Из аэропорта Горно-Алтайска путь пройдёт по живописному Чуйскому тракту до Каракольской долины (около 180 км). Первая остановка — остров Патмос и храм Иоанна Богослова. На козьей тропе открывается вид на Катунь и старинную Чемальскую ГЭС. Далее — посещение Города мастеров в Аскате, где можно увидеть работы местных ремесленников. Затем дорога поднимается на Семинский перевал (1717 м над уровнем моря) и спускается в Каракольскую долину — место, почитаемое алтайцами как священное.

Вы познакомитесь с древностями долины: петроглифами и курганами, раскиданными по всей территории. На въезде сделаем остановку у символического балбала и поднимемся на невысокий холм с памятником суслику. Здесь вам расскажут о священных местах, куда алтайцы не поднимаются из уважения к традициям.

Если позволит сезон, отправимся к высокогорному озеру Ару-Кем, расположенному на высоте около 1,5 километров над уровнем моря. Это тихое и умиротворённое место, до которого ведёт дорога через Каракольскую долину.

В селе Кулада посетим этнографический музей, часть экспозиции размещена под открытым небом. Экскурсия знакомит с бытом и культурой народа Алтая.

Вечером — заселение в гостевой дом в самой долине и ужин из национальных блюд, многие из которых имеют тысячелетнюю историю. По желанию можно посетить концерт кайчи (за дополнительную плату): мастер горлового пения исполнит древние легенды и покажет традиционные музыкальные инструменты.