Вы пройдете по лабиринтам Тавдинских пещер, увидите Камышлинский водопад, посетите Манжерок и займетесь энергетическими практиками в местах силы.
Программа тура по дням
Этно-Алтай. Манжерок
06:00 Сростки, ранний завтрак (оплачивается дополнительно).
Прогулка на горе Пикет, памятник В. Шукшину, первый вид на горы Алтая.
08:30 Встреча туристов с дальних регионов в аэропорту Горно-Алтайска.
09:00 Поездка в Манжерок: подъём на двухуровневом подъёмнике на гору Малая Синюха.
Посещение Парка «Хранитель Алтая» и участие в этническом обряде у Золотой Бабы.
Обед в пути.
13:00 Заселение на базу отдыха на берегу Катуни с бассейном.
14:00 Экскурсии: медитация с поющими чашами и посещение смотровой площадки «Зубья Дракона».
17:00 По желанию дополнительная экскурсия: конная прогулка к пастбищу маралов или пантовая ванна.
20:00 Совместный ужин на мангале.
Каракольские озера
6:00 Завтрак с собой, выезд на экскурсию на Каракольские озера (оплачивается отдельно).
В переводе с местного языка “Каракольские озера” переводится как — «чёрные озёра».
Путь до Каракольских озер интересен сам по себе.
Автомобильной дороги, в привычном понимании, до озер нет, доставка осуществляется на автотранспорте с высокой проходимостью (ГАЗ 66).
Дорога в одну сторону до 5-го Каракольского озера занимает около 4 часов (40 км).
По приезду туристов ждет обед, приготовленный нашим поваром на костре.
После — экскурсия Каракольскии озерам (4 км).
Благодаря значительному перепаду высот, система охватывает широкий спектр природно-климатических зон.
Нижние озера окружены массивами горной кедровой тайги, выше уровня леса деревья уступают место альпийским лугам с широким разнообразием цветов, здесь растут эдельвейсы, а для окрестностей небольших верхних озер характерен растительный и животный мир высокогорной тундры.
Если погода будет теплая и солнечная, Вы сможете искупаться во 2-ом Каракольском озере, вода которого ярко-бирюзового цвета из-за повышенного содержания серебра.
Продолжительность маршрута: с 7:00 до 21:00 (время ориентировочное, возможны задержки).
Тавдинские пещеры и Камышлинский водопад
09:00-10:00 Завтрак в уютной обстановке.
Свободное время — расслабьтесь у бассейна, наслаждаясь тишиной и красотой окружающей природы.
12:00 Выезд с вещами на экскурсию к Тавдинским пещерам.
Тавдинские пещеры — уникальный природный комплекс, расположенный в Горном Алтае.
Эти карстовые пещеры славятся своими сталактитами и сталагмитами, а также подземными озёрами.
Пещеры неоднократно служили убежищем для древних людей и животных, а сегодня привлекают туристов своей загадочной атмосферой и удивительными природными формами.
16:00 Посещение Камышлинского водопада.
Камышлинский водопад — один из красивейших на Алтае, его высота около 20 метров.
Вода срывается с каменистых уступов, создавая мощный поток и освежающую прохладу.
Здесь вас ждёт пешая прогулка вдоль берега реки Катунь или захватывающий спуск на моторафтах — отличный способ добавить драйва и почувствовать бурлящую силу горной реки.
18:00 Выезд домой.
Прибытие в Горно-Алтайск 19:00.
Прибытие в Новосибирск в 02:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание базе «Золотые пески».
Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание по запросу. Возможно доп. место.
Место размещения на вашу дату заезда уточняйте у менеджера.
Скидка на детей 7-12 лет:
- при размещении взрослый + ребенок – 3%;
- при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5%;
- на каждого ребенка при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.
Варианты проживания
Золотые пески
База отдыха «Золотые пески» расположена в Майминском районе Республики Алтай, в 2 км от села Усть-Муны и представляет собой трехэтажную базу отдыха, выстроенную из кедрового бруса.
В транспортной доступности разместились местные достопримечательности — Камышлинский водопад и ГЭС, мост Царская охота, Катунские ванночки, Тавдинские пещеры и другие. В 55 километрах расположился город Горно-Алтайск.
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозка наземным транспортом: автобусы 17-19 мест
- Проживание в отеле «Эра Катуни»
- Завтраки, кроме дня приезда
- Экскурсионная программа (без входных билетов)
- Экскурсионное сопровождение гидом
- Экскурсия-бонус (будет объявлена дополнительно в автобусе)
- Фото и видео на телефон гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
- Трансфер из Новосибирска и обратно - 3 000 руб. /чел
- Завтрак в день приезда - средний чек 400 руб
- Обеды, ужины - средний чек 800 руб
- Входные билеты: Тавдинские пешеры - 500 руб. Долина Горных духов - 150 руб. Камышлинский водопад - 350 руб
- Моторафтинг - 800 руб
- Подъемник на Манжероке - 1500 руб
- Конная экскурсия к месту пастбища маралов - 3000 руб
- Экскурсия на Каракольские озера (обед включен) - 5 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
С собой берем пледы и подушечки для шеи в автобус, одежду по сезону, теплую одежду: носки, свитер, ветровку, 2 пары удобной обуви, на ребристой подошве без каблука, пижаму, сланцы, купальник, солнцезащитный крем 70+, очки, головной убор, гигиеническую помаду, средства личной гигиены, большое банное полотенце, термос, набор одноразовой посуды (для пикника), внешнее зарядное устройство, фонарик, маленький коврик-пенку, что бы сидеть на привале.
Вещи складываем в мягкие дорожные сумки (не чемоданы), берем с собой маленькие рюкзаки для экскурсий, закрытую обувь на резиновой подошве для сплава.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт в туре? Как лучше упаковать багаж?
- тип транспорта (автобус туристический, микроавтобус, внедорожник) и модель: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 43-47 мест (марка автобуса и модель по запросу);
- количество посадочных мест и наличие кондиционера: 18-47 мест, кондиционер есть.
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20 л.) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на детей 7-12 лет:
- при размещении взрослый + ребенок – 3%;
- при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка;
- при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.
Могу ли я остаться на несколько дней после тура?
Если хотите продлить отдых, у вас есть возможность остаться на одной из туристических баз у Катуни. Здесь доступны дополнительные активности: посещение острова Патмос, полёт на тарзанке через Чемальскую ГЭС, участие в сплаве по горной реке — всё для незабываемых впечатлений.
Дополнительный отдых организуем по вашему запросу за доп. плату.