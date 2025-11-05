Как за короткое время не просто увидеть главное в Чечне, но и понять душу этого горного края? Мы устроим для вас знакомство с Грозным, Аргуном и Шали, поможем погрузиться в их богатую историю и увидеть ключевые достопримечательности.
Вы узнаете о традициях чеченского народа и увидите воочию, как из руин были воссозданы современные, процветающие города.
Описание экскурсии
Это насыщенная программа, охватывающая главные города Чеченской Республики. Вы не просто увидите объекты культурного наследия, но и раскроете их значение.
Грозный
- Английский замок — исторический объект, переживший Вторую мировую и две чеченские войны. В его стенах сейчас располагается музей, где вы откроете истории, связанные с нефтяным промыслом
- Грозный-Сити — высотный комплекс, построенный по японским технологиям
- Мечеть «Сердце Чечни»: её интерьеры расписаны вручную натуральными красками и сусальным золотом 999-й пробы
- Цветочный парк: живописная локация, которая была открыта в подарок женщинам республики
Аргун
- Мечеть «Сердце матери»: здание в форме восьмиконечной звезды никого не оставляет равнодушным
- Аргун-Сити: современный деловой комплекс, символизирующий динамичное развитие города
Шали
- Мечеть «Гордость мусульман» — масштабное строение в самаркандском стиле, способное вместить 30 000 человек
- Шали-Сити — комплекс, олицетворяющий современный облик города и его инфраструктуру
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительно оплачивается вход на смотровую площадку «Грозный-сити» (200 ₽ с чел.)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Моисеева
5 ноя 2025
Экскурсия очень приятная, познавательная. Посетили мечети. Гид был внимателен, терпим к нашим просьбам и отклонениям от маршрута. Ждал всегда, интересно рассказывал все. Чувствуется что любит место, в котором живет. Довезли до отеля. Удачи Вам!
