16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии

Madina
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Madina – ваш гид
В облике Грозного удивительным образом сочетаются архаичные строения и новейшие здания, возведенные по самым современным технологиям.

Я покажу вам достопримечательности исторического и Нового города, а также проведу по уютным улочкам, помогающим ощутить истинный колорит столицы.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у храма Архангела Михаила
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У этой экскурсии16 отзывов
4.88
Грозный — история и современность
Грозный — история и современность

Что вас ожидает

Грозный сквозь века
Вы увидите все «визитные карточки» города и узнаете историю самых значимых зданий. Итак, в программе:

  • Храм Архангела Михаила — вас впечатлит этот красивейший архитектурный ансамбль в традиционном русском стиле с тремя куполами и колокольней. Я расскажу его временами трагическую историю и поясню, почему с момента освящения храм ни разу не закрывался, даже в Советские времена.
  • Цветочный парк — вы увидите более 500 разновидностей деревьев, среди которых клены, березы и даже пальмы. А еще сможете сделать забавные селфи на фоне топиарных фигур.
  • Грозный-Сити — семь устремившихся в небо высотных зданий, амбициозно и дерзко заявляющих о больших перспективах Чечни. В многоэтажках расположены жилые квартиры, бассейны, магазины, рестораны, гостиница и деловой центр с вертолетной площадкой на крыше. Вы подниметесь на смотровую одной из башен комплекса и посмотрите на город с высоты птичьего полета.
  • Мечеть «Сердце Чечни» — главная достопримечательность Грозного. Издали она напомнит вам роскошный цветок, а вблизи восхитит величием архитектуры. Я расскажу, в каком стиле построена мечеть и какие материалы использовались для отделки внутренних и внешних помещений.
  • Центральная площадь — прекрасное место, чтобы ощутить дух города и сфотографироваться на фоне архитектурного тандема мечети и исполинского комплекса «Грозный Сити». Излюбленное место туристов.

Организационные детали

  • Еда, напитки и входные билеты (смотровая площадка — 100 руб.) не включены в стоимость экскурсии
  • По желанию можно дополнительно организовать трансфер из отеля. Стоимость зависит от количества человек.
Грозный — история и современность
Грозный — история и современность
Грозный — история и современность
Грозный — история и современность
Грозный — история и современность
Грозный — история и современность
Грозный — история и современность
Грозный — история и современность
Грозный — история и современность
Грозный — история и современность
Грозный — история и современность
Грозный — история и современность
Грозный — история и современность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у храма Архангела Михаила.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Madina
Madina
Дорогие путешественники, меня зовут Мадина! Я коренная жительница Грозного, работаю гидом более 5 лет. Люблю общение, улыбки людей и новые знакомства. До встречи!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Накануне праздника 8 Марта Мадина преподнесла нам великолепный подарок - отличную экскурсию по центру Грозного!!! Мадина - высоко профессиональный гид, интересный рассказчик, человек, любящий и ценящий историю своей родины, и, кроме того, - приветливая, интеллигентная, красивая женщина. Нам очень понравился формат экскурсии - это неспешная, неутомительная прогулка по центру города с посещением знаковых мест. Мадина не только рассказывала о городе и достопримечательностях, но и отвечала на все наши вопросы. Было ощущение, что мы встретили давнего друга, с которым приятно поговорить и провести предпраздничный день. Огромное спасибо Мадине за экскурсию!!! Мы уже порекомендовали своим друзьям приехать в Грозный и побывать на экскурсии с Мадиной. С уважением, Елена и Сергей.
4 марта 2020
Экскурсия прошла отлично. Нам все понравилось: приветливый солнечный Грозный и Мадина-прекрасный рассказчик и человек. Спасибо,Мадина, Вам большое. Рекомендуем всем.
3 февраля 2020
Отличная экскурсия. Всё очень информативно и не напряжно. Хорошая прогулка по центру города. Прекрасное знание города и истории. Понравилось, что Мадина сразу реагирует на дополнительные и уточняющие вопросы, а также дает рекомендации по продолжению прогулки самостоятельно.
5 января 2020
Экскурсия,которую провела экскурсовод Мадина была очень интересной,содержательной и познавательной. Очень благодарны Мадине за индивидуальный подход в организации, доброжелательность и чуткость.
26 декабря 2019
Увлекательный рассказ Мадины об истории и традициях города не оставит равнодушными ни одного гостя этого места. Религия, обычаи и даже архитектура - все было вплетено в интересную пешую прогулку по (в нашем случае вечернему) Грозному. На Смотровой площадке Мадина познакомила нас с внешним «убранством» окрестностей , а в мечете Сердце Чечни раскрыла внутреннюю, духовную атмосферу этого места.
Интеллигентная умная женщина-экскурсовод с энтузиазмом найдет ответ на любые, интересующие собеседников, вопросы! Спасибо!
16 октября 2019
3 октября 2019 года у нас была экскурсия «Грозный-история и современность» с экскурсоводом Мадиной. Экскурсия нам очень понравилась!! Мадина-молодец! Провела нас по самым интересным местам города, рассказала о его истории, традициях и обычаях местных жителей. Показала рестораны местной кухни. Ответила на все интересующие нас вопросы. Пофотографировала)). Было очень интересно и познавательно. Хочется сказать огромное спасибо Мадине за прекрасно проведенное время!! Всем рекомендуем!!👍😀
15 октября 2019
не очень...
19 сентября 2019
Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию, доброжелательное отношение и ответы на все вопросы
25 августа 2019
Мадина - замечательный гид. Экскурсия охватывает все ключевые места Грозного. Рекомендуем!
21 августа 2019
Были в Грозном впервые. Помимо историко-архитектурной темы, которая была "раскрыта" в полном объеме, у нас ещё была масса вопросов об укладе, религии и прочих нюансах - как говорится:"всё то, что вы хотели узнать, но не знали,как и у кого спросить"..) Мадина была невероятно приятным и доброжелательным собеседником; в её ответах не чувствовалось ни намёка на ханжество, но глубокое знание темы, мудрость и, безусловно, любовь к родному городу. Обязательно как-нибудь сюда вернёмся!
Ещё 6 отзывов

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