В мини-группе на Алтай: путешествие от Каракольской долины до Телецкого озера

Увидеть 2 Марса, посетить Гейзерное озеро, рассмотреть петроглифы и заглянуть на Патмос
Это путешествие позволит не просто увидеть, а прочувствовать величие горного края.

Вы осмотрите остров Патмос, где на скалах стоит храм Иоанна Богослова, и ощутите дыхание истории у древних курганов и петроглифов
Каракольской долины.

Познакомитесь с культурой алтайцев в этнографическом музее «Кулады» и, если пожелаете, услышите горловое пение кайчи.

Полюбуемся величественными панорамами перевалов Чике-Таман и Улаган, а в ясную погоду рассмотрим Белуху с высоты Акташского ретранслятора и побываем аж на двух Марсах — горах, переливающихся красными и охристыми оттенками.

Завершением тура станут Чулышманская долина и Телецкое озеро — места, где природа Алтая раскрывается во всей своей мощи и красоте.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется одежда по погоде: дождевик, удобные кроссовки с цепким протектором, сменная обувь, сандалии, головной убор от солнца. В мае и июне пригодится тёплый комплект и термобельё. Не лишними будут сидушка и личная аптечка при наличии хронических заболеваний.

Программа тура по дням

1 день

Каракольская долина - священное сердце Алтая

Из аэропорта Горно-Алтайска путь пройдёт по живописному Чуйскому тракту до Каракольской долины (около 180 км). Первая остановка — остров Патмос и храм Иоанна Богослова. На козьей тропе открывается вид на Катунь и старинную Чемальскую ГЭС. Далее — посещение Города мастеров в Аскате, где можно увидеть работы местных ремесленников. Затем дорога поднимается на Семинский перевал (1717 м над уровнем моря) и спускается в Каракольскую долину — место, почитаемое алтайцами как священное.

Вы познакомитесь с древностями долины: петроглифами и курганами, раскиданными по всей территории. На въезде сделаем остановку у символического балбала и поднимемся на невысокий холм с памятником суслику. Здесь вам расскажут о священных местах, куда алтайцы не поднимаются из уважения к традициям.

Если позволит сезон, отправимся к высокогорному озеру Ару-Кем, расположенному на высоте около 1,5 километров над уровнем моря. Это тихое и умиротворённое место, до которого ведёт дорога через Каракольскую долину.

В селе Кулада посетим этнографический музей, часть экспозиции размещена под открытым небом. Экскурсия знакомит с бытом и культурой народа Алтая.

Вечером — заселение в гостевой дом в самой долине и ужин из национальных блюд, многие из которых имеют тысячелетнюю историю. По желанию можно посетить концерт кайчи (за дополнительную плату): мастер горлового пения исполнит древние легенды и покажет традиционные музыкальные инструменты.

2 день

Чике-Таман и древние святилища Алтая

Переезд из Каракольской долины в село Акташ (около 170 км). По дороге предстоит преодолеть второй перевал маршрута — Чике-Таман (1295 м). На смотровой площадке открываются виды, можно приобрести сувениры.

Далее остановка у Ильгуменского порога — одного из самых бурных участков Катуни, где с шумом вливается река Ильгумень. Затем —осмотр древнего погребального комплекса с балбалом и тюркского городища 8-9 веков в месте слияния рек Малый Яломан и Катунь. Также осмотрим устье Чуи, где две реки соединяются в мощный поток.

На участке между Чуей и Катунью расположено урочище Калбак-Таш — одно из крупнейших скоплений наскальных рисунков, охватывающих период от 4-го тысячелетия до нашей эры до тюркской эпохи 10 века. Рядом, в нескольких километрах, можно увидеть балбал с древними монгольскими надписями.

Далее дорога пройдёт по Чуйскому тракту с остановками в живописных местах. Прибытие в Акташ и размещение на базе.

3 день

Акташский ретранслятор и Гейзерное озеро

Утром поднимемся на высоту около 3100 м к Акташскому ретранслятору. Отсюда открывается панорама горных хребтов Алтая, а в ясную погоду видна вершина Белухи. Весной путь может быть затруднён из-за снега, тогда подъём возможен до безопасной отметки в 2000–2500 м.

