7+

Проживание. На базах Горного Алтая в домиках и номерах с удобствами — душем, туалетом и раковиной. 2- или 3-местное размещение на усмотрение организатора.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины, начиная с ужина 1-го дня и заканчивая завтраком заключительного дня тура. Обеды оплачиваются дополнительно (заезжаем в кафе).

Транспорт. Комфортные минивэны Toyota HiAce Regius, Toyota Voxy, Honda StepWgn, на группы из 15 человек — Fiat Ducato.

Дети. Возможно участие с 7 лет.