Описание тура
Йога тур на Алтай в этом году будет особенным!
Тур для тех, кто хочет отдохнуть ментально и физически. Кто устал от города и ежедневной многозадачности. И хочет перезагрузиться и напитаться силой природы.
Горы Алтая сами по себе это место силы, которое очищает от всего лишнего и наполняет чистой энергией.
Новые впечатления и ежедневные практики с опытным проводником в мир йоги и медитации.
Открывая мир - открывай себя!
Будем жить и практиковать на берегу горной реки Катунь. В окружении гор и уникальной природы Алтая.
Нас ждут тренировки на рассвете и закате, трекинг по авторским маршрутам, сплав по реке Катунь, конный поход по диким местам, баня и купание в горной реке, вкуснейшие и полезные завтраки обеды и ужины.
Для любого уровня подготовки.
Программа йога тура
Стартуем из Горно-Алтайска - путешествие начинается! Проедем уникальные по красоте места. Чуйский тракт – самая знаменитая дорога Алтая. В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список из десяти самых красивых автодорог мира.
Продолжим путь по Чемальскому тракту. Наша база располагается в уединенном месте близ села Чемал. На сегодняшний день Чемал одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух, хвойные леса и многообразие активного отдыха.
Ты привезешь с собой калейдоскоп впечатлений.
Медитации способствуют обретению внутренней опоры и баланса.
Йога собирает и восстанавливает структуру всех тел.
Ты вернешься наполненным и отдохнувшим.
Нас ждёт: Компания единомышленников. Место силы.
Полезный отдых: ранний подъем, вкусная и питательная еда, купание в горной реке и солнечном свете, активные тренировки, замедление, расслабление.
Радость - это состояние удовлетворения, удовольствия и счастья.
Ощущению радости способствуют:
Посещение красивых мест;
Прогулки на свежем воздухе;
Физические тренировки и активности;
Общение с единомышленниками;
Вкусное и полезное питание;
Обилие солнечного света.
Наш тур на Алтай пройдет в формате трекинг: будем много ходить. А также у нас будут тренировки: йога, медитации, цигун.
Программа нашего тура насыщенна, но в ней также будет время для отдыха.
Ведущий: Сергей Нежданов
Более 20 лет практики, обучался у ведущих мастеров мира.
Познакомился с йогой и начал практиковать (сочетать тренировки по йоге с боевым искусством) с 1996 года.
Преподаватель айкидо и кунг-фу (винг чунь). Испания 1996г. - 2004г.
Интенсивная ежедневная практика йоги с 2002 года. Благодаря чему, в сочетании с подводным плаванием и фридайвингом, успешно реабилитировался после травм позвоночника и плеча.
Опыт преподавания йоги с 2005 года.
Сообразно полученному опыту, учитывая кто сегодня пришел на практику, учитывая какое время дня, день недели, время года, климат и внешние кондиции выстраивается практика в потоке день на день, именно то, что нужно сегодня.
Использую богатый арсенал йоги, медитации, цигуна.
Безопасность, эффективность, получение удовольствия от процесса!
Изучал такие направления, как: йога айенгара, аштанга виньяса йога, йога 23, йога в потоке странствий, кундалини йога, бхакти йога, раджа йога, тантрические техники крийя йоги…
Постоянный участник йога-семинаров, конференций и фестивалей йоги.
Программа тура по дням
Заселение на базу
Стартуем из Горно-Алтайска и едем до села Аскат. Путешествие начинается - проедем уникальные по красоте места. Чуйский тракт – самая знаменитая дорога Алтая. В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список из десяти самых красивых автодорог мира.
Продолжим путь по Чемальскому тракту. Чемальский тракт проходит через сосновые леса и долины и через 40 км достигает села Аскат, где находится наша база.
Аскат необычная горная деревня которая прославилась как одно из самых интересных и красивых мест на Алтае.
Про Аскат сложилось много историй и легенд. В Аскате живут художники, гончары, керамисты, представители разных религиозных конфессий, и много просто очень хороших людей.
Здесь находится одна из вершин "алтайского треугольника" — гора Межелик, отсюда же идёт дорога к легендарной горе Сугун-Туу. Считается, что особую космическую силу этой местности придаёт подземное озеро артезианской воды, скрывающееся в недрах Аската. Но, пожалуй, самая известная достопримечательность этого необыкновенного места-уникальные Голубые озера.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в Аскат.
Заселение на базу в поселке Аскат
Йога и ужин
День Отдыха и Созерцания
Йога медитация
Завтрак
Знакомство, отдых, прогулка на гору Менжелик
Вечерняя практика
Йога нидра на берегу
Трекинг на гору Сугун-Туу (Луковка)
Йога медитация
Завтрак
Трекинг на гору Луковка откуда открываются виды на реку Катунь, горы и село Аскат.
Вечерняя практика
Вечером нас будет ждать ужин
Переезд в Чемал
Вторая часть нашего йога тура пройдет близ села Чемал. На сегодняшний день Чемал одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух, хвойные леса и многообразие активного отдыха. Это и пешие, конные прогулки, экскурсии, сплавы.
Переезжаем в на базу в Чемал на берегу волшебной реки Катунь
День отдыха
Вечерняя практика
Трекинг на гору Верблюд
Йога медитация
Завтрак
Трекинг на гору Верблюд откуда открываются виды на реку Катунь, горы и село Чемал.
Вечером нас будет ждать ужин и баня с купанием в горной реке.
Конный поход по левому берегу Катуни
Йога медитация
Завтрак
Конный поход по живописным местам с прекрасными видами.
Вечерняя практика
Ужин
Будем отдыхать и созерцать
Йога медитация
Свободный день
Рафтинг по реке Катунь
Йога медитация
Завтрак
Сплав по реке Катунь
Ужин
Трекинг с посещением слияния реки Катунь и Чемал
Йога медитация
Завтрак
Трекинг с посещением слияния реки Катунь и Чемал, а также Чемальской ГЭС
Вечером ужин баня
День отъезда
Едем в аэропорт
Варианты проживания
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска в рекомендованное время
- Проживание в 2/3 местных домиках
- 3-х разовое вегетарианское питание
- Практики йоги и медитации, трекинг по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска
- Конный поход
- Сплав по реке
- Баня