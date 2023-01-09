дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Остров Патмос и Чемальская ГЭС
09.00-10.00 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.
Также мы можем вас встретить:
- 05.00 В Новосибирске (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»);
- 08.00 Под Барнаулом, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13).
Чуйский тракт занесён в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с его малой исторической частью.
Заселение на турбазу по 2 человека в номер.
Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.
Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове, прямо посередине горной реки.
Далее, пройдете по козьей тропе к старейшей в России ГЭС 30-ых годов.
Ужин.
Вечер знакомств.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере (возможно трёх- и четырёхместное, по согласованию).
- Включено питание: ужин.
- Экскурсии: 1. Ознакомительная экскурсия; 2. О. Патмос и Чемальская ГЭС.
- Авто: от Горно-Алтайска — 90 км, от Барнаула — 320 км, от Новосибирска — 520 км.
Голубые озёра «Глаза Катуни». Камышлинский водопад. Обряд исполнения желаний
Завтрак.
Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни». И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза.
Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Далее, мы прогуляемся по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому, прогулка занимает 2 часа, необходима удобная обувь.
Возвращение на базу.
Подготовка к новому году.
Мастер-класс в кафе.
Глинтвейн в лесу.
Обряд исполнения желаний у костра.
Новогодний ужин в кафе (оплачивается дополнительно, 4500 руб. за человека, по желанию).
Встреча Нового года.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
- Включено питание: завтрак.
- Экскурсии: 1 Голубые озера; 2 Прогулка до Камышлинского водопада;
- Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Горнолыжный комплекс «Манжерок»
Поздний завтрак.
Первая половина дня - отдых после торжества.
Во-второй половине дня мы отправимся в суперсовременный горнолыжный комплекс «Манжерок».
Здесь вы сможете покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах, коньках.
Если катание Вас не привлекает, то вы можете совершить экскурсионный подъем на гондольном подъемнике к вершине горы Синюха, откуда открывается потрясающий вид на долину реки Катунь, горы и озера.
Также, на территории курорта находится множество кафе, ресторанов и различных развлечений для взрослых и детей.
Примечание: оплата подъёмника, аренда снаряжения производится за собственный счет, дополнительно, на месте, согласно прайсу курорта.
Вечер творчества и настольных игр в теплой душевной компании.
Ужин у очага.
- Экскурсии: Посещение горнолыжного курорта «Манжерок».
- Размещение: турбаза, двухместное размещение (возможно трехместное и четырехместное, по запросу), удобства в номере.
- Включено питание: завтрак, ужин.
Ущелье духов. Посёлок мастеров Аскат
Завтрак.
Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.
В ущелье мы посетим ручей здоровья, писанницу наскальной живописи, каскадный водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.
Обед (оплачивается дополнительно).
В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями. Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах, создадим свою этно-группу, пройдем звукотерапию тибетскими поющими чашами.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Ущелье горных духов; 2. Поселок мастеров Аскат.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 5 км.
Зубровый заказник. Природный парк Уч Энмек. Концерт горлового пения
Завтрак, сбор вещей, сдача номеров.
Сегодня мы уезжаем в другой район Республики Алтай – Улаганский. В пути вы посетите Зубровый заказник, где проживает 48 зубров (этот вид животных находится на грани исчезновения).
Вы сможете увидеть этих величественных животных и угостить их яблоками.
Далее наша дорога будет лежать через Семинский перевал (1717 м), где находится биатлонная база Олимпийского резерва и большой сувенирный рынок.
Обед (оплачивается дополнительно).
Обзорная экскурсия по природному парку Уч Энмек.
Вы познакомитесь с одним из самых сакральных и мистических мест Алтая, увидите древнейшие археологические памятники и знаменитый Башадарский полумесяц, над загадкой которого ученые до сих пор ломают голову.
Концерт горлового пения.
Трансфер по Чуйскому тракту, вы отправитесь в приграничные территории с Монголией.
Заселение на турбазу «Речные земли».
Ужин в кафе.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Зубровый заказник; 2. Природный парк «Уч Энмек».
- Протяженность маршрута на автомобиле – 180 км, пешком – 3 км.
Путешествие по Чуйскому тракту
Утренний кофе и завтрак с видом на заснеженные елки.
В первой половине дня мы совершим прогулку до водопада Ширлак.
Далее, отыщем древний путь, по которому ездили торговцы в Монголию и полюбуемся панорамой реки Чуя.
Совершим экскурсию по комплексу наскальной живописи «Калбак-Таш», где сохранилось свыше 5000 петроглифов, от каменного века, до наших дней.
Посетим место силы на слиянии двух бурных рек – Катуни и Чуи.
Ужин.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: Слияние Чуи и Катуни; Петроглифы Калбак-Таш; Водопад Ширлак.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 170 км, пешком – 4 км.
Красные ворота. Озеро Киделю. Перевал Кату-Ярык. Долина реки Чулышман
Завтрак.
Мы отправимся по необыкновенно красивому маршруту через узкое ущелье между скал.
Посещение Красных ворот, ртутного озера.
Преодолев Улаганский перевал, мы увидим легендарные, окутанные завесой тайн Пазырыкские курганы – долину захоронения скифских царей. По оценкам ученых, возраст некоторых курганов более 20 000 лет.
Обед — ланч-боксы.
После этого мы посетим одно из самых красивых мест Горного Алтая – долину реки Чулышман. Оттуда открываются потрясающие виды на горы!
Обратное возвращение.
Ужин.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Красные ворота; 2. Оз. Киделю; 3. Пазырыкские курганы; 4. Кату-Ярык.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 200 км, пешком – 3 км.
