1 день

Прибытие в Горно-Алтайск. Манжерок. Деревня мастеров Аскат

Встреча участников в аэропорту Горно-Алтайска с 9:00 до 10:40.

И сразу же отправляемся на нашу первую экскурсию – всесезонный курорт Манжерок.

По живописной канатной дороге поднимаемся на гору Малая Синюха, высотой 1030 м.

Современные комфортные кабинки дадут вам возможность расслабиться и просто наслаждаться видом на окрестные горы, долину Катуни и озеро Манжерок.

Далее переезд в с. Аскат Чемальского района, заселение в домики на базу, окруженную со всех сторон живописными горными хребтами.

Рядом с базой бежит ручеёк с чистой водой.

В шаговой доступности река Катунь.

Аскат не первый год привлекает туристов со всей России и Зарубежья талантливыми жителями, своим живописным расположением и особым климатом.

Жители Аската, вобрав в себя первозданную красоту этого неповторимого края, проявляют ее в творчестве самых разных направлений.

На территории села действуют галереи, мастерские по разным ремеслам и выставочные залы живописи, в которых также есть возможность пройти обучающие мастер-классы.

Кроме того, есть и природные достопримечательности, с которыми мы познакомимся во время вечерней прогулки.

Сначала поднимемся на г. Менежелик, где со смотровой площадки пред нами открываются незабываемые виды на долину Катуни и окрестные горы.

Далее спустимся к скале Мраморка на берегу Катуни, прогуляемся на серебряный источник.

Заглянем в травяную лавку сестер Басаргиных или посетим в мастерскую “Альгиз”.