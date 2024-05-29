Семейные развлекательные туры Грозного

Найдено 42 тура в категории «Можно с детьми» в Грозном, цены от 14 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Начало: Грозный, прилет до 14:00
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
35 000 за человека
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
Начало: Грозный, 10:00, заберём там, где будет удобно гост...
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
59 500 за всё до 4 чел.
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
59 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: г. Грозный, место и время по договорённости
14 июня в 08:00
6 июля в 08:00
5779952 020 за всё до 3 чел.
Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 900 за человека
Вдоль Кавказского хребта. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Вдоль Кавказского хребта. Экскурсионный тур
Начало: г. Махачкала
19 авг в 10:00
23 сен в 10:00
167 000 за человека
Добро пожаловать в Чечню
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Чечню
Начало: Г. Грозный
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 34 500 за человека
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
Начало: Чеченская Республика, Грозный
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 48 500 за человека
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Начало: г. Пятигорск
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 30 950 за человека
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Начало: г. Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 56 050 за человека
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Начало: г. Грозный
11 июня в 10:00
12 июля в 10:00
34 000 за человека
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
Начало: г. Минеральные воды
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 72 000 за человека
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 40 950 за человека
Классическая программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Классическая программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 30 150 за человека
Знакомство с Чеченской Республикой
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Чеченской Республикой
Начало: Г. Грозный
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 600 за человека
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
Начало: г. Грозный
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
45 000 за человека
Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 32 050 за человека
Чеченские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чеченские каникулы
Начало: Чеченская Республика, Грозный
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Кавказская история. От Чечни до Дагестана
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Кавказская история. От Чечни до Дагестана
Начало: Чеченская Республика, Грозный
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 67 500 за человека
Осенняя кавказская история. От Чечни до Дагестана
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Осенняя кавказская история. От Чечни до Дагестана
Начало: Чеченская Республика, Грозный
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 67 500 за человека
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Начало: Г. Грозный
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 41 500 за человека
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Начало: Республика Дагестан, город Кизилюрт
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
16 900 за человека
Активный отдых в Чечне и Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Активный отдых в Чечне и Дагестане
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 40 000 за человека
Две республики. Экскурсионный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Две республики. Экскурсионный тур по Кавказу
Начало: Чеченская Республика, Грозный
28 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 41 900 за человека
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
Начало: г. Грозный
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 32 500 за человека
К сердцу Чечни. Зимние каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
К сердцу Чечни. Зимние каникулы
Начало: Г. Грозный
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 32 000 за человека
В гостях у горцев. Зимнее путешествие в Чечню
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В гостях у горцев. Зимнее путешествие в Чечню
Начало: Чеченская Республика, Грозный
1 ноя в 10:00
от 34 500 за человека
Добро пожаловать в Чечню зимой
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Чечню зимой
Начало: Г. Грозный
2 ноя в 10:00
14 дек в 10:00
от 34 500 за человека
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Начало: г. Грозный
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 43 600 за человека
Новогодний активный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний активный тур по Кавказу
Начало: г. Пятигорск
29 дек в 10:00
от 29 700 за человека
Рождественский активный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский активный тур по Кавказу
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
от 29 700 за человека
Зимний город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 14 300 за человека
Новогодний тур в Чеченскую Республику
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Начало: Г. Грозный
28 дек в 10:00
от 38 500 за человека
Рождественский тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский тур по Кавказу
Начало: Г. Пятигорск
2 янв в 10:00
от 28 200 за человека
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
Начало: Чеченская Республика, Грозный
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 22 500 за человека
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
74 900 за человека
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Начало: Грозный, 09:00. Заберём вас из вашего отеля либо и...
3 июля в 09:00
15 авг в 08:00
39 500 за человека
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Начало: Грозный, до 12:00
12 июня в 12:00
26 июня в 12:00
63 000 за человека
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700 за человека
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
66 500 за человека
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Начало: Аэропорт Грозного, 13:00
6 сен в 13:00
44 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Чеченские каникулы
    Организация так же была хорошей, без заминок, так же отдельное спасибо нашему гиду Елене за увлекательные рассказы и время с нами! 🙏🏽
    Организация так же была хорошей, без заминок, так же отдельное спасибо нашему гиду Елене за увлекательные рассказы и время с нами! 🙏🏽
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    К сердцу Чечни. Зимние каникулы
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Добро пожаловать в Чечню
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Чеченские каникулы
    С Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, что что то пойдёт не так. Знаю у вас только проверенные принимающие стороны. Удобная оплата, ответы на все вопросы. Всё решается быстро и чётко.
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  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    Добро пожаловать в Чечню
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • П
    Павел
    22 мая 2024
    Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
    Шикарный тур - он полностью оправдывает свое название - «Кавказское притяжение». Мы познакомились с неповторимой природой и гостеприимными людьми.
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Рождественский активный тур по Кавказу
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Рождественский активный тур по Кавказу
    Все было организовано отлично!
  • С
    Снежана
    4 мая 2024
    В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
    Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
    Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
  • К
    Кристина
    14 января 2024
    К сердцу Чечни. Зимние каникулы
    Тур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеру с заездом в окрестные
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    мечети, городки, села и 3) поездка в Аргунское ущелье (этнографический музей + 2-3 остановки на смотровых площадках и водопадах). В конце третьего дня организован групповой прощальный ужин. Плюсы: 1) основные достопримечательности все же нам показали (хотя были рядом с лестницей в небо, рядом с селением Хой - вот почему бы не включить в программу?) 2) в рамках экскурсии второго дня заезжали в несколько сел и городов - это интересно, т. к. смогли посмотреть не только Грозный; 3) хорошие местные гиды - женщины-чеченки из Грозного. Не просто комментируют маршрут, а много знают и готовы рассказать о самом народе, местных традициях и специфике. Минусы: 1) организация тура просто ахтунг. Пример - из-за задержки рейса у двух человек вся вовремя приехавшая группа ждала по отелям в подвешенном состоянии, когда же начнётся экскурсия. Вообще самолеты задерживаются регулярно, и я правда не понимаю, как туристическая компания могла не проработать запасные варианты действий. Довезти опоздавших до отеля на такси и присоединить к экскурсии в процессе - вопрос тысячи рублей. А лишить 15 человек светового дня и начать экскурсию на ночь глядя (из-за чего мы спешили и не везде попали, да и холодает ночью в январе…) - вопрос репутации как организатора. 2) Автобус весь в наружной рекламе. Даже на окнах. Ну серьезно?)) У нас был тур формата, где на горы в основном из автобуса смотришь. Не отмечаю как минус, но лично мне не хватило физической активности в туре (легкого треккинга), но этого и не обещали в описании. Думала, что формат пассивного отдыха мне тоже понравится, но оказалось обидно смотреть из окна автобуса на горы без возможности прогуляться. Так что любителям активного отдыха рекомендую подумать, подойдет ли такая программа. А сама Чечня - просто восторг! Обязательно стоит увидеть.

    Тур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеруТур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеруТур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеруТур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеруТур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеру

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 42
  1. Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
  2. Чечня и Дагестан: две республики за два дня
  3. По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
  4. Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
  5. Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
Какие места ещё посмотреть в Грозном
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Грозный-Сити
  3. Озеро Казеной-Ам
  4. Мечеть «Сердце Чечни»
  5. Аргунское ущелье
  6. Мечеть «Гордость мусульман»
  7. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Можно с детьми" можно забронировать 42 тура от 14 300 до 167 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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