Д Денис Грозный история и современность Хорошая содержательная экскурсия по всему центру Грозного. Местный гид (журналист, фотограф) детально рассказывает обо всех основных достопримечательностях, истории города. Рекомендую!

А Александр Грозный и самые притягательные мечети Чечни. Эксклюзивный трансфер Спасибо большое экскурсоводу Зумрад, очень интересно и приятно было пообщаться.

С Светлана Грозный история и современность Все что было заявлено в экскурсии все увидели, посетили, очень приятно пообщались с гидом.

В Валерия Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчега Нам очень-очень понравилось. Адам прекрасный рассказчик, было очень интересно беседовать. Посмотрели очень интересные и исторические места, узнали много нового о традициях, культуре и современном быте местных жителей. Без сомнения, всем рекомендуем!!!!

Е Елена Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчега Очень понтавилась экскурсия. Было очень интересно послушать о достопримечательностях Чечни,посмотреть красоты природы,мечети. Очень вкусно пообедали на озере. Адам ответил на все интересующие вопросы. Очень советуем!