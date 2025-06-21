Знакомство с Алтаем в мини-группе: Каракольские озёра, Чуйский тракт и Катунь

Побывать на острове Патмос, увидеть петроглифы и прогуляться к Куехтанарским озёрам
В туре вы прокатитесь по знаменитому Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог в мире, и преодолеете бездорожье на ГАЗ-66, чтобы добраться до удивительных Каракольских озёр.

Встретите закат на вершине одиночной
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горы Джалгизтобе, полюбуетесь наскальным творчеством древних людей и устроите несложный треккинг к Куехтанарским озёрам.

А ещё вас ждут уютные посиделки у костра под звёздами, пикник на свежем воздухе с невероятными видами и море красивых фотографий.

Знакомство с Алтаем в мини-группе: Каракольские озёра, Чуйский тракт и Катунь
Знакомство с Алтаем в мини-группе: Каракольские озёра, Чуйский тракт и Катунь
Знакомство с Алтаем в мини-группе: Каракольские озёра, Чуйский тракт и Катунь

Описание тура

Организационные детали

Для маршрута на случай жаркой и солнечной погоды:

- футболки и шорты
- бейсболка / панама
- легкие продуваемые брюки из нейлона для треккингов
- легкая рубашка или футболка с длинными рукавами
- купальник/плавки

На случай дождя и прохладной погоды:

- легкая мембранная куртка с капюшоном и мембранные брюки
- комплект термобелья
- флисовая кофта
- легкая шапка и перчатки
- теплая куртка (на температуру до 0 градусов)
- треккинговые кроссовки либо спортивная обувь со схожими характеристиками (обязательно разношенные!)

Документы

- паспорт РФ
- страховой полис
- наличные

Проживание. Будем жить в отеле «Деревня Берендеевка», 2-местное размещение (возможно проживание в аналогичных отелях). За доплату можно выбрать 1-местное проживание.

*Фото отеля взято для примера с сайта berend.ru

Питание. В стоимость входят все завтраки и ужины, начиная с ужина 1-го дня и заканчивая завтраком 6-го дня.

Транспорт. Комфортабельный минивэн.

Сложность. В туре вас ждёт несложный треккинг к озёрам, около 5 км в одну сторону.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, Ороктойский мост и остров Патмос

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска и отправимся в путешествие по Чемальскому тракту. Сегодня вы увидите Ороктойский мост и посетите священный остров Патмос. Вечером заселимся в отель.

Прибытие, Ороктойский мост и остров ПатмосПрибытие, Ороктойский мост и остров ПатмосПрибытие, Ороктойский мост и остров ПатмосПрибытие, Ороктойский мост и остров ПатмосПрибытие, Ороктойский мост и остров ПатмосПрибытие, Ороктойский мост и остров ПатмосПрибытие, Ороктойский мост и остров ПатмосПрибытие, Ороктойский мост и остров ПатмосПрибытие, Ороктойский мост и остров Патмос
2 день

Каракольские озёра

Позавтракаем, усядемся в ГАЗ-66 — автомобиль повышенной проходимости, который домчит нас к Каракольским озёрам на склоне хребта Иолго. Весь день будем любоваться густыми лесами и отражением вершин в водной глади. К вечеру вернёмся в отель и поужинаем. По желанию и за доплату можно сходить попариться в баню.

Каракольские озёраКаракольские озёраКаракольские озёра
3 день

Чуйский тракт: перевалы, Катунь и петроглифы

После завтрака по удивительному Чуйскому тракту направимся в село Акташ. Дорога ждёт увлекательная! Мы остановимся на перевалах Семинский и Чике-Таман, полюбуемся Ильгуменским порогом Катуни и побываем на Катунской террасе. А ещё осмотрим петроглифы — наскальные рисунки древних людей.

Прибудем в гостевой дом, поужинаем и устроим посиделки у костра, беседуя и любуясь звёздами.

Чуйский тракт: перевалы, Катунь и петроглифыЧуйский тракт: перевалы, Катунь и петроглифыЧуйский тракт: перевалы, Катунь и петроглифыЧуйский тракт: перевалы, Катунь и петроглифыЧуйский тракт: перевалы, Катунь и петроглифы
4 день

Треккинг к Куехтанарским озёрам и закат на вершине горы

Позавтракаем и отправимся на Куехтанарские озёра. Начнём пешую прогулку к нижним водоёмам. Маршрут средней сложности займёт 5 км в одну сторону, по пути будем любоваться природой и фотографироваться, а ещё устроим пикник. По желанию группы и при хорошей физической подготовке, мы можем пройти до среднего озера по крутой тропе вдоль водопада. За доплату можно прогуляться к нижнему озеру верхом.

Дальше поедем в Чуйскую степь, а закат проводим на вершине одиночной горы Джалгизтобе, куда поднимемся на машине. Вернёмся в Акташ и поужинаем.

Треккинг к Куехтанарским озёрам и закат на вершине горыТреккинг к Куехтанарским озёрам и закат на вершине горыТреккинг к Куехтанарским озёрам и закат на вершине горы
5 день

Мажойский каскад

Сегодня побываем на Мажойском каскаде на реке Чуя, полюбуемся одним из сложнейших водных участков для сплавов. А ещё увидим Алтайское подворье — резиденцию президента РФ.

Мажойский каскадМажойский каскадМажойский каскад
6 день

Отъезд

После завтрака отвезём вас в аэропорт Горно-Алтайска.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет100 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Высокопроходимая техника
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Работа гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Обед в 1-й день
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Баня (по желанию)
  • Конная прогулка (по желанию)
  • Доплата за 1-местное размещение - 10 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 12:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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