Посмотрим каждый регион Северного Кавказа — Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию — и у вас останется ощущение, что вы побывали в другой вселенной.
Программа тура по дням
Встреча в Махачкале
Прилет до 14:00. Каким бы транспортом вы ни добрались до Махачкалы, мы встретим вас и отвезем в отель.
А потом нам предстоит первое знакомство с городом — отправляемся на обзорную экскурсию.
Подниметесь на гору Тарки-Тау, прогуляетесь по Родопскому бульвару, отдадите дань уважения Русской учительнице, пройдётесь по коврам на площади республики…
Вечером все вместе отправимся на приветственный ужин (входит в стоимость).
- 15:30 выезд на маршрут;
- 15:30–18:45 обзорная экскурсия по Махачкале;
- 19:00 приветственный ужин в отеле.
Дербент: крепость Нарын-Кала и прогулка по магалам
Завтрак в гостинице.
Дербент — один из самых древних городов мира, название города переводится как «связанные ворота». Крепость Нарын-Кала — вход за доп плату, взрослый 200 руб. /чел.
Узкой полосой город вытянулся между Каспийским морем и горами Кавказа, опоясанный двумя мощными стенами, он выдержал смену многих правителей, народов, эпох. Не зря город является объектом ЮНЕСКО, и сегодня мы в этом убедимся.
Прогулка по магалам.
Обед в иммерсивном кафе с элементами театра и интерактива (не входит в стоимость).
Но древний город не стоит на месте, он продолжает развиваться, и подтверждением тому служит современная набережная и прекрасный фонтан.
- 08:00 выезд на маршрут;
- 11:30–13:30 обзорная экскурсия по крепости Нарын-Кала;
- 14:00–15:00 обед в иммерсивном кафе;
- 15:00–17:50 обзорная по городу;
- 20:30 возвращение в отель.
Дагестан: Хунзахское плато и Каменная чаша. Мастер-класс
Завтрак. Одно из самых больших плато Дагестана — Хунзахское — раскинулось на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря!
Его украшением служат многочисленные водопады, один из них, Тобот, срывающийся 80-метровой струной в отвесную пропасть. Экосбор оплачивается отдельно 100 руб. /чел.
Каменная чаша.
Музей им. Расула Гамзатова, вход за доп. плату 50 руб. /чел.
Обедс мастер-классом по приготовлению чуду в этнодоме оплачивается дополнительно.
- 08:00 выезд на маршрут;
- 11:30–13:30 экскурсия;
- 14:00–15:00 обед;
- 15:00–17:50 продолжение экскурсии;
- 21:00 возвращение в отель.
Дагестан: Чиркейское водохранилище. Переезд в Грозный
Завтрак в гостинице. Сегодня мы покидаем гостеприимный Дагестан и перебираемся в не менее приветливую Чеченскую республику.
Но прежде чем отправиться в Грозном, полюбуемся огромным рукотворным морем — Чиркейским водохранилищем и тонкой лентой реки Сулак на дне глубочайшего каньона. Прокатиться на катере по водохранилищу за доп плату 1 000 руб. /чел.
Обед в «Главрыбе» (не входит в стоимость).
Добравшись до Грозного, разместимся в гостинице, а уже после отправимся на прогулку по городу. Посетим одну из крупнейших мечетей Европы — Сердце Чечни, осмотрим город с высоты птичьего полета, вдохнем аромат цветов в прекрасном Цветочном парке.
- 08:00 выезд на маршрут;
- 11:30–13:30 экскурсия;
- 14:00–15:00 обед в «Главрыбе»;
- 15:00–17:30 переезд в Грозный;
- 17:30–20:00 обзорная по Грозному;
- 20:30 прибытие в отель.
Чечня: Нихалойские водопады, Ушкалойские башни
Завтрак в гостинице.
