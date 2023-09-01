Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Групповой тур в Горно-Алтайске

Тур выходного дня на Алтай

4.7
3 отзыва
Насыщенный тур выходного дня на Алтай. Вас ждет путешествие по Чуйскому тракту, Вы проедете почти до Монголии. Горные перевалы и реки, петроглифы и скифские изваяния, Марсианские цветные горы и Гейзерное озеро. Небольшая группа и комфортный транспорт. Тур проводится при сборе группы от 5 человек в даты по запросу (заезд в субботу). Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Ближайшие даты:
18
мая
8
июн
22
июн
6
июл
20
июл
3
авг
17
авг
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даты

Что вас ожидает:

Чудо природы
Чудо природы
Увидим пульсирующее Гейзерное озеро, которое невероятно красиво в любое время года
Марсианские горы
Марсианские горы
Сделаем удивительные фото на фоне алтайских ярких гор
Горные перевалы Чуйского тракта
Горные перевалы Чуйского тракта
Нас ждут необыкновенные пейзажи, остановки в самых крутых местах и местные сувенирные лавки

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Уважаемые гости, для вашего удобства у нас есть два варианта начала тура.

Первый вариант - раннее утро из курорта Белокуриха, второй - 09:30 из аэропорта Горно-Алтайск.

Итак, после сбора группы мы начинаем наше незабываемое путешествие по знаменитой Чуйской трассе.

Она прекрасна как по качеству дорог, так и по живописным пейзажам, которые будут поражать вас с каждым новым километром.

Мы сделаем несколько остановок в наиболее живописных местах, а на горных перевалах вы сможете приобрести сувениры в местных лавках.

За перевалами вас ждут удивительные пейзажи, которые не оставят вас равнодушными.

Мы проедем почти до самой границы с Монголией, останется всего 60 километров.

По прибытии на туристический комплекс вас ждет ужин и комфортный отдых после насыщенного дня.

Путешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому тракту
2 день

Марсианские горы и Гейзерное озеро

Этот день внесет яркость!

Именно яркость, т. к. поедем на цветные горы под названием Марс.

Завтракаем и в путь.

Продолжая путешествие по удивительному Чуйскому тракту удивимся белкам Северо-Чуйского хребта.

Это очень красиво!

Далее еще одно удивление – Марсианские горы – замечательно место для фотографов, для любителей геологии и для любителей красот.

Эти необыкновенные по красоте холмы, будто кем-то разрисованы разными цветами.

Это уникальное место в с. Кызыл-Чин, что с тюркского переводится как «красное ущелье».

Каждый слой формировался в определенный период.

От времени зависит какой цвет приобрела порода.

Как говорят ученые, красно-коричневой слои сформировались более чем 300 млн. лет назад.

И когда то здесь было древнее море.

Исследование породы показали, что вода в нём была солёной.

То есть, когда-то на Алтае была тёплое солёное море!

После оледенения возникали пресные озера.

Таким образом, почва долины перед ущельем Кызыл-Чина это глина древнего озера.

К этому же периоду относятся и зеленые тона.

Порода состоят из глины с примесью песчаника и известняка.

Вам экскурсовод расскажет интересные факты, легенды.

Это путешествие обычно завершаем пикником и делимся впечатлениями у костра.

Вы увидите все местные достопримечательности Чуйского тракта и сделаете незабываемые снимки.

Далее мы направимся к Гейзерному озеру, которое привлекает туристов своими неповторимыми рисунками на дне и яркой бирюзовой водой.

Завершим нашу экскурсию в Горно- Алтайске, куда мы прибудем примерно в 20:00, или в Белокурихе около 22:00.

Если после тура вам понадобится отель, пожалуйста, сообщите об этом вашему менеджеру, и он поможет подобрать подходящий вариант.

Оплата за вход на Гейзерное озеро и Марсианские горы оплачивается отдельно.
Марсианские горы и Гейзерное озероМарсианские горы и Гейзерное озероМарсианские горы и Гейзерное озероМарсианские горы и Гейзерное озеро

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
19 80022 500

Варианты проживания

Гостиница в с. Акташ / с. КошАгач

1 ночь
Отель в с. Акташ или с. Кош-Агач (по наличию мест). Номера с удобствами.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице
  • 1 завтрак, 1 ужин
  • Экскурсии по программе
  • Трансфер и сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание на маршруте
  • Оплата за вход на объекты (Гейзерное озеро и марсианские горы, примерно 500 руб.)
Место начала и завершения?
Алтайский край, Белокуриха / г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, теплая кофта, куртка, шапку, запасные личные вещи.

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах – берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
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И
1 сен 2023
+ Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень красивы Катунь и Чуя, лесистые и скалистые горы вокруг, Курайская степь, алтайский Марс, Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет и многое другое.
- Микроавтобус без кондиционера, а было довольно жарко. Автобус был заполнен под завязку. Нам достались места сразу за водителем, очень тесные для ног, а мы люди пожилые с не совсем здоровыми ногами. Поэтому проехать такую дальнюю дорогу было не очень комфортно.
В целом поездка интересная, организована удовлетворительно. Недостаточно продуман подбор транспорта. Также в путёвке было указано, что выезд из Белокурихи в 07.00. На деле оказалось, что нас из Белокурихи не собирались забирать, пришлось несколько раз звонить организаторам, чтобы нас всё-таки забрали.
+ Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень+ Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень+ Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень+ Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ирина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что некоторые моменты вашего путешествия омрачили ваше пребывания в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения организации трансфера и тура в целом. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Т
31 июля 2023
Все понравилось
О
4 мая 2023
Хотела поблагодарить Вас за отличный тур на Алтай! Спасибо большое!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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