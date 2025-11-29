Программа тура по дням
Навстречу новому
Наш день начнётся с тёплого приветствия в аэропорту города Горно-Алтайск.
После знакомства мы отправимся навстречу новым впечатлениям.
Сначала нас ждёт приятный завтрак, а затем прогулка по единственному городу Республики Алтай.
Уютные улочки, пропитанные историей, приведут нас к смотровой площадке, откуда открываются захватывающие виды на окрестности.
После увлекательной прогулки по городу нас ждёт особенное приключение — знакомство с душой Алтая через его древние традиции.
Тёплый приём в аутентичном алтайском жилище станет для вас настоящим открытием.
Здесь, в окружении старинных предметов быта и священных символов, вы встретитесь с настоящим хранителем традиций — человеком, чья мудрость впитала в себя знания многих поколений.
Живой рассказ знатока алтайской культуры перенесёт вас в далёкое прошлое:
- Вы узнаете тайны древних обрядов.
- Познакомитесь с обычаями предков.
- Раскроете секреты гармоничной жизни в единении с природой.
В завершение знакомства с традициями нас ждёт дегустация блюд, приготовленных из свежайших местных продуктов.
Каждый рецепт — это частичка души алтайского народа, бережно сохранённая сквозь века.
После погружения в древнюю культуру алтайского народа и знакомства с традициями в уютном аиле, нас ждёт продолжение путешествия.
Впереди — новые открытия, захватывающие виды и незабываемые впечатления!
Дорога в Чемальский район будет полна сюрпризов: остановки у кристальных источников, живописные смотровые площадки, где можно сделать незабываемые фотографии, а также время для покупок на местных ярмарках.
Завершится день особенным событием — вечером знакомств за чашкой ароматного алтайского чая.
В кругу единомышленниц мы поговорим о важности женской дружбы и взаимной поддержки.
Делясь историями успеха, мы создадим пространство доверия и понимания, где каждая сможет найти вдохновение и поддержку на пути к своим целям.
Этот день станет началом нашего удивительного путешествия, где каждый момент наполнен особым смыслом и красотой.
В объятиях алтайской природы
Для желающих утренняя зарядка, которая подарит прилив сил и энергии на весь день.
После сытного завтрака нас ждёт удивительное путешествие по лесной тропе вдоль величественной реки Катунь.
Пешая прогулка по Аскатской долине приведёт нас к главной жемчужине дня — Голубым озёрам.
Эти удивительные водоёмы, доступные для посещения с осени до весны, поражают своей кристальной чистотой и необыкновенно яркой голубой водой.
Каждое озеро имеет свой особенный характер, а их первозданная красота оставит неизгладимый след в вашей душе.
После насыщенного впечатлениями дня нас ждёт особенный ритуал — посещение бани.
Мягкая женская баня станет местом, где можно полностью отключиться от повседневных забот.
Здесь, в атмосфере доверия и уюта, каждая участница почувствует особую энергию индивидуального парения.
Тепло и забота наполнят тело, а разум очистится от лишних мыслей, даря ощущение настоящего перерождения.
В копилке воспоминаний этого дня останутся прогулка по хвойному лесу, встреча с волшебными Голубыми озёрами, особая банная церемония.
Физическая активность: протяжённость пешего маршрута — 5 километров по лесной тропе.
Этот день станет ещё одной страницей в книге вашего преображения, где каждый момент наполнен особым смыслом и красотой.
День, окутанный магией гор и творчества
Новый день начнётся с бодрящей утренней зарядки, после которой нас ждёт сытный завтрак, наполняющий энергией для новых открытий.
Сегодня нас ждёт удивительное путешествие, где рукотворная красота встретится с величием природы.
Галерея «Стрела Сартакпая» откроет перед нами двери в мир этнической культуры.
Атмосфера галереи пропитана творчеством местных мастеров.
Картины, изделия ручной работы, музыкальные инструменты — всё это создаёт неповторимую ауру, в которой рождается настоящее искусство.
Далее мы отправимся в мастерскую «Альгиз» — мир авторских украшений, где природа встречается с фантазией, а реальность переплетается с волшебством фэнтезийных миров.
Вы увидите, как рождаются авторские изделия в этно- и бохо-стиле, познакомитесь с мастером и, возможно, найдёте украшение, которое станет вашим особенным талисманом.
А после нас ждёт встреча с величественными горами — восхождение на Менжелик.
Поднимаясь всё выше, вы будете ощущать, как каждый шаг приближает вас к небу, как чистый горный воздух наполняет лёгкие, а потрясающие виды захватывают дух.
Вечер проведем в атмосфере уюта и вдохновения!