Аргунское ущелье — одно из самых протяженных и красивых в Чеченской Республике. Здесь мы немного прогуляемся по лесу, чтобы полюбоваться Нихалойскими водопадами (экосбор оплачивается отдельно 100 руб. /чел.), проедем по самому краю пропасти над бурной рекой, увидим башни-близнецы.
Узнаем историю замка Пхакоч (вход за доп плату. 50 руб. /чел.), а после побываем в самой молодой и красивой мечети — «Гордость мусульман», что расположилась в городе Шали, а также в «Сердце матери».
- 08:00 выезд на маршрут;
- 11:30–13:00 экскурсия;
- 13:00–14:00 обед в Герменчуке с национальными блюдами и танцами (не входит в стоимость);
- 15:00–18:30 продолжение экскурсии;
- 20:30 прибытие в отель.
Ингушетия: Вовнушки, Джейрахское ущелье. Владикавказ
Завтрак в гостинице.
Ингушетия — самая маленькая из всех республик Северного Кавказа, но ее горная часть доверху наполнена старинными памятниками, и нам предстоит познакомиться с ними поближе.
Мы проедем по таинственному ущелью реки Ассаи попадем к башням, выросшим прямо из скал — это замковый комплекс Вовнушки.
Джейрахское ущелье. Оплачивается отдельно Джейрахско-Ассинский заповедник экосбор 160 руб.
Дополнением к такому насыщенному дню будет пикник.
Ну а вечером нас ждет красавец Владикавказ.
- 08:00 выезд на маршрут;
- 10:30–12:40 экскурсия;
- 13:00–14:00 обед (не входит в стоимость);
- 15:00–18:30 продолжение экскурсии;
- 20:30 прибытие в отель.
Осетия: Дзивгис, город мёртвых и Кармадонское ущелье
Завтрак в гостинице.
Северная Осетия, как впрочем и весь Северный Кавказ, наполнена красотами и чудесами, и доказательством тому послужит Кадаргаванский каньон, пробитый рекой Фиагдон в скалах и мужской монастырь высоко в горах.
Селение Дзивгис.
Сегодня мы посетим необычный город — город мертвых. Экологический сбор 100 руб. с человека.
А еще побываем в одном из красивейших ущелий — Кармадонском, к сожалению, ставшим известным в связи с большой трагедией — сходом ледника…
- 09:00 выезд на маршрут;
- 10:30–12:30 экскурсия;
- 13:00–14:00 обед (не входит в стоимость);
- 15:00–17:30 продолжение экскурсии;
- 19:00 прибытие в отель.
Балкария: Черекская теснина и Голубые озёра
Завтрак в гостинице.
Сегодня нас ожидает захватывающая Черекская теснина, прогулка по дороге вдоль громадной пропасти, древнее селение Верхняя Балкария со старинными башнями.
Загадочные, таинственные Голубые озера, где вода имеет невероятный цвет, а глубина не поддается измерению.
А ночевать мы будем уже у подножия белоснежного великана — Эльбруса!
- 08:00 выезд на маршрут.
- 10:30–12:30 экскурсия;
- 13:00–14:00 обед (не входит в стоимость);
- 15:00–18:30 продолжение экскурсии;
- 20:00 заселение на Поляне Азау.
Эльбрус: канатка и Поляна нарзанов
Завтрак в гостинице.
Эльбрус всегда притягивал людей своей снежно-белой шапкой, сюда стремятся альпинисты, лыжники и просто туристы, всем хочется прикоснуться к этому исполину!
Мы поднимемся с помощью канатных дорог на высоту 3850 метров и полюбуемся миром сверху. Оплачивается отдельно, все очереди 2 600 руб., эко сбор 200 руб. с человека.
Перед вами как на ладони разлеглись вдоль реки белоснежные великаны, с острыми зубьями скал и голубыми ледниками…
А после горы полакомимся нарзаном, узнаем, кто его «производит» и «разливает» по подземным трещинам.
