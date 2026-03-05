Описание тура
Алтай!
Великий, могучий, любимый. Место исполнения желаний и невероятной красоты и силы.
Золотая Земля.
Драгоценные Женщины!
Приглашаем Вас в волшебное путешествие со смыслом, на красивейшую Мистерию мягкую, бережную, наполненную чудесами и любовью. Многосюжетную, с накопительным трансформационным эффектом.
Путешествие для тех, кто хочет и готов создать свой звездопад событий, расправить крылья, почувствовать себя абсолютно свободными и расслаблено счастливыми!
Программа тура по дням
Дух Волшебства
Прилет в Горно-Алтайск или Новосибирск 19 июля или 7 августа (у нас две даты заезда) любым удобным Вам рейсом в течении дня.
Наша усадьба находится в деревне Аскат, удобнее всего добираться от аэропорта Горно-Алтайска - около часа на автомобиле или автобусе.
По Вашему желанию организуем трансфер, пришлем за Вами машину в аэропорт.
В течении дня ждем всех прекрасных Участниц в нашей Усадьбе. Познакомимся, уютно разместим и вкусно угостим, попьем знаменитого алтайского чая с мёдом со своей пасеки, расскажем подробности предстоящего путешествия, ответим на все вопросы.
Вы будете жить в чудесной Усадьбе, в самом сердце Аската. Красивейшее место, на опушке леса, в окружении величественных гор. В шаговой доступности до лазурной красавицы Катуни и целительного серебряного источника. Большая ухоженная территория в цветах, своя пасека и огород, русская баня на дровах, качели, сад, кострище. Уютные, чистые, дышащие лесом, номера со всеми удобствами. Возможно одноместное, двухместное и трёхместное размещение.
День проведем в Аскате. В зависимости от времени Вашего приезда, накормим вкусным домашним завтраком и/или обедом! Погуляем по живописным местам, подключимся к силе Алтая, подышим чудесным горным воздухом, травами и ароматами.
Вечером Вас ждёт великолепный ужин от нашего шеф-повара из фермерских натуральных продуктов.
Для Вас готовит Леонид Садовников - душевный повар и проводник в мир удивительных вкусов!
Леонид профессиональный шеф-повар, с опытом работы более 20 лет. Владеет кухнями разных стран, с душой и трепетом подходит к качеству, балансу и выбору продуктов, готовит с заботой о вашем здоровье!
Еда, приготовленная Лёней, воистину волшебна, и это не просто слова. Блюда готовятся им под прекрасную музыку, в благости и гармонии!
А главное, они пропитаны тем, что он в них закладывает — энергиями любви, вдохновения, изобилия.
После ужина проведем открывающий Женский Круг, у костра, под мерцающим звездным небом. Запустим во Вселенную свои сокровенные намерения на путешествие и Мистерию. Дадим импульс, активируем желанное, засвидетельствуем. Начертаем его архитектурно и нажмем энергетически на запуск его программы!
Будет здорово, если Вы приедете к нам со своим личным запросом, что Вы хотите проявить/раскрыть/привлечь в свою драгоценную жизнь. Запустим свое будущее! Алтай - живой и слышащий, уникальное магическое место силы, где все желания, идущие от сердца, воплощаются!
Если Вы немножко запутались в своих желаниях и намерениях, не слышите себя и свое сердце, Вам поможет волшебный эликсир Внутренней темноты. Красивая медитация соприкосновения с самой глубокой частью себя, с тем, что скрыто за суетой, шумом мысли и внешними ролями. Она отправит Вас в пространство силы, тишины и покоя. В место, где рождается истина, где только Ваша природа, Ваша энергия, Ваша глубина.
Творчество И Вдохновение
с 9 утра Вас ждёт вкуснейший фермерский завтрак от шеф-повара! Если захочется подольше поспать, не проблема, накормим в любое время!
Примерно в 11 утра начнём знакомство с женскими даосскими практиками счастливой жизни. Все практики на нашей Мистерии - базовые, легкие в исполнении, очень приятные и подходят всем женщинам, независимо от возраста и подготовки. Подойдут как новичкам, так и практикующим! Продолжительность занятия 30-60 минут.
