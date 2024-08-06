Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы

Алтай – бесконечно красивый и любимый нами регион! Природа украсила этой край густыми лесами, потрясающими лиственницами, кедрами.

В своих ущельях она создала удивительной красоты озера, которые являются настоящими сокровищами Алтая. А
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еще здесь горы просто повсюду и ими хочется восхищаться каждый день.

В нашем туре мы собрали самые красивые и эффектные озера Уймонской долины: увидим знаменитые Мультинские озера, бирюзовое озеро Куйгук, Башталинское, три озера Красной горы.

Это будет невероятно красиво! А также для Вас отдых будет проходить в очень новой и комфортной гостинице, что для Алтая огромная редкость.

5
3 отзыва
Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы
Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы
Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Город Горно-Алтайск, музей Рериха, поселок Замульта

09:30-10:00 Сбор группы в центре города и в аэропорту г. Горно-Алтайск.

Собравшись вместе, едем в горы!

По пути сделаем остановку на обед и обязательно посетим очень интересный музей Николая Рериха.

Музей создан в доме, где давным-давно останавливался Николай со своей семьей.

В музее увидим оригиналы его картин, фотографии сыновей и очень интересной дамы сердца Рериха.

Этот музей впечатляет очень многих наших туристов!

К вечеру приедем в пос. Замульта.

Здесь расположимся в гостинице, где будет жить в течение всего тура.

Активная часть тура на Алтай: 440 км на микроавтобусе (около 7-8 часов); 1,5 км пешком.

Город Горно-Алтайск, музей Рериха, поселок ЗамультаГород Горно-Алтайск, музей Рериха, поселок ЗамультаГород Горно-Алтайск, музей Рериха, поселок Замульта
2 день

Нижнее Мультинское, Среднее Мультинское озеро и перекат Шумы

С самого утра отправляемся в горы, смотреть на Мультинские озера!

Сегодня впервые будем ехать на местной машине ГАЗ-66 или УАЗике.

Это внедорожники, которые проедут везде.

Сегодня нас ждут любимые озера туристов – Нижнее и Среднее Мультинские!

Когда подходишь к берегу Нижнего озера – кажется, что стоишь на берегу моря.

Озеро огромное, его длина 2300 м.

Вдоль озера проходит тропинка для туристов.

Обязательно пойдем по ней, чтобы выйти к Среднему озеру.

Среднее – это водоем чуть меньших размеров, его длина 1990 м – это почти 2 километра!

Своему младшему брату оно уступает лишь по длине, а вот по красоте озера смело могут соперничать между собой.

Возле Среднего уже видны вдалеке снежные шапки гор, а еще здесь же находится перекат Шумы.

Именно в этом месте вода вытекает из Среднего озера и, словно река среди огромных камней, течет и впадает в Нижнее.

Сегодня визуально очень красивый, а в пешеходном плане очень легкий день.

Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (2 часа в одну сторону). 4,7 км пешком, перепад высот 1620-1660 м, продолжительность трекинга 4-5 часов.

Нижнее Мультинское, Среднее Мультинское озеро и перекат ШумыНижнее Мультинское, Среднее Мультинское озеро и перекат ШумыНижнее Мультинское, Среднее Мультинское озеро и перекат ШумыНижнее Мультинское, Среднее Мультинское озеро и перекат Шумы
3 день

Красная гора и три горных озера

Природа Алтая умеет создавать очень непохожие друг на друга озера.

И сегодня Вы в этом убедитесь!

Транспорт повышенной проходимости повезет нас в этот день на Красную гору.

Гора богата марганцем и железом, за что и получила свое название.

А еще гора богата озерами, сегодня увидим три местных водоема.

На Мульте мы с вами видели озера, которые окружены густым лесом.

Здесь же пейзаж будет совершенно иной!

Вокруг второго и третьего озера будут алтайские луга, низкая трава пестрые цветы.

Два озера лежат каждый в своем каре – глубокой выемке в ландшафте гор.

