Довоенная архитектура

После 90-х в Грозном уцелело мало зданий. Одно из них — завораживающий «Английский замок». В трехэтажном здании с зубчатыми стенами, украшенном башенкой-минаретом, располагалась центральная лаборатория Грозненского нефтяного научно-исследовательского института. Его история естественно переплетается с переменами, которые происходили в Грозном с конца XIX века по сегодняшний день.

Религиозные шедевры Грозного

Следующим пунктом посещения станет православная церковь Михаила Архангела, построенная местным казачьим сообществом в XIX веке. После осмотра церкви, мы окунаемся в океан запахов цветочного парка, который ошеломляет количеством цветов в подвешенных цветочных кадках. Сразу же за парком, через реку Сунжа начинается комплекс центральной мечети Чечении имени Ахмата Кадырова. По дороге к ней у вас будет возможность подняться на смотровую площадку, находящуюся на последнем этаже высотки «Бизнес центра».

Исторические и современные ценности

После осмотра мечети построенной с восточной роскошью мы посетим Национальный музей Чеченской Республики ознакомимся с культурой и этнографией местного народа через музейные экспонаты. Также посетим музей Славы и Аллею героев. Заключительным аккордом нашей экскурсии станет знаменитая улица шашлыков. В зависимости от желания гостей мы можем просто пройтись по этой улице и окунуться в мир запахов или распробовать разные варианты сочных шашлыков.