Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа

Всеохватывающий тур по республикам Северного Кавказа с посещением легендарных мест: древние крепости, поселения, башенные комплексы, храмы, некрополи, горные ущелья, каньоны, мечети и небоскребы, а также культовые вершины Эльбрус и Домбай.

Посмотрим каждый регион Северного Кавказа — Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию — и у вас останется ощущение, что вы побывали в другой вселенной.
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
10
мая24
мая7
июн21
июн5
июл19
июл2
авг

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Махачкале

Прилет до 14:00. Каким бы транспортом вы ни добрались до Махачкалы, мы встретим вас и отвезем в отель.

А потом нам предстоит первое знакомство с городом — отправляемся на обзорную экскурсию.

Подниметесь на гору Тарки-Тау, прогуляетесь по Родопскому бульвару, отдадите дань уважения Русской учительнице, пройдётесь по коврам на площади республики…

Вечером все вместе отправимся на приветственный ужин (входит в стоимость).

  • 15:30 выезд на маршрут;
  • 15:30–18:45 обзорная экскурсия по Махачкале;
  • 19:00 приветственный ужин в отеле.
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Дербент: крепость Нарын-Кала и прогулка по магалам

Завтрак в гостинице.

Дербент — один из самых древних городов мира, название города переводится как «связанные ворота». Крепость Нарын-Кала — вход за доп плату, взрослый 200 руб. /чел.

Узкой полосой город вытянулся между Каспийским морем и горами Кавказа, опоясанный двумя мощными стенами, он выдержал смену многих правителей, народов, эпох. Не зря город является объектом ЮНЕСКО, и сегодня мы в этом убедимся.

Прогулка по магалам.

Обед в иммерсивном кафе с элементами театра и интерактива (не входит в стоимость).

Но древний город не стоит на месте, он продолжает развиваться, и подтверждением тому служит современная набережная и прекрасный фонтан.

  • 08:00 выезд на маршрут;
  • 11:30–13:30 обзорная экскурсия по крепости Нарын-Кала;
  • 14:00–15:00 обед в иммерсивном кафе;
  • 15:00–17:50 обзорная по городу;
  • 20:30 возвращение в отель.
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Дагестан: Хунзахское плато и Каменная чаша. Мастер-класс

Завтрак. Одно из самых больших плато Дагестана — Хунзахское — раскинулось на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря!

Его украшением служат многочисленные водопады, один из них, Тобот, срывающийся 80-метровой струной в отвесную пропасть. Экосбор оплачивается отдельно 100 руб. /чел.

Каменная чаша.

Музей им. Расула Гамзатова, вход за доп. плату 50 руб. /чел.

Обедс мастер-классом по приготовлению чуду в этнодоме оплачивается дополнительно.

  • 08:00 выезд на маршрут;
  • 11:30–13:30 экскурсия;
  • 14:00–15:00 обед;
  • 15:00–17:50 продолжение экскурсии;
  • 21:00 возвращение в отель.
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Дагестан: Чиркейское водохранилище. Переезд в Грозный

Завтрак в гостинице. Сегодня мы покидаем гостеприимный Дагестан и перебираемся в не менее приветливую Чеченскую республику.

Но прежде чем отправиться в Грозном, полюбуемся огромным рукотворным морем — Чиркейским водохранилищем и тонкой лентой реки Сулак на дне глубочайшего каньона. Прокатиться на катере по водохранилищу за доп плату 1 000 руб. /чел.

Обед в «Главрыбе» (не входит в стоимость).

Добравшись до Грозного, разместимся в гостинице, а уже после отправимся на прогулку по городу. Посетим одну из крупнейших мечетей Европы — Сердце Чечни, осмотрим город с высоты птичьего полета, вдохнем аромат цветов в прекрасном Цветочном парке.

  • 08:00 выезд на маршрут;
  • 11:30–13:30 экскурсия;
  • 14:00–15:00 обед в «Главрыбе»;
  • 15:00–17:30 переезд в Грозный;
  • 17:30–20:00 обзорная по Грозному;
  • 20:30 прибытие в отель.
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Чечня: Нихалойские водопады, Ушкалойские башни

Завтрак в гостинице.

