Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Йога тур на Алтай в этом году будет особенным!

Тур для тех, кто хочет отдохнуть ментально и физически. Кто устал от города и ежедневной многозадачности. И хочет перезагрузиться и напитаться силой природы.

Горы Алтая сами по себе это место силы, которое очищает от всего лишнего и наполняет чистой энергией.

Новые впечатления и ежедневные практики с опытным проводником в мир йоги и медитации.

Открывая мир - открывай себя!

Будем жить и практиковать на берегу горной реки Катунь. В окружении гор и уникальной природы Алтая.

Нас ждут тренировки на рассвете и закате, трекинг по авторским маршрутам, сплав по реке Катунь, конный поход по диким местам, баня и купание в горной реке, вкуснейшие и полезные завтраки обеды и ужины.

Для любого уровня подготовки.

Программа йога тура

Стартуем из Горно-Алтайска - путешествие начинается! Проедем уникальные по красоте места. Чуйский тракт – самая знаменитая дорога Алтая. В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список из десяти самых красивых автодорог мира.

Продолжим путь по Чемальскому тракту. Наша база располагается в уединенном месте близ села Чемал. На сегодняшний день Чемал одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух, хвойные леса и многообразие активного отдыха.

Ты привезешь с собой калейдоскоп впечатлений.

Медитации способствуют обретению внутренней опоры и баланса.

Йога собирает и восстанавливает структуру всех тел.

Опора

Баланс

Заземление

Ты вернешься наполненным и отдохнувшим.

Богатство

Изобилие

Творчество

Нас ждёт: Компания единомышленников. Место силы.

Полезный отдых: ранний подъем, вкусная и питательная еда, купание в горной реке и солнечном свете, активные тренировки, замедление, расслабление.

Радость - это состояние удовлетворения, удовольствия и счастья.

Ощущению радости способствуют:

Посещение красивых мест;

Прогулки на свежем воздухе;

Физические тренировки и активности;

Общение с единомышленниками;

Вкусное и полезное питание;

Обилие солнечного света.

Наш тур на Алтай пройдет в формате трекинг: будем много ходить. А также у нас будут тренировки: йога, медитации, цигун.

Программа нашего тура насыщенна, но в ней также будет время для отдыха.

Ведущий: Сергей Нежданов

Более 20 лет практики, обучался у ведущих мастеров мира.

Познакомился с йогой и начал практиковать (сочетать тренировки по йоге с боевым искусством) с 1996 года.

Преподаватель айкидо и кунг-фу (винг чунь). Испания 1996г. - 2004г.

Интенсивная ежедневная практика йоги с 2002 года. Благодаря чему, в сочетании с подводным плаванием и фридайвингом, успешно реабилитировался после травм позвоночника и плеча.

Опыт преподавания йоги с 2005 года.

Сообразно полученному опыту, учитывая кто сегодня пришел на практику, учитывая какое время дня, день недели, время года, климат и внешние кондиции выстраивается практика в потоке день на день, именно то, что нужно сегодня.

Использую богатый арсенал йоги, медитации, цигуна.

Безопасность, эффективность, получение удовольствия от процесса!

Изучал такие направления, как: йога айенгара, аштанга виньяса йога, йога 23, йога в потоке странствий, кундалини йога, бхакти йога, раджа йога, тантрические техники крийя йоги…

Постоянный участник йога-семинаров, конференций и фестивалей йоги.