После осмотра площадки маршрут продолжится к озеру Горного Духа. Дорога частично проходит на автомобиле, частично пешком. При хорошей погоде это место поражает спокойствием и красотой.

Затем направимся через тайгу к Чуйским петлям — природному феномену, где река образует почти симметричные изгибы, напоминающие петли. Завершением дня станет посещение Гейзерного озера, известного насыщенным бирюзовым цветом и постоянно меняющимися кругами на поверхности.

После обеда — возвращение в Акташ. Остаток дня — свободное время для отдыха и прогулок.

4 день

Тархатинский мегалит и 2 Марса

Утром — выезд из Акташа в сторону Монголии по Чуйскому тракту. В Курайской степи сделаем остановку напротив величественного Северо-Чуйского хребта.

Далее маршрут приведёт нас к Тархатинскому мегалитическому комплексу, возраст которого около 2500 лет. Это одно из наиболее загадочных археологических мест Алтая.

После осмотра древних сооружений направимся в сторону Чаган-Узун. Здесь находится знаменитый «Марс-1» — разноцветные горы, переливающиеся красными, жёлтыми и охристыми оттенками. Прогулка займёт около 1,5 часов. Затем — подъём на возвышенность с панорамным видом на Южно-Чуйский хребет и посещение «Марса-2» — самого яркого и живописного участка этих горных ландшафтов.

Возвращение в Акташ к ужину.

5 день

Перевалы Улагана и Чулышманская долина

Рано утром выезжаем в сторону Чулышманской долины. По пути — Красные Ворота, живописное место, где дорога проходит между отвесными скалами. Маршрут идёт по улаганской трассе вдоль цепи горных озёр.

В программе — остановка на базе «Застава» — своеобразном музее и театре с единственным актёром Валентином, о котором рассказывали в телепередачах. Встреча с ним превращается в небольшое представление.

Далее — осмотр высокогорных озёр Киделю и Игисту-Кель, проход через Улаганский перевал (2080 м). Остановка у Пазырыкских курганов — древних погребальных сооружений, найденные в них артефакты хранятся в Эрмитаже. Затем — смотровая площадка над озером Уч-Кель.

Финалом дня станет подъём на обзорную площадку над Чулышманской долиной и спуск по знаменитому перевалу Кату-Ярык. Завершает день посещение одного из самых красивых водопадов Алтая — Кюр-Кюре.

6 день

Каменные грибы и южный берег Телецкого озера

Выдвигаемся вдоль Чулышманской долины в сторону южного берега Телецкого озера. По дороге — остановки у достопримечательностей, среди которых знаменитые Каменные грибы — природные образования, возвышающиеся над склонами.

Далее путь пройдёт через древние деревни, существующие здесь с незапамятных времён. Южный берег Телецкого озера отличается спокойствием и уединённой красотой в отличие от оживлённого северного. Весь день будет посвящён осмотру этих мест.

7 день

Возвращение в предгорья Алтая

Утром — выезд из Чулышманской долины на Чуйский тракт и движение в обратном направлении до села Черга. Отсюда свернём на старинную дорогу в сторону села Алтайское — именно здесь в 1926 году начинал экспедицию Николай Рерих.

Хотя дорога знакома, виды в обратном направлении открываются совершенно иные. Вечером — прибытие в село Нижнекаменка, отдых и баня. Здесь можно приобрести настоящий горный мёд и травяные сборы: хозяйка усадьбы — известная травница России, ухаживающая за 20 ульями.

8 день

Окончание тура

Утром — трансфер в аэропорт Горно-Алтайска (около 60 км). Завершение путешествия.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет89 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Ужин в 1-й день
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Остальное питание (в среднем 1000-1500 ₽ в день)
  • Концерт кайчи в 1-й день - 8000 ₽
  • Возможно увеличение количества участников по запросу
Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Горно-Алтайске
Посещаю Алтайские горы более 30 лет, в последние 10 лет вожу людей по своим местам и маршрутам. В последние 5 лет изучаю древнюю историю Горного Алтая. Основная деятельность — организация
концертных туров в России и за рубежом. Обе профессии имеют много общего. Прекрасно удается совмещать обе жизненные активности, т. к. гастрольный календарный цикл — это с октября по апрель. Горный экскурсионный — с мая по сентябрь.