Аргунское ущелье — одно из самых протяженных и красивых в Чеченской Республике. Здесь мы немного прогуляемся по лесу, чтобы полюбоваться Нихалойскими водопадами (экосбор оплачивается отдельно 100 руб. /чел.), проедем по самому краю пропасти над бурной рекой, увидим башни-близнецы.

Узнаем историю замка Пхакоч (вход за доп плату. 50 руб. /чел.), а после побываем в самой молодой и красивой мечети — «Гордость мусульман», что расположилась в городе Шали, а также в «Сердце матери».

  • 08:00 выезд на маршрут;
  • 11:30–13:00 экскурсия;
  • 13:00–14:00 обед в Герменчуке с национальными блюдами и танцами (не входит в стоимость);
  • 15:00–18:30 продолжение экскурсии;
  • 20:30 прибытие в отель.
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Ингушетия: Вовнушки, Джейрахское ущелье. Владикавказ

Завтрак в гостинице.

Ингушетия — самая маленькая из всех республик Северного Кавказа, но ее горная часть доверху наполнена старинными памятниками, и нам предстоит познакомиться с ними поближе.

Мы проедем по таинственному ущелью реки Ассаи попадем к башням, выросшим прямо из скал — это замковый комплекс Вовнушки.

Джейрахское ущелье. Оплачивается отдельно Джейрахско-Ассинский заповедник экосбор 160 руб.

Дополнением к такому насыщенному дню будет пикник.

Ну а вечером нас ждет красавец Владикавказ.

  • 08:00 выезд на маршрут;
  • 10:30–12:40 экскурсия;
  • 13:00–14:00 обед (не входит в стоимость);
  • 15:00–18:30 продолжение экскурсии;
  • 20:30 прибытие в отель.
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Осетия: Дзивгис, город мёртвых и Кармадонское ущелье

Завтрак в гостинице.

Северная Осетия, как впрочем и весь Северный Кавказ, наполнена красотами и чудесами, и доказательством тому послужит Кадаргаванский каньон, пробитый рекой Фиагдон в скалах и мужской монастырь высоко в горах.

Селение Дзивгис.

Сегодня мы посетим необычный город — город мертвых. Экологический сбор 100 руб. с человека.

А еще побываем в одном из красивейших ущелий — Кармадонском, к сожалению, ставшим известным в связи с большой трагедией — сходом ледника…

  • 09:00 выезд на маршрут;
  • 10:30–12:30 экскурсия;
  • 13:00–14:00 обед (не входит в стоимость);
  • 15:00–17:30 продолжение экскурсии;
  • 19:00 прибытие в отель.
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Балкария: Черекская теснина и Голубые озёра

Завтрак в гостинице.

Сегодня нас ожидает захватывающая Черекская теснина, прогулка по дороге вдоль громадной пропасти, древнее селение Верхняя Балкария со старинными башнями.

Загадочные, таинственные Голубые озера, где вода имеет невероятный цвет, а глубина не поддается измерению.

А ночевать мы будем уже у подножия белоснежного великана — Эльбруса!

  • 08:00 выезд на маршрут.
  • 10:30–12:30 экскурсия;
  • 13:00–14:00 обед (не входит в стоимость);
  • 15:00–18:30 продолжение экскурсии;
  • 20:00 заселение на Поляне Азау.
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

Эльбрус: канатка и Поляна нарзанов

Завтрак в гостинице.

Эльбрус всегда притягивал людей своей снежно-белой шапкой, сюда стремятся альпинисты, лыжники и просто туристы, всем хочется прикоснуться к этому исполину!

Мы поднимемся с помощью канатных дорог на высоту 3850 метров и полюбуемся миром сверху. Оплачивается отдельно, все очереди 2 600 руб., эко сбор 200 руб. с человека.

Перед вами как на ладони разлеглись вдоль реки белоснежные великаны, с острыми зубьями скал и голубыми ледниками…

А после горы полакомимся нарзаном, узнаем, кто его «производит» и «разливает» по подземным трещинам.