Участие в практиках по желанию, можно приехать и просто расслабиться, выдохнуть, наполниться энергией и прожить вместе певучее звенящее волшебство моментов!
Ведёт Мистерию Ирина Moon - проводник в мир тайных знаний и телесно- энергетических практик.
Даосские практики, цигун и женская тантра.
Дыхание и Движение. Музыка и Голос. Любовь и Эрос. Душа и Тело. Дух волшебства и творчество.
Мастер создает процесс индивидуально, мягко и бережно, под личный запрос каждой Участницы группы, в живом целительном потоке. В процессе Мистерии будут переданы тайные знания и практики, дары и ключи касающиеся лично Вашего намерения - как самым наилучшим и красивым образом вывести его из тонкого плана в материальный. Как его проявить.
Начнем наше знакомство с супер оздоравливающего и омолаживающего комплекса упражнений 5 Тибетских жемчужин для тонкого контакта с телом, разгрузки психики и глубокого расслабления. Для иммунитета, здоровья суставов, клеток и всех систем организма. Идеален для направления своей энергии на желаемое. И, конечно, для роскошного настроения!
Попробуйте, Вам обязательно понравится!
После лёгкого приятного занятия отправимся в путешествие по местам красоты и силы нашего Аската.
В Аскат отовсюду съезжаются талантливые творческие люди. Место с необычайной энергетикой притягивает словно магнитом, пробуждает творческие способности, наполняет силой и вдохновением. Художники, резчики по дереву, мастера по росписи, поэты и музыканты кого здесь только нет!
Вы удивитесь разнообразию интересных вещей и предметов искусства, которые расположились в небольшом городке.
Это инструменты разных народов мира, предметы для ритуалов и шаманских обрядов, картинные галереи, традиционные полотна с пейзажами на войлоке (эксклюзив Алтая). А еще ювелирные изделия, украшения и одежда, расписные тарелки, предметы интерьера и другие невероятные вещи.
Большой выбор мастер-классов на любой вкус, так что можно получить классный опыт и открыть в себе новые грани и таланты! Для интересующихся буддизмом, важно будет, что небольшое село является центром одного из современных направлений буддизма. Здесь проводятся духовные практики и съезды буддистов из разных стран. И они не просто так выбрали Аскат своим домом под ним находятся подземные озера с артезианской водой и зашкаливающей энергетикой.
Так что Аскат смело можно назвать одним из мощнейших Мест Силы на земле.
Мы погуляем по уникальной деревне мастеров, заглянем в его самые интересные и живописные уголки, а затем спустимся в устье реки Катунь к секретному месту - волшебному камню, наполняющему энергией.
В этом месте проведем небольшую практику соединения со стихией Земли и энергией Алтая. Практика дает связь с корнями, наполняет спокойствием, уверенностью, жизненной силой, помогает выйти из чужих ролей и искажений. Выравнивает личные границы. Возвращает себе Себя.
К трем часам вернёмся в усадьбу на обед.
После обеда свободное время до ужина. Можно отдохнуть, погулять в лесу, у реки, по Аскату и его живописным окрестностям. Или сделать великолепный массаж тела по нашим проверенным рекомендациям.
19.00 Вкуснейший домашний ужин от шеф-повара.
21.00 Русская баня на дровах для всех желающих, чай с душистыми Алтайскими травами и мёдом, душевные посиделки у костра и обмен мирами.
Сокровища Чемала
С 9 утра вкуснейший фермерский завтрак.
После завтрака телесно-энергетическая практика для оздоровления, питания и укрепления позвоночника. Для мягкой подвижности и гибкости. Для костной и нервной систем.
Волна Шу - размягчает тело, снимает напряжение и приводит в базовое женское природное состояние. Запускает движение оргазмической энергии по телу. Через Волну Шу массируются важнейшие точки на нашем позвоночнике, которые поставляют энергию во все 12 внутренних органов.
После практики отправимся в путешествие по Чемальскому тракту, на остров Патмос и окрестности.
Горный Алтай необычайно красив.
