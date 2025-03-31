Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра, озеро Уймень и Каракокшинская пещера

Покататься по снежным просторам, заглянуть в пещеру, увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Драйв и яркие эмоции, восторг от скорости и пейзажей — это лишь часть того, что ждёт вас в нашем снегоходном туре. Мы проедем на снегоходах более 300 км по заснеженному
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Горному Алтаю. Посетим Замки горных духов и оставим на память камушки в долине Туров. Полюбуемся Каракольскими и Сурдинскими озёрами и покорим перевалы.

Вишенкой на торте станет поездка к туманному Альбагану — главной вершине северо-востока Алтая в южной части хребта Иолго. Погнали!

Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра, озеро Уймень и Каракокшинская пещера
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра, озеро Уймень и Каракокшинская пещера
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра, озеро Уймень и Каракокшинская пещера
Ближайшие даты:
31
мар14
апр
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-го летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность.
Детям до 18 лет требуется разрешение от родителей в случае, если ребёнок путешествует с родственниками или знакомыми, сопровождающий взрослый несёт полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.
К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Проживание. В уютном таёжном отеле «Снежная брусника»: тёплые 2-местные дома с печным отоплением, системой тёплых полов и потолков, туалетом в номере и баней.

Питание. Разнообразное трёхразовое питание (в день заезда — только обед и ужин, в день отъезда — только завтрак и обед).

Транспорт. Современные, мощные и надёжные снегоходы.

Уровень сложности. В туре могут участвовать все желающие, он не требует специальной подготовки, но желательно обладать хорошей физической формой и выносливостью, не бояться походных условий и погодных невзгод. Также желателен опыт вождения автомобиля.

Дети. Возможно участие с детьми с 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Из Горно-Алтайска к месту размещения, первый снегоходный выезд

Встречаемся и отправляемся к месту старта снегоходной части маршрута (70 км), где вас уже будут ждать мощные и надёжные снегоходы. Опытные инструкторы проведут подробный инструктаж и научат вас основам управления снегоходом. Не волнуйтесь, даже если вы никогда раньше не катались, — наши профессионалы помогут вам освоиться и почувствовать себя уверенно!

Сегодня мы преодолеем на снегоходах 40 км. По пути вы полюбуетесь пейзажами: живописными перевалами, горами и долинами, замёрзшими озёрами и величественной кедровой тайгой, укрытой белоснежным покрывалом.

По прибытии разместимся в уютных и тёплых деревянных домиках, вкусно поужинаем, погреемся в бане и отдохнём у живого очага.

Из Горно-Алтайска к месту размещения, первый снегоходный выездИз Горно-Алтайска к месту размещения, первый снегоходный выездИз Горно-Алтайска к месту размещения, первый снегоходный выездИз Горно-Алтайска к месту размещения, первый снегоходный выездИз Горно-Алтайска к месту размещения, первый снегоходный выездИз Горно-Алтайска к месту размещения, первый снегоходный выездИз Горно-Алтайска к месту размещения, первый снегоходный выездИз Горно-Алтайска к месту размещения, первый снегоходный выездИз Горно-Алтайска к месту размещения, первый снегоходный выездИз Горно-Алтайска к месту размещения, первый снегоходный выездИз Горно-Алтайска к месту размещения, первый снегоходный выездИз Горно-Алтайска к месту размещения, первый снегоходный выездИз Горно-Алтайска к месту размещения, первый снегоходный выезд
2 день

Каракокшинская пещера, плато Улодо

Сегодня исследуем сквозную Каракокшинскую пещеру, крупнейшую среди подобных на Алтае. В ней два этажа, соединенных между собой колодцами, и скрытая подземная река. Увидим внутри и воронку — впадину глубиной около 15 метров и шириной 70 метров, появившуюся в результате размыва карстовых пород. Осмотрим и окрестности пещеры — места обитания мелкой летучей мыши — усатой ночницы, которая зимует в этой пещере.

Затем, минуя мраморные скалы, выезжаем на плато Улодо. Совершив выезд на отрог хребта, повернём обратно.

