О Грозном - с интересом и любовью
Индивидуальная экскурсия в Грозном

Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей

5
1 отзыв
Столицу Чеченской Республики сейчас часто называют Дубаем на Юге России, но это не совсем верно.

В момент возникновения Дубая, Грозный уже столетия играл важную роль в истории такой огромной империи, как Российская.

Я познакомлю вас с богатым прошлым нашего замечательного города и его достопримечательностями, а также расскажу любопытные и, порой, неожиданные факты о нём.
О Грозном - с интересом и любовью
О Грозном - с интересом и любовью
О Грозном - с интересом и любовью
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете, где находилась крепость Грозная и почему персидский шах считал эти земли своими. Я расскажу, как в 19 веке два брата англичанина заложили здесь основу для будущей нефтеперерабатывающей компании Shell. Объясню, почему и как на местной улице мог утонуть почтальон. Также поговорим о Дне чеченской женщины и других интересных моментах из жизни города.

В нашей программе:

  • Старинный храм Архангела Михаила
  • Великолепный Цветочный парк, история возникновения которого связана с особенным чеченский праздником, о котором я расскажу среди цветов парка
  • Знаменитый ультрасовременный комплекс Грозный-Сити, давно ставший визитной карточкой города. Поднимемся на смотровую площадку, чтобы окинуть взглядом окрестности.
  • Одна из первых улиц старого Грозного, которая сейчас носит имя Ахмата Абдулхамидовича Кадырова
  • Также мы прогуляемся по набережной реки Сунжа
  • Остановимся у величественного Дворца торжеств им. Дагуна Амаева
  • Полюбуемся изумительной мечетью «Сердце Чечни»
  • А в конце я предложу посетить уютное кафе на главной пешеходной улице — бульваре Эсенбаева

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет на смотровую площадку — 200 рублей за взрослого, дети до 5 лет — бесплатно, от 5 до 10 лет — 100 рублей; обед (по желанию) — от 500 руб. с человека
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок и возьмите бутылку воды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле храма Михаила Архангела
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Yasmina
5 фев 2024
Хочу выразить большую благодарность за то, что нас так радушно встретили! Экскурсия оставила море впечатлений 😍 спасибо нашему гиду! Не раз еще приеду в Грозный!
Гид объяснял нам все тонкости культуры, этики этого прекрасного народа! Отвечал на все интересовавшие нас вопросы, спасибо Вам!

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