1 день

Прибытие в Горно-Алтайск

Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайск с 9:00 до 10:30.

Трансфер в с. Аскат, Чемальский район, РА.

Заселение в домики на базу, окруженную со всех сторон живописными горными хребтами.

В шаговой доступности красавица река Катунь.

Село Аскат славится наличием мастеров разных ремесел: гончарное дело, кожевничество, живопись, роспись и резьба по дереву и т. д.

После непродолжительного отдыха, обзорная экскурсия "Легенды Чемала", во время которой посетим остров Патмос, пройдя по подвесному мосту через Катунь к храму Иоанна Богослова; Чемальскую ГЭС – самую старую гидроэлектростанцию на Алтае, слияние рек Чемал и Катунь.

Патмос – маленький остров с отвесными скалистыми склонами на реке Катунь, на котором расположен православный храм Иоанна Богослова.

В настоящий момент храм является действующим женским скитом, где проводятся службы, в то же время доступен для посещения всеми желающими.

Вечером совершим небольшую экскурсию по селу Аскат: поднимемся на гору Менжелик, спустимся к скале "Мраморка", прогуляясь по берегу Катуни.