Гейзерное озеро. Прогулка по льду замерзшей реки Чуя
Завтрак.
Прогулка к гейзерному озеру (потаенному). На дне этого озера лежит голубая глина, которая придает ему такой глубокий цвет.
Осмотр панорамы Северо-Чуйского хребта и прогулка прямо по зеленому льду реки Чуя в сторону Маашейского ледника.
Обед (оплачивается дополнительно).
Посещение Чуйской степи и поселка Кош-Агач.
Рождественский ужин, гадания.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Гейзерное озеро; 2. Панорама Северо-Чуйского хребта; 3. Прогулка по льду реки Чуя.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 30 км, пешком – 5 км.
Сувенирные рынки. Обратный трансфер
Завтрак, сбор вещей, по пути заезд на сувенирные рынки.
Прибытие:
- 16:30-17:00 – Горно-Алтайск. Рекомендуем разместиться в гостинице «Игман» и посетить музей им. Анохина (не входит в стоимость, самостоятельно).
- в 20:30 – г. Новоалтайск (ул. Дорожная 13). Придорожный комплекс «Облепиха», под Барнаулом. Обратите внимание, т. к. автобус проходной, то заезд в сам город Барнаул не осуществляется. От комплекса «Облепиха» до города Барнаула вы сможете добраться на такси. Рекомендуем разместиться в гостинице «Аэропорт» или гостинице «Барнаул» (такси до отеля и размещение в отеле оплачивается самостоятельно).
- 23:30 – г. Новосибирск. Рекомендуем разместиться в гостинице «Маринс парк отель» (не входит в стоимость, самостоятельно).
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание на двух турбазах.
Доплата за одноместное размещение в номере – 23 000 руб.
Ниже представлены возможные варианты проживания, чтобы узнать на какой именно турбазе вы будете размещаться в туре, уточните у менеджера при бронировании.
Варианты проживания
Турбаза «Территория Счастья»
Двухместное размещение, удобства в номере.
Горный отель «Речные земли»
Двухместное размещение, удобства в номере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из г. Новосибирск/г. Барнаул/г. Горно-Алтайск - турбаза - г. Горно-Алтайск/г. Барнаул/г. Новосибирск (1240 км)
- Питание - 8 завтраков в кафе
- Питание - 7 ужинов в кафе (кроме банкетного)
- Проживание на турбазах - 8 ночей
- Баня - 1 раз
- Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг, отмеченных «оплачивается дополнительно»
- Работа гидов и организаторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск/г. Барнаул/г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание (обеды) - средний чек 350-550 руб
- Новогодний ужин - 4500 руб. /чел
- Услуги горнолыжного комплекса, прокат горных лыж или сноуборда на весь день - от 1 500 руб
- Стоимость подъемника - экскурсионный (от 1300 руб.), спи-пасс на 4 часа - от 1500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Теплую зимнюю куртку, флисовую куртку, теплую спортивную шапочку.
2. Непродуваемые и непромокаемые теплые брюки (2 пары).
3. Свитер, толстовку.
4. Шарф.
5. Теплые носки (2-3 пары), тонкие носки (2 пары).
6. Теплые ботинки или зимние кроссовки с толстой подошвой для прогулок.
7. Любые теплые удобные штаны/джинсы (2 пары).
8. Футболки с длинным рукавом, рубашки.
9. Полотенце.
10. Варежки, перчатки (2 пары).
11. Налобный фонарик с запасными батарейками.
12. Сланцы для бани.
13. Купальник или плавки для купания в проруби после бани.
14. Средства личной гигиены.
15. Медикаменты на случай простуды, расстройства желудка, головной боли и проч.
16. Фотоаппарат/видеокамеру.
Входит ли трансфер до туристической базы в стоимость тура?
Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.
Какие документы мне необходимо взять с собой?
Для граждан РФ:
– Действующий внутренний или заграничный паспорт
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
– Полис обязательного медицинского страхования
Для иностранных граждан:
– Оформленную визу (если она требуется)
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
Необходимо ли иметь с собой наличные денежные средства?
Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 300-350 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.
Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами очень ограничены.
Какая нас ожидает погода в туре?
Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия можно приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Юля замечательный гид, столько сказок и легенд я слышала только в детстве. Юле очень нравится Алтай и эту любовь она передает всем нам.
У нас бало все, и новогодний ужин с шампанским и новогодняя баня с замечательным Яковом и святочные гадания и самое главное - зимний прекрасный алтай!!!
Я даже начинаю думать, не бросить ли все и не уехать ли туда жить.
А еще у нас был замечательный водитель - Михаил!
Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда.
Что улучшить - обратный трансфер нереально длинный. Мы были в дороге с 8 утра до 1-30 ночи (более 17 часов) и водитель тоже был в дороге, но за рулем, и он был ОДИН. Это было очень небезопасно, учитывая и продолжительность пути и зимние переезды (гололедица, снег, темное время суток, пробки, серпантин)
Предложение по улучшению - разбить обратный трансфер на два дня. Например 11 день дорога до Чемала (+ экскурсии по дороге) 12 день выезд в конечные точки (Нсб, Горно-Алтайск и Барнаул) уже без остановок на экскурсии
По гиду - знаний много, но они не глубокие. В текущем исполнении роль гида и организаторская (размещение, питание, трансферы) и информативная (рассказы о событиях, рассказы об объектах на пути). С первой ролью справляется отлично, со второй не очень. При уточняющих вопросах «засыпается». Отлично работает с детьми 💪
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что некоторые моменты тура огорчили вас. Мы обязательно передадим ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации обратного трансфера и работу гида в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!