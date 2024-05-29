читать дальше

мечети, городки, села и 3) поездка в Аргунское ущелье (этнографический музей + 2-3 остановки на смотровых площадках и водопадах). В конце третьего дня организован групповой прощальный ужин. Плюсы: 1) основные достопримечательности все же нам показали (хотя были рядом с лестницей в небо, рядом с селением Хой - вот почему бы не включить в программу?) 2) в рамках экскурсии второго дня заезжали в несколько сел и городов - это интересно, т. к. смогли посмотреть не только Грозный; 3) хорошие местные гиды - женщины-чеченки из Грозного. Не просто комментируют маршрут, а много знают и готовы рассказать о самом народе, местных традициях и специфике. Минусы: 1) организация тура просто ахтунг. Пример - из-за задержки рейса у двух человек вся вовремя приехавшая группа ждала по отелям в подвешенном состоянии, когда же начнётся экскурсия. Вообще самолеты задерживаются регулярно, и я правда не понимаю, как туристическая компания могла не проработать запасные варианты действий. Довезти опоздавших до отеля на такси и присоединить к экскурсии в процессе - вопрос тысячи рублей. А лишить 15 человек светового дня и начать экскурсию на ночь глядя (из-за чего мы спешили и не везде попали, да и холодает ночью в январе…) - вопрос репутации как организатора. 2) Автобус весь в наружной рекламе. Даже на окнах. Ну серьезно?)) У нас был тур формата, где на горы в основном из автобуса смотришь. Не отмечаю как минус, но лично мне не хватило физической активности в туре (легкого треккинга), но этого и не обещали в описании. Думала, что формат пассивного отдыха мне тоже понравится, но оказалось обидно смотреть из окна автобуса на горы без возможности прогуляться. Так что любителям активного отдыха рекомендую подумать, подойдет ли такая программа. А сама Чечня - просто восторг! Обязательно стоит увидеть.