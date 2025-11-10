Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Ибрагим Ваш гид в Грозном Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-4 человека Когда Ежедневно с 8:00 до 18:00 11 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00

Описание экскурсии Приглашаем вас прекрасную республику Чечня. Вы побываете в столице республики и небоскрёбы: Грозный Сити: мечеть сердце Чечни и прогулка по Цветочному парку, также посетите город Шали и мечеть « Гордость мусульманин « и очень много красивых мест!

Ежедневно с 8:00 до 18:00 Выбрать дату