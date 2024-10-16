Представьте себе путешествие, где каждый аспект тура - от выбора города встречи до уровня комфорта в отелях - адаптирован под ваши желания. Индивидуальный тур по Монголии из Горно-Алтайска предлагает именно
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание тураПри заказе индивидуального тура по Монголии вы можете выбрать: От 4 дней из Горно Алтайска • в каком городе вас встретить;
- способ передвижения и класс транспортного средства;
- уровень комфорта при размещении в отелях или на базах;
- даты и продолжительность тура;
- достопримечательности.
По запросу
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- По договоренности с гидом (в зависимости от программы, продолжительности, размещения и т. д.)
Что не входит в цену
- По договоренности с гидом (в зависимости от программы, продолжительности, размещения и т. д.)
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск Аэропорт, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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