2 день

Каракольские озера

6:00 Завтрак с собой, выезд на экскурсию на Каракольские озера (оплачивается отдельно).

В переводе с местного языка “Каракольские озера” переводится как — «чёрные озёра».

Путь до Каракольских озер интересен сам по себе.

Автомобильной дороги, в привычном понимании, до озер нет, доставка осуществляется на автотранспорте с высокой проходимостью (ГАЗ 66).

Дорога в одну сторону до 5-го Каракольского озера занимает около 4 часов (40 км).

По приезду туристов ждет обед, приготовленный нашим поваром на костре.

После — экскурсия Каракольскии озерам (4 км).

Благодаря значительному перепаду высот, система охватывает широкий спектр природно-климатических зон.

Нижние озера окружены массивами горной кедровой тайги, выше уровня леса деревья уступают место альпийским лугам с широким разнообразием цветов, здесь растут эдельвейсы, а для окрестностей небольших верхних озер характерен растительный и животный мир высокогорной тундры.

Если погода будет теплая и солнечная, Вы сможете искупаться во 2-ом Каракольском озере, вода которого ярко-бирюзового цвета из-за повышенного содержания серебра.

Продолжительность маршрута: с 7:00 до 21:00 (время ориентировочное, возможны задержки).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160