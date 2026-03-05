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Ты любовь - алтайское путешествие со смыслом

Алтайское путешествие со смыслом для прекрасных женщин, наполненное чудесами, теплом и любовью
Ты любовь - алтайское путешествие со смысломФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Ты любовь - алтайское путешествие со смысломФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Ты любовь - алтайское путешествие со смысломФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Алтай!

Великий, могучий, любимый. Место исполнения желаний и невероятной красоты и силы.

Золотая Земля.

Драгоценные Женщины!

Приглашаем Вас в волшебное путешествие со смыслом, на красивейшую Мистерию мягкую, бережную, наполненную чудесами и любовью. Многосюжетную, с накопительным трансформационным эффектом.

Путешествие для тех, кто хочет и готов создать свой звездопад событий, расправить крылья, почувствовать себя абсолютно свободными и расслаблено счастливыми!

Программа тура по дням

1 день

Дух Волшебства

Прилет в Горно-Алтайск или Новосибирск 19 июля или 7 августа (у нас две даты заезда) любым удобным Вам рейсом в течении дня.

Наша усадьба находится в деревне Аскат, удобнее всего добираться от аэропорта Горно-Алтайска - около часа на автомобиле или автобусе.

По Вашему желанию организуем трансфер, пришлем за Вами машину в аэропорт.

В течении дня ждем всех прекрасных Участниц в нашей Усадьбе. Познакомимся, уютно разместим и вкусно угостим, попьем знаменитого алтайского чая с мёдом со своей пасеки, расскажем подробности предстоящего путешествия, ответим на все вопросы.

Вы будете жить в чудесной Усадьбе, в самом сердце Аската. Красивейшее место, на опушке леса, в окружении величественных гор. В шаговой доступности до лазурной красавицы Катуни и целительного серебряного источника. Большая ухоженная территория в цветах, своя пасека и огород, русская баня на дровах, качели, сад, кострище. Уютные, чистые, дышащие лесом, номера со всеми удобствами. Возможно одноместное, двухместное и трёхместное размещение.

День проведем в Аскате. В зависимости от времени Вашего приезда, накормим вкусным домашним завтраком и/или обедом! Погуляем по живописным местам, подключимся к силе Алтая, подышим чудесным горным воздухом, травами и ароматами.

Вечером Вас ждёт великолепный ужин от нашего шеф-повара из фермерских натуральных продуктов.

Для Вас готовит Леонид Садовников - душевный повар и проводник в мир удивительных вкусов!

Леонид профессиональный шеф-повар, с опытом работы более 20 лет. Владеет кухнями разных стран, с душой и трепетом подходит к качеству, балансу и выбору продуктов, готовит с заботой о вашем здоровье!

Еда, приготовленная Лёней, воистину волшебна, и это не просто слова. Блюда готовятся им под прекрасную музыку, в благости и гармонии!

А главное, они пропитаны тем, что он в них закладывает — энергиями любви, вдохновения, изобилия.

После ужина проведем открывающий Женский Круг, у костра, под мерцающим звездным небом. Запустим во Вселенную свои сокровенные намерения на путешествие и Мистерию. Дадим импульс, активируем желанное, засвидетельствуем. Начертаем его архитектурно и нажмем энергетически на запуск его программы!

Будет здорово, если Вы приедете к нам со своим личным запросом, что Вы хотите проявить/раскрыть/привлечь в свою драгоценную жизнь. Запустим свое будущее! Алтай - живой и слышащий, уникальное магическое место силы, где все желания, идущие от сердца, воплощаются!

Если Вы немножко запутались в своих желаниях и намерениях, не слышите себя и свое сердце, Вам поможет волшебный эликсир Внутренней темноты. Красивая медитация соприкосновения с самой глубокой частью себя, с тем, что скрыто за суетой, шумом мысли и внешними ролями. Она отправит Вас в пространство силы, тишины и покоя. В место, где рождается истина, где только Ваша природа, Ваша энергия, Ваша глубина.

Дух ВолшебстваДух Волшебства
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Творчество И Вдохновение

с 9 утра Вас ждёт вкуснейший фермерский завтрак от шеф-повара! Если захочется подольше поспать, не проблема, накормим в любое время!

Примерно в 11 утра начнём знакомство с женскими даосскими практиками счастливой жизни. Все практики на нашей Мистерии - базовые, легкие в исполнении, очень приятные и подходят всем женщинам, независимо от возраста и подготовки. Подойдут как новичкам, так и практикующим! Продолжительность занятия 30-60 минут.

Участие в практиках по желанию, можно приехать и просто расслабиться, выдохнуть, наполниться энергией и прожить вместе певучее звенящее волшебство моментов!

Ведёт Мистерию Ирина Moon - проводник в мир тайных знаний и телесно- энергетических практик.

