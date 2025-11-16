Мои заказы

Каракольские озера и сила Алтая

Исследуя земли Алтая, вы сможете ощутить его духовную силу и неповторимую атмосферу. Вас ждет полное погружение, исторические факты, мифы и легенды.

Вы пройдете по лабиринтам Тавдинских пещер, увидите Камышлинский водопад, посетите Манжерок и займетесь энергетическими практиками в местах силы.
Каракольские озера и сила АлтаяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Каракольские озера и сила АлтаяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Каракольские озера и сила АлтаяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
10
июл31
июл

Программа тура по дням

1 день

Этно-Алтай. Манжерок

06:00 Сростки, ранний завтрак (оплачивается дополнительно).

Прогулка на горе Пикет, памятник В. Шукшину, первый вид на горы Алтая.

08:30 Встреча туристов с дальних регионов в аэропорту Горно-Алтайска.

09:00 Поездка в Манжерок: подъём на двухуровневом подъёмнике на гору Малая Синюха.

Посещение Парка «Хранитель Алтая» и участие в этническом обряде у Золотой Бабы.

Обед в пути.

13:00 Заселение на базу отдыха на берегу Катуни с бассейном.

14:00 Экскурсии: медитация с поющими чашами и посещение смотровой площадки «Зубья Дракона».

17:00 По желанию дополнительная экскурсия: конная прогулка к пастбищу маралов или пантовая ванна.

20:00 Совместный ужин на мангале.

Этно-Алтай. МанжерокЭтно-Алтай. МанжерокЭтно-Алтай. МанжерокЭтно-Алтай. МанжерокЭтно-Алтай. МанжерокЭтно-Алтай. Манжерок
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Каракольские озера

6:00 Завтрак с собой, выезд на экскурсию на Каракольские озера (оплачивается отдельно).

В переводе с местного языка “Каракольские озера” переводится как — «чёрные озёра».

Путь до Каракольских озер интересен сам по себе.

Автомобильной дороги, в привычном понимании, до озер нет, доставка осуществляется на автотранспорте с высокой проходимостью (ГАЗ 66).

Дорога в одну сторону до 5-го Каракольского озера занимает около 4 часов (40 км).

По приезду туристов ждет обед, приготовленный нашим поваром на костре.

После — экскурсия Каракольскии озерам (4 км).

Благодаря значительному перепаду высот, система охватывает широкий спектр природно-климатических зон.

Нижние озера окружены массивами горной кедровой тайги, выше уровня леса деревья уступают место альпийским лугам с широким разнообразием цветов, здесь растут эдельвейсы, а для окрестностей небольших верхних озер характерен растительный и животный мир высокогорной тундры.

Если погода будет теплая и солнечная, Вы сможете искупаться во 2-ом Каракольском озере, вода которого ярко-бирюзового цвета из-за повышенного содержания серебра.

Продолжительность маршрута: с 7:00 до 21:00 (время ориентировочное, возможны задержки).

Каракольские озераКаракольские озераКаракольские озераКаракольские озераКаракольские озераКаракольские озераКаракольские озера
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Тавдинские пещеры и Камышлинский водопад

09:00-10:00 Завтрак в уютной обстановке.

Свободное время — расслабьтесь у бассейна, наслаждаясь тишиной и красотой окружающей природы.

12:00 Выезд с вещами на экскурсию к Тавдинским пещерам.

Тавдинские пещеры — уникальный природный комплекс, расположенный в Горном Алтае.

Эти карстовые пещеры славятся своими сталактитами и сталагмитами, а также подземными озёрами.

Пещеры неоднократно служили убежищем для древних людей и животных, а сегодня привлекают туристов своей загадочной атмосферой и удивительными природными формами.

16:00 Посещение Камышлинского водопада.

Камышлинский водопад — один из красивейших на Алтае, его высота около 20 метров.

Вода срывается с каменистых уступов, создавая мощный поток и освежающую прохладу.

Здесь вас ждёт пешая прогулка вдоль берега реки Катунь или захватывающий спуск на моторафтах — отличный способ добавить драйва и почувствовать бурлящую силу горной реки.

18:00 Выезд домой.

Прибытие в Горно-Алтайск 19:00.

Прибытие в Новосибирск в 02:00.