Каракокшинская пещера, плато УлодоКаракокшинская пещера, плато УлодоКаракокшинская пещера, плато УлодоКаракокшинская пещера, плато Улодо
3 день

Поездка к горе Альбаган

В этот день едем к горе Альбаган — главной вершине Северо-Восточного Алтая. Проедем кедровую тайгу и высокогорные луга, минуем гольцы и перевалы и доберёмся до острого гребня, состоящего из белоснежных пиков с отвесными стенами. Каменные россыпи и остроконечные хребты создают ощущение внеземного пейзажа — не зря название горы переводится с тюркского как дикий, мрачный, непокорённый.

Альбаганский перевал, прозванный также «Щёлкой» за то, что представляет собой узкую седловину среди скал, в древности использовался как скальные ворота. Здесь нет пешеходных троп и автомобильных дорог, местность труднодоступна, поэтому побывать тут — ценный опыт. Вы насладитесь первозданностью природы и чарующими видами.

Поездка к горе АльбаганПоездка к горе АльбаганПоездка к горе АльбаганПоездка к горе Альбаган
4 день

Озеро Уймень

Позавтракав, отправляемся в снегоходное путешествие к одному из самых труднодоступных и малопосещаемых мест Алтая — озеру Уймень. Расположенный на стыке двух величественных хребтов, Иолго и Сумультинского, водоём хранит в себе удивительную красоту и загадочность. Путь к озеру непрост, но с каждым километром мы будем приближаться к невероятным пейзажам.

Озеро УйменьОзеро УйменьОзеро УйменьОзеро Уймень
5 день

Перевалы Аккая и Айрык, Замки горных духов, долина Туров, Каракольские озёра, возвращение в Горно-Алтайск

Сегодня будем исследовать удивительные и загадочные места Алтая. Преодолеем перевалы Аккая и Айрык, посмотрим на Замки горных духов — нагромождения древних скальных глыб причудливой формы, которые издалека напоминают средневековый замок. Место считается мистическим и окутано множеством легенд.

Доедем до Каракольского цирка и полюбуемся знаменитыми Каракольскими озёрами с высоты. Остановимся в долине Туров, где путешественники оставляют по камушку, создавая уникальные фигуры. Мы тоже внесём свой вклад в этот необычный объект и продолжим путь к Каракольским озёрам через перевал Багаташ. Затем поднимемся на Кылайскую гриву и будем держать путь к финишу маршрута. После вернёмся в Горно-Алтайск.

Перевалы Аккая и Айрык, Замки горных духов, долина Туров, Каракольские озёра, возвращение в Горно-АлтайскПеревалы Аккая и Айрык, Замки горных духов, долина Туров, Каракольские озёра, возвращение в Горно-АлтайскПеревалы Аккая и Айрык, Замки горных духов, долина Туров, Каракольские озёра, возвращение в Горно-АлтайскПеревалы Аккая и Айрык, Замки горных духов, долина Туров, Каракольские озёра, возвращение в Горно-Алтайск

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет146 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (в день заезда только обед и ужин, в день отъезда - завтрак и обед)
  • Трансферы от гостиницы «Игман» до места проведения тура и обратно
  • 2-местное размещение на снегоходе
  • Спутниковый телефон (для экстренной связи)
  • Услуги гида-инструктора
  • Прокат снаряжения: снегоходный шлем, подшлемник флисовый, комплект необходимого группового снаряжения, групповая аптечка
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Проезд и вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • За доплату можно взять напрокат утеплённые костюмы и обувь для маршрута
  • Стоимость тура указана при 2-местном размещении на снегоходе. При 1-местном размещении на снегоходе стоимость тура составит 236 000 ₽. Стоимость тура на своём снегоходе оговаривается дополнительно
  • Возможно проведение индивидуальных туров при группе от 4 человек (даты - по договорённости, стоимость - по запросу)
  • Депозит (возвращается после маршрута) - 30 000 ₽. Необходимо оставить залоговую стоимость за снегоход, после тура эта сумма будет возвращена
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, у гостиницы «Игман», 8:00
Завершение: Горно-Алтайск, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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