Описание тура
Знакомство с собой это ретрит, объединяющий влияние на человека трех составляющий:
- исцеляющая сила природы Алтая;
- восстановление внутреннего баланса при помощи йоги;
- познание своей уникальности через дизайн человека и хологенетику.
Алтай священная земля
Природа Алтая это храм
Она очищает и наполняет душу и тело
Здесь становятся заметны старые программы, которые больше не служат
И открываются ответы на самые волнующие вопросы
Места силы Алтая помогают познать себя и начать более тонко чувствовать желания своей души
А красота природы вдохновляет и воодушевляет
Йога
Как известно, йога мощнейший инструмент познания своего тела и духа
Только через тело мы можем освободиться от разрушающих эмоций и восстановить свой внутренний баланс
Йога знакомит со своим телом, оживляя и обращая внимание в самые забытые уголки организма
Познание себя
Йога работает с телом, но необходима также работа ума, через который мы получает знания о себе
Дизайн человека и хологенетика являются невероятными инструментами для познания себя, своего врожденного потенциала и своего жизненного пути.
Программа тура по дням
День 1. Знакомство С Алтаем
Встречаем участников ретрита в аэропорту Горно-Алтайска
Приезжаем и размещаемся в уютном центре оздоровления и отдыха. Мы будем жить в алтайской деревне в домах из дерева рядом с одной из главных достопримечательностей Алтая рекой Катунь, которая берет свое начало в самом мощном месте силы горы Белухи.
Сегодня можно отдохнуть, прогуляться и насладиться полноводной Катунью и умиротворением гор.
Познакомимся с программой и сформируем намерение на ретрит. А вечером нас уже ждет расслабляющая йога и разговоры об Алтае.
День 2. Манжерок. Отправляем Намерение
Начинаем день с бодрящей йоги. Практикуем в зале из дерева, при хорошей погоде на улице.
Затем нас ждет вкусный завтрак из местных продуктов, и отправляемся на экскурсию в одно из самых известных мест Алтая Манжерок.
Желающие могут подняться на современном подъемнике на вершину горы Синюха, вдохновиться завораживающими видами гор и загадать сокровенное желание у Золотой бабы. Медитация на вершине горы укрепит намерение.
Вечером собираемся на мастер-класс по знакомству с собой через дизайн человека и хологенетику. Для каждого участника будут составлены персональные бодиграфы и хологенетические профили по дате рождения.
Вечером посиделки у костра и расслабляющая йога-нидра перед сном.
День 3. Водопад И Рафтинг
Начинаем день с бодрящей йоги. Практикуем в зале из дерева, при хорошей погоде на улице.
Затем нас ждет вкусный завтрак из местных продуктов, и отправляемся на экскурсию к Камышлинскому водопаду. Желающие могут добраться до него на моторных лодках и с ветерком прокатиться по Катуни.
Вечером собираемся на мастер-класс по знакомству с собой через дизайн человека и хологенетику.
После ужина отдыхаем, посиделки у костра и расслабляющая йога-нидра перед сном.
День 4. Уникальный Остров И Пейзажи
Сегодня посетим один из красивейших районов, где Катунь максимально полноводна. Проедем по впечатляющей дороге в видом на Катунь и горы, посетим уникальный остров Патмос, на котором располагается православный храм. Заедем на уникальные скалы, которые возвышаются над рекой, словно зубы дракона.
Либо отправимся на экскурсию в деревню мастеров. Уникальное место, где живут и творят мастера художники, дизайнеры, ремесленники, мастера йоги и других практик. Заедем в музей, где познакомимся с их работами.
А затем поднимемся на невероятно красивую смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на Катунь и горы. Медитация на состояние даст еще большее вдохновение и внутреннюю силу.
День 5. Чуйский Тракт И Каракольская Долина
Начинаем день с бодрящей йоги. Практикуем в зале из дерева, при хорошей погоде на улице.
Два дополнительных дня экскурсий, которые посвящены Чуйскому тракту, который входит в Топ-5 самых красивых дорог мира. Это стоит увидеть! Дорога среди гор через перевалы, где каждую минуту сменяется пейзаж и завораживает своей красотой и мощью.
Но это еще не все. Мы посетим еще одно место силы Каракольскую долину - место с удивительной энергетикой. Именно здесь вы получите ответы на самые волнующие вопросы.
После длительной дороги отдыхаем за беседами по самопознанию и в расслаблении перед сном.
День 6. Путешествие По Чуйскому Тракту
Начинаем день с бодрящей йоги при хорошей погоде на улице.
Два дополнительных дня экскурсий, которые посвящены Чуйскому тракту, который входит в Топ-5 самых красивых дорог мира. Это стоит увидеть! Дорога среди гор через перевалы, где каждую минуту сменяется пейзаж и завораживает своей красотой и мощью.
Возвращаемся по Чуйскому тракту, наслаждаясь видами. Останавливаемся в местах силы, чтобы наполниться энергией. Проведем медитацию в одном из таких мест.
После длительной дороги отдыхаем за беседами по самопознанию и в расслабляющей йога-нидре перед сном.
День 7. День новых приключений
Начинаем день с бодрящей йоги. Практикуем в зале из дерева, при хорошей погоде на улице.
Дополнительный день на случай непогоды или новых захватывающих мест.
Вечером отдыхаем за беседами по самопознанию и в расслабляющей йога-нидре.
День 8. Отправляемся Домой
Утром завтракаем и отправляемся в аэропорт
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в уютном ретритном центре
- Трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Экскурсионный трансфер по программе
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе, либо замена на аналогичные или более интересные
- Йога утром и вечером
- Медитации, мак-карты
- Мастер-классы по дизайну человека и хологенетике
- Групповые и индивидуальные разборы по дизайну человека и хологенетике
- Встреча с хранительницей алтайских традиций
- Встреча с художником
- Питание вегетарианское или обычное (завтрак, ужин) из местных продуктов
Что не входит в цену
- Перелет до Горно-Алтайска или Перелет/проезд до Барнаула + трансфер до Горно-Алтайска
- Личные расходы
- Двухдневная экскурсия по Чуйскому тракту
- Дополнительные экскурсии и активности