В своих ущельях она создала удивительной красоты озера, которые являются настоящими сокровищами Алтая. А
Программа тура по дням
Город Горно-Алтайск, музей Рериха, поселок Замульта
09:30-10:00 Сбор группы в центре города и в аэропорту г. Горно-Алтайск.
Собравшись вместе, едем в горы!
По пути сделаем остановку на обед и обязательно посетим очень интересный музей Николая Рериха.
Музей создан в доме, где давным-давно останавливался Николай со своей семьей.
В музее увидим оригиналы его картин, фотографии сыновей и очень интересной дамы сердца Рериха.
Этот музей впечатляет очень многих наших туристов!
К вечеру приедем в пос. Замульта.
Здесь расположимся в гостинице, где будет жить в течение всего тура.
Активная часть тура на Алтай: 440 км на микроавтобусе (около 7-8 часов); 1,5 км пешком.
Нижнее Мультинское, Среднее Мультинское озеро и перекат Шумы
С самого утра отправляемся в горы, смотреть на Мультинские озера!
Сегодня впервые будем ехать на местной машине ГАЗ-66 или УАЗике.
Это внедорожники, которые проедут везде.
Сегодня нас ждут любимые озера туристов – Нижнее и Среднее Мультинские!
Когда подходишь к берегу Нижнего озера – кажется, что стоишь на берегу моря.
Озеро огромное, его длина 2300 м.
Вдоль озера проходит тропинка для туристов.
Обязательно пойдем по ней, чтобы выйти к Среднему озеру.
Среднее – это водоем чуть меньших размеров, его длина 1990 м – это почти 2 километра!
Своему младшему брату оно уступает лишь по длине, а вот по красоте озера смело могут соперничать между собой.
Возле Среднего уже видны вдалеке снежные шапки гор, а еще здесь же находится перекат Шумы.
Именно в этом месте вода вытекает из Среднего озера и, словно река среди огромных камней, течет и впадает в Нижнее.
Сегодня визуально очень красивый, а в пешеходном плане очень легкий день.
Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (2 часа в одну сторону). 4,7 км пешком, перепад высот 1620-1660 м, продолжительность трекинга 4-5 часов.
Красная гора и три горных озера
Природа Алтая умеет создавать очень непохожие друг на друга озера.
И сегодня Вы в этом убедитесь!
Транспорт повышенной проходимости повезет нас в этот день на Красную гору.
Гора богата марганцем и железом, за что и получила свое название.
А еще гора богата озерами, сегодня увидим три местных водоема.
На Мульте мы с вами видели озера, которые окружены густым лесом.
Здесь же пейзаж будет совершенно иной!
Вокруг второго и третьего озера будут алтайские луга, низкая трава пестрые цветы.
Два озера лежат каждый в своем каре – глубокой выемке в ландшафте гор.
Озера красивые, изумрудные, а между собой они соединены небольшим ручьем с водопадом.
Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (около 3 часов в одну сторону). 5,5 км пешком, перепад высот 1910-2350 м, продолжительность трекинга 4-5 часов.
Гора Филаретка
Сегодня отдохнем от длинных переездов и отправимся на соседнюю гору Филаретка.
Давным-давно в этих местах жил отшельник Филарет, по имени которого и названа гора.
Это место уединенное, комфортное для души.
Нас ждет подъем на вершину.
Да, здесь будет ощутимый перепад высот и придется идти все время вверх!
Но вы же, знаете, что мы не просто так идем в гору!
Во-первых, в конце маршрута будет вкусный обед.
А во-вторых, нам откроются потрясающие виды на зеленую Уймонскую долину.
Увидим Катунский, Теректинский хребты и долину реки Мульта.
Активная часть тура на Алтай: 6,8 км пешком, перепад высот 950-1640 м, продолжительность трекинга 6-7 часов.
Слияние рек Аккема и Катуни
Поехали, посмотрим, что же находится за пределами наших сел Мульта и Замульта!
Кроме гор и озер, гордость Алтая – это реки.
Здесь более 17 000 рек, а их общая протяженность более 51 000 км!
Отдыхая на Алтае, вы узнаете о главных реках этих мест: здесь живет величественная Катунь, строптивый Чулышман, Бия, Чуя, Аккем, Кучерла.
В этот день поедем поглубже в горы, чтобы посмотреть место слияния рек Аккем и Катунь.
Реки Алтая интересны тем, что они имеют разный цвет.
