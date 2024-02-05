Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Столицу Чеченской Республики сейчас часто называют Дубаем на Юге России, но это не совсем верно.
В момент возникновения Дубая, Грозный уже столетия играл важную роль в истории такой огромной империи, как Российская.
Я познакомлю вас с богатым прошлым нашего замечательного города и его достопримечательностями, а также расскажу любопытные и, порой, неожиданные факты о нём.
В момент возникновения Дубая, Грозный уже столетия играл важную роль в истории такой огромной империи, как Российская.
Я познакомлю вас с богатым прошлым нашего замечательного города и его достопримечательностями, а также расскажу любопытные и, порой, неожиданные факты о нём.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете, где находилась крепость Грозная и почему персидский шах считал эти земли своими. Я расскажу, как в 19 веке два брата англичанина заложили здесь основу для будущей нефтеперерабатывающей компании Shell. Объясню, почему и как на местной улице мог утонуть почтальон. Также поговорим о Дне чеченской женщины и других интересных моментах из жизни города.
В нашей программе:
- Старинный храм Архангела Михаила
- Великолепный Цветочный парк, история возникновения которого связана с особенным чеченский праздником, о котором я расскажу среди цветов парка
- Знаменитый ультрасовременный комплекс Грозный-Сити, давно ставший визитной карточкой города. Поднимемся на смотровую площадку, чтобы окинуть взглядом окрестности.
- Одна из первых улиц старого Грозного, которая сейчас носит имя Ахмата Абдулхамидовича Кадырова
- Также мы прогуляемся по набережной реки Сунжа
- Остановимся у величественного Дворца торжеств им. Дагуна Амаева
- Полюбуемся изумительной мечетью «Сердце Чечни»
- А в конце я предложу посетить уютное кафе на главной пешеходной улице — бульваре Эсенбаева
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет на смотровую площадку — 200 рублей за взрослого, дети до 5 лет — бесплатно, от 5 до 10 лет — 100 рублей; обед (по желанию) — от 500 руб. с человека
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок и возьмите бутылку воды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле храма Михаила Архангела
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Башир — ваш гид в Грозном
Дорогой гость! Меня зовут Башир, и я рад познакомиться с вами. Я журналист и дипломированный гид по Грозному и Чеченской Республике. Люблю свой край и просто обожаю собирать малоизвестных факты об истории Чечни. Приходите на мои экскурсии — я с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и любовью к моей Малой Родине.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Yasmina
5 фев 2024
Хочу выразить большую благодарность за то, что нас так радушно встретили! Экскурсия оставила море впечатлений 😍 спасибо нашему гиду! Не раз еще приеду в Грозный!
Гид объяснял нам все тонкости культуры, этики этого прекрасного народа! Отвечал на все интересовавшие нас вопросы, спасибо Вам!
Гид объяснял нам все тонкости культуры, этики этого прекрасного народа! Отвечал на все интересовавшие нас вопросы, спасибо Вам!
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