Знакомство с Чечней начнется с ее столицы. Вы ощутите дух Востока, посетив мечеть «Сердце Чечни». Погуляете по Цветочному парку, понаблюдаете за местными жителями и пройдете по Аллее Славы. В Грозный-Сити вас ждет смотровая площадка на 32 этаже с лучшим видом на город. Если захотите, можно заехать в магазин национальной одежды и на рынок за вкусностями. Вечером 2-ого дня вы вновь полюбуетесь центром Грозного, но уже в свете удивительной иллюминации.
На 1, 5 дня вы проститесь с городской суетой. В нашем маршруте захватывающее прохладное Аргунское ущелье, комплекс Нихалойских водопадов, пещера (по желанию), малахитовый альпийский перевал и мощный Нохчи-Келойский водопад. Кроме того, пейзажами Чечни вы насладитесь во время прогулки на лошадях, которая пройдет в лесистых горах.
В Аргунском ущелье вас встретит его символ — древние Ушкалойские башни-близнецы, возведенные под отвесным склоном. В старинном селе Итум-Кали, где мы предлагаем переночевать в гостевом доме, вы посетите этнографический музей. И конечно, приготовьтесь оказаться в Шаройском историко-архитектурном комплексе 18-19 вв. Это монументальные боевые и жилые башни, охраняемые горами.
Как живут чеченцы, какие обычаи берегут, что любят? За 2 дня вы лучше поймете местный менталитет, услышите красивые легенды. Около каждой достопримечательности откроете ее хроники и значение. В Грозном поймете, как временная крепость стала столицей, которую очень любят ее жители, и ощутите ритм города, где не принято спешить. Еще одной темой станет национальная кухня: вы оцените ее в ресторане, часть которого расположена в скале.