Но Чемальскому краю алтайская природа отдала всё лучшее. Живительный воздух, насыщенный ароматами целебных трав. Острые скалы, похожие на клыки дракона. Льдистые водопады и глубокие озёра, прогретые жарким солнцем. Природная магия, пробирающая до мурашек! Мы покажем вам самые живописные и удивительные места Чемала:
Таинственный остров Патмос - место, о котором гласят легенды и предания. По подвесному мосту пройдем к возведенному там, знаменитому скиту Иоанна Богослова - женскому сакральному месту силы. В скале недалеко от скита высечен образ Богородицы.
Увидим Камышлинский водопад, урочище Че-Чкыш - долину горных Духов, с его смотровыми и парком внутри скал, а в древних петроглифах почувствуем силу посланий миру на заре человечества.
Вернемся домой к ужину, счастливые и наполненные впечатлениями, красотой и магией этих удивительных мест.
Отдых.
Голос И Звук
С 9 утра домашний фермерский завтрак, после Голосовая красивейшая практика чакропения.
Практика очищает, структурирует и наполняет все семь энергетических центров. Дает свободу, лёгкость и жизненную силу для раскрытия и масштабирования своей проявленности в жизни. Открывает сердце и наполняет его любовью.
После завтрака прогуляемся по лесу к серебряному источнику. Источник исцеляет, снимает омрачения ума, очищает от негативных мыслей и программ, наполняет ясностью, чистотой и радостью.
А после поднимемся на гору Менжелик, место силы и духов Алтая. Подняться на гору несложно, подъем займёт около получаса. Оттуда открываются потрясающие виды, от которых не оторвать глаз! Созерцание, любование и внутренняя тишина под звуки варгана.
К трем часам вернёмся в Усадьбу на горячий домашний обед. Свободное время для ваших активностей или отдыха, массажей и всего что пожелаете!
19.00 Вкуснейший ужин от шеф-повара.
Звуковые ванны.
После ужина, для желающих, красивая звуковая сессия с тибетскими поющими чашами.
Практика проходит в звуковом шатре на берегу Катуни.
Практика с поющими чашами снимает зажимы и напряжение в теле, перезагружает ресурсы организма, поднимает настроение и очень расслабляет. Запускаются процессы самовосстановления и исцеления, приходят образы, картинки, озарения, ответы на вопросы.
Сессию ведет Берегиня Алтая - уникальный мастер и проводник в мир удивительно целительных звуков.
Движение И Созерцание
Утром Вас ждёт вкуснейший деревенский завтрак, а после мы отправимся в захватывающее путешествие на целый день по легендарному Чуйскому тракту, который по версии журнала National Geographic, входит в топ-рейтинг 10 самых красивых дорог мира!
Чуйский тракт - один огромный памятник природы, путешествуя по нему, мы будем любоваться постоянной сменой разноцветных горных массивов, изрезанных извилистыми руслами бурных рек. Увидим красивейшие террасы, водопады и речные пороги, загадочные перевалы с мощнейшей энергетикой - ведь все перевалы на Алтае являются местом силы и трансформации.
Полюбуемся на слияние двух рек, Чуи и Катуни — одно из самых завораживающих мест на Чуйском тракте. Отсюда открывается невероятный вид на долину, где вода серой и непрозрачной реки Чуя смешивается с прозрачной ярко бирюзовой рекой Катунь. Место силы и красоты, исполняющее желания женщин, направленные на любовь и счастливое партнёрство.
Заглянем в Урочище Калбак-Таш, где расположен уникальный археологический памятник, включающий в себя сотни петроглифов (наскальных рисунков) и посетим настоящее чудо природы - магическое Гейзеровое озеро.
Вернемся в усадьбу к домашнему ужину.
Перед сном, для всех желающих Медовое Дыхание - маленькая дыхательная медитация любви к себе. Глубокое соединение с собой, своей женской природой, своими истинными желаниями и потребностями.
Отдых.
Любовь И Эрос
С 9 утра вкуснейший домашний завтрак.
11.00 Даосские практики.
Лунное лоно любви - роскошные упражнения для мышц тазового дна, снятия напряжения, царского кровообращения и женского отменного здоровья.
Медовые врата - сексуальная даосская практика оргазмического импульса и искусства наслаждения. Участие по желанию.
Свободное время.
Можем организовать сессию ароматерапии, чем также славится Аскат, вместе с мастером подобрать свой собственный уникальный аромат-медицину под любой запрос.