Озера красивые, изумрудные, а между собой они соединены небольшим ручьем с водопадом.

Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (около 3 часов в одну сторону). 5,5 км пешком, перепад высот 1910-2350 м, продолжительность трекинга 4-5 часов.

Красная гора и три горных озераКрасная гора и три горных озераКрасная гора и три горных озера
4 день

Гора Филаретка

Сегодня отдохнем от длинных переездов и отправимся на соседнюю гору Филаретка.

Давным-давно в этих местах жил отшельник Филарет, по имени которого и названа гора.

Это место уединенное, комфортное для души.

Нас ждет подъем на вершину.

Да, здесь будет ощутимый перепад высот и придется идти все время вверх!

Но вы же, знаете, что мы не просто так идем в гору!

Во-первых, в конце маршрута будет вкусный обед.

А во-вторых, нам откроются потрясающие виды на зеленую Уймонскую долину.

Увидим Катунский, Теректинский хребты и долину реки Мульта.

Активная часть тура на Алтай: 6,8 км пешком, перепад высот 950-1640 м, продолжительность трекинга 6-7 часов.

Гора ФилареткаГора ФилареткаГора ФилареткаГора Филаретка
5 день

Слияние рек Аккема и Катуни

Поехали, посмотрим, что же находится за пределами наших сел Мульта и Замульта!

Кроме гор и озер, гордость Алтая – это реки.

Здесь более 17 000 рек, а их общая протяженность более 51 000 км!

Отдыхая на Алтае, вы узнаете о главных реках этих мест: здесь живет величественная Катунь, строптивый Чулышман, Бия, Чуя, Аккем, Кучерла.

В этот день поедем поглубже в горы, чтобы посмотреть место слияния рек Аккем и Катунь.

Реки Алтая интересны тем, что они имеют разный цвет.

И очень эффектно смотрится, когда сливаются воедино две реки!

Аккем имеет молочный цвет, а Катунь имеет цвет от коричневого до изумрудного.

Соединившись вместе, какое- то время воды этих рек бегут рядом и каждая несет свой цвет.

Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (110 км туда и обратно). 5 км пешком, продолжительность маршрута около 9 часов.

Слияние рек Аккема и КатуниСлияние рек Аккема и КатуниСлияние рек Аккема и КатуниСлияние рек Аккема и Катуни
6 день

Озеро и водопад Куйгук

Начало маршрута на внедорожнике нам уже известно, вновь едем в сторону Мультинских озер.

Но сегодня пойдем по совершенно новой тропе.

Озеро Куйгук всегда потрясает туристов своим невероятным цветом.

Оно бирюзовое, лазурное, порой в нем есть оттенки голубого цвета.

Одним словом, так и хочется сказать, что оно невероятное!

Когда сидишь возле этого озера, трудно поверить, что это натуральный цвет воды.

Пейзаж украшают изящные кедры, а на соседних горах местами все еще лежит снег.

Эта картина достойна журнала National Geographic!

Также на этом маршруте бонусом увидим эффектный водопад и нижнее озеро Куйгук.

Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (2 часа в одну сторону). 20,8 км пешком, перепад высот 1630-2020 м, продолжительность трекинга 7-8 часов.

Озеро и водопад КуйгукОзеро и водопад КуйгукОзеро и водопад КуйгукОзеро и водопад Куйгук
7 день

Башталинское озеро. Панорама на гору Белуха

Башталинское плато находится на высоте 2300 м, а это означает, что мы снова поднимемся выше зоны леса!

Сегодня увидим один водоем, но обязательно красивый!

Башталинское озеро имеет ледниковое происхождение, оно также находится в каре.

Когда смотришь на него с высоты, кажется, что стоишь на вершине вулкана, в кратере которого раскинулось прекрасное озеро.

Откроем Вам секрет: в эти места мы едем не только из-за озера.

Именно с Башталинского плато в ясную погоду можно увидеть Белуху – самую желанную гору этих мест, белоснежную алтайскую красавицу.

Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (около 3 часов в одну сторону). 4 км пешком, перепад высот 2350-2150-2350 м, продолжительность трекинга 3-4 часа.

Башталинское озеро. Панорама на гору БелухаБашталинское озеро. Панорама на гору БелухаБашталинское озеро. Панорама на гору БелухаБашталинское озеро. Панорама на гору Белуха
8 день

Возвращение в Горно-Алтайск

Наше путешествие подошло к концу.

Возвращаемся в город Горно-Алтайск.

16:00-17:00 Возвращение в г. Горно-Алтайск.

Активная часть: 440 км на микроавтобусе (около 7-8 часов).

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура на Алтай может быть изменен.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Даты2-местноедоплата за 1-местное
30 июня-07 июля69 60025 000

В даты 22-29 июня 2024 г. тур экспериментальный. Инструктор Лесничая Александра знает часть маршрута, но некоторые места посетит впервые. Инструктор Александра имеет опыт руководства группами в горах с 2018 г.

Варианты проживания

Парк-отель «Роща»

7 ночей

Двухместное размещение в номерах. У Вас будет все необходимое для комфортного проживания: место для крепкого сна, душевая комната и панорамный вид на лес.

Парк-отель «Роща»Парк-отель «Роща»Парк-отель «Роща»Парк-отель «Роща»Парк-отель «Роща»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Проезды по маршруту на горном транспорте (ГАЗ-66 или УАЗик)
  • Проживание в пос. Замульта в парк-отеле «Роща», двухместные номера. Удобства в номере
  • Двухразовое питание: готовые завтраки (день 2-8) - шведский столобед (день2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Готовые завтраки (день 2-8) - шведский стол
  • Обед (день2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в музей Рериха
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание: обед во время переезда в 1 - и 7 - день, ужины. Стоимость питания в кафе: 600-800 руб
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С, крайне редко температура может опускаться до +3… +5С;
  • флиска;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • шлепки (для ходьбы в номере);
  • резиновые сапоги (для ходьбы возле турбазы);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, тарелка. Для завтраков и ужинов необходимо иметь личную посуду. Во время обеда в горах инструктор делает чай, берите с собой не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • подпопник;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • перчатки (может быть холодно на высокогорных маршрутах);
  • шапка;
  • термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
  • наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли сотовая связь?

Мобильная связь по маршруту: ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует. Инфраструктура. Есть кафе, небольшие магазины.

Какие особенности тура?

В даты 22-29 июня 2024 г. тур экспериментальный. Инструктор Лесничая Александра знает часть маршрута, но некоторые места посетит впервые. Инструктор Александра имеет опыт руководства группами в горах с 2018 г.

В некоторые даты одновременно проходит палаточный и гостиничный тур (Горный лагерь и Треккинг), в каждом из которых указан один и тот же инструктор. В таких случаях обе группы (Горный лагерь и Треккинг) объединяются вместе во время треккинга на маршрутах и отдыхают под руководством одного инструктора.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
6 авг 2024
Тур очень понравился, Домбай прекрасен! Подобралась отличная группа, хотим выразить благодарность инструктору Шаронову Сергею. Ответственный, спокойный, профессионал своего дела. Спасибо большое!
А
2 авг 2024
Понравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие и наслаждаться окружающей природой. Особое спасибо организаторам за подготовленных инструкторов. Ребята настоящие профессионалы, лидеры группы, открытые для общения. Грустно было только расставаться с ними, с группой, ну и с Кавказом тоже.
Понравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие иПонравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие иПонравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие иПонравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие иПонравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие и
М
1 авг 2024
Очень осталась довольна организатором. Буду еще планировать отдых с принимающей стороной.
Очень осталась довольна организатором. Буду еще планировать отдых с принимающей стороной.Очень осталась довольна организатором. Буду еще планировать отдых с принимающей стороной.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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