Чтобы погрузиться в аутентичную атмосферу чеченского Кавказа, проедем по трём городам республики.
Вы попробуете блюда национальной кухни, побываете в этнографических парках и сфотографируетесь в национальных костюмах. Зайдёте в мечети и подниметесь на смотровую в центре Грозного. Многообразие и самобытность Чечни впечатляют даже искушённых путешественников.
Описание экскурсии
Музеи и ремёсла
- В частном музее потомственного мастера-оружейника в Шали вы познакомитесь с секретами старинной ковки, историей чеченской шашки и национальными музыкальными инструментами. При желании самостоятельно выкуете подкову на счастье.
- В этнографическом комплексе «Орлиное гнездо» вы осмотрите артефакты, которым более тысячи лет. И узнаете, какую историю они рассказывают о прошлом региона.
- В музее под открытым небом «Шира-Юрт» познакомитесь с сельской жизнью Чечни: увидите сакли, мельницы, кузницы и мечеть 18 века.
Современные и традиционные мечети
- В Шали вы увидите крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман». Она отделана белым мрамором и окружена парком с фонтанами и розами.
- В Аргуне осмотрите ультрасовременную мечеть «Сердце матери», купол которой меняет форму, и парк в японском стиле.
- В Грозном посетите символ города — мечеть «Сердце Чечни», построенную в османском стиле по образцу Голубой мечети в Стамбуле.
А также на нашем маршруте
- Вы подниметесь на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити», откуда открывается панорама всего города.
- Прогуляетесь по Цветочному парку, где высажено 150 тысяч растений.
- Заглянете на Аллею сердец.
- При желании попробуете чеченское мороженое.
- Сфотографируетесь в национальных костюмах.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Москвич 3 комфорт-класса с климат-контролем и удобными креслами. По запросу установим детское кресло.
- Часть экскурсии по Грозному мы пройдём пешком — около 1 км.
- Дополнительно оплачивается билет на смотровую — 200 ₽ за чел. Обед в кафе национальной и европейской кухни — по желанию, средний чек — 700–900 ₽ за чел.
- В Чечне дресс-код — под запретом шорты, мини-юбки, одежда с вырезами и открытыми плечами, а также прозрачная одежда.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети «Сердце Чечни»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 19:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Грозном
Добро пожаловать в нашу гостеприимную республику друзья! Я гид и организатор авторских путешествий, журналист. Живу в республике с 2017 года, в чеченской семье. Хорошо знаю историю, обычаи и традиции, люблю людей, горы и путешествия! Автор книги о Чеченской республике «Дом, где живет сердце» Моя цель — сделать ваше путешествие особенным, запоминающимся! А в этом мне поможет моя команда друзей-единомышленников: лучшие гиды и водители.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
17 окт 2025
Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию, я в полном восторге!
Так вышло, что у меня получилась индивидуальная экскурсия, с чем мне объективно повезло)) Накануне я уже провела день в Грозном и
