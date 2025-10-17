читать дальше

самостоятельно посмотрела многие локации, поэтому план на день гид составила исходя из моих предпочтений увидеть новое. Отдельное спасибо за столь гибкий подход и заинтересованность в пожеланиях туриста!



Сначала мы посетили рынок «Беркат» в центре Грозного. Какие там ароматы, цвета и колорит словами не передать! Светлана рассказала множество интересных фактов, посоветовала продегустировать определенные блюда и подсказала, где приобрести товары дешевле.



Затем мы отправились в этно- комплекс «Орлиное гнездо», где я сфотографировалась в местном наряде и получила массу удовольствия от прогулки в столь аутентичной локации.



Далее я познакомилась с местной мастерицей Амнет, которая угостила нас чаем с лепешками и провела мастер- класс по изготовлению ковров.



Вечером мы отправились в Шали к мастеру- оружейнику Мавлади. Мне посчастливилось не только узнать про изготовление оружия, музыкальных инструментов и украшений, но и поужинать в чеченской семье!



Светлана показала регион и местных жителей с совершенно другой стороны. Я безумного благодарна и признательна за знакомство со столь светлыми, добрыми и открытыми людьми! Это был потрясающий день, который я запомню надолго.



Светлана- настоящий профессионал своего дела. Максимально тактичная, деликатная, учтивая девушка, с которой невозможно наговориться, потому что интересно буквально, что она рассказывает и показывает)) В следующем году планирую исследовать горную часть региона, и уже точно знаю, к кому обращусь)) От всей души советую этого гида и ее экскурсии.



Светлана, ещё раз огромное спасибо!