Топ-5 красот Алтая. Автотур

Легкий обзорный автотур, во время которого мы посетим легендарные красоты Алтая, увидим все многообразие пейзажей от предгорий до высокогорья.

В туре Вас ждут виды ледников и каньонов, водопадов и горных перевалов, долины рек и зеркала озер, горные серпантины и степные просторы, от которых захватывает дух!
5
3 отзыва
Топ-5 красот Алтая. Автотур
Топ-5 красот Алтая. Автотур
Топ-5 красот Алтая. Автотур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Горно-Алтайск. Манжерок. Деревня мастеров Аскат

Встреча участников в аэропорту Горно-Алтайска с 9:00 до 10:40.

И сразу же отправляемся на нашу первую экскурсию – всесезонный курорт Манжерок.

По живописной канатной дороге поднимаемся на гору Малая Синюха, высотой 1030 м.

Современные комфортные кабинки дадут вам возможность расслабиться и просто наслаждаться видом на окрестные горы, долину Катуни и озеро Манжерок.

Далее переезд в с. Аскат Чемальского района, заселение в домики на базу, окруженную со всех сторон живописными горными хребтами.

Рядом с базой бежит ручеёк с чистой водой.

В шаговой доступности река Катунь.

Аскат не первый год привлекает туристов со всей России и Зарубежья талантливыми жителями, своим живописным расположением и особым климатом.

Жители Аската, вобрав в себя первозданную красоту этого неповторимого края, проявляют ее в творчестве самых разных направлений.

На территории села действуют галереи, мастерские по разным ремеслам и выставочные залы живописи, в которых также есть возможность пройти обучающие мастер-классы.

Кроме того, есть и природные достопримечательности, с которыми мы познакомимся во время вечерней прогулки.

Сначала поднимемся на г. Менежелик, где со смотровой площадки пред нами открываются незабываемые виды на долину Катуни и окрестные горы.

Далее спустимся к скале Мраморка на берегу Катуни, прогуляемся на серебряный источник.

Заглянем в травяную лавку сестер Басаргиных или посетим в мастерскую “Альгиз”.

Прибытие в Горно-Алтайск. Манжерок. Деревня мастеров АскатПрибытие в Горно-Алтайск. Манжерок. Деревня мастеров АскатПрибытие в Горно-Алтайск. Манжерок. Деревня мастеров АскатПрибытие в Горно-Алтайск. Манжерок. Деревня мастеров Аскат
2 день

Чемальский тракт. Долина горных Духов

Экскурсия по Чемальскому тракту до Ороктойского моста.

В районе Ороктойского моста Катунь имеет малую ширину и самую большую глубину, по некоторым измерениям более 70 м.

Под мостом расположены Тельдекпенские пороги – одни из самых красивых и протяженных порогов на Катуни.

По пути сделаем остановку в долине горных Духов и на Еландинском пороге.

Поднимемся на смотровую площадку в урочище Чечкыш, где открывается потрясающий пейзаж на долину реки Катунь.

Чемальский тракт. Долина горных ДуховЧемальский тракт. Долина горных ДуховЧемальский тракт. Долина горных ДуховЧемальский тракт. Долина горных Духов
3 день

Легендарный Чуйский тракт

Авто-экскурсия “Легендарный Чуйский тракт” по главной автодороге Горного Алтая.

Прямо с тракта открываются шикарные панорамы.

Он богат достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут Вам наши гиды.

До самой границы с Монголией вас будут удивлять невероятные пейзажи и вы увидите разный Алтай: на перевалах будет уже лежать снег, в другом же – еще желтеть листва на деревьях.

Вы встретите замерзшие водопады, могучие многовековые кедры и бурные бирюзовые реки.

Конечная точка дня – с. Акташ.

Легендарный Чуйский трактЛегендарный Чуйский трактЛегендарный Чуйский трактЛегендарный Чуйский тракт
4 день

Голубое озеро. Алтайский Марс

Экскурсия на Голубое озеро («Алтайский гейзер»), на дне озера находятся теплые подземные источники, которые, размывая бело-голубую глину, создают на озере причудливые рисунки.

Переезд далее по Чуйскому тракту через Курайскую и Чуйскую степи.

Прямо с дороги открываются незабываемые виды на ледники Северо-Чуйского хребта (Актру, Куркурек).

Посещаем удивительную долину с цветными землями Кызыл-Чин, которую из-за необычных красных пород называют "Алтайским марсом".

