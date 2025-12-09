Вы осмотрите остров Патмос, где на скалах стоит храм Иоанна Богослова, и ощутите дыхание истории у древних курганов и петроглифов
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется одежда по погоде: дождевик, удобные кроссовки с цепким протектором, сменная обувь, сандалии, головной убор от солнца. В мае и июне пригодится тёплый комплект и термобельё. Не лишними будут сидушка и личная аптечка при наличии хронических заболеваний.
Программа тура по дням
Каракольская долина - священное сердце Алтая
Из аэропорта Горно-Алтайска путь пройдёт по живописному Чуйскому тракту до Каракольской долины (около 180 км). Первая остановка — остров Патмос и храм Иоанна Богослова. На козьей тропе открывается вид на Катунь и старинную Чемальскую ГЭС. Далее — посещение Города мастеров в Аскате, где можно увидеть работы местных ремесленников. Затем дорога поднимается на Семинский перевал (1717 м над уровнем моря) и спускается в Каракольскую долину — место, почитаемое алтайцами как священное.
Вы познакомитесь с древностями долины: петроглифами и курганами, раскиданными по всей территории. На въезде сделаем остановку у символического балбала и поднимемся на невысокий холм с памятником суслику. Здесь вам расскажут о священных местах, куда алтайцы не поднимаются из уважения к традициям.
Если позволит сезон, отправимся к высокогорному озеру Ару-Кем, расположенному на высоте около 1,5 километров над уровнем моря. Это тихое и умиротворённое место, до которого ведёт дорога через Каракольскую долину.
В селе Кулада посетим этнографический музей, часть экспозиции размещена под открытым небом. Экскурсия знакомит с бытом и культурой народа Алтая.
Вечером — заселение в гостевой дом в самой долине и ужин из национальных блюд, многие из которых имеют тысячелетнюю историю. По желанию можно посетить концерт кайчи (за дополнительную плату): мастер горлового пения исполнит древние легенды и покажет традиционные музыкальные инструменты.
Чике-Таман и древние святилища Алтая
Переезд из Каракольской долины в село Акташ (около 170 км). По дороге предстоит преодолеть второй перевал маршрута — Чике-Таман (1295 м). На смотровой площадке открываются виды, можно приобрести сувениры.
Далее остановка у Ильгуменского порога — одного из самых бурных участков Катуни, где с шумом вливается река Ильгумень. Затем —осмотр древнего погребального комплекса с балбалом и тюркского городища 8-9 веков в месте слияния рек Малый Яломан и Катунь. Также осмотрим устье Чуи, где две реки соединяются в мощный поток.
На участке между Чуей и Катунью расположено урочище Калбак-Таш — одно из крупнейших скоплений наскальных рисунков, охватывающих период от 4-го тысячелетия до нашей эры до тюркской эпохи 10 века. Рядом, в нескольких километрах, можно увидеть балбал с древними монгольскими надписями.
Далее дорога пройдёт по Чуйскому тракту с остановками в живописных местах. Прибытие в Акташ и размещение на базе.
Акташский ретранслятор и Гейзерное озеро
Утром поднимемся на высоту около 3100 м к Акташскому ретранслятору. Отсюда открывается панорама горных хребтов Алтая, а в ясную погоду видна вершина Белухи. Весной путь может быть затруднён из-за снега, тогда подъём возможен до безопасной отметки в 2000–2500 м.
После осмотра площадки маршрут продолжится к озеру Горного Духа. Дорога частично проходит на автомобиле, частично пешком. При хорошей погоде это место поражает спокойствием и красотой.
Затем направимся через тайгу к Чуйским петлям — природному феномену, где река образует почти симметричные изгибы, напоминающие петли. Завершением дня станет посещение Гейзерного озера, известного насыщенным бирюзовым цветом и постоянно меняющимися кругами на поверхности.
После обеда — возвращение в Акташ. Остаток дня — свободное время для отдыха и прогулок.
Тархатинский мегалит и 2 Марса
Утром — выезд из Акташа в сторону Монголии по Чуйскому тракту. В Курайской степи сделаем остановку напротив величественного Северо-Чуйского хребта.
Далее маршрут приведёт нас к Тархатинскому мегалитическому комплексу, возраст которого около 2500 лет. Это одно из наиболее загадочных археологических мест Алтая.
После осмотра древних сооружений направимся в сторону Чаган-Узун. Здесь находится знаменитый «Марс-1» — разноцветные горы, переливающиеся красными, жёлтыми и охристыми оттенками. Прогулка займёт около 1,5 часов. Затем — подъём на возвышенность с панорамным видом на Южно-Чуйский хребет и посещение «Марса-2» — самого яркого и живописного участка этих горных ландшафтов.
Возвращение в Акташ к ужину.
Перевалы Улагана и Чулышманская долина
Рано утром выезжаем в сторону Чулышманской долины. По пути — Красные Ворота, живописное место, где дорога проходит между отвесными скалами. Маршрут идёт по улаганской трассе вдоль цепи горных озёр.
В программе — остановка на базе «Застава» — своеобразном музее и театре с единственным актёром Валентином, о котором рассказывали в телепередачах. Встреча с ним превращается в небольшое представление.
Далее — осмотр высокогорных озёр Киделю и Игисту-Кель, проход через Улаганский перевал (2080 м). Остановка у Пазырыкских курганов — древних погребальных сооружений, найденные в них артефакты хранятся в Эрмитаже. Затем — смотровая площадка над озером Уч-Кель.
Финалом дня станет подъём на обзорную площадку над Чулышманской долиной и спуск по знаменитому перевалу Кату-Ярык. Завершает день посещение одного из самых красивых водопадов Алтая — Кюр-Кюре.
Каменные грибы и южный берег Телецкого озера
Выдвигаемся вдоль Чулышманской долины в сторону южного берега Телецкого озера. По дороге — остановки у достопримечательностей, среди которых знаменитые Каменные грибы — природные образования, возвышающиеся над склонами.
Далее путь пройдёт через древние деревни, существующие здесь с незапамятных времён. Южный берег Телецкого озера отличается спокойствием и уединённой красотой в отличие от оживлённого северного. Весь день будет посвящён осмотру этих мест.
Возвращение в предгорья Алтая
Утром — выезд из Чулышманской долины на Чуйский тракт и движение в обратном направлении до села Черга. Отсюда свернём на старинную дорогу в сторону села Алтайское — именно здесь в 1926 году начинал экспедицию Николай Рерих.
Хотя дорога знакома, виды в обратном направлении открываются совершенно иные. Вечером — прибытие в село Нижнекаменка, отдых и баня. Здесь можно приобрести настоящий горный мёд и травяные сборы: хозяйка усадьбы — известная травница России, ухаживающая за 20 ульями.
Окончание тура
Утром — трансфер в аэропорт Горно-Алтайска (около 60 км). Завершение путешествия.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|89 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Ужин в 1-й день
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Остальное питание (в среднем 1000-1500 ₽ в день)
- Концерт кайчи в 1-й день - 8000 ₽
