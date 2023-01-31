Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам

Наиболее полный и насыщенный зимний маршрут по пяти республикам Кавказа

5
3 отзыва
Наиболее полный и насыщенный зимний маршрут по пяти республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Это удивительное приключение вы не забудете никогда!
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Нарын-кала
Нарын-кала
Посетим главную достопримечательность Дербента – древнюю крепость Нарын-Кала
Водная прогулка
Водная прогулка
Прогуляемся на катере по Чиркейскому водохранилищу
Вовнушки
Вовнушки
Увидим средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу, Дербент

10:30 Сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж/д. вокзале

12:00 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш (километраж за день:240 км.).

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира (140 км.).

Обед (вкл. в стоимость).

Обзорная экскурсия по Дербентукрепостная стена Даг-Барыцитадель Нарын-кала – Джума-мечетьэкраноплан Луньпрогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные чуду и хинкал!

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Прибытие в Махачкалу, ДербентПрибытие в Махачкалу, ДербентПрибытие в Махачкалу, ДербентПрибытие в Махачкалу, Дербент
2 день

Программа из Избербаша

Программа второго дня в даты тура с декабря по февраль:

Избербаш – водопад Тобот – Матлас – Хунзах – Гуниб – Избербаш.

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30 (километраж за день: 340 км., продолжительность 9 часов).

Программа дня: водопад Тобот – Каменная чаша – плато Матлас – аул Хунзах.

Обед (вкл. в стоимость).

Верхний Гуниб – Гунибская крепость – «Беседка Шамиля» – «Царская поляна» – «Ворота Шамиля».

Размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск

Программа второго дня в даты тура с 05 марта:

Избербаш – Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш (километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов).

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район – аул – призрак Гамсутль – высокогорный аул Чох – Верхний Гуниб – «Беседка Шамиля» – «Царская поляна» – Гунибская крепость – «Ворота Шамиля».

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Программа из ИзбербашаПрограмма из ИзбербашаПрограмма из ИзбербашаПрограмма из Избербаша
3 день

Чиркейская ГЭС - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум

Избербаш – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум – Избербаш (километраж: 280 км., продолжительность 9 часов).

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу – рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

Бархан Сарыкум.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Чиркейская ГЭС - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан СарыкумЧиркейская ГЭС - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан СарыкумЧиркейская ГЭС - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум
4 день

Обзорные экскурсии по Махачкале и Грозном

Завтрак 07:30.

Начало программы дня 08:00.

Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).

Обзорная экскурсия по Махачкале – город – порт, молодая столица.

Посещение рынка.

Покупка сувениров в дорогу.

12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00 (170 км, время в пути 3 часа).

Обед (вкл. в стоимость).

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный – Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.

19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни (доп. плата).

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали – сити 3*.

Обзорные экскурсии по Махачкале и ГрозномОбзорные экскурсии по Махачкале и ГрозномОбзорные экскурсии по Махачкале и ГрозномОбзорные экскурсии по Махачкале и Грозном
5 день

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ

Грозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ (10 часов, 310 км).

Начало 08:00.

Программа дня: Веденское ущелье – с. Харачой – озеро Кезеной – Ам – руины древнего селения «Хой».

Обед (вкл. в стоимость).

Мечеть "Гордость мусульман", Шали.

19:00 Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ
6 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс (8 часов, 120 км).

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон – Даргавс – Город мертвых – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято – Успенский Аланский мужской монастырь – пикник – ланч (вкл. в стоимость) – Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис.

19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
7 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа: (8 – 9 часов, 180 км).

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи – Цейлоамский перевал – древний Эгикал – башенный комплекс Таргим – Вовнушки – храм Тхаба – Ерды – пикник – ланч (вкл. в стоимость).

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
8 день

Алагирское ущелье - Цей

Алагирское ущелье – Цей – аул Нар (8 часов, 207 км).

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – пикник – ланч (вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Алагирское ущелье - ЦейАлагирское ущелье - ЦейАлагирское ущелье - ЦейАлагирское ущелье - Цей
9 день

Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет

ВладикавказЧегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау/Чегет, (9 часов, 315 км).

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Чегемское ущелье – Чегемские водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).

Размещение в отелях поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.

Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет
10 день

Экскурсия на Эльбрус, отъезд

09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Минеральные Воды (187 км).

Эльбрус – визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!

Обед – самостоятельно (доп. плата).

14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Экскурсия на Эльбрус, отъездЭкскурсия на Эльбрус, отъездЭкскурсия на Эльбрус, отъездЭкскурсия на Эльбрус, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и в туристическом комплексе.

Стоимость тура за номер (два взрослых) в зависимости от размещения и выбранных дат, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУДаты заезда:Размещение
Twin/DoubleSingleTriple*2Ad+1Ch (10-16 лет)
ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3*/ Тийналла 3*/ Шали-сити 3* – Планета Люкс 3* - ТуркомплексВсе даты12200079500182400174000
AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3*/ Тийналла 3* – Владикавказ 4* - Туркомплекс ----

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.

Указаны возможные варианты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Беркат»

9 ночей

Гостиница «Беркат» с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.

Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.

Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.

Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.

Отель «Планета Люкс»

9 ночей

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»

Гостиница «Океан»

9 ночей

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии до 12:00
  • Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 8 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно из г. Минеральные Воды
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб. /чел.
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир – 1 600 руб. /чел.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией:взрослый – 1 900 руб. /чел. ребенок до 18 лет – 1 600 руб. /чел. детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел.
  • Взрослый – 1 900 руб. /чел.
  • Ребенок до 18 лет – 1 600 руб. /чел.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

В туре нужны защитные средства/спреи от насекомых?

Всегда необходимо иметь с собой мазь от загара и при необходимости спреи от насекомых

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица - российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
31 янв 2023
Все спланировано чётко, каждый день поступала информация о поездках на следующий день.
П
24 янв 2023
Организация тура на "5". Только хотелось бы, чтобы были ещё и ужины.
Я
10 янв 2023
Это были чудесные 3 дня в Осетии! Большое спасибо гидам и организаторам за то, что за несколько дней познакомили нас с красотами и знаковыми местами этой чудесной Республики! Сюда хочется вернуться и я обязательно вернусь! ❤️‍🔥

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