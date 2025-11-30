Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Знакомство с собой это ретрит, объединяющий влияние на человека трех составляющий:

- исцеляющая сила природы Алтая;

- восстановление внутреннего баланса при помощи йоги;

- познание своей уникальности через дизайн человека и хологенетику.

Алтай священная земля

Природа Алтая это храм

Она очищает и наполняет душу и тело

Здесь становятся заметны старые программы, которые больше не служат

И открываются ответы на самые волнующие вопросы

Места силы Алтая помогают познать себя и начать более тонко чувствовать желания своей души

А красота природы вдохновляет и воодушевляет

Йога

Как известно, йога мощнейший инструмент познания своего тела и духа

Только через тело мы можем освободиться от разрушающих эмоций и восстановить свой внутренний баланс

Йога знакомит со своим телом, оживляя и обращая внимание в самые забытые уголки организма

Познание себя

Йога работает с телом, но необходима также работа ума, через который мы получает знания о себе

Дизайн человека и хологенетика являются невероятными инструментами для познания себя, своего врожденного потенциала и своего жизненного пути.