  • 10:00 выезд на маршрут;
  • 10:30–13:30 экскурсия;
  • 13:30–14:30 обед в кафе на поляне Азау (не входит в стоимость);
  • 15:00–17:30 продолжение экскурсии;
  • 18:00 прибытие в отель.
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
10 день

Пятигорск: обзорная экскурсия, дегустация мороженого. Выезд в Домбай

Завтрак в гостинице.

И вот, спустившись с горной высоты, мы оказываемся в великолепном оазисе Пятигорска — парке Цветник. Прогуляемся по тропинкам, где когда-то гуляли герои произведений М. Ю. Лермонтова.

Узнаем историю возникновения парка: почему галерею назвали Лермонтовской, а рукотворный грот — гротом Дианы. Домик Лермонтова.

Дегустация фирменного пятигорского мороженого.

Далее нам снова предстоит подъем в горы, но теперь нас ждет Домбай.

  • 08:00 выезд на маршрут;
  • 11:30–13:30 экскурсия;
  • 13:30–14:30 обед в «Оранжерее» (не входит в стоимость);
  • 15:00–17:30 выезд в Домбай;
  • 19:30 заселение в отель.
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
11 день

Домбай: канатка и Тебердинский заповедник

Завтрак в гостинице. Горный хребет Мусса-Ачитара. Здесь прямо с горных вершин «стекают» в дремучие хвойные леса сияющие ледники… Домбай — место, где отдыхает душа!

Канатка оплачивается отдельно, все очереди — 2 700 руб. /чел.

Напитавшись энергией гор, отправляемся в Тебердинский национальный парк — настоящую жемчужину региона. Экосбор оплачивается отдельно 300 руб. /чел.

  • 09:30 выход на маршрут;
  • 10:00–13:00 экскурсия;
  • 13:00–14:00 обед (не входит в стоимость);
  • 15:00–17:30 экскурсия в Тебердинский заповедник;
  • 18:30 прибытие в отель.
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
12 день

Карачаево-Черкесия: Шоанинский храм. Отъезд

Завтрак в гостинице. Наш увлекательный, содержательный, обогащающий впечатлениями и знаниями экскурсионный тур по Северному Кавказу заканчивается.

Напоследок мы поднимемся к древнему аланскому храму, устроившемуся на площадке высокого горного отрога. Виды, открывающиеся с этой площадки, просто завораживают!

  • 09:30 выезд на маршрут;
  • 11:00–13:00 экскурсия;
  • 13:00–17:00 трансфер в Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека — 130 500 руб.

Доплата за одноместное размещение — 33 000 руб. за весь период тура. Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Метрополь

3 ночи

Отель расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами.

Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.

Ж/д вокзал располагается всего в 10 минутах езды.

Планета Люкс

2 ночи

Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Шахерезада

2 ночи

Расположена в Терсколе. Рядом находится гора «Эльбрус» и кафе «Три сестры». Постояльцам гостиницы предоставляется: прокат снаряжения, кальянная.

Номера оборудованы: удобной кроватью, вместительными тумбочками, гардеробом, телевидением, холодильником. Ванная комната оснащена современной сантехникой: душ, туалет, раковина.

Питание гостей организовано в ресторане, в котором вы сможете поесть не только европейскую кухню, но и национальные блюда. Поблизости расположено несколько кафе, в которых вы можете хорошо провести время и перекусить.

У Нарзана

2 ночи

Гостиничный комплекс расположился на побережье реки Аманауз, практически в центре Домбая.

Просторные современные номера с приятным интерьером оборудованы комфортабельной мебелью. Ванные комнаты оснащены душевыми кабинами. Также предоставляются комплекты полотенец и средства личной гигиены. В число удобств входит наличие ТВ и Wi-Fi.

Отдыхающие могут посетить уютный ресторан, работающий при отеле. Его меню состоит из блюд европейской и кавказской кухни. Повара по запросу готовят диетическую пищу.

