Что вас ожидает

Современный Грозный утром и вечером

Знакомство с Чечней начнется с ее столицы. Вы ощутите дух Востока, посетив мечеть «Сердце Чечни». Погуляете по Цветочному парку, понаблюдаете за местными жителями и пройдете по Аллее Славы. В Грозный-Сити вас ждет смотровая площадка на 32 этаже с лучшим видом на город. Если захотите, можно заехать в магазин национальной одежды и на рынок за вкусностями. Вечером 2-ого дня вы вновь полюбуетесь центром Грозного, но уже в свете удивительной иллюминации.

Фантастическая природа и конная прогулка

На 1, 5 дня вы проститесь с городской суетой. В нашем маршруте захватывающее прохладное Аргунское ущелье, комплекс Нихалойских водопадов, пещера (по желанию), малахитовый альпийский перевал и мощный Нохчи-Келойский водопад. Кроме того, пейзажами Чечни вы насладитесь во время прогулки на лошадях, которая пройдет в лесистых горах.

Историческое наследие

В Аргунском ущелье вас встретит его символ — древние Ушкалойские башни-близнецы, возведенные под отвесным склоном. В старинном селе Итум-Кали, где мы предлагаем переночевать в гостевом доме, вы посетите этнографический музей. И конечно, приготовьтесь оказаться в Шаройском историко-архитектурном комплексе 18-19 вв. Это монументальные боевые и жилые башни, охраняемые горами.

Традиции и характер

Как живут чеченцы, какие обычаи берегут, что любят? За 2 дня вы лучше поймете местный менталитет, услышите красивые легенды. Около каждой достопримечательности откроете ее хроники и значение. В Грозном поймете, как временная крепость стала столицей, которую очень любят ее жители, и ощутите ритм города, где не принято спешить. Еще одной темой станет национальная кухня: вы оцените ее в ресторане, часть которого расположена в скале.

Программа путешествия по дням

День 1

Пешеходная экскурсия по Грозному

Аргунское ущелье: Нихалойские водопады и Ушкалойские башни

Конная прогулка

Ночевка в палатке или гостевом доме в старинном селе Итум-Кали

День 2

Этнографический музей в селе Итум-Кали

Шаройский историко-архитектурный комплекс

Нохчи-Келойский водопад

Вечерний Грозный и крупнейший в мире светомузыкальный фонтан

Организационные детали

Как проходит путешествие

На комфортабельном внедорожнике Nissan с кондиционером

С вами будет гид из нашей команды — все они местные жители, которые искренне хотят, чтобы их малая родина произвела на вас прекрасное впечатление

Есть 2 варианта ночевки на ваш выбор — в нашей палатке (бесплатно) или в гостевом доме (1000 руб. с человека, завтрак включен)

Мы с радостью рассмотрим ваши индивидуальные пожеланию по маршруту

В стоимость включено

Транспортные расходы

Ночевка в палатке (при выборе этого варианта)

Конная прогулка (1 час)

Бонусом станет пикник с национальными блюдами, приготовленными на костре, и чаем из самовара

Дополнительные расходы