Столицу Чеченской Республики сейчас часто называют Дубаем на Юге России, но это не совсем верно.



В момент возникновения Дубая, Грозный уже столетия играл важную роль в истории такой огромной империи, как Российская.



Я познакомлю вас с богатым прошлым нашего замечательного города и его достопримечательностями, а также расскажу любопытные и, порой, неожиданные факты о нём.