Даосские практики, цигун и женская тантра.

Дыхание и Движение. Музыка и Голос. Любовь и Эрос. Душа и Тело. Дух волшебства и творчество.

Мастер создает процесс индивидуально, мягко и бережно, под личный запрос каждой Участницы группы, в живом целительном потоке. В процессе Мистерии будут переданы тайные знания и практики, дары и ключи касающиеся лично Вашего намерения - как самым наилучшим и красивым образом вывести его из тонкого плана в материальный. Как его проявить.

Начнем наше знакомство с супер оздоравливающего и омолаживающего комплекса упражнений 5 Тибетских жемчужин для тонкого контакта с телом, разгрузки психики и глубокого расслабления. Для иммунитета, здоровья суставов, клеток и всех систем организма. Идеален для направления своей энергии на желаемое. И, конечно, для роскошного настроения!

Попробуйте, Вам обязательно понравится!

После лёгкого приятного занятия отправимся в путешествие по местам красоты и силы нашего Аската.

В Аскат отовсюду съезжаются талантливые творческие люди. Место с необычайной энергетикой притягивает словно магнитом, пробуждает творческие способности, наполняет силой и вдохновением. Художники, резчики по дереву, мастера по росписи, поэты и музыканты кого здесь только нет!

Вы удивитесь разнообразию интересных вещей и предметов искусства, которые расположились в небольшом городке.

Это инструменты разных народов мира, предметы для ритуалов и шаманских обрядов, картинные галереи, традиционные полотна с пейзажами на войлоке (эксклюзив Алтая). А еще ювелирные изделия, украшения и одежда, расписные тарелки, предметы интерьера и другие невероятные вещи.

Большой выбор мастер-классов на любой вкус, так что можно получить классный опыт и открыть в себе новые грани и таланты! Для интересующихся буддизмом, важно будет, что небольшое село является центром одного из современных направлений буддизма. Здесь проводятся духовные практики и съезды буддистов из разных стран. И они не просто так выбрали Аскат своим домом под ним находятся подземные озера с артезианской водой и зашкаливающей энергетикой.

Так что Аскат смело можно назвать одним из мощнейших Мест Силы на земле.

Мы погуляем по уникальной деревне мастеров, заглянем в его самые интересные и живописные уголки, а затем спустимся в устье реки Катунь к секретному месту - волшебному камню, наполняющему энергией.

В этом месте проведем небольшую практику соединения со стихией Земли и энергией Алтая. Практика дает связь с корнями, наполняет спокойствием, уверенностью, жизненной силой, помогает выйти из чужих ролей и искажений. Выравнивает личные границы. Возвращает себе Себя.

К трем часам вернёмся в усадьбу на обед.

После обеда свободное время до ужина. Можно отдохнуть, погулять в лесу, у реки, по Аскату и его живописным окрестностям. Или сделать великолепный массаж тела по нашим проверенным рекомендациям.

19.00 Вкуснейший домашний ужин от шеф-повара.

21.00 Русская баня на дровах для всех желающих, чай с душистыми Алтайскими травами и мёдом, душевные посиделки у костра и обмен мирами.

Творчество И ВдохновениеТворчество И ВдохновениеТворчество И Вдохновение
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Сокровища Чемала

С 9 утра вкуснейший фермерский завтрак.

После завтрака телесно-энергетическая практика для оздоровления, питания и укрепления позвоночника. Для мягкой подвижности и гибкости. Для костной и нервной систем.

Волна Шу - размягчает тело, снимает напряжение и приводит в базовое женское природное состояние. Запускает движение оргазмической энергии по телу. Через Волну Шу массируются важнейшие точки на нашем позвоночнике, которые поставляют энергию во все 12 внутренних органов.

После практики отправимся в путешествие по Чемальскому тракту, на остров Патмос и окрестности.

Горный Алтай необычайно красив.
Но Чемальскому краю алтайская природа отдала всё лучшее. Живительный воздух, насыщенный ароматами целебных трав. Острые скалы, похожие на клыки дракона. Льдистые водопады и глубокие озёра, прогретые жарким солнцем. Природная магия, пробирающая до мурашек! Мы покажем вам самые живописные и удивительные места Чемала:

Таинственный остров Патмос - место, о котором гласят легенды и предания. По подвесному мосту пройдем к возведенному там, знаменитому скиту Иоанна Богослова - женскому сакральному месту силы. В скале недалеко от скита высечен образ Богородицы.

Увидим Камышлинский водопад, урочище Че-Чкыш - долину горных Духов, с его смотровыми и парком внутри скал, а в древних петроглифах почувствуем силу посланий миру на заре человечества.
Вернемся домой к ужину, счастливые и наполненные впечатлениями, красотой и магией этих удивительных мест.

Отдых.