Здесь для гостей созданы все условия для насыщенного отдыха. Так, в свободное от катания на лыжах время можно провести в сауне, караоке или бильярдной. В округе также много водопадов и других достопримечательных мест. Водопад Чертова мельница располагается в 1,85 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Черкесск — 111,5 км, до международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова — 137,4 км.

Тийнала

2 ночи

Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.

В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.

Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.

Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала — 5 км.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Катание по водохранилищу на катере
  • Питание: завтраки кроме первого дня, приветственный ужин
  • Проживание в гостинице в 2-, 3-местных стандартных номерах
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Ужин на форелевом хозяйстве
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно из Минеральных Вод
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе: крепость Нарын-Кала - взрослый 200 руб. /чел. музей Р. Гамзатова - 50 руб. /чел. Пхакоч - 50 руб. /чел
  • Крепость Нарын-Кала - взрослый 200 руб. /чел
  • Музей Р. Гамзатова - 50 руб. /чел
  • Пхакоч - 50 руб. /чел
  • Экосборы: Нихалойские водопады - 100 руб. /чел. Джейрахско-Ассинский заповедник - 160 руб. /чел. некрополь Даргавс - 100 руб. /чел. водопад Тобот - 100 руб. /чел. Тебердинский нац. парк - 300 руб. /чел. Эльбрус - 200 руб. /чел
  • Нихалойские водопады - 100 руб. /чел
  • Джейрахско-Ассинский заповедник - 160 руб. /чел
  • Некрополь Даргавс - 100 руб. /чел
  • Водопад Тобот - 100 руб. /чел
  • Тебердинский нац. парк - 300 руб. /чел
  • Эльбрус - 200 руб. /чел
  • Канатная дорога: на г. Эльбрус, все очереди - 2 600 руб. на г. Мусса-Ачитара, все очереди - 2 700 руб. /чел
  • На г. Эльбрус, все очереди - 2 600 руб
  • На г. Мусса-Ачитара, все очереди - 2 700 руб. /чел
  • Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу - 1 000 руб. /чел
  • Питание: завтрак в первый деньобеды (от 800 руб.) ужины (от 100 руб.), кроме приветственного
  • Завтрак в первый день
  • Обеды (от 800 руб.)
  • Ужины (от 100 руб.), кроме приветственного
  • Мастер-класс по приготовлению чуду
  • Курортный сбор - для взрослых за 1 сутки 100 руб
  • Индивидуальный трансфер по желанию
  • Доплата за 1-местное размещение - 33 000 руб. /весь период тура
  • Экскурсии, не включенные в программу
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • удобная одежда по сезону;
  • удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).

Просим вас уважать культуру края и не брать с собой излишне декольтированную одежду / короткие шорты. Женщинам рекомендуется взять легкое платье длиной до колен с закрытыми плечами. Мужчинам обходиться легкими спортивными брюками.

Какие документы нужно оформить дополнительно иностранным гражданам?

Требуется оформление пропуска иностранным гражданам в Джейрахский район Ингушетии.

Бронирование не позднее 30 дней до даты проведения тура. Для оформления всех пропусков нужны: копия паспорта, перевод заверенный нотариусом.

Российским гражданам достаточно паспорта РФ.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа быть изменена?

Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. Организатор оставляет за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровью группы (отдельного участника).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Ирина
24 июн 2025
Прекрасное турне «За сокровищами по республикам Северного Кавказа с 08.06.2025 по 19.06.2025 завершилось, но воспоминания о нем, безусловно, останутся на всю жизнь.
Северный Кавказ привлекал всегда, и я там была, но
читать дальше

сейчас он открылся по новому, за 12 дней нам удалось посетить все республики Северного Кавказа и Ставропольский край. Очень продуманный, хорошо спланированный тур от принимающей стороны: прекрасные гиды, безупречная организация, учитывая то, что, практически, каждые 2 дня мы ночевали в новых гостиницах и, главное, впечатления на всю жизнь.
Снежные, скалистые, плюшевые, лесистые горы, ущелья, водопады, чудесные города, как новые, так и с многовековой историей, исторические крепости, старинные башни, музеи, бесконечные отары овец, табуны лошадей и стада коров, перемещающихся в сторону горных пастбищ прямо по дорогам… Они тут хозяева, а нам остается только терпеливо ждать, когда они соизволят уступить нам дорогу для проезда и, воспользовавшись остановкой, фотографировать, фотографировать, фотографировать…
Все было прекрасно!

