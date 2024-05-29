1 чел.
По популярности
Авторский тур
6 дней
Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 900₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Вдоль Кавказского хребта. Экскурсионный тур
Начало: г. Махачкала
19 авг в 10:00
23 сен в 10:00
167 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказский антидепрессант
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Добро пожаловать в Чечню
Начало: Г. Грозный
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 34 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
Начало: Чеченская Республика, Грозный
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 48 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Начало: Г. Грозный
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Начало: г. Пятигорск
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 30 950₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Начало: г. Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 56 050₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Начало: г. Грозный
11 июня в 10:00
12 июля в 10:00
34 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
Начало: г. Минеральные воды
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 72 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 40 950₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Классическая программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 30 150₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Чеченской Республикой
Начало: Г. Грозный
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
Начало: г. Грозный
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 32 050₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чеченские каникулы
Начало: Чеченская Республика, Грозный
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Кавказская история. От Чечни до Дагестана
Начало: Чеченская Республика, Грозный
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 67 500₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Осенняя кавказская история. От Чечни до Дагестана
Начало: Чеченская Республика, Грозный
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 67 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Начало: Г. Грозный
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 41 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Начало: Республика Дагестан, город Кизилюрт
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
16 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Активный отдых в Чечне и Дагестане
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Две республики. Экскурсионный тур по Кавказу
Начало: Чеченская Республика, Грозный
28 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 41 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
Начало: г. Грозный
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
К сердцу Чечни. Зимние каникулы
Начало: Г. Грозный
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В гостях у горцев. Зимнее путешествие в Чечню
Начало: Чеченская Республика, Грозный
1 ноя в 10:00
от 34 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Добро пожаловать в Чечню зимой
Начало: Г. Грозный
2 ноя в 10:00
14 дек в 10:00
от 34 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Начало: Чеченская Республика, Грозный
1 ноя в 10:00
13 дек в 10:00
58 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Начало: Чеченская Республика, Грозный
20 сен в 10:00
18 окт в 10:00
58 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Начало: г. Грозный
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 43 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний активный тур по Кавказу
Начало: г. Пятигорск
29 дек в 10:00
от 29 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский активный тур по Кавказу
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
от 29 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 14 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Начало: Г. Грозный
28 дек в 10:00
от 38 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур по Кавказу
Начало: Г. Пятигорск
2 янв в 10:00
от 28 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
Начало: Чеченская Республика, Грозный
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Начало: Чеченская Республика, Грозный
58 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Начало: Грозный, до 12:00
12 июня в 12:00
26 июня в 12:00
63 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чеченские выходные
Начало: Чеченская Республика, Грозный
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Экскурсионный тур «Гамма-тур: Чечня за три дня» на 3 дня
Начало: Чеченская Республика, городской округ Грозный, аэр...
29 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана29 мая 2024Организация так же была хорошей, без заминок, так же отдельное спасибо нашему гиду Елене за увлекательные рассказы и время с нами! 🙏🏽
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ИИрина23 мая 2024С Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, что что то пойдёт не так. Знаю у вас только проверенные принимающие стороны. Удобная оплата, ответы на все вопросы. Всё решается быстро и чётко.
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ССнежана4 мая 2024Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
- ККристина14 января 2024Тур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеру с заездом в окрестные
- ВВладимир27 марта 2023Мне всё очень понравилось: удобный трансфер с бутылками воды, Гиду Елене спасибо - интересно рассказывает и показывает достопримечательности, вкусно кормят, хорошие отели ну и конечно же потрясающая красота Дагестанских гор. Это надо видеть - это другой мир!)
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «На автобусе»
Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 41
Какие места ещё посмотреть в Грозном
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Грозном в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "На автобусе" можно забронировать 41 тур от 14 300 до 167 000. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 41 туры в Грозном на 2024 год на автобусе, 114 ⭐ отзывов, цены от 14300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август