6 день

Суббота. Эльбрус или Домбай

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Эльбрус» ~ в 6:30.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак ~ в 8:00 в придорожном кафе — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.

Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. – станция «Старый кругозор».

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. – станция «Мир».

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. – станция «Гара-Баши».

Канатные дороги за доп. плату.

Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14:00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.

Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

ВАРИАНТ II

Экскурсия в «Домбай» ~ в 6:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравье альпийских лугов.

По программе экскурсии:

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (~ в 11:00) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.

2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.

3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время, фото.

Обед в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в отель ~ в 20:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).