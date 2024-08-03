Озёра Монголии и Чуйский тракт: индивидуальный автотур

Начните путешествие в Горно-Алтайске, проезжая по живописному Чуйскому тракту до Монголии. Полюбуйтесь горными вершинами, степями и пустынями, отдыхая на озёрах
Путешествие начинается в Горно-Алтайске и продолжается по живописному Чуйскому тракту до Монголии.

Кольцевой маршрут охватывает уникальную котловину Больших озёр, где можно полюбоваться разнообразным ландшафтом: горными вершинами, степными участками, многоводными реками и
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пустынями.

Отдых на озёрах Толбо-Нуур, Дурген-Нуур, Хяргас-Нуур и Уурэг-Нуур включает рыбалку, наблюдение за птицами и медитацию у воды.

Тур рассчитан на вашу компанию, передвижение на комфортных авто, возможна ночёвка в палатках на берегу. Проживание в гостевых домах, отелях и кемпингах, питание включено. Тур подходит для детей от 12 лет, минимальное количество перемещений обеспечивает спокойный отдых

Озёра Монголии и Чуйский тракт: индивидуальный автотур
Озёра Монголии и Чуйский тракт: индивидуальный автотур
Озёра Монголии и Чуйский тракт: индивидуальный автотур
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В комфортных гостевых домах, отелях, кемпингах. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки со 2-го по 11-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно (обеды и ужины — в проверенных кафе по пути следования. Возможно самостоятельное приготовление ужина. При группе от 5 человек возьмём с собой повара).

Уровень сложности. Спокойный отдых и минимальное количество перемещений в основном на личном транспорте в рамках одного региона.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

По Чуйскому тракту до Кош-Агача

Встречаемся и после завтрака отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту. Вы увидите, почему его называют одной из самых красивых автодорог мира, и познакомитесь с его основными достопримечательностями.

Всего за день проедем 460 км, останавливаясь пофотографировать и подкрепиться. Ночь проведём в отеле Кош-Агача.

По Чуйскому тракту до Кош-АгачаПо Чуйскому тракту до Кош-АгачаПо Чуйскому тракту до Кош-АгачаПо Чуйскому тракту до Кош-Агача
2 день

Прохождение границы, город Улгий

Встанем пораньше, позавтракаем и поедем к пограничному пункту Россия — Монголия в Ташанте, делая остановки для осмотра интересных локаций и фотосессий. После прохождения таможни пообедаем в монгольских юртах и отправимся в город Улгий. По приезде разместимся в отеле и пойдём знакомиться с городом. А ещё купим всё необходимое, и вы попробуете вкуснейшие монгольские буузы.

Всего за день проедем 170 км (5-10 часов на авто с остановками).

Прохождение границы, город УлгийПрохождение границы, город УлгийПрохождение границы, город УлгийПрохождение границы, город Улгий
3 день

Отдых на озере Толбо-Нуур, прибытие в город Ховд

Утром по хорошей асфальтированной дороге отправляемся в город Ховд. По пути заедем на озеро Толбо-Нуур. Любители прохлады смогут искупаться. Мы сможем порыбачить, погуляем по окрестностям и отдохнём в живописной бухте. В городе окажемся к вечеру, разместимся в отеле и сходим поужинать в ресторан.

Всего за день проедем 225 км (5-7 часов на авто с остановками).

Отдых на озере Толбо-Нуур, прибытие в город ХовдОтдых на озере Толбо-Нуур, прибытие в город ХовдОтдых на озере Толбо-Нуур, прибытие в город ХовдОтдых на озере Толбо-Нуур, прибытие в город ХовдОтдых на озере Толбо-Нуур, прибытие в город Ховд
4 день

Озеро Дурген-Нуур

Сегодня рано утром выезжаем на озеро Дурген-Нуур. В пути — 5-6 часов. По дороге вас ждут пейзажи с огромными песчаными дюнами. Будем останавливаться, чтобы пофотографировать — кадры здесь получаются очень колоритные! По приезде отдохнём у водоёма, а вечером или вернёмся назад в Ховд, или разместимся в кемпинге на озере. Также будет возможность переночевать в палаточном лагере, который мы с вами можем поставить прямо на берегу на границе дюн и водной глади.

Всего за день проедем 500 км (12-14 часов с остановками).

Озеро Дурген-НуурОзеро Дурген-НуурОзеро Дурген-НуурОзеро Дурген-Нуур
5 день

Озеро Хяргас-Нуур

В этот день едем к солёному озеру Хяргаc-Нуур с пустынными берегами на высоте 1028 метров. Ходят слухи, что в водоёме проживает большое, неизвестное науке животное. Таинственное существо оставляет когтистые следы на пляже и издаёт трубные звуки жаркими ночами. Его никто никогда не видел, но на галечной косе в восточной части озера часто находили необычные следы, а среди выловленной здесь рыбы часто встречаются покусанные экземпляры, хотя в озере нет хищных рыб с зубами.

По приезде разместимся в уютном кемпинге и отдохнём у этого загадочного водоёма. Всего за день проедем 280 км (5-7 часов с остановками).

Озеро Хяргас-НуурОзеро Хяргас-НуурОзеро Хяргас-НуурОзеро Хяргас-Нуур
6 день

Отдых у озера

Сегодня — день отдыха. Отдыхаем у озера, гуляем, желающие могут порыбачить.

Отдых у озераОтдых у озераОтдых у озера
7 день

Озеро Уурэг-Нуур

Вас ждёт ещё одно солёное озеро — переезжаем к Уурэг-Нуур. Этот высокогорный водоём славится своей прозрачностью и располагается в небольшой межгорной котловине у подножия хребта Цагаан-Шувуу. Здесь живёт множество птиц, что привлекает к озеру фотографов и любителей рыбалки. А озёрная долина ранее была населена кочевниками и насчитывает тысячелетия истории — тут сохранились тюркские каменные изваяния, древние курганы и наскальные рисунки.

По приезде разместимся на уютной базе на берегу и насладимся единением с почти нетронутой цивилизацией природой. Всего за день проедем 240 км (5-7 часов с остановками).

Озеро Уурэг-НуурОзеро Уурэг-НуурОзеро Уурэг-Нуур
8 день

Отдых на озере

Сегодня снова день отдыха. Вы сможете погулять и насладиться спокойствием и суровой красотой озера, понаблюдать за птицами.

Отдых на озереОтдых на озереОтдых на озере
9 день

Переезд в посёлок Акташ

Пора в обратный путь. Позавтракав, выезжаем в посёлок Акташ. Примерно через 4 часа окажемся на границе и после её прохождения продолжим движение. Снова полюбуемся видами высокогорных степей, окружённых снежными вершинами. Если позволит время, заедем на смотровую площадку, чтобы насладится пейзажами.

Всего за день проедем 340 км.

Переезд в посёлок АкташПереезд в посёлок АкташПереезд в посёлок Акташ
10 день

Путь в Узнезю, отдых

Выспавшись, первую половину дня посвятим дороге в Узнезю, останавливаясь в знаковых местах Чуйского тракта. По приезде разместимся в отеле, отдохнём, поужинаем и погреемся в баньке.

Всего за день проедем 340 км.

Путь в Узнезю, отдыхПуть в Узнезю, отдыхПуть в Узнезю, отдых
11 день

Отъезд

Утром отправляемся в аэропорт. Протяжённость пути составит 80 км.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет160 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все трансферы по маршруту на комфортных авто
  • Завтраки со 2-го по 11-й дни
  • Билеты на все посещаемые объекты
  • Услуги водителя-гида
  • Фото - и видеосъёмка
  • Баня в Узнезе
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы (сувениры, напитки и прочее)
  • Проезд из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • Видеофильм о путешествии - 15 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:00
Завершение: Горно-Алтайск, 09:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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