 14 лет. Сопровождать вас будут аттестованные инструкторы. В стоимость также включены гидрокостюмы. Возможна замена маршрута.

Если у вас есть сомнения по прохождению маршрута и его сложности — уточняйте заранее у организаторов.

Программа тура по дням

1 день

Остров Патмос, слияние Чемала и Катуни и прогулка верхом в горах

С 9:00 до 10:00 встретимся в аэропорту Горно-Алтайска или в самом городе. Сначала посетим храм Иоанна Богослова на острове Патмос. Затем отправимся к Чемальской ГЭС — первой гидроэлектростанции Алтая. По пути сделаем остановку у места слияния рек Чемал и Катунь и насладимся панорамой с обзорной точки «Ворота Сартакпая».

После обеда в кафе (оплачивается отдельно) отправимся на конную базу. Здесь лошадей выращивают и обучают. Перед поездкой пройдём инструктаж по технике безопасности, узнаем основы верховой езды и управления. Лошадей распределят индивидуально с учётом уровня подготовки, а снаряжение подгонят под каждого участника.

Отправимся на прогулку верхом в составе сборной группы. Тропа проведет вас прямо до подъёма на смотровое поле рядом со скалистой горой «Кресло Сартакпая». Далее вы спуститесь к живописнейшему берегу Катуни на дикий песчаный пляж. При желании, вы можете там пофотографироваться на лошадях. Маршрут указан как пример, возможен другой.

Маршрут можно адаптировать: при желании возможен более короткий вариант или, наоборот, маршрут для опытных всадников — этот момент согласуется индивидуально.

Затем вернёмся на базу и отдохнём.

2 день

Тельдекпенские пороги и сплав через пороги Бийка и Еландинский

После завтрака отправимся в сторону Ороктоя. В 11 км от одноимённого посёлка находятся Тельдекпенские пороги. Здесь Катунь, сжимаясь между скалами, образует узкий, бурлящий поток. Ороктойский подвесной мост — отличная смотровая площадка, откуда открываются завораживающие виды на пороги.

После этой части дня пообедаем (оплата отдельно).

Наш сплав «Два порога» начинается в 33 км выше села Чемал и проходит через пороги Бийка и Еландинский. Сплавляться будем на рафтах, рассчитанных на 10–12 человек (в сборной группе). Все участники получат гидрокостюмы, а безопасность обеспечат опытные инструкторы с аттестатами, многие из которых имеют спортивные разряды. Принять участие в сплаве смогут взрослые и дети старше 14 лет.

По желанию возможны альтернативные маршруты сплава — обсудим их на месте.

Вернёмся в отель на отдых.

3 день

Путешествие по Чуйскому тракту: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни и петроглифы

После завтрака соберём вещи и выедем в большое путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог мира по версии National Geographic. Эта древняя дорога связывала Россию и Китай ещё много столетий назад.

По маршруту нас ждут перевалы Семинский и Чике-Таман. Остановимся у места слияния рек Чуи и Катуни — одной из знаковых природных точек региона. Посетим археологический комплекс Калбак-Таш, где сохранились уникальные петроглифы, созданные в разных эпохах — от бронзы до средневековья.

Обед организуем в одном из кафе по маршруту (оплачивается отдельно).

Ближе к вечеру прибудем на турбазу и заселимся. На ужин — полноценное горячее питание (включено в стоимость). После — отдых. Желающие смогут посетить уникальный банный комплекс в посёлке Акташ. Гостей ждёт парение до 20 человек в общей бане, приватные парные для 1–3 человек с панорамными окнами, а также чан-спа на открытом воздухе (до 6 человек). Баня работает до полуночи, сеансы нужно выбирать после 20:00. Услуги оплачиваются и бронируются заранее — пожалуйста, уточните желание при бронировании тура.

Общий километраж маршрута — около 370 км. Дорога займёт около 6 часов плюс время на остановки.

4 день

Треккинг к Куехтанарским озёрам

Позавтракаем и поедем в сторону Куехтанарских озёр в живописной долине Куюктанар. Мы прогуляемся до нижних озёр на высоте 2176 метров. В зависимости от угла падения света, вода в них может переливаться синими и изумрудными оттенками. Путь займёт 2-3 часа неспешного подъёма, набор высоты — около 450 метров.

На берегу устроим обед в формате пикника — каждый принесёт с собой еду для лёгкого перекуса.

По желанию группы продолжим маршрут вверх — к третьему озеру. Подъём займёт ещё около 1 часа и будет проходить по более сложной тропе с крутым уклоном, скальными участками и обходами препятствий. Наградой станут завораживающие виды на горную долину, зеркальные водоёмы и снежные вершины. Решение о продолжении маршрута будет принято на месте с учётом готовности участников. Если у вас есть сомнения в прохождении маршрута, проконсультируйтесь с организатором.

Вечером вернёмся в посёлок Акташ, где нас будет ждать ужин (включён в стоимость) и далее отправимся на турбазу на заслуженный отдых.

5 день

Долина Кызыл-Чин, Гейзерное озеро и возвращение в Горно-Алтайск

После завтрака соберём вещи и отправимся в путь. Первая остановка — Кызыл-Чин, известный как «Алтайский Марс». Горные склоны здесь окрашены металлоносными породами, благодаря которым рельеф напоминает одновременно и каньоны Дикого Запада, и марсианские пустоши. Эти земли некогда были дном древнего моря.

