Всего за неделю Вы проедете по самым красивым и знаменитым серпантинам Алтая, попытаетесь разгадать причудливые рисунки Голубого озера, побываете на местном “Марсе”, а также увидите восхитительной красоты водопады и как тысячи лет из земли растут “каменные грибы”.
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Программа тура по дням
Прибытие в Горно-Алтайск
Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайск с 9:00 до 10:30.
Трансфер в с. Аскат, Чемальский район, РА.
Заселение в домики на базу, окруженную со всех сторон живописными горными хребтами.
В шаговой доступности красавица река Катунь.
Село Аскат славится наличием мастеров разных ремесел: гончарное дело, кожевничество, живопись, роспись и резьба по дереву и т. д.
После непродолжительного отдыха, обзорная экскурсия "Легенды Чемала", во время которой посетим остров Патмос, пройдя по подвесному мосту через Катунь к храму Иоанна Богослова; Чемальскую ГЭС – самую старую гидроэлектростанцию на Алтае, слияние рек Чемал и Катунь.
Патмос – маленький остров с отвесными скалистыми склонами на реке Катунь, на котором расположен православный храм Иоанна Богослова.
В настоящий момент храм является действующим женским скитом, где проводятся службы, в то же время доступен для посещения всеми желающими.
Вечером совершим небольшую экскурсию по селу Аскат: поднимемся на гору Менжелик, спустимся к скале "Мраморка", прогуляясь по берегу Катуни.
Чуйский тракт
Сегодня день будет посвящен Чуйскому тракту – дороге, которая занимает 5 место в списке самых красивых дорог мира.
Шикарные пейзажи, частая смена локаций, остановки с прогулками, исторические факты и рассказы гида не дадут скучать в дороге.
Основные локации дня: Семинский перевал; перевал Чике-Таман; место слияния Чуи и Катуни;"Яломанская дуга"; Катунские террасы; археологический комплекс «Адыр-Кан»; старый Чуйский тракт.
Конечная точка дня – село Акташ.
Мажойские каскады
Экскурсия "Мажойские каскады" в долину р. Чуя.
Узкий скальный коридор, где ежегодно проводятся соревнования водники-экстремалы "Чуя-Мажой-ралли", экстремальная каяк-гонка Король Азии.
После обеда – прогулка к Голубому озеру на реке Мёны.
Теплые подземные источники размывают ил и бело-голубую глину на дне и создают причудливые рисунки.
Далее отправимся по Чуйскому тракту через Курайскую и Чуйскую степи.
В Курайской степи остановимся и насладимся видами ледников Северо-Чуйского хребта – крупнейшего хребта Центральной Азии.
К концу дня посетим удивительную долину с цветными землями Кызыл-Чин.
В переводе с тюркского языка звучит, как «Красное ущелье», а туристы называют это место «Алтайский Марс». Поднимемся по склону горы и обязательно спустимся по одному из каньонов, ощутим мощную природную энергетику этого места.
40 км бездорожья.
Красные ворота. Улаганский перевал. Урочище Пазырык. Перевал Кату-Ярык
После завтрака отправляемся по Улаганскому тракту, через Красные ворота до с. Улаган.
Дорога идет вдоль реки Чибитка и постепенно набирает высоту.
По пути увидим высокогорные озера.
Пейзаж вокруг постепенно меняется, деревья становятся ниже, температура опускается, а картина больше напоминает высокогорную тундру.
У озера Кеделю сделаем остановку и прогуляемся на Улаганский перевал пешком.
Высота перевала 2080 метров над ур. м.
На вершине перевала стоит беседка, а на деревьях висят белые ленточки, как свидетельство особого отношения местных жителей к священным местам Алтая.
Со смотровой площадки перевала увидим вершины Восточного Алтая и Курайского хребта.
Посетим урочище Пазырык с древними курганными захоронениями.
Захоронения принадлежат элите пазырыкского общества VI – III вв. до н. э.
Затем со смотровой площадки, с высоты 800 м полюбуемся грандиозным видом на долину реки Чулышман и окрестные горы.
Пеший спуск по серпантину в Чулышманский каньон – Кату-Ярык, 3,5 км.
