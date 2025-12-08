Мои заказы

В сиреневом море цветов: весенний автотур по Чуйскому тракту

Увидеть знаковые места, попробовать алтайский мёд и устроить фотосессию в цветочном облаке
Путешествие по весеннему Алтаю — это горы в сиренево-фиолетовой дымке, чистый бодрящий воздух и красота природы, просыпающейся после долгого зимнего сна.

За 5 дней вас ждут главные достопримечательности Чуйского тракта, живописная
Катунь, чарующее Гейзерное озеро и марсианские пейзажи! Мы прогуляемся по ландшафтам Кызыл-Чина, где разноцветные холмы создают инопланетный эффект. В Курайской степи вы полюбуетесь снежными вершинами ледников Актру.

Остановимся у слияния Чуи и Катуни, преодолеем перевал Чике-Таман, заглянем на пасеку и прикоснёмся к древней истории, разгадывая загадки петроглифов Адыр-Кана.

Побываем на острове Патмос, добравшись туда по подвесному мосту, увидим скалы «Зубы дракона», таинственное ущелье Горных духов и террасы водопадов.

Описание тура

Организационные детали

7+

Проживание. На базах Горного Алтая в домиках и номерах с удобствами — душем, туалетом и раковиной. 2- или 3-местное размещение на усмотрение организатора.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины, начиная с ужина 1-го дня и заканчивая завтраком заключительного дня тура. Обеды оплачиваются дополнительно (заезжаем в кафе).

Транспорт. Комфортные минивэны Toyota HiAce Regius, Toyota Voxy, Honda StepWgn, на группы из 15 человек — Fiat Ducato.

Дети. Возможно участие с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Село Сростки, гора Пикет, мемориальный комплекс, Тавдинские пещеры и Зубы дракона

Встречаемся в Барнауле или Горно-Алтайске и начинаем путешествие по Чуйскому тракту — красивейшей автодороге мира. Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина — в село Сростки. Поднимемся на гору Пикет, чтобы полюбоваться панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта. Я расскажу вам легенду о ней, а ещё о том, как по ней можно определить предстоящую погоду.

Затем остановимся у национального мемориального комплекса памятников, отражающего культуру алтайцев. Исследуем Тавдинские пещеры, где увидим стоянку древнего человека и карстовую арку. Прогуляемся по сосновому лесу и увидим памятник художнику и философу Н. К. Рериху. Также здесь находится грот Ихтиандра и несколько смотровых площадок с живописным видом на Катунь.

Увидим Зубы дракона — гряду острых скал посередине течения Катуни. О них тоже есть легенда, которую вы узнаете. Вечером приедем на базу и отдохнём.

2 день

«Долина горных духов», о. Патмос и Ороктойский мост, экскурсия по пасеке

Начнём день с посещения «Долины горных духов» — узкого ущелья из отвесных скал высотой до 100-150 метров. Пройдём к Ручью здоровья, водопаду и обзорной площадке с видом на Катунь. Увидим пещеру и наскальные рисунки, в которых отражены быт и история скифов.

Затем доедем до Ороктойского моста и пройдёмся над самым глубоким участком Катуни. Сделаем остановки в живописных местах с цветущим маральником, который ещё именуют алтайской сакурой, чтобы сфотографироваться на фоне фиолетовой дымки.

Побываем на о. Патмос, названном в честь греческого острова, куда был сослан апостол Иоанн Богослов и где написал «Апокалипсис». Пройдём «козьей тропой» по кромке горы до Чемальской ГЭС 30-х годов, старейшей в России.

Завершим день экскурсией на пасеку, где вы попробуете настоящий алтайский мёд.

3 день

Перевал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, старый Чуйский тракт, село Чибит

Сегодня поедем дальше по Чуйскому тракту. Покорим крутой перевал Чике-Таман, поднимемся на обзорные площадки, пройдём по старинному участку Великого шёлкового пути.

Остановимся на Чуй-Оозы, священном для алтайцев месте, где чистые воды Катуни смешиваются с мутно-молочными водами Чуи. У памятника Кольке Снегирёву вы узнаете историю Чуйского тракта и первых водителей, которые по нему проехали. Вечером разместимся на уютной базе в селе Чибит.

4 день

Гейзерное озеро, Курайская степь и Кызыл-Чин и Марс-2

С утра побываем на лесном Гейзерном озере — небольшом водоёме, подпитываемом родниками. Поверхность дна состоит из смеси голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает, образуя причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.

Затем доедем до Курайской степи, похожей на пустыню, окружённую снежными горными вершинами. Полюбуемся ледниками Актру, возвышающимися на 4000 метров.

Увидим и разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же Алтайский Марс. Побродим по глиняным горам, окрашенным в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового, и устроим незабываемые фотосессии. Также вас ждёт прогулка на Марс-2 (маршрут занимает 2 часа, около 6 км без значительного набора высоты). Тропинка будет вести нас вдоль реки, где растут кустарники и деревья причудливой формы, а ландшафты из-за потрескавшейся почвы кажутся неземными — это начало Чуйской степи.

5 день

Петроглифы, водопады и перевалы

Первым сегодня посетим Адыр-Кан — древнее святилище с тысячелетними петроглифами, рассказывающими о жизни кочевников. Затем увидим Катунские террасы, природные ступени высотой до 100 м, и отправимся к порогу Ильгумень, где бурлящие потоки воды создают захватывающее зрелище.

На обратном пути поднимемся на Семинский перевал (1717 м) — край могучих кедров, чьи орехи считаются одним из богатств Алтая. Перед возвращением заедем на туристический рынок за сувенирами: алтайским мёдом, травяными сборами и кедровыми орехами. В аэропорт Горно-Алтайска прибудем до 16:00, на автовокзал Барнаула — до 21:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет52 020 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на турбазах
  • Завтраки и ужины
  • Все экскурсии по маршруту
  • Посещение бани 1 раз за тур
  • Медицинская страховка
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды
  • Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула
Где начинаем и завершаем?
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на авто - и ж/д вокзале Барнаула; в 8:00 возле ТЦ «Пассаж» (Барнаул, пр. Ленина, 2Б); в аэропорту Горно-Алтайска в 13:30 (гости, прилетающие в Горно-Алтайск, не попадают на экскурсию на стелы республики Алтай)
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска до 16:00, автовокзал Барнаула до 21:00. Трансфер в аэропорт Барнаула оплачивается дополнительно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 964 туристов
Меня зовут Андрей. Я хожу в походы и вожу группы по Алтаю. Окончил географический факультет Алтайского государственного университета, работаю по специальности и очень люблю свое дело. Работаю с такими же
увлеченными гидам, которые горят идеей рассказывать и показывать лучшее, что есть на Алтае. Все наши туры гарантированы, отмен не бывает! У нас нет скрытых платежей, дополнительных оплат за проживание (кроме услуги одноместного размещения). В туры всё включено, не нужно будет платить за входы на экскурсии, катера, паромы, баню и прочее по программе. Мы живем на Алтае, знаем свой регион и будем рады провести для вас экскурсии! Всего нас 10 человек.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