Если позволит погода, по желанию группы можно будет дополнительно посетить локацию «Марс-2» — поездка оплачивается отдельно, а стоимость распределяется между участниками.

Переедем к Гейзерному озеру. Оно славится необычным, завораживающим цветом и постоянно изменяющимися узорами на дне. Во время экскурсии узнаем, почему вода в озере остаётся такой яркой и чистой.

В Горно-Алтайск вернёмся к 19:00–21:00, в аэропорт к вечерним рейсам в этот день мы не успеем. Наш тур завершён, до новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет64 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 2 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
  • Сопровождение гидом-проводником, возможно в формате гид-водитель
  • Входные билеты на объекты по маршруту
  • Сплав по Катуни
  • Конная прогулка
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Питание вне программы
  • 1-местное размещение (подселения нет) - ок. 10 000 ₽
  • Туристический налог - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ за ночь, по запросу отеля / турбазы
  • Баня (по желанию)
  • Трансфер в аэропорт
  • Заброска на «Марс-2» (стоимость распределяется в зависимости от количества участников группы)
  • Страховка от клеща - оформление не позже 5 дней до заезда
  • Повышение категории номеров или отелей - варианты и стоимость запрашивайте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, 9:00-10:00. Встретим вас в аэропорту или в городе, время может корректироваться в зависимости от рейсов участников
Завершение: Горно-Алтайск, 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
читать дальше

странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Т
Татьяна
31 авг 2025
Много путешествуем по России, но тур взяли впервые. Очень понравилось. Потрясающий гид Александр широчайшей души человек, познакомил нас с Алтаем, и влюбил нас в него. Было очень интересно и увлекательно, местами экстремально (такая программа), весело. Группа получилась небольшая, было комфортно. Мы в полном восторге, очень не хотелось уезжать, обязательно вернемся снова.
В
Владимир
29 авг 2025
Выбрали данный тур для путешествия по Алтаю и не пожалели. Тур насыщенный и разнообразный, идеальная продолжительность для первого опыта такой поездки.
Отдельно хотелось бы отметить и поблагодарить гида Александра. Прекрасный человек,
читать дальше

много знает о Алтае, отлично рассказывает, относится с заботой и пониманием во всех возникающих ситуациях, делал все возможное для нашего комфорта, старался показать всю красоту республики.
Поездка происходила на чистой и комфортной машине.
Проживание организовано на турбазах с комфортным размещением в отдельных домиках с удобствами.
Питание предоставляется частично на турбазах и частично в кафе, в целом все нормально, единственное замечание в Акташе кафе с завтраками и ужинами я бы поменял, поесть там можно, но без удовольствия (однако это не испортило впечатление).
Советуем тур всем, мы остались в полном восторге и от организации путешествия, и от красот Алтая.

Л
Лариса
25 авг 2025
Никогда бы не подумала, что активный отдых на Алтае будет таким интересным и запоминающимся! Отдельное спасибо нашему гиду Алексею, который рассказал все-все-все и даже больше. Атмосфера была замечательная, мы все
читать дальше

очень быстро подружились, и я обязательно хотела бы снова вернуться, только уже на новые маршруты! Выражаю огромную благодарность и нашему организатору, ведь благодаря ей мы жили в комфорте и были спокойны по всем техническим вопросам 💚💚💚

Станислав
Станислав
23 авг 2025
Отличный тур, совмещающий в себя отличные локации и различные активности, которые позволяют лучше погрузиться в атмосферу горного Алтая и ощутить его с разных сторон.
Также отмечу гида Алексея, который рассказал много интересного об Алтае и не давал заскучать!
О
Ольга
17 авг 2025
Добрый день! Хотим оставить отзыв о пятидневном туре «Алтай активный». За пять дней мы посмотрели больше, чем планировали увидеть. Конная прогулка☘️, сплав по реке Катунь 👍путешествие по Чуйскому тракту, трекинг
читать дальше

к Куехтанарским озерам 💪🏻 ну и конечно же Марс и Гейзеров озеро. Помимо всего этого заезжали на различные смотровые площадки и интересные локации. Нам достался замечательный гид Алексей. Алексей встретил нас в аэропорту, отвёз на завтрак, по дороге рассказывала множество интересных историй. Предлагал что и как можно поменять в случае плохой погоды. Очень дружелюбный, тактичный с ним было максимально комфортно. Спасибо огромное Алексею за перезагрузку и хорошее настроение 💫

Светлана
Светлана
24 июл 2025
Очень грамотно спланирован маршрут!!

Посмотрели интересные локации, далеко удаленные друг от друга, но двигались постепенно, меняя место ночлега, поэтому длительная дорога перенеслась легко.
Больше всего понравился треккинг к озерам!
Гид Алексей - просто
читать дальше

🔥, много интересного рассказал. Не давал скучать в машине, рассказывал историю Алтая, показывал фотографии животных и рассказывал про них, включал подходящую музыку и даже фильмы!! Машина комфортабельная, не тесно.

В общем, тур рекомендую!!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

