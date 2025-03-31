Описание тура
Организационные детали
В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-го летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность.
Детям до 18 лет требуется разрешение от родителей в случае, если ребёнок путешествует с родственниками или знакомыми, сопровождающий взрослый несёт полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.
К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Проживание. В уютном таёжном отеле «Снежная брусника»: тёплые 2-местные дома с печным отоплением, системой тёплых полов и потолков, туалетом в номере и баней.
Питание. Разнообразное трёхразовое питание (в день заезда — только обед и ужин, в день отъезда — только завтрак и обед).
Транспорт. Современные, мощные и надёжные снегоходы.
Уровень сложности. В туре могут участвовать все желающие, он не требует специальной подготовки, но желательно обладать хорошей физической формой и выносливостью, не бояться походных условий и погодных невзгод. Также желателен опыт вождения автомобиля.
Дети. Возможно участие с детьми с 14 лет.
Программа тура по дням
Из Горно-Алтайска к месту размещения, первый снегоходный выезд
Встречаемся и отправляемся к месту старта снегоходной части маршрута (70 км), где вас уже будут ждать мощные и надёжные снегоходы. Опытные инструкторы проведут подробный инструктаж и научат вас основам управления снегоходом. Не волнуйтесь, даже если вы никогда раньше не катались, — наши профессионалы помогут вам освоиться и почувствовать себя уверенно!
Сегодня мы преодолеем на снегоходах 40 км. По пути вы полюбуетесь пейзажами: живописными перевалами, горами и долинами, замёрзшими озёрами и величественной кедровой тайгой, укрытой белоснежным покрывалом.
По прибытии разместимся в уютных и тёплых деревянных домиках, вкусно поужинаем, погреемся в бане и отдохнём у живого очага.
Каракокшинская пещера, плато Улодо
Сегодня исследуем сквозную Каракокшинскую пещеру, крупнейшую среди подобных на Алтае. В ней два этажа, соединенных между собой колодцами, и скрытая подземная река. Увидим внутри и воронку — впадину глубиной около 15 метров и шириной 70 метров, появившуюся в результате размыва карстовых пород. Осмотрим и окрестности пещеры — места обитания мелкой летучей мыши — усатой ночницы, которая зимует в этой пещере.
Затем, минуя мраморные скалы, выезжаем на плато Улодо. Совершив выезд на отрог хребта, повернём обратно.
Поездка к горе Альбаган
В этот день едем к горе Альбаган — главной вершине Северо-Восточного Алтая. Проедем кедровую тайгу и высокогорные луга, минуем гольцы и перевалы и доберёмся до острого гребня, состоящего из белоснежных пиков с отвесными стенами. Каменные россыпи и остроконечные хребты создают ощущение внеземного пейзажа — не зря название горы переводится с тюркского как дикий, мрачный, непокорённый.
Альбаганский перевал, прозванный также «Щёлкой» за то, что представляет собой узкую седловину среди скал, в древности использовался как скальные ворота. Здесь нет пешеходных троп и автомобильных дорог, местность труднодоступна, поэтому побывать тут — ценный опыт. Вы насладитесь первозданностью природы и чарующими видами.
Озеро Уймень
Позавтракав, отправляемся в снегоходное путешествие к одному из самых труднодоступных и малопосещаемых мест Алтая — озеру Уймень. Расположенный на стыке двух величественных хребтов, Иолго и Сумультинского, водоём хранит в себе удивительную красоту и загадочность. Путь к озеру непрост, но с каждым километром мы будем приближаться к невероятным пейзажам.
Перевалы Аккая и Айрык, Замки горных духов, долина Туров, Каракольские озёра, возвращение в Горно-Алтайск
Сегодня будем исследовать удивительные и загадочные места Алтая. Преодолеем перевалы Аккая и Айрык, посмотрим на Замки горных духов — нагромождения древних скальных глыб причудливой формы, которые издалека напоминают средневековый замок. Место считается мистическим и окутано множеством легенд.
Доедем до Каракольского цирка и полюбуемся знаменитыми Каракольскими озёрами с высоты. Остановимся в долине Туров, где путешественники оставляют по камушку, создавая уникальные фигуры. Мы тоже внесём свой вклад в этот необычный объект и продолжим путь к Каракольским озёрам через перевал Багаташ. Затем поднимемся на Кылайскую гриву и будем держать путь к финишу маршрута. После вернёмся в Горно-Алтайск.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|146 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание (в день заезда только обед и ужин, в день отъезда - завтрак и обед)
- Трансферы от гостиницы «Игман» до места проведения тура и обратно
- 2-местное размещение на снегоходе
- Спутниковый телефон (для экстренной связи)
- Услуги гида-инструктора
- Прокат снаряжения: снегоходный шлем, подшлемник флисовый, комплект необходимого группового снаряжения, групповая аптечка
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Проезд и вашего города до Горно-Алтайска и обратно
- За доплату можно взять напрокат утеплённые костюмы и обувь для маршрута
- Стоимость тура указана при 2-местном размещении на снегоходе. При 1-местном размещении на снегоходе стоимость тура составит 236 000 ₽. Стоимость тура на своём снегоходе оговаривается дополнительно
- Возможно проведение индивидуальных туров при группе от 4 человек (даты - по договорённости, стоимость - по запросу)
- Депозит (возвращается после маршрута) - 30 000 ₽. Необходимо оставить залоговую стоимость за снегоход, после тура эта сумма будет возвращена