16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Накануне праздника 8 Марта Мадина преподнесла нам великолепный подарок - отличную экскурсию по центру Грозного!!! Мадина - высоко профессиональный гид, интересный рассказчик, человек, любящий и ценящий историю своей родины, и, кроме того, - приветливая, интеллигентная, красивая женщина. Нам очень понравился формат экскурсии - это неспешная, неутомительная прогулка по центру города с посещением знаковых мест. Мадина не только рассказывала о городе и достопримечательностях, но и отвечала на все наши вопросы. Было ощущение, что мы встретили давнего друга, с которым приятно поговорить и провести предпраздничный день. Огромное спасибо Мадине за экскурсию!!! Мы уже порекомендовали своим друзьям приехать в Грозный и побывать на экскурсии с Мадиной. С уважением, Елена и Сергей.