Сокровища ЧемалаСокровища ЧемалаСокровища Чемала
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Голос И Звук

С 9 утра домашний фермерский завтрак, после Голосовая красивейшая практика чакропения.

Практика очищает, структурирует и наполняет все семь энергетических центров. Дает свободу, лёгкость и жизненную силу для раскрытия и масштабирования своей проявленности в жизни. Открывает сердце и наполняет его любовью.

После завтрака прогуляемся по лесу к серебряному источнику. Источник исцеляет, снимает омрачения ума, очищает от негативных мыслей и программ, наполняет ясностью, чистотой и радостью.

А после поднимемся на гору Менжелик, место силы и духов Алтая. Подняться на гору несложно, подъем займёт около получаса. Оттуда открываются потрясающие виды, от которых не оторвать глаз! Созерцание, любование и внутренняя тишина под звуки варгана.

К трем часам вернёмся в Усадьбу на горячий домашний обед. Свободное время для ваших активностей или отдыха, массажей и всего что пожелаете!

19.00 Вкуснейший ужин от шеф-повара.

Звуковые ванны.

После ужина, для желающих, красивая звуковая сессия с тибетскими поющими чашами.

Практика проходит в звуковом шатре на берегу Катуни.

Практика с поющими чашами снимает зажимы и напряжение в теле, перезагружает ресурсы организма, поднимает настроение и очень расслабляет. Запускаются процессы самовосстановления и исцеления, приходят образы, картинки, озарения, ответы на вопросы.

Сессию ведет Берегиня Алтая - уникальный мастер и проводник в мир удивительно целительных звуков.

Голос И ЗвукГолос И ЗвукГолос И Звук
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Движение И Созерцание

Утром Вас ждёт вкуснейший деревенский завтрак, а после мы отправимся в захватывающее путешествие на целый день по легендарному Чуйскому тракту, который по версии журнала National Geographic, входит в топ-рейтинг 10 самых красивых дорог мира!

Чуйский тракт - один огромный памятник природы, путешествуя по нему, мы будем любоваться постоянной сменой разноцветных горных массивов, изрезанных извилистыми руслами бурных рек. Увидим красивейшие террасы, водопады и речные пороги, загадочные перевалы с мощнейшей энергетикой - ведь все перевалы на Алтае являются местом силы и трансформации.

Полюбуемся на слияние двух рек, Чуи и Катуни — одно из самых завораживающих мест на Чуйском тракте. Отсюда открывается невероятный вид на долину, где вода серой и непрозрачной реки Чуя смешивается с прозрачной ярко бирюзовой рекой Катунь. Место силы и красоты, исполняющее желания женщин, направленные на любовь и счастливое партнёрство.

Заглянем в Урочище Калбак-Таш, где расположен уникальный археологический памятник, включающий в себя сотни петроглифов (наскальных рисунков) и посетим настоящее чудо природы - магическое Гейзеровое озеро.

Вернемся в усадьбу к домашнему ужину.

Перед сном, для всех желающих Медовое Дыхание - маленькая дыхательная медитация любви к себе. Глубокое соединение с собой, своей женской природой, своими истинными желаниями и потребностями.

Отдых.

Движение И СозерцаниеДвижение И СозерцаниеДвижение И Созерцание
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Любовь И Эрос

С 9 утра вкуснейший домашний завтрак.

11.00 Даосские практики.

Лунное лоно любви - роскошные упражнения для мышц тазового дна, снятия напряжения, царского кровообращения и женского отменного здоровья.

Медовые врата - сексуальная даосская практика оргазмического импульса и искусства наслаждения. Участие по желанию.

Свободное время.

Можем организовать сессию ароматерапии, чем также славится Аскат, вместе с мастером подобрать свой собственный уникальный аромат-медицину под любой запрос.
Можете позагорать в саду нашей усадьбы или погулять по Аскату, сходить на мастер-классы, в арт-галереи, покататься на лошадях, сделать шаманский целительный массаж - порекомендуем и запишем к проверенному великолепному мастеру, обладающему уникальными шаманскими техниками.

15.00 Домашний обед.

Свободное время.

Творческий вечер и ужин на природе.

Роскошное барбекю, пряный ароматный глинтвейн, музыка, поэзия, свобода, творчество!
Если будет импульс, Вы можете проявиться на вечере - с чем-то, что, возможно, давно хотели явить Миру, раскрыть в себе и поделиться с окружающими. А можете просто побыть зрителем в общем поле тепла, вдохновения, любви.

Любовь И ЭросЛюбовь И ЭросЛюбовь И Эрос
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Сила Рода

После фермерского завтрака, отправимся на прогулку в удивительной красоты лес.

В живописном месте, на поляне, проведем телесно-энергетическую красивую практику Соединения с энергией Рода. Почувствуем единую цепочку жизни, связь со своим Родом, получим ответы на вопросы, помощь, поддержку и ресурсы.