М
Мария
22 сен 2024
Добрый день,
Шикарная поездка…
Гиды молодцы и даже Водитель автобуса - вовлечён в процессе
не только безопасности но и в трансляции обычаев, жизни СК, живой сборник анекдотов и забавных случаев..
Все на одном дыхании..
Профессионалы одним словом. .
Е
Евгений
3 сен 2023
По содержанию тур очень насыщенный. Нам удалось увидеть главные красоты Северного Кавказа. Нам очень повезло, что именно в наш день Эльбрус был полностью открыт, и мы увидели его со всех локаций. Но главное - это радушие и духовность кавказских народов, отношение их друг к другу и к гостям.
В
Валентина
26 авг 2023
Замечательный во всех отношениях тур, оправдывает своё название «Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа». Красота природы вызывает неописуемый восторг!!!
Л
Лариса
15 окт 2022
Тур произвёл впечатление, по насыщенности и эмоциям, смене локаций и количеству информации - это один из лучших туров по России, шесть республик Северного Кавказа и Ставропольский край за 12 дней.
читать дальше

Отели достойные, небольшая группа, хороший микроавтобус с прекрасным водителем Ильясом и, конечно, прекрасный гид Марина Нестерова, которая очень душевно и интересно познакомила нас с историей и географией кавказских республик, традициями и обычиями их жителей, заботилась о нас в течение всего тура. Рекомендую тур, как хорошо организованный, безопасный, комфортный, оставляющий незабываемые приятные впечатления!

Е
Екатерина
9 окт 2022
Все прошло очень хорошо организованно, только положительные отзывы!
Н
Наталия
29 сен 2022
Объять необъятное - это, действительно, про этот тур. Поначалу переживала, как 12 дней выдержать постоянные переезды, раньше предпочитала чередовать экскурсионный отдых с лежанием на пляже. Но мне не хватило этих
читать дальше

12 дней, хотелось остаться и продолжить своё путешествие в той же компании, с теми же гидом и водителем.
Азнаур - замечательный гид с прекрасным чувством юмора, на все наши вопросы у него всегда были ответы, ни одна просьба не осталась без ответа, всегда посоветует куда сходить в свободное время, поможет, подскажет, организует дополнительные экскурсии.
Ильяс - мастер своего дела, спасибо за аккуратное вождение. В какие бы погодные условия мы ни попали, все было четко, аккуратно, спокойно.
В самом начале тура было подпорчено впечатление тем, что несколько человек заселили не в обещанный Метрополь, а в Абу-Даги. Про приветственный ужин там никто не слышал, но предложили овощи и гречу, после возмущений и каких-то звонков добавили котлету. Завтраки были никакие, выбор 2х блюд из меню, приходилось ждать по 30-40 минут, при том, что в ресторане посетителей практически не было. В то же время в Метрополе был прекрасный шведский стол. Кроме того, в Абу-Даги ужасно грязный ковролин в коридорах и в номерах. Сам отель в промзоне, ни кафе, ни магазинов рядом нет. Приезжаешь с экскурсии уставший, голодный, а поесть негде. Тем, кого заселили в Метрополь, приходилось за нами заезжать, на это тратить 45-50 мин, вечером опять же нас завозить и тратить дополнительное время. Этот момент очень огорчил, но успокаивала себя тем, что в отель приезжаем только ночевать, запаслась заранее продуктами, так и пережили эти несколько дней, но осадочек остался.
Далее было все по нарастающей, как обещал Азнаур. Красота природы, уютные гостиницы-все было хорошо.
Впечатлений море, фотографий тоже. Изначально хотела не в этот тур, но все сложилось самым наилучшим образом. Исполнила свои мечты: увидеть Дагестан, Грозный, побывать в Кармадонском ущелье на предполагаемом месте гибели С. Бодрова, увидеть Эльбрус.
Очень понравилась Ингушетия и Карачаево-Черкессия, Домбай, хочется туда вернуться. Никогда не любила возвращаться в одно и то же место, а в этот раз не успела приехать, но уже строю планы на следующий отпуск. Кавказ-это любовь с первого взгляда, он навсегда в моем сердце.
Спасибо Принимающей стороне за такой насыщенный, полный впечатлениями отдых. Азнаур, Ильяс-вы лучшие. И, конечно же, огромный привет всей нашей замечательной компании, с удовольствием бы оказалась с вами в новом путешествии.