Под руководством талантливого мастера Олеси Брызгалиной, постоянной участницы ярмарок мастеров Республики Алтай, откроем для себя удивительный мир точечной росписи, освоим технику и почувствуем, как успокаивается ум, а творческая энергия наполняет всё существо.
Начнём с создания пробного эскиза мандалы — древнего символа гармонии и совершенства.
Затем перейдём к созданию собственного украшения, которое станет вашим личным талисманом.
Брошь, серьги или подвеску вы заберёте с собой как память о творческом вечере и как символ вашего творческого потенциала.
Танец воды и камней
После сытного завтрака нас ждёт захватывающее путешествие по живописному Чемальскому тракту.
Маршрут пройдёт вдоль величественной реки Катунь, открывая перед нами одни из самых впечатляющих пейзажей Горного Алтая.
Наш путь начнётся с удивительной природной достопримечательности — «Зубы дракона».
Здесь природа создала неповторимое зрелище, которое поражает воображение каждого путешественника.
Далее мы отправимся к главной жемчужине маршрута — знаменитому Ороктойскому мосту, признанному одним из самых фотогеничных мест региона.
Здесь мы остановимся для фотосессии на фоне захватывающих видов: бирюзовые воды Катуни с грохотом преодолевают каменные преграды, а тёмные валуны создают потрясающий контраст с водной гладью.
В этом месте река достигает максимальной глубины, демонстрируя всю свою мощь и величие.
Особое внимание уделим Еландинскому порогу — поистине завораживающему участку реки, где Катунь разделяется на два мощных потока.
Вода с силой пробивается сквозь скальные стенки, создавая впечатляющие каскады и бурлящие водовороты.
Здесь мы сделаем ещё одну остановку для незабываемых фотографий на фоне бушующей стихии.
Это путешествие подарит вам не только яркие эмоции от встречи с дикой природой, но и потрясающие снимки, которые навсегда сохранят в памяти красоту алтайских пейзажей.
Каждый кадр станет настоящим произведением искусства, отражающим мощь и величие горной реки.
Завершающий вечер нашего путешествия превратится в особое путешествие — погружение в мир древних традиций и созидания.
В уютной атмосфере тепла и спокойствия вас ждёт удивительное занятие: создание собственной мандалы — вашего личного проводника в мир гармонии и перемен.
Представьте: мягкий свет ламп, аромат алтайского чая, и вы, погружённые в творческий процесс создания сакрального символа.
В течение 3–4 часов вы будете не просто плести узор — вы создадите настоящий энергетический оберег, наполненный вашими намерениями и силой.
А после, за чашкой ароматного алтайского чая, мы соберёмся вместе, чтобы:
- перелистать страницы нашего совместного путешествия.
- поделиться самыми яркими впечатлениями.
- сохранить в памяти незабываемые моменты.
- создать пространство для искреннего общения.
Каждый момент этого вечера будет наполнен особым смыслом — здесь переплетаются магия творчества и тепло человеческих отношений, древние традиции и современные практики.
Дорога домой
Заключительный этап нашего путешествия — дорога в аэропорт Горно-Алтайска.
Это не просто транспортная логистика, а особенное время, когда каждый из нас мысленно подводит итоги незабываемого приключения.
В аэропорту вас ждёт регистрация на рейс, тёплые прощания и обещание вернуться в этот удивительный край.
Пусть дорога домой будет лёгкой, а этот день станет не точкой, а многоточием в истории вашего путешествия!
Ведь Алтай всегда ждёт вас снова.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме, двухместное размещение.
Варианты проживания
Гостевой дом «Горы и Сосны»
Благоустроенный 3-х этажный дом из соснового бруса;
комфортные 2-х, 3-х и 4-х местные номера с видом на горы;
- санузел с туалетом, душем и стиральной машиной на каждом этаже;
- большая кухня-гостиная с телевизором, плитой, микроволновкой, чайником, кофеваркой и посудой;
- облагороженная территория с летней кухней и мангальной зоной;
- шикарная русская баня;
- Wi-Fi
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсии по программе
- Комплексные завтраки
- Двухместное размещение
- Мастер-класс
- Баня
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Билеты от/до г. Горно-Алтайск
- Питание вне комплексного меню
- Дополнительные экскурсии, не входящие в перечень тура
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где место сбора группы?
Автовокзал Горно-Алтайск:
- Время встречи в районе автовокзала с 08:30 до 09:00.
- Представитель компании будет ожидать у выхода из здания автовокзала.
Аэропорт Горно-Алтайск:
- Время встречи в аэропорту Горно-Алтайска с 09:30 до 10:00.
- Представитель компании будет ожидать у выхода из терминала.