Встретите закат на вершине одиночной
Описание тура
Организационные детали
Для маршрута на случай жаркой и солнечной погоды:
- футболки и шорты
- бейсболка / панама
- легкие продуваемые брюки из нейлона для треккингов
- легкая рубашка или футболка с длинными рукавами
- купальник/плавки
На случай дождя и прохладной погоды:
- легкая мембранная куртка с капюшоном и мембранные брюки
- комплект термобелья
- флисовая кофта
- легкая шапка и перчатки
- теплая куртка (на температуру до 0 градусов)
- треккинговые кроссовки либо спортивная обувь со схожими характеристиками (обязательно разношенные!)
Документы
- паспорт РФ
- страховой полис
- наличные
Проживание. Будем жить в отеле «Деревня Берендеевка», 2-местное размещение (возможно проживание в аналогичных отелях). За доплату можно выбрать 1-местное проживание.
*Фото отеля взято для примера с сайта berend.ru
Питание. В стоимость входят все завтраки и ужины, начиная с ужина 1-го дня и заканчивая завтраком 6-го дня.
Транспорт. Комфортабельный минивэн.
Сложность. В туре вас ждёт несложный треккинг к озёрам, около 5 км в одну сторону.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Прибытие, Ороктойский мост и остров Патмос
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска и отправимся в путешествие по Чемальскому тракту. Сегодня вы увидите Ороктойский мост и посетите священный остров Патмос. Вечером заселимся в отель.
Каракольские озёра
Позавтракаем, усядемся в ГАЗ-66 — автомобиль повышенной проходимости, который домчит нас к Каракольским озёрам на склоне хребта Иолго. Весь день будем любоваться густыми лесами и отражением вершин в водной глади. К вечеру вернёмся в отель и поужинаем. По желанию и за доплату можно сходить попариться в баню.
Чуйский тракт: перевалы, Катунь и петроглифы
После завтрака по удивительному Чуйскому тракту направимся в село Акташ. Дорога ждёт увлекательная! Мы остановимся на перевалах Семинский и Чике-Таман, полюбуемся Ильгуменским порогом Катуни и побываем на Катунской террасе. А ещё осмотрим петроглифы — наскальные рисунки древних людей.
Прибудем в гостевой дом, поужинаем и устроим посиделки у костра, беседуя и любуясь звёздами.
Треккинг к Куехтанарским озёрам и закат на вершине горы
Позавтракаем и отправимся на Куехтанарские озёра. Начнём пешую прогулку к нижним водоёмам. Маршрут средней сложности займёт 5 км в одну сторону, по пути будем любоваться природой и фотографироваться, а ещё устроим пикник. По желанию группы и при хорошей физической подготовке, мы можем пройти до среднего озера по крутой тропе вдоль водопада. За доплату можно прогуляться к нижнему озеру верхом.
Дальше поедем в Чуйскую степь, а закат проводим на вершине одиночной горы Джалгизтобе, куда поднимемся на машине. Вернёмся в Акташ и поужинаем.
Мажойский каскад
Сегодня побываем на Мажойском каскаде на реке Чуя, полюбуемся одним из сложнейших водных участков для сплавов. А ещё увидим Алтайское подворье — резиденцию президента РФ.
Отъезд
После завтрака отвезём вас в аэропорт Горно-Алтайска.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|100 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Высокопроходимая техника
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Работа гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Обед в 1-й день
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Баня (по желанию)
- Конная прогулка (по желанию)
- Доплата за 1-местное размещение - 10 000 ₽