2 день

Нижнее Мультинское, Среднее Мультинское озеро и перекат Шумы

С самого утра отправляемся в горы, смотреть на Мультинские озера!

Сегодня впервые будем ехать на местной машине ГАЗ-66 или УАЗике.

Это внедорожники, которые проедут везде.

Сегодня нас ждут любимые озера туристов – Нижнее и Среднее Мультинские!

Когда подходишь к берегу Нижнего озера – кажется, что стоишь на берегу моря.

Озеро огромное, его длина 2300 м.

Вдоль озера проходит тропинка для туристов.

Обязательно пойдем по ней, чтобы выйти к Среднему озеру.

Среднее – это водоем чуть меньших размеров, его длина 1990 м – это почти 2 километра!

Своему младшему брату оно уступает лишь по длине, а вот по красоте озера смело могут соперничать между собой.

Возле Среднего уже видны вдалеке снежные шапки гор, а еще здесь же находится перекат Шумы.

Именно в этом месте вода вытекает из Среднего озера и, словно река среди огромных камней, течет и впадает в Нижнее.

Сегодня визуально очень красивый, а в пешеходном плане очень легкий день.

Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (2 часа в одну сторону). 4,7 км пешком, перепад высот 1620-1660 м, продолжительность трекинга 4-5 часов.