Можете позагорать в саду нашей усадьбы или погулять по Аскату, сходить на мастер-классы, в арт-галереи, покататься на лошадях, сделать шаманский целительный массаж - порекомендуем и запишем к проверенному великолепному мастеру, обладающему уникальными шаманскими техниками.
15.00 Домашний обед.
Свободное время.
Творческий вечер и ужин на природе.
Роскошное барбекю, пряный ароматный глинтвейн, музыка, поэзия, свобода, творчество!
Если будет импульс, Вы можете проявиться на вечере - с чем-то, что, возможно, давно хотели явить Миру, раскрыть в себе и поделиться с окружающими. А можете просто побыть зрителем в общем поле тепла, вдохновения, любви.
Сила Рода
После фермерского завтрака, отправимся на прогулку в удивительной красоты лес.
В живописном месте, на поляне, проведем телесно-энергетическую красивую практику Соединения с энергией Рода. Почувствуем единую цепочку жизни, связь со своим Родом, получим ответы на вопросы, помощь, поддержку и ресурсы.
Свободное время.
В три часа домашний обед.
Ближе к вечеру для желающих какао-церемония.
Церемониальное какао это мощное лекарственное растение, которое используется тысячелетиями в Южной Америке для общения с богами.
Почитается как священное растение.
Дух какао позволяет отпустить устаревшее и быть готовым к глубоким преобразованиям.
Церемония Какао — это особый сакральный процесс раскрытия сердца и наполнения его любовью.
Она предназначена для соединения с нашим внутренним компасом.
Тонкое волшебное путешествие внутрь себя, помогающее узнать больше о себе, обрести покой и ясность.
Церемонию ведет Какао-мама Светлана, Алтайская волшебница и уникальный мастер-проводник.
Ужин. Отдых.
Мистерия. Дары И Обретения
После фермерского завтрака, отправимся в путешествие на Ороктойский мост - один из красивейших мостов Алтая, с которого открываются изумительные виды и получаются шикарные фотографии!
От моста прогуляемся в тайное место - сад камней. Место открытия дорог, гармонизации и выравнивания.
Вернёмся в Аскат к обеду.
Свободное время.
Вкуснейший ужин от шеф-повара.
После ужина, закрывающий женский круг, у костра, под звездным небом. И наша волшебная Мистерия.
Вам будут переданы ключи, касающиеся лично Вашего намерения - как самым наилучшим и красивым образом вывести его из тонкого плана в материальный. Как его проявить.
Проведем светлую, нежную, наполняющую практику любви. Ласково бережно промывает душу, дарит радость. Дает силу жизни.
И в завершении устроим восхитительные интуитивные танцы прямо у костра! Энергия огня, самость, жар и изобилие!
Настоящая тантра с миром. Лёгкость. Контакт с телом. Чувствование и проживание новых состояний и граней себя через музыку.
Участие в танцах по желанию.
Наполненность
Утром вкуснейший домашний завтрак.
После завтрака легкая дыхательная медитация наполняющая вкусной сочной энергией.
Свободное время.
Горячий обед для тех, кто остаётся.
Продолжение отдыха или трансфер в аэропорт.
Прекрасные Женщины!
Вы можете приехать раньше и/или продлить отдых по Вашему желанию и возможностям. Достаточно заранее сообщить нам об этом.
Ждём Вас на Алтае, будет много женского, тайного, горячего, глубокого. Честного. Сокровенного. Много смеха, тепла, радости, нежной и трогательной уязвимости, осознания, очищения и наполнения. Любви.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в уютной усадьбе (двухместное размещение), в Аскате, Горный Алтай - 9 дней/8 ночей. По запросу возможно одноместное размещение
- Трёхразовое сбалансированное питание от шеф-повара, фермерские продукты
- Костры по вечерам, душевная русская баня, барбекю, творческий вечер
- Комфортный транспорт, все экскурсии и прогулки по программе
- Мистерия: тайные знания и ключи счастливой жизни, соединение с энергией рода, медитации и женские практики, глубокие и нежные, наполняющие пленительной манкой силой
- Сопровождение гида и ведущей
- Поддерживающие видео и аудио материалы для занятий дома
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Трансфер до Аската (такси 2500-3000 рублей) или автобус
- Обеды на выездных экскурсиях