Гостеприимный и радушный Грозный

Грозный стал городом в конце XIX века и с тех пор пережил много взлетов и падений

5
1 отзыв
Грозный стал городом в конце XIX века и с тех пор пережил много взлетов и падений.

А последняя война почти полностью разрушила столицу Чеченской республики, но сейчас в это трудно поверить.

Грозный восстал из пепла и сейчас я приглашаю вас этот современный благоустроенный город с зелеными скверами и почти тремя сотнями тысяч гостеприимного населения.

Вы узнаете как создавался город Грозный и познакомитесь с его историей с XIX века по сегодняшний день.
Гостеприимный и радушный Грозный
Гостеприимный и радушный Грозный
Гостеприимный и радушный Грозный
Гостеприимный и радушный Грозный
Гостеприимный и радушный Грозный
Гостеприимный и радушный Грозный

Что вы увидите 🤩

  • Английский замок
  • Церковь Михаила Архангела
  • Цветочный парк
  • Мечеть имени Ахмата Кадырова
  • Смотровую площадку
  • Национальный музей Чеченской Республики
  • Музей Славы
  • Аллею героев
  • Знаменитая улица шашлыков
Довоенная архитектура
После 90-х в Грозном уцелело мало зданий. Одно из них — завораживающий «Английский замок». В трехэтажном здании с зубчатыми стенами, украшенном башенкой-минаретом, располагалась центральная лаборатория Грозненского нефтяного научно-исследовательского института. Его история естественно переплетается с переменами, которые происходили в Грозном с конца XIX века по сегодняшний день.
Религиозные шедевры Грозного
Следующим пунктом посещения станет православная церковь Михаила Архангела, построенная местным казачьим сообществом в XIX веке. После осмотра церкви, мы окунаемся в океан запахов цветочного парка, который ошеломляет количеством цветов в подвешенных цветочных кадках. Сразу же за парком, через реку Сунжа начинается комплекс центральной мечети Чечении имени Ахмата Кадырова. По дороге к ней у вас будет возможность подняться на смотровую площадку, находящуюся на последнем этаже высотки «Бизнес центра».
Исторические и современные ценности
После осмотра мечети построенной с восточной роскошью мы посетим Национальный музей Чеченской Республики ознакомимся с культурой и этнографией местного народа через музейные экспонаты. Также посетим музей Славы и Аллею героев. Заключительным аккордом нашей экскурсии станет знаменитая улица шашлыков. В зависимости от желания гостей мы можем просто пройтись по этой улице и окунуться в мир запахов или распробовать разные варианты сочных шашлыков.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода и водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Билет на смотровую площадку 100 руб с человека
  • Билет в музей 150 руб с человека.
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Завершение: Мы доставим вас в место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Магомед М.
Магомед М.
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