После завтрака по удивительному Чуйскому тракту направимся в село Акташ. Дорога ждёт увлекательная! Мы остановимся на перевалах Семинский и Чике-Таман, полюбуемся Ильгуменским порогом Катуни и побываем на Катунской террасе. А ещё осмотрим петроглифы — наскальные рисунки древних людей.

Прибудем в гостевой дом, поужинаем и устроим посиделки у костра, беседуя и любуясь звёздами.