Свободное время.

В три часа домашний обед.

Ближе к вечеру для желающих какао-церемония.

Церемониальное какао это мощное лекарственное растение, которое используется тысячелетиями в Южной Америке для общения с богами.

Почитается как священное растение.

Дух какао позволяет отпустить устаревшее и быть готовым к глубоким преобразованиям.

Церемония Какао — это особый сакральный процесс раскрытия сердца и наполнения его любовью.

Она предназначена для соединения с нашим внутренним компасом.

Тонкое волшебное путешествие внутрь себя, помогающее узнать больше о себе, обрести покой и ясность.

Церемонию ведет Какао-мама Светлана, Алтайская волшебница и уникальный мастер-проводник.

Ужин. Отдых.

Сила РодаСила РодаСила Рода
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Мистерия. Дары И Обретения

После фермерского завтрака, отправимся в путешествие на Ороктойский мост - один из красивейших мостов Алтая, с которого открываются изумительные виды и получаются шикарные фотографии!

От моста прогуляемся в тайное место - сад камней. Место открытия дорог, гармонизации и выравнивания.

Вернёмся в Аскат к обеду.

Свободное время.

Вкуснейший ужин от шеф-повара.

После ужина, закрывающий женский круг, у костра, под звездным небом. И наша волшебная Мистерия.

Вам будут переданы ключи, касающиеся лично Вашего намерения - как самым наилучшим и красивым образом вывести его из тонкого плана в материальный. Как его проявить.

Проведем светлую, нежную, наполняющую практику любви. Ласково бережно промывает душу, дарит радость. Дает силу жизни.

И в завершении устроим восхитительные интуитивные танцы прямо у костра! Энергия огня, самость, жар и изобилие!
Настоящая тантра с миром. Лёгкость. Контакт с телом. Чувствование и проживание новых состояний и граней себя через музыку.
Участие в танцах по желанию.

Мистерия. Дары И ОбретенияМистерия. Дары И ОбретенияМистерия. Дары И Обретения
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Наполненность

Утром вкуснейший домашний завтрак.

После завтрака легкая дыхательная медитация наполняющая вкусной сочной энергией.

Свободное время.

Горячий обед для тех, кто остаётся.

Продолжение отдыха или трансфер в аэропорт.

Прекрасные Женщины!

Вы можете приехать раньше и/или продлить отдых по Вашему желанию и возможностям. Достаточно заранее сообщить нам об этом.

Ждём Вас на Алтае, будет много женского, тайного, горячего, глубокого. Честного. Сокровенного. Много смеха, тепла, радости, нежной и трогательной уязвимости, осознания, очищения и наполнения. Любви.

НаполненностьНаполненностьНаполненность
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в уютной усадьбе (двухместное размещение), в Аскате, Горный Алтай - 9 дней/8 ночей. По запросу возможно одноместное размещение
  • Трёхразовое сбалансированное питание от шеф-повара, фермерские продукты
  • Костры по вечерам, душевная русская баня, барбекю, творческий вечер
  • Комфортный транспорт, все экскурсии и прогулки по программе
  • Мистерия: тайные знания и ключи счастливой жизни, соединение с энергией рода, медитации и женские практики, глубокие и нежные, наполняющие пленительной манкой силой
  • Сопровождение гида и ведущей
  • Поддерживающие видео и аудио материалы для занятий дома
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Трансфер до Аската (такси 2500-3000 рублей) или автобус
  • Обеды на выездных экскурсиях
Визы
Виза не нужна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ирина
Ирина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Здравствуйте! Меня зовут Ирина Moon, я мастер и проводник в мир телесно- энергетических практик счастливой жизни. Дыхание и Движение. Музыка и Голос. Душа и Тело. Любовь и Эрос. Творчество и Дух волшебства. Создатель и
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ведущая женского клуба «Возлюбленные Мира» Профессиональный и страстный путешественник, посетила более 35 стран. Автор и организатор восхитительных путешествий и приключений по местам силы и миру. И, конечно, Самая Настоящая Волшебница! Провожу уникальные Мистерии, тайные женские встречи, ретриты наслаждения собой и миром. Передаю сакральные знания, изумительные практики и наши природные женские состояния. Расслабления и лёгкости, свободы и вдохновения, цветения и изобилия. Люблю и любима. Приглашаю Вас в путешествия со смыслом по России, Алтаю, Байкалу, Грузии, Индии, Индонезии, Перу, Гималаям и Камбодже. Для тех, кто хочет и готов создать свой звездопад событий, почувствовать себя абсолютно свободными и расслаблено счастливыми! Присоединяйтесь, будет волшебно и душевно! С любовью, Ваша Ирина

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