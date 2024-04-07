1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Гостеприимный Грозный: путешествие от истории до кулинарии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грозного, где каждый уголок рассказывает свою историю, а ароматы шашлыков зовут насладиться вкусами
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Грозный история и современность
Начало: Центр города
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По субботам
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис7 апреля 2024Хорошая содержательная экскурсия по всему центру Грозного. Местный гид (журналист, фотограф) детально рассказывает обо всех основных достопримечательностях, истории города. Рекомендую!
- ААлександр26 января 2024Грозный и самые притягательные мечети Чечни. Эксклюзивный трансферСпасибо большое экскурсоводу Зумрад, очень интересно и приятно было пообщаться.
- ССветлана16 августа 2023Все что было заявлено в экскурсии все увидели, посетили, очень приятно пообщались с гидом.
- ВВалерия19 июля 2023Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчегаНам очень-очень понравилось. Адам прекрасный рассказчик, было очень интересно беседовать. Посмотрели очень интересные и исторические места, узнали много нового о традициях, культуре и современном быте местных жителей. Без сомнения, всем рекомендуем!!!!
- ЕЕлена1 июня 2023Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчегаОчень понтавилась экскурсия. Было очень интересно послушать о достопримечательностях Чечни,посмотреть красоты природы,мечети. Очень вкусно пообедали на озере. Адам ответил на все интересующие вопросы. Очень советуем!
- ИИрина16 октября 2022Грозный и самые притягательные мечети Чечни. Эксклюзивный трансферБыли на экскурсии с Анастасией,огромная благодарность за позитивный вечер по ночному Грозному,остались под впечатлением от видов и интересной информации о
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Национальный музей»
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