И очень эффектно смотрится, когда сливаются воедино две реки!
Аккем имеет молочный цвет, а Катунь имеет цвет от коричневого до изумрудного.
Соединившись вместе, какое- то время воды этих рек бегут рядом и каждая несет свой цвет.
Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (110 км туда и обратно). 5 км пешком, продолжительность маршрута около 9 часов.
Озеро и водопад Куйгук
Начало маршрута на внедорожнике нам уже известно, вновь едем в сторону Мультинских озер.
Но сегодня пойдем по совершенно новой тропе.
Озеро Куйгук всегда потрясает туристов своим невероятным цветом.
Оно бирюзовое, лазурное, порой в нем есть оттенки голубого цвета.
Одним словом, так и хочется сказать, что оно невероятное!
Когда сидишь возле этого озера, трудно поверить, что это натуральный цвет воды.
Пейзаж украшают изящные кедры, а на соседних горах местами все еще лежит снег.
Эта картина достойна журнала National Geographic!
Также на этом маршруте бонусом увидим эффектный водопад и нижнее озеро Куйгук.
Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (2 часа в одну сторону). 20,8 км пешком, перепад высот 1630-2020 м, продолжительность трекинга 7-8 часов.
Башталинское озеро. Панорама на гору Белуха
Башталинское плато находится на высоте 2300 м, а это означает, что мы снова поднимемся выше зоны леса!
Сегодня увидим один водоем, но обязательно красивый!
Башталинское озеро имеет ледниковое происхождение, оно также находится в каре.
Когда смотришь на него с высоты, кажется, что стоишь на вершине вулкана, в кратере которого раскинулось прекрасное озеро.
Откроем Вам секрет: в эти места мы едем не только из-за озера.
Именно с Башталинского плато в ясную погоду можно увидеть Белуху – самую желанную гору этих мест, белоснежную алтайскую красавицу.
Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (около 3 часов в одну сторону). 4 км пешком, перепад высот 2350-2150-2350 м, продолжительность трекинга 3-4 часа.
Возвращение в Горно-Алтайск
Наше путешествие подошло к концу.
Возвращаемся в город Горно-Алтайск.
16:00-17:00 Возвращение в г. Горно-Алтайск.
Активная часть: 440 км на микроавтобусе (около 7-8 часов).
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура на Алтай может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты
|2-местное
|доплата за 1-местное
|30 июня-07 июля
|69 600
|25 000
В даты 22-29 июня 2024 г. тур экспериментальный. Инструктор Лесничая Александра знает часть маршрута, но некоторые места посетит впервые. Инструктор Александра имеет опыт руководства группами в горах с 2018 г.
Варианты проживания
Парк-отель «Роща»
Двухместное размещение в номерах. У Вас будет все необходимое для комфортного проживания: место для крепкого сна, душевая комната и панорамный вид на лес.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Проезды по маршруту на горном транспорте (ГАЗ-66 или УАЗик)
- Проживание в пос. Замульта в парк-отеле «Роща», двухместные номера. Удобства в номере
- Двухразовое питание: готовые завтраки (день 2-8) - шведский столобед (день2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Готовые завтраки (день 2-8) - шведский стол
- Обед (день2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах)
- Групповая аптечка
- Входные билеты в музей Рериха
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание: обед во время переезда в 1 - и 7 - день, ужины. Стоимость питания в кафе: 600-800 руб
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С, крайне редко температура может опускаться до +3… +5С;
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для ходьбы в номере);
- резиновые сапоги (для ходьбы возле турбазы);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка. Для завтраков и ужинов необходимо иметь личную посуду. Во время обеда в горах инструктор делает чай, берите с собой не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- перчатки (может быть холодно на высокогорных маршрутах);
- шапка;
- термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
- наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли сотовая связь?
Мобильная связь по маршруту: ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует. Инфраструктура. Есть кафе, небольшие магазины.
Какие особенности тура?
В даты 22-29 июня 2024 г. тур экспериментальный. Инструктор Лесничая Александра знает часть маршрута, но некоторые места посетит впервые. Инструктор Александра имеет опыт руководства группами в горах с 2018 г.
В некоторые даты одновременно проходит палаточный и гостиничный тур (Горный лагерь и Треккинг), в каждом из которых указан один и тот же инструктор. В таких случаях обе группы (Горный лагерь и Треккинг) объединяются вместе во время треккинга на маршрутах и отдыхают под руководством одного инструктора.