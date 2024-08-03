Кольцевой маршрут охватывает уникальную котловину Больших озёр, где можно полюбоваться разнообразным ландшафтом: горными вершинами, степными участками, многоводными реками и
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. В комфортных гостевых домах, отелях, кемпингах. Размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки со 2-го по 11-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно (обеды и ужины — в проверенных кафе по пути следования. Возможно самостоятельное приготовление ужина. При группе от 5 человек возьмём с собой повара).
Уровень сложности. Спокойный отдых и минимальное количество перемещений в основном на личном транспорте в рамках одного региона.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
По Чуйскому тракту до Кош-Агача
Встречаемся и после завтрака отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту. Вы увидите, почему его называют одной из самых красивых автодорог мира, и познакомитесь с его основными достопримечательностями.
Всего за день проедем 460 км, останавливаясь пофотографировать и подкрепиться. Ночь проведём в отеле Кош-Агача.
Прохождение границы, город Улгий
Встанем пораньше, позавтракаем и поедем к пограничному пункту Россия — Монголия в Ташанте, делая остановки для осмотра интересных локаций и фотосессий. После прохождения таможни пообедаем в монгольских юртах и отправимся в город Улгий. По приезде разместимся в отеле и пойдём знакомиться с городом. А ещё купим всё необходимое, и вы попробуете вкуснейшие монгольские буузы.
Всего за день проедем 170 км (5-10 часов на авто с остановками).
Отдых на озере Толбо-Нуур, прибытие в город Ховд
Утром по хорошей асфальтированной дороге отправляемся в город Ховд. По пути заедем на озеро Толбо-Нуур. Любители прохлады смогут искупаться. Мы сможем порыбачить, погуляем по окрестностям и отдохнём в живописной бухте. В городе окажемся к вечеру, разместимся в отеле и сходим поужинать в ресторан.
Всего за день проедем 225 км (5-7 часов на авто с остановками).
Озеро Дурген-Нуур
Сегодня рано утром выезжаем на озеро Дурген-Нуур. В пути — 5-6 часов. По дороге вас ждут пейзажи с огромными песчаными дюнами. Будем останавливаться, чтобы пофотографировать — кадры здесь получаются очень колоритные! По приезде отдохнём у водоёма, а вечером или вернёмся назад в Ховд, или разместимся в кемпинге на озере. Также будет возможность переночевать в палаточном лагере, который мы с вами можем поставить прямо на берегу на границе дюн и водной глади.
Всего за день проедем 500 км (12-14 часов с остановками).
Озеро Хяргас-Нуур
В этот день едем к солёному озеру Хяргаc-Нуур с пустынными берегами на высоте 1028 метров. Ходят слухи, что в водоёме проживает большое, неизвестное науке животное. Таинственное существо оставляет когтистые следы на пляже и издаёт трубные звуки жаркими ночами. Его никто никогда не видел, но на галечной косе в восточной части озера часто находили необычные следы, а среди выловленной здесь рыбы часто встречаются покусанные экземпляры, хотя в озере нет хищных рыб с зубами.
По приезде разместимся в уютном кемпинге и отдохнём у этого загадочного водоёма. Всего за день проедем 280 км (5-7 часов с остановками).
Отдых у озера
Сегодня — день отдыха. Отдыхаем у озера, гуляем, желающие могут порыбачить.
Озеро Уурэг-Нуур
Вас ждёт ещё одно солёное озеро — переезжаем к Уурэг-Нуур. Этот высокогорный водоём славится своей прозрачностью и располагается в небольшой межгорной котловине у подножия хребта Цагаан-Шувуу. Здесь живёт множество птиц, что привлекает к озеру фотографов и любителей рыбалки. А озёрная долина ранее была населена кочевниками и насчитывает тысячелетия истории — тут сохранились тюркские каменные изваяния, древние курганы и наскальные рисунки.
По приезде разместимся на уютной базе на берегу и насладимся единением с почти нетронутой цивилизацией природой. Всего за день проедем 240 км (5-7 часов с остановками).
Отдых на озере
Сегодня снова день отдыха. Вы сможете погулять и насладиться спокойствием и суровой красотой озера, понаблюдать за птицами.
Переезд в посёлок Акташ
Пора в обратный путь. Позавтракав, выезжаем в посёлок Акташ. Примерно через 4 часа окажемся на границе и после её прохождения продолжим движение. Снова полюбуемся видами высокогорных степей, окружённых снежными вершинами. Если позволит время, заедем на смотровую площадку, чтобы насладится пейзажами.
Всего за день проедем 340 км.
Путь в Узнезю, отдых
Выспавшись, первую половину дня посвятим дороге в Узнезю, останавливаясь в знаковых местах Чуйского тракта. По приезде разместимся в отеле, отдохнём, поужинаем и погреемся в баньке.
Всего за день проедем 340 км.
Отъезд
Утром отправляемся в аэропорт. Протяжённость пути составит 80 км.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|160 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все трансферы по маршруту на комфортных авто
- Завтраки со 2-го по 11-й дни
- Билеты на все посещаемые объекты
- Услуги водителя-гида
- Фото - и видеосъёмка
- Баня в Узнезе
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Личные расходы (сувениры, напитки и прочее)
- Проезд из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
- Видеофильм о путешествии - 15 000 руб