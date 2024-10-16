Страна кочевников: индивидуальный тур по Монголии

Отправьтесь в уникальное путешествие по Монголии с индивидуальным маршрутом. Выбирайте даты, транспорт и достопримечательности по вашему вкусу
Представьте себе путешествие, где каждый аспект тура - от выбора города встречи до уровня комфорта в отелях - адаптирован под ваши желания. Индивидуальный тур по Монголии из Горно-Алтайска предлагает именно
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такой опыт.

Выберите продолжительность отдыха, способ передвижения и класс транспортного средства, а также те достопримечательности, которые хотели бы посетить. Это ваш шанс насладиться неповторимым путешествием, где каждый момент создан специально для вас.

Не упустите возможность увидеть Монголию так, как её видят местные жители, и при этом чувствовать себя комфортно и уютно на протяжении всего тура

5 причин купить этот авторский тур

  • 🌍 Индивидуальный маршрут
  • 🚗 Выбор транспорта
  • 🏨 Уровень комфорта
  • 📅 Гибкие даты
  • 🗺️ Уникальные достопримечательности
    • Страна кочевников: индивидуальный тур по Монголии
    Страна кочевников: индивидуальный тур по Монголии
    Страна кочевников: индивидуальный тур по Монголии
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Достопримечательности

    • Описание тура

    При заказе индивидуального тура по Монголии вы можете выбрать: От 4 дней из Горно Алтайска • в каком городе вас встретить;
    • способ передвижения и класс транспортного средства;
    • уровень комфорта при размещении в отелях или на базах;
    • даты и продолжительность тура;
    • достопримечательности.

    По запросу

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что включено
    • По договоренности с гидом (в зависимости от программы, продолжительности, размещения и т. д.)
    Что не входит в цену
    • По договоренности с гидом (в зависимости от программы, продолжительности, размещения и т. д.)
    Место начала и завершения?
    Горно-Алтайск Аэропорт, 1
    Когда и сколько длится?
    Когда: По запросу
    Экскурсия длится около 4 дней
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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