Голубое озеро. Алтайский МарсГолубое озеро. Алтайский МарсГолубое озеро. Алтайский МарсГолубое озеро. Алтайский Марс
5 день

Отъезд

Возвращение обратно в Горно-Алтайск.

Ориентировочное время прибытия 16:00-16:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • 1,2 день: трехместные гостевые домики, душ, благоустроенный туалет в отдельном санблоке на территории;
  • 3,4 день: трехместные гостевые благоустроенные домики, душ, благоустроенный туалет в домике.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения, руб:

Трехместное32 700
Двухместное35 200
Одноместное37 700

Ниже представлен возможный вариант размещения, подробнее уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Турбаза «Арман Трэвэл Алтай» и аналогичные

4 ночи

Предлагаем своим гостям 2-х, 3-х и 4-х, 5-и местное размещение в уютных и теплых деревянных домиках с панорамными окнами и большими террасами. Домик 24 км. м. Во всех домиках имеется централизованное отопление. Мобильный интернет, в шаговой доступности кафе "Домашняя кухня", кафе "Аура". Также на базе «АрманТревелАлтай» есть небольшая кухня для приготовления пищи, оборудованная всем необходимым (холодильник, электрическая плита, микроволновка, мультиварка, набор посуды).

Турбаза «Арман Трэвэл Алтай» и аналогичныеТурбаза «Арман Трэвэл Алтай» и аналогичныеТурбаза «Арман Трэвэл Алтай» и аналогичныеТурбаза «Арман Трэвэл Алтай» и аналогичные

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
  • Проживание
  • Комплексный завтрак 2-5 день
  • Гейзерное озеро - проход по территории турбазы
  • Входной билет в ущелье Чечкыш
  • Экскурсионный билет на канатно-кресельный подъемник ГЛК Манжерок
  • Входной билет в урочище Кызыл-Чин
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание: обеды, ужины (питание в кафе средний чек 500 руб.)
  • Страховка от укуса клеща (период май - июнь)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
  • плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
  • обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки;
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
  • предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
  • бутылка 0,5 л под воду;
  • солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
  • купальник;
  • фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
  • наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
  • документы, паспорт, полис ОМС.
Какой минимальный возраст участников тура?

Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие изменения возможны в программе?

Организатор тура оставляет за собой право менять:

  • порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма;
  • объект размещения группы на аналогичный.
Какой будет транспорт в туре?

На протяжении маршрута будет использоваться транспорт высокой проходимости, такие модели как SsangYong Istana.

Будет ли сотовая связь и возможность зарядить телефон?

Периодически отсутствует мобильная связь и не всегда будет возможность зарядить телефон. Рекомендуем иметь с собой Powerbank.

Есть ли клещи на маршруте?

Клещи на Алтае встречаются в период с мая по июнь, далее их активность идет на спад, но средства защиты не будут лишними. На территории турбаз обязательно проводится специальная обработка.

Рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита и спреи от клещей. Также можно оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное введение иммуноглобулина и исследование крови на зараженность энцефалитом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
3 июн 2024
Все прошло отлично! Повезло с погодой, были насыщенные поездки с прекрасными видами.
Все прошло отлично! Повезло с погодой, были насыщенные поездки с прекрасными видами.Все прошло отлично! Повезло с погодой, были насыщенные поездки с прекрасными видами.Все прошло отлично! Повезло с погодой, были насыщенные поездки с прекрасными видами.
К
3 июн 2024
Это была потрясающая поездка!
Это была потрясающая поездка!Это была потрясающая поездка!Это была потрясающая поездка!Это была потрясающая поездка!Это была потрясающая поездка!Это была потрясающая поездка!Это была потрясающая поездка!Это была потрясающая поездка!Это была потрясающая поездка!Это была потрясающая поездка!
Т
5 авг 2024
Мне все понравилось🤝☺

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные туры

Похожие туры из Горно-Алтайска

Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
На машине
скидка
10%
4 отзыва
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
18 авг в 11:00
30 авг в 11:00
4020036 180 за человека
Золотое кольцо Алтая: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Чулышманская долина
На машине
Конные прогулки
1 отзыв
6 дней
Золотое кольцо Алтая: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Чулышманская долина
Увидеть топовые достопримечательности, совершить конную прогулку и переплыть Телецкое озеро
Начало: Горно-Алтайск, 09:00
18 авг в 08:00
86 000 за человека
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
Пешая
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
9 дней
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
Начало: С. Манжерок
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 102 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
ХорошоТам