- 10:00 выезд на маршрут;
- 10:30–13:30 экскурсия;
- 13:30–14:30 обед в кафе на поляне Азау (не входит в стоимость);
- 15:00–17:30 продолжение экскурсии;
- 18:00 прибытие в отель.
Пятигорск: обзорная экскурсия, дегустация мороженого. Выезд в Домбай
Завтрак в гостинице.
И вот, спустившись с горной высоты, мы оказываемся в великолепном оазисе Пятигорска — парке Цветник. Прогуляемся по тропинкам, где когда-то гуляли герои произведений М. Ю. Лермонтова.
Узнаем историю возникновения парка: почему галерею назвали Лермонтовской, а рукотворный грот — гротом Дианы. Домик Лермонтова.
Дегустация фирменного пятигорского мороженого.
Далее нам снова предстоит подъем в горы, но теперь нас ждет Домбай.
- 08:00 выезд на маршрут;
- 11:30–13:30 экскурсия;
- 13:30–14:30 обед в «Оранжерее» (не входит в стоимость);
- 15:00–17:30 выезд в Домбай;
- 19:30 заселение в отель.
Домбай: канатка и Тебердинский заповедник
Завтрак в гостинице. Горный хребет Мусса-Ачитара. Здесь прямо с горных вершин «стекают» в дремучие хвойные леса сияющие ледники… Домбай — место, где отдыхает душа!
Канатка оплачивается отдельно, все очереди — 2 700 руб. /чел.
Напитавшись энергией гор, отправляемся в Тебердинский национальный парк — настоящую жемчужину региона. Экосбор оплачивается отдельно 300 руб. /чел.
- 09:30 выход на маршрут;
- 10:00–13:00 экскурсия;
- 13:00–14:00 обед (не входит в стоимость);
- 15:00–17:30 экскурсия в Тебердинский заповедник;
- 18:30 прибытие в отель.
Карачаево-Черкесия: Шоанинский храм. Отъезд
Завтрак в гостинице. Наш увлекательный, содержательный, обогащающий впечатлениями и знаниями экскурсионный тур по Северному Кавказу заканчивается.
Напоследок мы поднимемся к древнему аланскому храму, устроившемуся на площадке высокого горного отрога. Виды, открывающиеся с этой площадки, просто завораживают!
- 09:30 выезд на маршрут;
- 11:00–13:00 экскурсия;
- 13:00–17:00 трансфер в Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека — 130 500 руб.
Доплата за одноместное размещение — 33 000 руб. за весь период тура. Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Метрополь
Отель расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами.
Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.
Ж/д вокзал располагается всего в 10 минутах езды.
Планета Люкс
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Шахерезада
Расположена в Терсколе. Рядом находится гора «Эльбрус» и кафе «Три сестры». Постояльцам гостиницы предоставляется: прокат снаряжения, кальянная.
Номера оборудованы: удобной кроватью, вместительными тумбочками, гардеробом, телевидением, холодильником. Ванная комната оснащена современной сантехникой: душ, туалет, раковина.
Питание гостей организовано в ресторане, в котором вы сможете поесть не только европейскую кухню, но и национальные блюда. Поблизости расположено несколько кафе, в которых вы можете хорошо провести время и перекусить.
У Нарзана
Гостиничный комплекс расположился на побережье реки Аманауз, практически в центре Домбая.
Просторные современные номера с приятным интерьером оборудованы комфортабельной мебелью. Ванные комнаты оснащены душевыми кабинами. Также предоставляются комплекты полотенец и средства личной гигиены. В число удобств входит наличие ТВ и Wi-Fi.
Отдыхающие могут посетить уютный ресторан, работающий при отеле. Его меню состоит из блюд европейской и кавказской кухни. Повара по запросу готовят диетическую пищу.