Э
Эдуард
29 июл 2022
Я много где был в этом мире и в нашей прекрасной России.
Но данный тур (10 июля - 21 июля 2022) оставил свои удивительные, восхитительные и незабываемые впечатления.
1. Мой тур оператор,"Большая
читать дальше

Страна" как всегда отработал на все 100%. Молодцы!
2. Организатор тура всё продумал до мелочей - время, отличные гостиницы, прекрасные места.
3. Отдельное спасибо нашему гиду Марине - это кладезь интереснейшей информации и забота о каждом участнике группы.
4. Наш водитель автобуса Умар - Асс с большой буквы. Быстро, безопасно и главное для пассажиров полное спокойствие!
За 10 дней моя жизнь наполнилась восторгом!
Рекомендую всем, кто ещё не был на Северном Кавказе. 6 республик. И не галопом, а размеренно…
Полный вперёд, путешественники!!!

К
Карина
8 июл 2022
Тур очень понравился. Масса впечатлений, хорошие отели, вкусные завтраки. Наш гид Азнаур - большой молодец! Познакомил и влюбил нас в Кавказ. Рассказывал очень интересно, с юмором. Заботился о нашей безопасности и комфорте. Очень хороший водитель Умар возил нас по всем горным дорогам на комфортном микроавтобусе. Спасибо им огромное!
А
Александр
8 июл 2022
Тур понравился, я получил массу впечатлений и с погодой повезло. Также повезло с другими участниками тура - все приятные и дисциплинированные люди. Отдельное спасибо нашему гиду - Азнауру, который все эти дни был с нами.
Ю
Юлия
25 мая 2022
Ситуация с гидами не понятна мне до сих пор, сами гиды отличные люди. На мой взгляд организатор не до конца оценил свои возможности по количеству групп и туристов. Возможно поэтому была накладка с отелем во Владикавказе. Жаль, что был изменён город проживания. В целом очень интересный тур.
М
Мария
20 мая 2022
Ездила в тур Сокровища Северного Кавказа (8-19 мая) от организатора МАГТур. Безумно понравилось, невероятно красивые места, чудесная природа, фантастические горы, водопады, приветливые, гостеприимные люди! 😍 Кавказ восхищает и покоряет❤️ Познакомились
читать дальше

с местными традициями и историей, попробовали восхитительную разнообразную кавказскую кухню🥰🥰🥰 Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Чечня, Кабардино-Балкарскария, Карачаево-Черкесия все восхитительны по своему! Очень объемный и насыщенный тур, познакомивший нас всех с этими чудесными регионами❤️ Группа собралась такая душевная, дружная, что расставаться не хотелось! Эмоции переполняют🌸🌸🌸 Обязательно вернусь, чтобы посетить ещё не охваченные места и полюбоваться этими невероятными красотами!

Т
Татьяна
1 мая 2022
Были в путешествии с 17.04.22 по 28.04.2022 г., название тура «Сокровища Северного Кавказа». Организация достаточно на хорошем уровне, все продумано.
Тур оставил очень приятное впечатление, маршрут продуманный, нам очень понравился. Места живописные, красивые.
Дорога сопровождалась интересными и познавательными рассказами гида.
Выражаю большую благодарность за это увлекательное путешествие гиду Марине и отличному водителю Ильясу. Большое спасибо за профессионализм, выдержку и такт!

