Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей

Познать природную красоту, историю и характер Республики

Наши гиды, по-кавказски гостеприимные, с радостью познакомят вас с красавицей Чечней! Программа насыщенная: старинные башни, Аргунское ущелье с бурной рекой, этнографический музей, мегаполис Грозный.

А еще катание по горам на лошадях и пикник с национальными блюдами в живописном месте.

Попутно вы узнаете много интересного о Северном Кавказе, его преданиях и жителях.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей

Что вас ожидает

Современный Грозный утром и вечером

Знакомство с Чечней начнется с ее столицы. Вы ощутите дух Востока, посетив мечеть «Сердце Чечни». Погуляете по Цветочному парку, понаблюдаете за местными жителями и пройдете по Аллее Славы. В Грозный-Сити вас ждет смотровая площадка на 32 этаже с лучшим видом на город. Если захотите, можно заехать в магазин национальной одежды и на рынок за вкусностями. Вечером 2-ого дня вы вновь полюбуетесь центром Грозного, но уже в свете удивительной иллюминации.

Фантастическая природа и конная прогулка

На 1, 5 дня вы проститесь с городской суетой. В нашем маршруте захватывающее прохладное Аргунское ущелье, комплекс Нихалойских водопадов, пещера (по желанию), малахитовый альпийский перевал и мощный Нохчи-Келойский водопад. Кроме того, пейзажами Чечни вы насладитесь во время прогулки на лошадях, которая пройдет в лесистых горах.

Историческое наследие

В Аргунском ущелье вас встретит его символ — древние Ушкалойские башни-близнецы, возведенные под отвесным склоном. В старинном селе Итум-Кали, где мы предлагаем переночевать в гостевом доме, вы посетите этнографический музей. И конечно, приготовьтесь оказаться в Шаройском историко-архитектурном комплексе 18-19 вв. Это монументальные боевые и жилые башни, охраняемые горами.

Традиции и характер

Как живут чеченцы, какие обычаи берегут, что любят? За 2 дня вы лучше поймете местный менталитет, услышите красивые легенды. Около каждой достопримечательности откроете ее хроники и значение. В Грозном поймете, как временная крепость стала столицей, которую очень любят ее жители, и ощутите ритм города, где не принято спешить. Еще одной темой станет национальная кухня: вы оцените ее в ресторане, часть которого расположена в скале.

Программа путешествия по дням

День 1

  • Пешеходная экскурсия по Грозному
  • Аргунское ущелье: Нихалойские водопады и Ушкалойские башни
  • Конная прогулка
  • Ночевка в палатке или гостевом доме в старинном селе Итум-Кали

День 2

  • Этнографический музей в селе Итум-Кали
  • Шаройский историко-архитектурный комплекс
  • Нохчи-Келойский водопад
  • Вечерний Грозный и крупнейший в мире светомузыкальный фонтан

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • На комфортабельном внедорожнике Nissan с кондиционером
  • С вами будет гид из нашей команды — все они местные жители, которые искренне хотят, чтобы их малая родина произвела на вас прекрасное впечатление
  • Есть 2 варианта ночевки на ваш выбор — в нашей палатке (бесплатно) или в гостевом доме (1000 руб. с человека, завтрак включен)
  • Мы с радостью рассмотрим ваши индивидуальные пожеланию по маршруту

В стоимость включено

  • Транспортные расходы
  • Ночевка в палатке (при выборе этого варианта)
  • Конная прогулка (1 час)
  • Бонусом станет пикник с национальными блюдами, приготовленными на костре, и чаем из самовара

Дополнительные расходы

  • Обеды и ужин (1 посещение ресторана — 300-400 руб. с человека)
  • Ночь в гостевом доме (при выборе этого варианта; 1000 руб. с человека)
  • Билеты в музей по желанию (около 300 руб. с человека)
  • Более долгая конная прогулка по желанию (2 часа — 1500 руб. с человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Город Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александра
Александра
В нашей команде гиды, которые с детства интересуются природой и историей родного края, работают с энтузиазмом, искренне желая показать всё самое-самое гостям своей Республики. Делаем экскурсии и туры профессионально и с душой, всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям по программе и маршруту. До встречи на Северном Кавказе!
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