Звенящие водопады
Утро начнется с лодочной переправы через р. Чулышман и пешей прогулки к водопаду Куркуре, высотой 25-30 м.
Далее садимся в авто и отправляемся вглубь по долине Чулышмана 30 км.
После обеда совершим прогулку вдоль реки Карасу в урочище Ак-курум.
Здесь находятся удивительные природные образования – геологические останцы в форме грибов.
30 км бездорожья.
Чулышманский каньон
Сегодня отправляемся по Чулышманской каньону и долине Большого Улагана в сторону с. Акташ.
По пути посетим Туданский порог на реке Чулышмане и водопад Кулузун.
Пеший подъем по серпантину в Чулышманский каньон – Кату-Ярык, 3,5 км.
По прибытии в с. Акташ – баня и прощальный костер.
Обмен адресами и впечатлениями.
140 км бездорожья.
Отъезд
Возвращение в г. Горно-Алтайск.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 1 день – село Аскат, 3-х местное (душ, благоустроенный туалет на улице);
- 2,3 день – село Акташ, турбаза Ирбис, двух/трех местные домики (душ, благоустроенный туалет на улице);
- 4,5 день – долина р. Чулышман, турбаза "Чулышманская долина", трехместные домики (душ, благоустроенный туалет на улице);
- 6 день – село Акташ, турбаза Ирбис, двух/трехместные домики (душ, благоустроенный туалет на улице).
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения, руб:
|Трехместное
|38 800
|Двухместное
|43 300
|Одноместное
|47 800
Варианты проживания
Турбаза «Ирбис»
Турбаза «Ирбис» находится на территории живописного поселка Акташ. Из окон гостевых домиков открывается вид на реку с одной стороны и на горы с другой.
В комнатах размещены спальные места. На территории комплекса проведен бесплатный интернет, который позволит гостям оставаться на связи круглосуточно. Отдохнуть постояльцы могут на открытой обустроенной террасе.
Приготовить обед можно самостоятельно, на кухне общего пользования; альтернативным вариантом послужит кафе «Караван» в шаговой доступности от турбазы.
Турбаза в с. Аскат
Размещение 3-х местное (душ, благоустроенный туалет на улице).
Турбаза «Чулышманская долина»
База отдыха "Чулышманская долина" находится у реки Чулышман рядом с перевалом Кату-Ярык. Очень красивое место. Рядом находятся три водопада, в том числе популярный водопад Куркуре. Для гостей уютные домики с видом на горы и реку, питание в кафе, баня. Для детей игровая площадка.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт высокой проходимости на протяжении маршрута
- Ночевки в гостевых домиках на турбазах
- Сопровождение гида-проводника, экскурсионная программа
- Баня (1 раз)
- Переправы через р. Чулышман
- Оплата всех рекреационных сборов на экскурсиях
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание (питание в кафе средний чек 400-450 руб.)
- Страховка от укуса клеща (период май - июнь)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
- купальник;
- фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- powerbank;
- репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Какой минимальный возраст участников тура?
Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие изменения возможны в программе?
Организатор тура оставляет за собой право менять:
- порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма;
- объект размещения группы на аналогичный.
Какой будет транспорт в туре?
На протяжении маршрута будет использоваться транспорт высокой проходимости, такие модели как Мицубиши Делика, УАЗ буханка, SsangYong Istana.
Будет ли сотовая связь и возможность зарядить телефон?
В долине Чулышман с обеда 4-го дня и до обеда 6-го отсутствует мобильная связь и не всегда будет возможность зарядить телефон, т. к. электричество подается от генератора только в вечернее время. Рекомендуем иметь с собой Powerbank.
Есть ли клещи на маршруте?
Клещи на Алтае встречаются в период с мая по июнь, далее их активность идет на спад, но средства защиты не будут лишними. На территории турбаз обязательно проводится специальная обработка.
Рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита и спреи от клещей. Также можно оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное введение иммуноглобулина и исследование крови на зараженность энцефалитом.
Как организовано питание?
Питание не включено в стоимость тура. Питание в кафе. Средний чек 400-450 рублей. Возможно приготовление еды самостоятельно на общей кухне на турбазе.