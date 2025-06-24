читать дальше

12 дней, хотелось остаться и продолжить своё путешествие в той же компании, с теми же гидом и водителем.

Азнаур - замечательный гид с прекрасным чувством юмора, на все наши вопросы у него всегда были ответы, ни одна просьба не осталась без ответа, всегда посоветует куда сходить в свободное время, поможет, подскажет, организует дополнительные экскурсии.

Ильяс - мастер своего дела, спасибо за аккуратное вождение. В какие бы погодные условия мы ни попали, все было четко, аккуратно, спокойно.

В самом начале тура было подпорчено впечатление тем, что несколько человек заселили не в обещанный Метрополь, а в Абу-Даги. Про приветственный ужин там никто не слышал, но предложили овощи и гречу, после возмущений и каких-то звонков добавили котлету. Завтраки были никакие, выбор 2х блюд из меню, приходилось ждать по 30-40 минут, при том, что в ресторане посетителей практически не было. В то же время в Метрополе был прекрасный шведский стол. Кроме того, в Абу-Даги ужасно грязный ковролин в коридорах и в номерах. Сам отель в промзоне, ни кафе, ни магазинов рядом нет. Приезжаешь с экскурсии уставший, голодный, а поесть негде. Тем, кого заселили в Метрополь, приходилось за нами заезжать, на это тратить 45-50 мин, вечером опять же нас завозить и тратить дополнительное время. Этот момент очень огорчил, но успокаивала себя тем, что в отель приезжаем только ночевать, запаслась заранее продуктами, так и пережили эти несколько дней, но осадочек остался.

Далее было все по нарастающей, как обещал Азнаур. Красота природы, уютные гостиницы-все было хорошо.

Впечатлений море, фотографий тоже. Изначально хотела не в этот тур, но все сложилось самым наилучшим образом. Исполнила свои мечты: увидеть Дагестан, Грозный, побывать в Кармадонском ущелье на предполагаемом месте гибели С. Бодрова, увидеть Эльбрус.

Очень понравилась Ингушетия и Карачаево-Черкессия, Домбай, хочется туда вернуться. Никогда не любила возвращаться в одно и то же место, а в этот раз не успела приехать, но уже строю планы на следующий отпуск. Кавказ-это любовь с первого взгляда, он навсегда в моем сердце.

Спасибо Принимающей стороне за такой насыщенный, полный впечатлениями отдых. Азнаур, Ильяс-вы лучшие. И, конечно же, огромный привет всей нашей замечательной компании, с удовольствием бы оказалась с вами в новом путешествии.