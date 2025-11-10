Описание экскурсииПриглашаем вас прекрасную республику Чечня. Вы побываете в столице республики и небоскрёбы: Грозный Сити: мечеть сердце Чечни и прогулка по Цветочному парку, также посетите город Шали и мечеть « Гордость мусульманин « и очень много красивых мест!
Ежедневно с 8:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть сердце матери
- Мечеть сердце Чечни
- Сити Грозный
- Вертолетная площадка
- Цветочный парк
- Мечеть гордость мусульман
Что включено
- Трансфер, сопровождение гида
Что не входит в цену
- Обед, входные билеты, и личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренность
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 18:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
