Йога-тур на Алтай: Знакомство с собой

«Знакомство с собой» - это ретрит, объединяющий влияние на человека трёх составляющих
Описание тура

Знакомство с собой это ретрит, объединяющий влияние на человека трех составляющий:

- исцеляющая сила природы Алтая;

- восстановление внутреннего баланса при помощи йоги;

- познание своей уникальности через дизайн человека и хологенетику.

Алтай священная земля

Природа Алтая это храм

Она очищает и наполняет душу и тело

Здесь становятся заметны старые программы, которые больше не служат

И открываются ответы на самые волнующие вопросы

Места силы Алтая помогают познать себя и начать более тонко чувствовать желания своей души

А красота природы вдохновляет и воодушевляет

Йога

Как известно, йога мощнейший инструмент познания своего тела и духа

Только через тело мы можем освободиться от разрушающих эмоций и восстановить свой внутренний баланс

Йога знакомит со своим телом, оживляя и обращая внимание в самые забытые уголки организма

Познание себя

Йога работает с телом, но необходима также работа ума, через который мы получает знания о себе

Дизайн человека и хологенетика являются невероятными инструментами для познания себя, своего врожденного потенциала и своего жизненного пути.

Программа тура по дням

1 день

День 1. Знакомство С Алтаем

Встречаем участников ретрита в аэропорту Горно-Алтайска

Приезжаем и размещаемся в уютном центре оздоровления и отдыха. Мы будем жить в алтайской деревне в домах из дерева рядом с одной из главных достопримечательностей Алтая рекой Катунь, которая берет свое начало в самом мощном месте силы горы Белухи.

Сегодня можно отдохнуть, прогуляться и насладиться полноводной Катунью и умиротворением гор.

Познакомимся с программой и сформируем намерение на ретрит. А вечером нас уже ждет расслабляющая йога и разговоры об Алтае.

2 день

День 2. Манжерок. Отправляем Намерение

Начинаем день с бодрящей йоги. Практикуем в зале из дерева, при хорошей погоде на улице.

Затем нас ждет вкусный завтрак из местных продуктов, и отправляемся на экскурсию в одно из самых известных мест Алтая Манжерок.

Желающие могут подняться на современном подъемнике на вершину горы Синюха, вдохновиться завораживающими видами гор и загадать сокровенное желание у Золотой бабы. Медитация на вершине горы укрепит намерение.

Вечером собираемся на мастер-класс по знакомству с собой через дизайн человека и хологенетику. Для каждого участника будут составлены персональные бодиграфы и хологенетические профили по дате рождения.

Вечером посиделки у костра и расслабляющая йога-нидра перед сном.

3 день

День 3. Водопад И Рафтинг

Начинаем день с бодрящей йоги. Практикуем в зале из дерева, при хорошей погоде на улице.

Затем нас ждет вкусный завтрак из местных продуктов, и отправляемся на экскурсию к Камышлинскому водопаду. Желающие могут добраться до него на моторных лодках и с ветерком прокатиться по Катуни.

Вечером собираемся на мастер-класс по знакомству с собой через дизайн человека и хологенетику.

После ужина отдыхаем, посиделки у костра и расслабляющая йога-нидра перед сном.

4 день

День 4. Уникальный Остров И Пейзажи

Сегодня посетим один из красивейших районов, где Катунь максимально полноводна. Проедем по впечатляющей дороге в видом на Катунь и горы, посетим уникальный остров Патмос, на котором располагается православный храм. Заедем на уникальные скалы, которые возвышаются над рекой, словно зубы дракона.

Либо отправимся на экскурсию в деревню мастеров. Уникальное место, где живут и творят мастера художники, дизайнеры, ремесленники, мастера йоги и других практик. Заедем в музей, где познакомимся с их работами.

А затем поднимемся на невероятно красивую смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на Катунь и горы. Медитация на состояние даст еще большее вдохновение и внутреннюю силу.

5 день

День 5. Чуйский Тракт И Каракольская Долина

Начинаем день с бодрящей йоги. Практикуем в зале из дерева, при хорошей погоде на улице.

Два дополнительных дня экскурсий, которые посвящены Чуйскому тракту, который входит в Топ-5 самых красивых дорог мира. Это стоит увидеть! Дорога среди гор через перевалы, где каждую минуту сменяется пейзаж и завораживает своей красотой и мощью.

Но это еще не все. Мы посетим еще одно место силы Каракольскую долину - место с удивительной энергетикой. Именно здесь вы получите ответы на самые волнующие вопросы.

После длительной дороги отдыхаем за беседами по самопознанию и в расслаблении перед сном.

6 день

День 6. Путешествие По Чуйскому Тракту

Начинаем день с бодрящей йоги при хорошей погоде на улице.

Два дополнительных дня экскурсий, которые посвящены Чуйскому тракту, который входит в Топ-5 самых красивых дорог мира. Это стоит увидеть! Дорога среди гор через перевалы, где каждую минуту сменяется пейзаж и завораживает своей красотой и мощью.

Возвращаемся по Чуйскому тракту, наслаждаясь видами. Останавливаемся в местах силы, чтобы наполниться энергией. Проведем медитацию в одном из таких мест.

После длительной дороги отдыхаем за беседами по самопознанию и в расслабляющей йога-нидре перед сном.

7 день

День 7. День новых приключений

Начинаем день с бодрящей йоги. Практикуем в зале из дерева, при хорошей погоде на улице.

Дополнительный день на случай непогоды или новых захватывающих мест.

Вечером отдыхаем за беседами по самопознанию и в расслабляющей йога-нидре.

8 день

День 8. Отправляемся Домой

Утром завтракаем и отправляемся в аэропорт

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в уютном ретритном центре
  • Трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Экскурсионный трансфер по программе
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе, либо замена на аналогичные или более интересные
  • Йога утром и вечером
  • Медитации, мак-карты
  • Мастер-классы по дизайну человека и хологенетике
  • Групповые и индивидуальные разборы по дизайну человека и хологенетике
  • Встреча с хранительницей алтайских традиций
  • Встреча с художником
  • Питание вегетарианское или обычное (завтрак, ужин) из местных продуктов
Что не входит в цену
  • Перелет до Горно-Алтайска или Перелет/проезд до Барнаула + трансфер до Горно-Алтайска
  • Личные расходы
  • Двухдневная экскурсия по Чуйскому тракту
  • Дополнительные экскурсии и активности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дарья
Дарья — Тревел-эксперт
Меня зовут Дарья. Я организатор тематических авторских туров и создатель агентства осознанных приключений. Люблю путешествовать и узнавать новые места. Мне нравится создавать путешествия, наполненные комфортом, вдохновением и духом приключения.

