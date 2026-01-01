ВДОХновение Алтая

Путешествие со смыслом. Осталось одно место в мужском номере
ВДОХновение АлтаяФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Описание тура

Йога тур на Алтай в этом году будет особенным!

Тур для тех, кто хочет отдохнуть ментально и физически. Кто устал от города и ежедневной многозадачности. И хочет перезагрузиться и напитаться силой природы.
Горы Алтая сами по себе это место силы, которое очищает от всего лишнего и наполняет чистой энергией.

Новые впечатления и ежедневные практики с опытным проводником в мир йоги и медитации.

Открывая мир - открывай себя!
Будем жить и практиковать на берегу горной реки Катунь. В окружении гор и уникальной природы Алтая.
Нас ждут тренировки на рассвете и закате, трекинг по авторским маршрутам, сплав по реке Катунь, конный поход по диким местам, баня и купание в горной реке, вкуснейшие и полезные завтраки обеды и ужины.
Для любого уровня подготовки.

Программа йога тура

Стартуем из Горно-Алтайска - путешествие начинается! Проедем уникальные по красоте места. Чуйский тракт – самая знаменитая дорога Алтая. В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список из десяти самых красивых автодорог мира.
Продолжим путь по Чемальскому тракту. Наша база располагается в уединенном месте близ села Чемал. На сегодняшний день Чемал одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух, хвойные леса и многообразие активного отдыха.
Ты привезешь с собой калейдоскоп впечатлений.

Медитации способствуют обретению внутренней опоры и баланса.
Йога собирает и восстанавливает структуру всех тел.

  • Опора

  • Баланс

  • Заземление

Ты вернешься наполненным и отдохнувшим.

  • Богатство

  • Изобилие

  • Творчество

Нас ждёт: Компания единомышленников. Место силы.

Полезный отдых: ранний подъем, вкусная и питательная еда, купание в горной реке и солнечном свете, активные тренировки, замедление, расслабление.

Радость - это состояние удовлетворения, удовольствия и счастья.

Ощущению радости способствуют:

  • Посещение красивых мест;

  • Прогулки на свежем воздухе;

  • Физические тренировки и активности;

  • Общение с единомышленниками;

  • Вкусное и полезное питание;

  • Обилие солнечного света.

Наш тур на Алтай пройдет в формате трекинг: будем много ходить. А также у нас будут тренировки: йога, медитации, цигун.

Программа нашего тура насыщенна, но в ней также будет время для отдыха.

Ведущий: Сергей Нежданов

Более 20 лет практики, обучался у ведущих мастеров мира.
Познакомился с йогой и начал практиковать (сочетать тренировки по йоге с боевым искусством) с 1996 года.
Преподаватель айкидо и кунг-фу (винг чунь). Испания 1996г. - 2004г.
Интенсивная ежедневная практика йоги с 2002 года. Благодаря чему, в сочетании с подводным плаванием и фридайвингом, успешно реабилитировался после травм позвоночника и плеча.
Опыт преподавания йоги с 2005 года.
Сообразно полученному опыту, учитывая кто сегодня пришел на практику, учитывая какое время дня, день недели, время года, климат и внешние кондиции выстраивается практика в потоке день на день, именно то, что нужно сегодня.
Использую богатый арсенал йоги, медитации, цигуна.
Безопасность, эффективность, получение удовольствия от процесса!
Изучал такие направления, как: йога айенгара, аштанга виньяса йога, йога 23, йога в потоке странствий, кундалини йога, бхакти йога, раджа йога, тантрические техники крийя йоги…
Постоянный участник йога-семинаров, конференций и фестивалей йоги.

Программа тура по дням

1 день

Заселение на базу

Стартуем из Горно-Алтайска и едем до села Аскат. Путешествие начинается - проедем уникальные по красоте места. Чуйский тракт – самая знаменитая дорога Алтая. В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список из десяти самых красивых автодорог мира.
Продолжим путь по Чемальскому тракту. Чемальский тракт проходит через сосновые леса и долины и через 40 км достигает села Аскат, где находится наша база.
Аскат необычная горная деревня которая прославилась как одно из самых интересных и красивых мест на Алтае.
Про Аскат сложилось много историй и легенд. В Аскате живут художники, гончары, керамисты, представители разных религиозных конфессий, и много просто очень хороших людей.
Здесь находится одна из вершин "алтайского треугольника" — гора Межелик, отсюда же идёт дорога к легендарной горе Сугун-Туу. Считается, что особую космическую силу этой местности придаёт подземное озеро артезианской воды, скрывающееся в недрах Аската. Но, пожалуй, самая известная достопримечательность этого необыкновенного места-уникальные Голубые озера.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в Аскат.
Заселение на базу в поселке Аскат
Йога и ужин

2 день

День Отдыха и Созерцания

Йога медитация
Завтрак
Знакомство, отдых, прогулка на гору Менжелик
Вечерняя практика
Йога нидра на берегу

3 день

Трекинг на гору Сугун-Туу (Луковка)

Йога медитация
Завтрак
Трекинг на гору Луковка откуда открываются виды на реку Катунь, горы и село Аскат.
Вечерняя практика
Вечером нас будет ждать ужин

Трекинг на гору Сугун-Туу (Луковка)
4 день

Переезд в Чемал

Вторая часть нашего йога тура пройдет близ села Чемал. На сегодняшний день Чемал одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух, хвойные леса и многообразие активного отдыха. Это и пешие, конные прогулки, экскурсии, сплавы.
Переезжаем в на базу в Чемал на берегу волшебной реки Катунь
День отдыха
Вечерняя практика

5 день

Трекинг на гору Верблюд

Йога медитация
Завтрак
Трекинг на гору Верблюд откуда открываются виды на реку Катунь, горы и село Чемал.
Вечером нас будет ждать ужин и баня с купанием в горной реке.

6 день

Конный поход по левому берегу Катуни

Йога медитация
Завтрак
Конный поход по живописным местам с прекрасными видами.
Вечерняя практика
Ужин

7 день

Будем отдыхать и созерцать

Йога медитация
Свободный день

8 день

Рафтинг по реке Катунь

Йога медитация
Завтрак
Сплав по реке Катунь
Ужин

Рафтинг по реке Катунь
9 день

Трекинг с посещением слияния реки Катунь и Чемал

Йога медитация
Завтрак
Трекинг с посещением слияния реки Катунь и Чемал, а также Чемальской ГЭС
Вечером ужин баня

10 день

День отъезда

Едем в аэропорт

Варианты проживания

3-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска в рекомендованное время
  • Проживание в 2/3 местных домиках
  • 3-х разовое вегетарианское питание
  • Практики йоги и медитации, трекинг по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска
  • Конный поход
  • Сплав по реке
  • Баня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
