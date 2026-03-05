1 день

Дух Волшебства

Прилет в Горно-Алтайск или Новосибирск 19 июля или 7 августа (у нас две даты заезда) любым удобным Вам рейсом в течении дня.

Наша усадьба находится в деревне Аскат, удобнее всего добираться от аэропорта Горно-Алтайска - около часа на автомобиле или автобусе.

По Вашему желанию организуем трансфер, пришлем за Вами машину в аэропорт.

В течении дня ждем всех прекрасных Участниц в нашей Усадьбе. Познакомимся, уютно разместим и вкусно угостим, попьем знаменитого алтайского чая с мёдом со своей пасеки, расскажем подробности предстоящего путешествия, ответим на все вопросы.

Вы будете жить в чудесной Усадьбе, в самом сердце Аската. Красивейшее место, на опушке леса, в окружении величественных гор. В шаговой доступности до лазурной красавицы Катуни и целительного серебряного источника. Большая ухоженная территория в цветах, своя пасека и огород, русская баня на дровах, качели, сад, кострище. Уютные, чистые, дышащие лесом, номера со всеми удобствами. Возможно одноместное, двухместное и трёхместное размещение.

День проведем в Аскате. В зависимости от времени Вашего приезда, накормим вкусным домашним завтраком и/или обедом! Погуляем по живописным местам, подключимся к силе Алтая, подышим чудесным горным воздухом, травами и ароматами.

Вечером Вас ждёт великолепный ужин от нашего шеф-повара из фермерских натуральных продуктов.

Для Вас готовит Леонид Садовников - душевный повар и проводник в мир удивительных вкусов!

Леонид профессиональный шеф-повар, с опытом работы более 20 лет. Владеет кухнями разных стран, с душой и трепетом подходит к качеству, балансу и выбору продуктов, готовит с заботой о вашем здоровье!

Еда, приготовленная Лёней, воистину волшебна, и это не просто слова. Блюда готовятся им под прекрасную музыку, в благости и гармонии!

А главное, они пропитаны тем, что он в них закладывает — энергиями любви, вдохновения, изобилия.

После ужина проведем открывающий Женский Круг, у костра, под мерцающим звездным небом. Запустим во Вселенную свои сокровенные намерения на путешествие и Мистерию. Дадим импульс, активируем желанное, засвидетельствуем. Начертаем его архитектурно и нажмем энергетически на запуск его программы!

Будет здорово, если Вы приедете к нам со своим личным запросом, что Вы хотите проявить/раскрыть/привлечь в свою драгоценную жизнь. Запустим свое будущее! Алтай - живой и слышащий, уникальное магическое место силы, где все желания, идущие от сердца, воплощаются!

Если Вы немножко запутались в своих желаниях и намерениях, не слышите себя и свое сердце, Вам поможет волшебный эликсир Внутренней темноты. Красивая медитация соприкосновения с самой глубокой частью себя, с тем, что скрыто за суетой, шумом мысли и внешними ролями. Она отправит Вас в пространство силы, тишины и покоя. В место, где рождается истина, где только Ваша природа, Ваша энергия, Ваша глубина.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086