Здесь для гостей созданы все условия для насыщенного отдыха. Так, в свободное от катания на лыжах время можно провести в сауне, караоке или бильярдной. В округе также много водопадов и других достопримечательных мест. Водопад Чертова мельница располагается в 1,85 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Черкесск — 111,5 км, до международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова — 137,4 км.
Тийнала
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.
Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала — 5 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Катание по водохранилищу на катере
- Питание: завтраки кроме первого дня, приветственный ужин
- Проживание в гостинице в 2-, 3-местных стандартных номерах
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Ужин на форелевом хозяйстве
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно из Минеральных Вод
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе: крепость Нарын-Кала - взрослый 200 руб. /чел. музей Р. Гамзатова - 50 руб. /чел. Пхакоч - 50 руб. /чел
- Крепость Нарын-Кала - взрослый 200 руб. /чел
- Музей Р. Гамзатова - 50 руб. /чел
- Пхакоч - 50 руб. /чел
- Экосборы: Нихалойские водопады - 100 руб. /чел. Джейрахско-Ассинский заповедник - 160 руб. /чел. некрополь Даргавс - 100 руб. /чел. водопад Тобот - 100 руб. /чел. Тебердинский нац. парк - 300 руб. /чел. Эльбрус - 200 руб. /чел
- Нихалойские водопады - 100 руб. /чел
- Джейрахско-Ассинский заповедник - 160 руб. /чел
- Некрополь Даргавс - 100 руб. /чел
- Водопад Тобот - 100 руб. /чел
- Тебердинский нац. парк - 300 руб. /чел
- Эльбрус - 200 руб. /чел
- Канатная дорога: на г. Эльбрус, все очереди - 2 600 руб. на г. Мусса-Ачитара, все очереди - 2 700 руб. /чел
- На г. Эльбрус, все очереди - 2 600 руб
- На г. Мусса-Ачитара, все очереди - 2 700 руб. /чел
- Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу - 1 000 руб. /чел
- Питание: завтрак в первый деньобеды (от 800 руб.) ужины (от 100 руб.), кроме приветственного
- Завтрак в первый день
- Обеды (от 800 руб.)
- Ужины (от 100 руб.), кроме приветственного
- Мастер-класс по приготовлению чуду
- Курортный сбор - для взрослых за 1 сутки 100 руб
- Индивидуальный трансфер по желанию
- Доплата за 1-местное размещение - 33 000 руб. /весь период тура
- Экскурсии, не включенные в программу
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- удобная одежда по сезону;
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
Просим вас уважать культуру края и не брать с собой излишне декольтированную одежду / короткие шорты. Женщинам рекомендуется взять легкое платье длиной до колен с закрытыми плечами. Мужчинам обходиться легкими спортивными брюками.
Какие документы нужно оформить дополнительно иностранным гражданам?
Требуется оформление пропуска иностранным гражданам в Джейрахский район Ингушетии.
Бронирование не позднее 30 дней до даты проведения тура. Для оформления всех пропусков нужны: копия паспорта, перевод заверенный нотариусом.
Российским гражданам достаточно паспорта РФ.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. Организатор оставляет за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровью группы (отдельного участника).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Северный Кавказ привлекал всегда, и я там была, но
Шикарная поездка…
Гиды молодцы и даже Водитель автобуса - вовлечён в процессе
не только безопасности но и в трансляции обычаев, жизни СК, живой сборник анекдотов и забавных случаев..
Все на одном дыхании..
Профессионалы одним словом. .
Но данный тур (10 июля - 21 июля 2022) оставил свои удивительные, восхитительные и незабываемые впечатления.
1. Мой тур оператор,"Большая
Тур оставил очень приятное впечатление, маршрут продуманный, нам очень понравился. Места живописные, красивые.
Дорога сопровождалась интересными и познавательными рассказами гида.
Выражаю большую благодарность за это увлекательное путешествие гиду Марине и отличному водителю Ильясу. Большое спасибо за профессионализм, выдержку и такт!