Тавдинские пещеры и Камышлинский водопадТавдинские пещеры и Камышлинский водопадТавдинские пещеры и Камышлинский водопадТавдинские пещеры и Камышлинский водопадТавдинские пещеры и Камышлинский водопадТавдинские пещеры и Камышлинский водопадТавдинские пещеры и Камышлинский водопад
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание базе «Золотые пески».

Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание по запросу. Возможно доп. место.

Место размещения на вашу дату заезда уточняйте у менеджера.

Скидка на детей 7-12 лет:

  • при размещении взрослый + ребенок – 3%;
  • при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5%;
  • на каждого ребенка при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.

Варианты проживания

Золотые пески

2 ночи

База отдыха «Золотые пески» расположена в Майминском районе Республики Алтай, в 2 км от села Усть-Муны и представляет собой трехэтажную базу отдыха, выстроенную из кедрового бруса.
В транспортной доступности разместились местные достопримечательности — Камышлинский водопад и ГЭС, мост Царская охота, Катунские ванночки, Тавдинские пещеры и другие. В 55 километрах расположился город Горно-Алтайск.

Золотые пескиЗолотые пескиЗолотые пескиЗолотые пескиЗолотые пескиЗолотые пескиЗолотые пескиЗолотые пески
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Перевозка наземным транспортом: автобусы 17-19 мест
  • Проживание в отеле «Эра Катуни»
  • Завтраки, кроме дня приезда
  • Экскурсионная программа (без входных билетов)
  • Экскурсионное сопровождение гидом
  • Экскурсия-бонус (будет объявлена дополнительно в автобусе)
  • Фото и видео на телефон гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
  • Трансфер из Новосибирска и обратно - 3 000 руб. /чел
  • Завтрак в день приезда - средний чек 400 руб
  • Обеды, ужины - средний чек 800 руб
  • Входные билеты: Тавдинские пешеры - 500 руб. Долина Горных духов - 150 руб. Камышлинский водопад - 350 руб
  • Тавдинские пешеры - 500 руб
  • Долина Горных духов - 150 руб
  • Камышлинский водопад - 350 руб
  • Моторафтинг - 800 руб
  • Подъемник на Манжероке - 1500 руб
  • Конная экскурсия к месту пастбища маралов - 3000 руб
  • Экскурсия на Каракольские озера (обед включен) - 5 000 руб
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

С собой берем пледы и подушечки для шеи в автобус, одежду по сезону, теплую одежду: носки, свитер, ветровку, 2 пары удобной обуви, на ребристой подошве без каблука, пижаму, сланцы, купальник, солнцезащитный крем 70+, очки, головной убор, гигиеническую помаду, средства личной гигиены, большое банное полотенце, термос, набор одноразовой посуды (для пикника), внешнее зарядное устройство, фонарик, маленький коврик-пенку, что бы сидеть на привале.

Вещи складываем в мягкие дорожные сумки (не чемоданы), берем с собой маленькие рюкзаки для экскурсий, закрытую обувь на резиновой подошве для сплава.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт в туре? Как лучше упаковать багаж?
  • тип транспорта (автобус туристический, микроавтобус, внедорожник) и модель: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 43-47 мест (марка автобуса и модель по запросу);
  • количество посадочных мест и наличие кондиционера: 18-47 мест, кондиционер есть.

Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20 л.) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на детей 7-12 лет:

  • при размещении взрослый + ребенок – 3%;
  • при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка;
  • при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.
Могу ли я остаться на несколько дней после тура?

Если хотите продлить отдых, у вас есть возможность остаться на одной из туристических баз у Катуни. Здесь доступны дополнительные активности: посещение острова Патмос, полёт на тарзанке через Чемальскую ГЭС, участие в сплаве по горной реке — всё для незабываемых впечатлений.

Дополнительный отдых организуем по вашему запросу за доп. плату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
На машине
На теплоходе
На микроавтобусе
6 дней
2 отзыва
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
Посетить Алтайский Марс, разгадать тайну местного Стоунхенджа и прокатиться по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00. По запросу можем в...
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
74 900 ₽ за человека
Летний калейдоскоп Алтая
Пешая
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Летний калейдоскоп Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
125 000 ₽ за человека
Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
Конные прогулки
11 дней
3 отзыва
Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
Начало: Г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Бийск, г. Горно-Алт...
30 июн в 10:00
10 июл в 10:00
84 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска