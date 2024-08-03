Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В комфортных гостевых домах, отелях, кемпингах. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки со 2-го по 11-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно (обеды и ужины — в проверенных кафе по пути следования. Возможно самостоятельное приготовление ужина. При группе от 5 человек возьмём с собой повара).

Уровень сложности. Спокойный отдых и минимальное количество перемещений в основном на личном транспорте в рамках одного региона.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.