Самобытная Чечня - из Грозного

Познакомиться с культурой, бытом, традициями и национальными ремёслами в музеях, мечетях и этнопарке
Чтобы погрузиться в аутентичную атмосферу чеченского Кавказа, проедем по трём городам республики.

Вы попробуете блюда национальной кухни, побываете в этнографических парках и сфотографируетесь в национальных костюмах. Зайдёте в мечети и подниметесь на смотровую в центре Грозного. Многообразие и самобытность Чечни впечатляют даже искушённых путешественников.
1 отзыв
Музеи и ремёсла

  • В частном музее потомственного мастера-оружейника в Шали вы познакомитесь с секретами старинной ковки, историей чеченской шашки и национальными музыкальными инструментами. При желании самостоятельно выкуете подкову на счастье.
  • В этнографическом комплексе «Орлиное гнездо» вы осмотрите артефакты, которым более тысячи лет. И узнаете, какую историю они рассказывают о прошлом региона.
  • В музее под открытым небом «Шира-Юрт» познакомитесь с сельской жизнью Чечни: увидите сакли, мельницы, кузницы и мечеть 18 века.

Современные и традиционные мечети

  • В Шали вы увидите крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман». Она отделана белым мрамором и окружена парком с фонтанами и розами.
  • В Аргуне осмотрите ультрасовременную мечеть «Сердце матери», купол которой меняет форму, и парк в японском стиле.
  • В Грозном посетите символ города — мечеть «Сердце Чечни», построенную в османском стиле по образцу Голубой мечети в Стамбуле.

А также на нашем маршруте

  • Вы подниметесь на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити», откуда открывается панорама всего города.
  • Прогуляетесь по Цветочному парку, где высажено 150 тысяч растений.
  • Заглянете на Аллею сердец.
  • При желании попробуете чеченское мороженое.
  • Сфотографируетесь в национальных костюмах.

  • Поездка проходит на автомобиле Москвич 3 комфорт-класса с климат-контролем и удобными креслами. По запросу установим детское кресло.
  • Часть экскурсии по Грозному мы пройдём пешком — около 1 км.
  • Дополнительно оплачивается билет на смотровую — 200 ₽ за чел. Обед в кафе национальной и европейской кухни — по желанию, средний чек — 700–900 ₽ за чел.
  • В Чечне дресс-код — под запретом шорты, мини-юбки, одежда с вырезами и открытыми плечами, а также прозрачная одежда.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 09:00 и 19:00

Место начала и завершения?
У мечети «Сердце Чечни»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 19:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Грозном
Добро пожаловать в нашу гостеприимную республику друзья! Я гид и организатор авторских путешествий, журналист. Живу в республике с 2017 года, в чеченской семье. Хорошо знаю историю, обычаи и традиции, люблю людей, горы и путешествия! Автор книги о Чеченской республике «Дом, где живет сердце» Моя цель — сделать ваше путешествие особенным, запоминающимся! А в этом мне поможет моя команда друзей-единомышленников: лучшие гиды и водители.

Мария
Мария
17 окт 2025
Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию, я в полном восторге!
Так вышло, что у меня получилась индивидуальная экскурсия, с чем мне объективно повезло)) Накануне я уже провела день в Грозном и
читать дальше

самостоятельно посмотрела многие локации, поэтому план на день гид составила исходя из моих предпочтений увидеть новое. Отдельное спасибо за столь гибкий подход и заинтересованность в пожеланиях туриста!

Сначала мы посетили рынок «Беркат» в центре Грозного. Какие там ароматы, цвета и колорит словами не передать! Светлана рассказала множество интересных фактов, посоветовала продегустировать определенные блюда и подсказала, где приобрести товары дешевле.

Затем мы отправились в этно- комплекс «Орлиное гнездо», где я сфотографировалась в местном наряде и получила массу удовольствия от прогулки в столь аутентичной локации.

Далее я познакомилась с местной мастерицей Амнет, которая угостила нас чаем с лепешками и провела мастер- класс по изготовлению ковров.

Вечером мы отправились в Шали к мастеру- оружейнику Мавлади. Мне посчастливилось не только узнать про изготовление оружия, музыкальных инструментов и украшений, но и поужинать в чеченской семье!

Светлана показала регион и местных жителей с совершенно другой стороны. Я безумного благодарна и признательна за знакомство со столь светлыми, добрыми и открытыми людьми! Это был потрясающий день, который я запомню надолго.

Светлана- настоящий профессионал своего дела. Максимально тактичная, деликатная, учтивая девушка, с которой невозможно наговориться, потому что интересно буквально, что она рассказывает и показывает)) В следующем году планирую исследовать горную часть региона, и уже точно знаю, к кому обращусь)) От всей души советую этого гида и ее экскурсии.

Светлана, ещё раз огромное спасибо!

