10:30 Сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж/д. вокзале
12:00 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш (километраж за день:240 км.).
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира (140 км.).
Обед (вкл. в стоимость).
Обзорная экскурсия по Дербенту – крепостная стена Даг-Бары – цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть – экраноплан Лунь – прогулка по магалам старого города.
Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные чуду и хинкал!
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Программа второго дня в даты тура с декабря по февраль:
Избербаш – водопад Тобот – Матлас – Хунзах – Гуниб – Избербаш.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30 (километраж за день: 340 км., продолжительность 9 часов).
Программа дня: водопад Тобот – Каменная чаша – плато Матлас – аул Хунзах.
Обед (вкл. в стоимость).
Верхний Гуниб – Гунибская крепость – «Беседка Шамиля» – «Царская поляна» – «Ворота Шамиля».
Размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск
Программа второго дня в даты тура с 05 марта:
Избербаш – Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш (километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов).
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район – аул – призрак Гамсутль – высокогорный аул Чох – Верхний Гуниб – «Беседка Шамиля» – «Царская поляна» – Гунибская крепость – «Ворота Шамиля».
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск
Избербаш – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум – Избербаш (километраж: 280 км., продолжительность 9 часов).
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30: переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу – рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость).
Бархан Сарыкум.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск
Завтрак 07:30.
Начало программы дня 08:00.
Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).
Обзорная экскурсия по Махачкале – город – порт, молодая столица.
Посещение рынка.
Покупка сувениров в дорогу.
12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00 (170 км, время в пути 3 часа).
Обед (вкл. в стоимость).
17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный – Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.
19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни (доп. плата).
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали – сити 3*.
Грозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ (10 часов, 310 км).
Начало 08:00.
Программа дня: Веденское ущелье – с. Харачой – озеро Кезеной – Ам – руины древнего селения «Хой».
Обед (вкл. в стоимость).
Мечеть "Гордость мусульман", Шали.
19:00 Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс (8 часов, 120 км).
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон – Даргавс – Город мертвых – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято – Успенский Аланский мужской монастырь – пикник – ланч (вкл. в стоимость) – Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис.
19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа: (8 – 9 часов, 180 км).
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи – Цейлоамский перевал – древний Эгикал – башенный комплекс Таргим – Вовнушки – храм Тхаба – Ерды – пикник – ланч (вкл. в стоимость).
Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
Алагирское ущелье – Цей – аул Нар (8 часов, 207 км).
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – пикник – ланч (вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Владикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау/Чегет, (9 часов, 315 км).
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Чегемское ущелье – Чегемские водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).
Размещение в отелях поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.
09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м.
Переезд в Минеральные Воды (187 км).
Эльбрус – визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!
Обед – самостоятельно (доп. плата).
14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Тур предусматривает проживание в гостиницах и в туристическом комплексе.
Стоимость тура за номер (два взрослых) в зависимости от размещения и выбранных дат, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ
|Даты заезда:
|Размещение
|Twin/Double
|Single
|Triple*
|2Ad+1Ch (10-16 лет)
|ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3*/ Тийналла 3*/ Шали-сити 3* – Планета Люкс 3* - Туркомплекс
|Все даты
|122000
|79500
|182400
|174000
|AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3*/ Тийналла 3* – Владикавказ 4* - Туркомплекс
|-
|-
|-
|-
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.
Указаны возможные варианты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Гостиница «Беркат» с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.
Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.
Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Всегда необходимо иметь с собой мазь от загара и при необходимости спреи от насекомых
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица - российский рубль.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.