Наиболее полный и насыщенный зимний маршрут по пяти республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Это удивительное приключение вы не забудете никогда!

Прогуляемся на катере по Чиркейскому водохранилищу

14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Эльбрус – визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!

09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Программа дня: переезд в Чегемское ущелье – Чегемские водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – пикник – ланч (вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа : (8 – 9 часов, 180 км).

19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Программа дня: Кармадон – Даргавс – Город мертвых – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято – Успенский Аланский мужской монастырь – пикник – ланч (вкл. в стоимость) – Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный – Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.

12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный , прибытие ориентировочно к 16:00 (170 км, время в пути 3 часа).

Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Начало программы дня 07:30: переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу – рыбное хозяйство «Янтарное».

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Избербаш – Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш (километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов).

Программа второго дня в даты тура с 05 марта:

Размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск

Начало программы дня 07:30 (километраж за день: 340 км., продолжительность 9 часов).

Программа второго дня в даты тура с декабря по февраль:

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные чуду и хинкал!

Обзорная экскурсия по Дербенту – крепостная стена Даг-Бары – цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть – экраноплан Лунь – прогулка по магалам старого города.

Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира (140 км.).

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

10:30 Сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж/д. вокзале

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и в туристическом комплексе.

Стоимость тура за номер (два взрослых) в зависимости от размещения и выбранных дат, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ Даты заезда: Размещение Twin/Double Single Triple* 2Ad+1Ch (10-16 лет) ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3*/ Тийналла 3*/ Шали-сити 3* – Планета Люкс 3* - Туркомплекс Все даты 122000 79500 182400 174000 AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3*/ Тийналла 3* – Владикавказ 4* - Туркомплекс - - - -

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.

Указаны возможные варианты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.