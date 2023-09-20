Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Групповой тур в Грозном

Актив «Присоединись в любой момент»

5
3 отзыва
Окунитесь с головой в недельный тур по Кавказу.

Вы увидите Эльбрус, поднимитесь по канатной дороге на Мусса-Ачитара, посетите Ингушетию и съездите в Чегемское ущелье.

Вас ждет чайная дегустация, купание в горячем источнике, поездка на Медовые водопады и посещение самой большой мечети Европы.

Невероятное путешествие в горы начинается! Программа данного тура устроена таким образом, что вы можете заехать в любую выбранную дату на 8 дней. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
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Что вас ожидает:

Пятигорск, Кисловодск и Железноводск
Пятигорск, Кисловодск и Железноводск
Посетим самые популярные города-курорты
Национальная кухня
Национальная кухня
Попробуем жалбаур, шашлыки, хычины, шурпу и осетинские пироги
Фотосессия на фоне гор
Фотосессия на фоне гор
Будем много гулять, фотографироваться и дышать свежим горным воздухом

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Свободный день

Свободный день.

Заселение в отель после 14.00

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Понедельник. Свободный деньПонедельник. Свободный день
2 день

Вторник. Верхняя Балкария

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.

Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Вторник. Верхняя БалкарияВторник. Верхняя БалкарияВторник. Верхняя БалкарияВторник. Верхняя БалкарияВторник. Верхняя БалкарияВторник. Верхняя БалкарияВторник. Верхняя БалкарияВторник. Верхняя Балкария
3 день

Среда. Домбай или Грозный

ВАРИАНТ I

Экскурсия в «Домбай» ~ в 6:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравье альпийских лугов.

По программе экскурсии:

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (~ в 11:00) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время, фото.

Обед в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в отель ~ в 20:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

ВАРИАНТ II

Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» ~ в 6:00.

По программе экскурсии:

Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, Грозный Сити, прогулка по центру города.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак – осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.

Обед в Грозном в местных кафе или столовых.

Ужин – осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.

Возвращение в отель ~ около 22:00.

Среда. Домбай или ГрозныйСреда. Домбай или ГрозныйСреда. Домбай или Грозный
4 день

Четверг. Города КМВ

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Четверг. Города КМВЧетверг. Города КМВЧетверг. Города КМВЧетверг. Города КМВЧетверг. Города КМВЧетверг. Города КМВЧетверг. Города КМВЧетверг. Города КМВЧетверг. Города КМВЧетверг. Города КМВЧетверг. Города КМВ
5 день

Пятница. Медовые водопады

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Обед в отеле (если тур с питанием).

Экскурсия «Медовые водопады» в 13:20.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья). Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Возвращение в отель ~ в 19:00.

Пятница. Медовые водопады
6 день

Суббота. Эльбрус или Домбай

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Эльбрус» ~ в 6:30.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак ~ в 8:00 в придорожном кафе — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.

Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. – станция «Старый кругозор».
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. – станция «Мир».
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. – станция «Гара-Баши».

Канатные дороги за доп. плату.

Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14:00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.

Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

ВАРИАНТ II

Экскурсия в «Домбай» ~ в 6:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравье альпийских лугов.

По программе экскурсии:

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (~ в 11:00) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время, фото.

Обед в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в отель ~ в 20:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Суббота. Эльбрус или ДомбайСуббота. Эльбрус или ДомбайСуббота. Эльбрус или Домбай
7 день

Воскресенье. Горная Ингушетия

Только для граждан РФ при наличии постоянной прописки (не временной регистрации).

Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30.

Ингушетия — страна башен и легенд.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8:00 в придорожном кафе. Завтрак – осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.

Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).

Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век)

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Обед — сухой паёк (взять с собой дополнительно!).

Остановка на ужин на обратном пути (~ в 19:30), в придорожном кафе. Ужин – осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.

Возвращение в отель ~ около 22:00.

Воскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная Ингушетия
8 день

Понедельник. Свободный день

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Выселение из отеля до 12:00.

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска на выбор.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

Если первый день тура выпадает на нижеуказанный период, то цены необходимо смотреть в табличке «Праздничные даты»:

  • с 24.04.2024 по 12.05.2024;
  • с 05.06.2024 по 16.06.2024;
  • 30.10.2024 по 10.11.2024.

Отель Бештау расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы.

Бештау (обычные даты)
С питаниемБез питания
СтандартКомфортЛюксСемейныйСтандартКомфортЛюксСемейный
Двухместное*603006470071250 516005600062600
Одноместное8445093200 7580084550
Трехместное 62500 53800
Четырехместное 55900 47250
Доп. место5195043300
Бештау (праздничные даты)
С питаниемБез питания
СтандартКомфортЛюксСемейныйСтандартКомфортЛюксСемейный
Двухместное*625006685073450 538005820064800
Одноместное8885097600 8015088950
Трехместное 64250 55550
Четырехместное 57000 48350
Доп. место5195043300

Отель Машук расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник»

Машук (обычные даты)
С питаниемБез питания
ЭкономСтандартКомфортСемейныйЭкономСтандартКомфортСемейный
Двухместное*500505155064750 443504590059100
Одноместное6210063850 5645058200
Трехместное 5420061650 4855056000
Четырехместное 54550 48900
Доп. место4805042400
Машук (праздничные даты)
С питаниемБез питания
ЭкономСтандартКомфортСемейныйЭкономСтандартКомфортСемейный
Двухместное*526505375069600 470004810063900
Одноместное6565070000 5995064350
Трехместное 5745069750 5180064100
Четырехместное 61700 56000
Доп. место4805042400

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Маск (обычные даты)
Без питания
СтандартДелюксПолулюкс
Двухместное*538005600060400
Одноместное801508455093350
Доп. место43300
Маск (праздничные даты)
Без питания
СтандартДелюксПолулюкс
Двухместное*538005600060400
Одноместное801508455093350
Доп. место43300

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов.

Пятигорск (обычные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 4405047550
Одноместное484006160068650
Пятигорск (праздничные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 4755051950
Одноместное528006865077400

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска.

Южная (обычные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 4095044900
Одноместное475505545063350
Доп. место35250
Южная (праздничные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 4405048400
Одноместное519506160070400
Доп. место35250

Гостиница «Наутилус»

Наутилус (все даты)
С питаниемБез питания
СтандартПолулюксСтандартПолулюкс
Двухместное*49 05052 55045 05048 550
Одноместное57 85064 85053 80060 850
Трехместное 51 700 47 650
Четырехместное 50 800 46 800

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

7 ночей

Отель «Бештау» расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Машук»

7 ночей

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Наутилус»

7 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Маск»

7 ночей

Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.

Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание (для тарифа с питанием): 3 завтрака, 5 ужинов (если в среду Грозный) или 6 ужинов (если в среду Домбай)
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
  • Курортный сбор - 100 руб. /сутки (взимается с 18 лет)
  • Питание, не указанное в программе
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
  • На горе Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб
  • Канатные дороги на горе Эльбрус: станции "Старый кругозор", "Мир", "Гара Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 1800 руб
  • Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб. на высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб. на высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб. при оплате сразу 3 уровней - 2000 руб
  • На высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб
  • На высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб
  • На высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб
  • При оплате сразу 3 уровней - 2000 руб
  • Местный экскурсовод, высотка и музей на экскурсии «Грозный, Аргун, Шали» - 600 руб
  • Заезд на курорт Армхи и канатная дорога (по погодным условиям), экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням "Вовнушки" и посещение "Башни Согласия" - 1410 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки:

  • Гостиница «Бештау» – посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
  • Гостиница «Маск» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
  • Гостиница «Машук» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
  • Гостиница «Наутилус» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
  • Гостиница «Пятигорск» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
  • Гостиница «Южная» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Турист должен:

  • Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
  • Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
  • Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
  • Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
  • Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги.

Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.

У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.

У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
Бештау
Без питания
СтандартКомфортЛюксСемейный
Двухместное*300035004250
Одноместное60007000
Трехместное 3200
Четырехместное 2400
Доп. место1800
Машук
Без питания
ЭкономСтандартКомфортСемейный
Двухместное*225023504150
Одноместное37004200
Трехместное 28003700
Четырехместное 2750
Доп. место1700
Маск
Без питания
СтандартДелюксПолулюкс
Двухместное*300032503750
Одноместное600065007500
Доп. место1800
Пятигорск
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 24002900
Одноместное300048005800
Южная
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 20002500
Одноместное2 90040005000
Доп. место1000
Что значит цикличный тур?

К данному туру вы можете присоединиться в любой удобный день.

Стандартно программа начинается в понедельник и заканчивается в следующий понедельник (через неделю). Именно поэтому в программе понедельник – свободный день.

Если вы хотите начать тур в другой день недели, то при бронировании нужно будет сообщить в какой день вы хотите посетить экскурсию нужного дня (в день заезда или отъезда). Например: если вы заезжаете в четверг, то можете в 9:00 отправиться на экскурсию или просто заселиться и у вас будет свободный день, а на эту экскурсию поехать в последний день тура.

Для удобства вы можете приехать раньше или уехать позже. Стоимость дополнительных суток можно посмотреть в предыдущих ответах на вопросы.

Какое будет питание в тарифе с питанием?

Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол».

В Машук обеды и ужины по меню, выбираете на месте.

В Бештау нужно выбирать вариант питания по меню заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 сен 2023
Все понравилось, программа насыщенная, проблем не возникло.
О
20 сен 2023
Отличный насыщенный тур и незабываемый отпуск! Очень все понравилось, много красивых мест, захватывающие дух красоты Кавказа, интересные экскурсии, нескучные экскурсоводы. За неделю столько ярких эмоций, потрясающих фото, что не хотелось уезжать! Спасибо «Большой Стране», путешествую с ними не первый раз, и всегда все очень классно, рекомендую! ❤️
Отличный насыщенный тур и незабываемый отпуск! Очень все понравилось, много красивых мест, захватывающие дух красоты Кавказа,Отличный насыщенный тур и незабываемый отпуск! Очень все понравилось, много красивых мест, захватывающие дух красоты Кавказа,Отличный насыщенный тур и незабываемый отпуск! Очень все понравилось, много красивых мест, захватывающие дух красоты Кавказа,Отличный насыщенный тур и незабываемый отпуск! Очень все понравилось, много красивых мест, захватывающие дух красоты Кавказа,Отличный насыщенный тур и незабываемый отпуск! Очень все понравилось, много красивых мест, захватывающие дух красоты Кавказа,Отличный насыщенный тур и незабываемый отпуск! Очень все понравилось, много красивых мест, захватывающие дух красоты Кавказа,Отличный насыщенный тур и незабываемый отпуск! Очень все понравилось, много красивых мест, захватывающие дух красоты Кавказа,Отличный насыщенный тур и незабываемый отпуск! Очень все понравилось, много красивых мест, захватывающие дух красоты Кавказа,Отличный насыщенный тур и незабываемый отпуск! Очень все понравилось, много красивых мест, захватывающие дух красоты Кавказа,Отличный насыщенный тур и незабываемый отпуск! Очень все понравилось, много красивых мест, захватывающие дух красоты Кавказа,
И
4 сен 2023
Отличный тур, чёткая, организация, грамотные экскурсоводы.
Были в июле 2023: всё понравилось, много интересных мест, познавательные экскурсии и, конечно, красоты Кавказа.
Отличный тур, чёткая, организация, грамотные экскурсоводы.

Тур входит в следующие категории Грозного

На автобусеМожно с детьмиВсе туры

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