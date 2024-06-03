В туре Вас ждут виды ледников и каньонов, водопадов и горных перевалов, долины рек и зеркала озер, горные серпантины и степные просторы, от которых захватывает дух!
Программа тура по дням
Прибытие в Горно-Алтайск. Манжерок. Деревня мастеров Аскат
Встреча участников в аэропорту Горно-Алтайска с 9:00 до 10:40.
И сразу же отправляемся на нашу первую экскурсию – всесезонный курорт Манжерок.
По живописной канатной дороге поднимаемся на гору Малая Синюха, высотой 1030 м.
Современные комфортные кабинки дадут вам возможность расслабиться и просто наслаждаться видом на окрестные горы, долину Катуни и озеро Манжерок.
Далее переезд в с. Аскат Чемальского района, заселение в домики на базу, окруженную со всех сторон живописными горными хребтами.
Рядом с базой бежит ручеёк с чистой водой.
В шаговой доступности река Катунь.
Аскат не первый год привлекает туристов со всей России и Зарубежья талантливыми жителями, своим живописным расположением и особым климатом.
Жители Аската, вобрав в себя первозданную красоту этого неповторимого края, проявляют ее в творчестве самых разных направлений.
На территории села действуют галереи, мастерские по разным ремеслам и выставочные залы живописи, в которых также есть возможность пройти обучающие мастер-классы.
Кроме того, есть и природные достопримечательности, с которыми мы познакомимся во время вечерней прогулки.
Сначала поднимемся на г. Менежелик, где со смотровой площадки пред нами открываются незабываемые виды на долину Катуни и окрестные горы.
Далее спустимся к скале Мраморка на берегу Катуни, прогуляемся на серебряный источник.
Заглянем в травяную лавку сестер Басаргиных или посетим в мастерскую “Альгиз”.
Чемальский тракт. Долина горных Духов
Экскурсия по Чемальскому тракту до Ороктойского моста.
В районе Ороктойского моста Катунь имеет малую ширину и самую большую глубину, по некоторым измерениям более 70 м.
Под мостом расположены Тельдекпенские пороги – одни из самых красивых и протяженных порогов на Катуни.
По пути сделаем остановку в долине горных Духов и на Еландинском пороге.
Поднимемся на смотровую площадку в урочище Чечкыш, где открывается потрясающий пейзаж на долину реки Катунь.
Легендарный Чуйский тракт
Авто-экскурсия “Легендарный Чуйский тракт” по главной автодороге Горного Алтая.
Прямо с тракта открываются шикарные панорамы.
Он богат достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут Вам наши гиды.
До самой границы с Монголией вас будут удивлять невероятные пейзажи и вы увидите разный Алтай: на перевалах будет уже лежать снег, в другом же – еще желтеть листва на деревьях.
Вы встретите замерзшие водопады, могучие многовековые кедры и бурные бирюзовые реки.
Конечная точка дня – с. Акташ.
Голубое озеро. Алтайский Марс
Экскурсия на Голубое озеро («Алтайский гейзер»), на дне озера находятся теплые подземные источники, которые, размывая бело-голубую глину, создают на озере причудливые рисунки.
Переезд далее по Чуйскому тракту через Курайскую и Чуйскую степи.
Прямо с дороги открываются незабываемые виды на ледники Северо-Чуйского хребта (Актру, Куркурек).
Посещаем удивительную долину с цветными землями Кызыл-Чин, которую из-за необычных красных пород называют "Алтайским марсом".
Отъезд
Возвращение обратно в Горно-Алтайск.
Ориентировочное время прибытия 16:00-16:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 1,2 день: трехместные гостевые домики, душ, благоустроенный туалет в отдельном санблоке на территории;
- 3,4 день: трехместные гостевые благоустроенные домики, душ, благоустроенный туалет в домике.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения, руб:
|Трехместное
|32 700
|Двухместное
|35 200
|Одноместное
|37 700
Ниже представлен возможный вариант размещения, подробнее уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Турбаза «Арман Трэвэл Алтай» и аналогичные
Предлагаем своим гостям 2-х, 3-х и 4-х, 5-и местное размещение в уютных и теплых деревянных домиках с панорамными окнами и большими террасами. Домик 24 км. м. Во всех домиках имеется централизованное отопление. Мобильный интернет, в шаговой доступности кафе "Домашняя кухня", кафе "Аура". Также на базе «АрманТревелАлтай» есть небольшая кухня для приготовления пищи, оборудованная всем необходимым (холодильник, электрическая плита, микроволновка, мультиварка, набор посуды).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- Проживание
- Комплексный завтрак 2-5 день
- Гейзерное озеро - проход по территории турбазы
- Входной билет в ущелье Чечкыш
- Экскурсионный билет на канатно-кресельный подъемник ГЛК Манжерок
- Входной билет в урочище Кызыл-Чин
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание: обеды, ужины (питание в кафе средний чек 500 руб.)
- Страховка от укуса клеща (период май - июнь)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
- купальник;
- фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС.
Какой минимальный возраст участников тура?
Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие изменения возможны в программе?
Организатор тура оставляет за собой право менять:
- порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма;
- объект размещения группы на аналогичный.
Какой будет транспорт в туре?
На протяжении маршрута будет использоваться транспорт высокой проходимости, такие модели как SsangYong Istana.
Будет ли сотовая связь и возможность зарядить телефон?
Периодически отсутствует мобильная связь и не всегда будет возможность зарядить телефон. Рекомендуем иметь с собой Powerbank.
Есть ли клещи на маршруте?
Клещи на Алтае встречаются в период с мая по июнь, далее их активность идет на спад, но средства защиты не будут лишними. На территории турбаз обязательно проводится специальная обработка.
Рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита и спреи от клещей. Также можно оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное введение иммуноглобулина и исследование крови на зараженность энцефалитом.